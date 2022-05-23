Крупнейший украинский производитель соли "Артемсоль" остановил работу из-за обстрелов в Донецкой области
В Донецкой области из-за российской военной агрессии более месяца назад остановилось крупнейшее в Европе предприятие по добыче соли – ГП "Артемсоль".
Об этом и. директора "Артемсоли" Виктор Юрин рассказал Вільне Радіо, информирует Цензор.НЕТ.
"Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянны, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен", – сказал Юрин.
Он добавил, что большинство жителей Соледара, сотрудников ГП "Артемсоль" уже эвакуировались.
По словам Юрина, предприятие остановили еще в апреле из-за невозможности вывозить по железной дороге готовую продукцию из Соледара.
"Нашу узловую станцию "Соль", куда мы подтягивали вагоны со своих подъездных путей, регулярно обстреливают. "Артемсоль" в основном ориентирована на отгрузку продукции железнодорожным транспортом. На автомобиле мы можем вывозить только незначительную часть. Поэтому даже при нормальных обстоятельствах нам нужно отгружать добытую соль во что-то (в железнодорожные вагоны, — ред.). А если железная дорога не работает, мы тоже фактически не можем", – объяснил руководитель госпредприятия.
Он уточнил, что запас готовой продукции из Артемсоли еще в апреле вывезли и передали на реализацию.
По словам Юрина, из-за остановки предприятия Украине придется ввозить больше соли из-за границы.
"Для того, чтобы соль была в продаже, ее надо изготовлять. В каких-то магазинах (наша соль, – ред.) наверняка есть. Я в Киеве, в Виннице встречал. Зато появилась турецкая, румынская соль... Пока ведутся бои, придется замещать (нашу соль, – ред.) импортированной", - говорит он.
Юрин добавил, что остановку ГП "Артемсоль" почувствуют на себе и потребители за границей.
"Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов – Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния", – утверждает Юрин.
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пачка сигарет на день, а пачка соли на месяц
где проблема ?
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