Генерал Марченко рассказал, как удалось защитить Николаев: "Мне 8 раз давали команду взорвать Варваровский мост"

Генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева в начале полномасштабной войны РФ против Украины, рассказал, благодаря чему городу удалось выстоять в первые месяцы российского вторжения.

О том, как защищали Николаев, Дмитрий Марченко рассказал в интервью НикВести, передает Цензор.НЕТ.

Боевой генерал считает единственным преимуществом Российской Федерации в этой войне - гораздо большее количество техники и живой силы. Он отметил, что ситуация в районах боевых действий разная, однако Украине удалось полностью поломать планы РФ, а инициатива остается на нашей стороне.

"То, что мы поломали полностью театр их боевых действий, было понятно еще в первую неделю моего нахождения в Николаеве. Преимущество где-то переходит с той стороны на нашу, и от нашей к их - это все зависит от участков, где ведутся бои. Да, нам тяжело, но инициатива пока в наших руках", - сказал он.

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Дмитрий Марченко считает, что наибольшая заслуга успехов украинской армии принадлежит солдатам.

"Любая победа не лежит на плечах генералов, командиров. Она лежит на плечах обычных солдат, которые своим мужеством, своей стойкостью вытягивают самые трудные моменты во время ведения боевых действий", — сказал генерал.

При этом многое зависит и от руководства, а именно правильно построенная тактика боевых действий, ведь солдат не видит всей обстановки, а выполняет точечно свои задачи.

"В Николаеве все делали солдаты, артиллеристы, обычные люди - солдаты и их командиры. Моя задача была следущей: я видел общую обстановку и, если я видел, что где-то появляется какая-то брешь, мог быстро отреагировать, например, поставить задачу артиллерии и прикрыть то место", - вспомнил Дмитрий Марченко.

Он рассказал, что по прибытии в Николаев 25 февраля увидел, что среди населения царят панические настроения, а между органами власти и силовыми структурами взаимодействия нет.

"Когда я ехал по улице, увидел, как житель дома снимает флаг и скручивает, я остановился, спросил, что он делает. Он говорит: "Та все, Херсон сдали, всем понятно, их много, нас мало, мы следующие, надо готовиться". Я говорю: "Подождите, это Николаев, мы будем сопротивляться". Он отвечает: "Вы видели, какое там количество войск?". Я говорю: "Ничего страшного". И когда я собрал все силовые структуры, я, к сожалению, увидел, что нет здесь общего руководства", - отметил он.

После этого Дмитрий Марченко собрал большое совещание, город распределили по зонам, за которые назначили ответственных. После этого все сплотились и начали работать над обороной Николаева - окапывать его, сооружать блокпосты и укрепления.

"25 числа здесь не было ни одного окопа, ни одного блокпоста и ни одного патруля. Первые две ночи я ездил по городу, по мне стреляли несколько раз. Я останавливал, говорил: "Подожди, зачем ты стреляешь, кто тебя поставил?" Я понял, что основная проблема в том, что нет коммуникации", — рассказал генерал.

Дмитрий Марченко наладил коммуникацию, при том что в городе не хватало специальных средств связи.

Также он рассказал, что не позволял эвакуироваться отдельным представителям власти и силовикам, которые хотели покинуть Николаев. В частности, ночью мосты разводили в том числе и для того, чтобы из города никто из них не смог уехать.

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"Мосты разводили и для того, чтобы не могли выехать и не могли заехать. Честно говоря, мне 8 раз давали команду взорвать Варваровский мост", - рассказал Дмитрий Марченко.

Ему удалось убедить высшее командование не взрывать Варваровский мост, ведь тогда город мог оказаться в полном окружении - к тому моменту Николаев был заблокирован по трем направлениям из четырех.

"Это я бы самостоятельно сам себя завел в котел. Я объяснил, меня услышали, что мост можно не взрывать, а просто развести. И восстановить его будет не так уж и просто, если россияне зайдут в Николаев", - пояснил он.

"Честно говоря, мне 8 раз давали команду взорвать Варваровский мост", - сказал Марченко.