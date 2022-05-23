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Новости Война
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Крупнейший украинский производитель соли "Артемсоль" остановил работу из-за обстрелов в Донецкой области

артемсоль

В Донецкой области из-за российской военной агрессии более месяца назад остановилось крупнейшее в Европе предприятие по добыче соли – ГП "Артемсоль".

Об этом и. директора "Артемсоли" Виктор Юрин рассказал Вільне Радіо, информирует Цензор.НЕТ.

"Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянны, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен", – сказал Юрин.

Он добавил, что большинство жителей Соледара, сотрудников ГП "Артемсоль" уже эвакуировались.

По словам Юрина, предприятие остановили еще в апреле из-за невозможности вывозить по железной дороге готовую продукцию из Соледара.

"Нашу узловую станцию "Соль", куда мы подтягивали вагоны со своих подъездных путей, регулярно обстреливают. "Артемсоль" в основном ориентирована на отгрузку продукции железнодорожным транспортом. На автомобиле мы можем вывозить только незначительную часть. Поэтому даже при нормальных обстоятельствах нам нужно отгружать добытую соль во что-то (в железнодорожные вагоны, — ред.). А если железная дорога не работает, мы тоже фактически не можем", – объяснил руководитель госпредприятия.

Он уточнил, что запас готовой продукции из Артемсоли еще в апреле вывезли и передали на реализацию.

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По словам Юрина, из-за остановки предприятия Украине придется ввозить больше соли из-за границы.

"Для того, чтобы соль была в продаже, ее надо изготовлять. В каких-то магазинах (наша соль, – ред.) наверняка есть. Я в Киеве, в Виннице встречал. Зато появилась турецкая, румынская соль... Пока ведутся бои, придется замещать (нашу соль, – ред.) импортированной", - говорит он.

Юрин добавил, что остановку ГП "Артемсоль" почувствуют на себе и потребители за границей.

"Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов – Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния", – утверждает Юрин.

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соль (30) Донецкая область (9557) Артемсоль (16)


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Топ комментарии
+12
больше чем две. в атб появляется импорт 750 гр по 18 грн. ее разметают тут же. бензина нет а тот что есть по бешеным ценам. соли нет. денег нет. походу сынок просрал таки страну.
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23.05.2022 18:22
+9
Новини з понеділка просто супер, добре що асфальт лежить.
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23.05.2022 18:31
+8
Вже два тижні солі на прилавках немає
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23.05.2022 18:16
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Правила форума Совет форумчан
Вже два тижні солі на прилавках немає
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23.05.2022 18:16 Ответить
больше чем две. в атб появляется импорт 750 гр по 18 грн. ее разметают тут же. бензина нет а тот что есть по бешеным ценам. соли нет. денег нет. походу сынок просрал таки страну.
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23.05.2022 18:22 Ответить
бариги на базарі в Києві продають по 35
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23.05.2022 18:26 Ответить
по цене полпачки сигарет

пачка сигарет на день, а пачка соли на месяц

где проблема ?
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23.05.2022 18:41 Ответить
Є ще рудник у Солотвине на якому озолотився сам король Угорщини,але його ще за срср просрали..
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23.05.2022 18:28 Ответить
А Ви розраховували і рибку з'їсти, і сраку не замочити? Щоб і війна. і перемоги суцільні, і все, як в мирний час?
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23.05.2022 18:51 Ответить
а ви в якій країні живете? Не видно, що війна за вікном? Ідіть працюйте, піднімайте економіку, і не обсирайте тих, хто робить для країни все.
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23.05.2022 18:58 Ответить
17-22 гр кило.. Есть соль.. Но подорожала
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23.05.2022 18:24 Ответить
Для солі 20 грн - то не гроші. Витрата відносно невелика, щоб думати про те, скільки вона коштує
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23.05.2022 18:28 Ответить
імпортна поварена є, а от класичну кам'яну грубого помолу я вже не зустрічав.
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23.05.2022 18:28 Ответить
в четверг на Куренёвке на продуктовой базе мешок на 10 кг покупал по 160 гр.
можно было купить сколько хочешь
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23.05.2022 19:46 Ответить
Тобто в Києві є? Ну хто б сумнівався....
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23.05.2022 23:00 Ответить
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24.05.2022 03:39 Ответить
Зеленский сказал что все будет хорошо нужно только потерпеть
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23.05.2022 20:56 Ответить
Нужна проста пиристать есть соль
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23.05.2022 21:07 Ответить
Пора відправляти чумаків у Крим по сіль!
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23.05.2022 18:20 Ответить
Ага, озброеных и пид прыкрытям арти
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23.05.2022 18:24 Ответить
на танках, в голові колони Олег Сенцов, він казав, що повернеться у Крим тільки на танку
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23.05.2022 18:44 Ответить
Хорошо что людей эвакуировали.
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23.05.2022 18:23 Ответить
Закрой свой черный рот. Воняет же.
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23.05.2022 18:26 Ответить
В спам руснява тварюка!
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23.05.2022 18:27 Ответить
Мощное предприятие обеспечивающее продовольственную безопасность страны. Срьедар сдавать никак нельзя. К тому же, остановилась и Славянская солевыварочная фабрика. А также захвачено и предприятие по получению морской соли в Херсонской области.
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23.05.2022 18:25 Ответить
Сегодня на рынке румынскую продавали. По 22 за кило. Народ по 25 кг брал сразу. А вчера по 10 валом было
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23.05.2022 18:27 Ответить
А в нас навезли турецької по 30грн за 1кг....от тільки вона вся йодована. На консервацію не годиться. І етикетки всі на турецькій, без перекладача і не зрозуміло що у складі є йод.
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23.05.2022 23:04 Ответить
Новини з понеділка просто супер, добре що асфальт лежить.
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23.05.2022 18:31 Ответить
да уж новости ,что пи...дец
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23.05.2022 19:43 Ответить
Прийдеться відкривати мішок солі.Вона в мене ще з 90х років десь лежить.Напевно суцільний камінець солі.
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23.05.2022 18:37 Ответить
"Артёмовское шампанское"- тоже, наверно в прошлом... удалось ли эвакуировать хоть несколько вагонов? хотя.. -кардинально это уже на ситуацию не повлияет©️...
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23.05.2022 18:43 Ответить
Ти звідки впало? Вина шампанські, то власність торгівельної марки "Шампань" Ніхто, окрім її заводів не має право випускати шампанське. Хоча, у вас, На роССії все по іншому, ви живете не за умовами цивілзованого світу, а за умовами дикого народу, бо вас і нацією назвати не можна.
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23.05.2022 18:59 Ответить
ну и нафига к словам придираться?пьёшь "Вдова Клико"? желаю тебе ужраться украинским "коньяком" и забыть обо всём на свете...
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23.05.2022 19:25 Ответить
Артемовское шампанское изготавливают в гипсовых штольнях. Ничего с ним не случилось. И надеюсь, Бахмут не по зубам кацапам.
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23.05.2022 19:11 Ответить
дай Бог. Я там був на підготовці після військової кафедри. Кадрірована дивізія була на пів міста
А за містом артсклади.
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23.05.2022 22:22 Ответить
ше й сіль про#балі..
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23.05.2022 18:44 Ответить
а ви що хотіли,в країні війна, і щоб нічого не змінилось? Все вернеться в Україну. І сіль теж.
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23.05.2022 19:01 Ответить
Фуесосы недоученные.
(искусство риторики)
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23.05.2022 23:06 Ответить
Яка сіль з ранку штурм був де і шо неписатуму 1.5.часа в окружності 30 км дома підпригували
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23.05.2022 18:48 Ответить
лиман или светлодар
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23.05.2022 23:45 Ответить
Говорят, что всё подорожает, а особенно поваренная соль...
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23.05.2022 18:49 Ответить
нічо, переростем
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23.05.2022 18:56 Ответить
- Соль - это белый яд.
-Так сахар же белый яд!
- Сахар это сладкий яд.
- Раиса Захаровна, может, с хлебушком, а?
- Хлебушек - это вообще отрава!
(c) "Любо́вь и го́луби"
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23.05.2022 19:44 Ответить
Чекаємо в магазинах пенсоту, що буде скупляти сіль мішками та складувати у своїх засцяних закуточках
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23.05.2022 20:17 Ответить
У Вас нет среди родственников стареньких? Как так можно говорить?
У людей грошей немає, щоб скуповувати!
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23.05.2022 20:34 Ответить
Українською - ДонеЧЧина.
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23.05.2022 20:29 Ответить
Менше солі, здоровіші мосли.
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23.05.2022 21:20 Ответить
Правильно писати "Донеччина".
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23.05.2022 21:55 Ответить
Козаки з "Гарпунами" до Криму по сіль ще не їздили.
Далі буде.
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23.05.2022 22:01 Ответить
 
 