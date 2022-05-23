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Новости Война
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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 23.05.2022

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 23.05.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 89 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. Угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории республики Беларусь остается.

На Северском направлении враг продолжает проводить мероприятия по усилению участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Российские оккупанты не прекращают обстрелы позиций Сил обороны, развернутых в непосредственной близости к государственной границе Украины в Сумской и Черниговской областях.

На Слобожанском направлении захватчики пытаются удержать занимаемые рубежи. Обстреливают украинские войска с целью недопущения дальнейшего продвижения в сторону государственной границы. Пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений. При поддержке артиллерии враг возобновил штурмовые действия в районе населенного пункта Тернова, успеха не имел.

В Славянском направлении основные усилия противник сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богородичное и обстреливал из артиллерии населенные пункты Гусаровка, Чепель, Долина и Святогорск. Противник применил реактивные системы залпового огня и тяжелые огнеметные системы в районе населенного пункта Студенок.

На Донецком направлении вражеские подразделения не оставляли попыток прорвать оборону наших войск с целью их оцепления и выхода на административные границы Луганской области. Основные усилия сосредоточиваются на Бахмутском направлении. На Лиманском направлении ведение активных боевых действий не отмечено. Враг совершил артиллерийские обстрелы подразделений Сил обороны и гражданских объектов в населенном пункте Лиман.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29,2 тыс. человек, 204 самолета, 170 вертолетов, 1293 танка и 3166 бронированных машин

На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, противник вел штурмовые действия, успеха не имел, понес потери и отступил. На Бахмутском направлении противник пытался вести наступление, успеха не имел. В направлении Луганска провел разведку боем, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск с целью сковывания их действий. Продолжается инженерное оборудование оборонных рубежей в районе населенного пункта Посад-Покровский.

Продолжаются меры административно-полицейского режима на временно захваченных территориях Украины. Так, по имеющейся информации, на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты создали 19 так называемых "комендатур".

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов ведения боевых действий и нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины. По имеющейся информации, с целью наращивания системы противовоздушной обороны на территории северо-западной части временно-оккупированной Автономной Республики Крым противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400.

Также читайте: Вооруженные силы Беларуси усиленно ведут разведку и разворачивают дополнительные подразделения на границе с Украиной, - Генштаб ВСУ

Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Личный состав подразделений врага жалуется на неэффективность атак на позиции Сил обороны Украины.

Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.

Генштаб ВС (6220)


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Топ комментарии
+10
для кого и о чем эти "сводки" от генштабовских замполитов ?
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23.05.2022 18:49
+10
Шановний ГЕНШТАБ ! Я читаю ваші повідомлення кожного дня !
Ви завжди говорете - що ворог УСПІХУ НЕ МАВ !
ЯЛ ***** ТОДІ ВІН ОПИНИВСЯ В ЛИМАНІ ТА СЄВЕРОДОНЕЦЬКУ??????????? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.05.2022 19:07
+7
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23.05.2022 19:08
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****
очередной облом у рашаговносми !!!
Я ХОЧУ ЖИТЬ В УКРАИНЕ!!! - сказал херсонец !!!

https://t.me/ukraine_ukrainy/3109
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23.05.2022 18:43 Ответить
Лиман под Славянском!кто-то владеет информацией?говорят там орки контрнаступают и им типо это удаётся!правда или ложь?кто-то в курсе?
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23.05.2022 18:46 Ответить
Лиман уже наполовину взяли. По крайней мере уже людей раздевают и обыскивают в северной части города. Пишут местные
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23.05.2022 18:49 Ответить
На Лиманском направлении ведение активных боевых действий не отмечено. Враг совершил артиллерийские обстрелы подразделений Сил обороны и гражданских объектов в населенном пункте Лиман.

На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, противник вел штурмовые действия, успеха не имел, понес потери и отступил.

На Бахмутском направлении противник пытался вести наступление, успеха не имел. В направлении Луганска провел разведку боем, успеха не имел, отошел.
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23.05.2022 19:03 Ответить
Частично Лиман взяли орки.
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23.05.2022 18:53 Ответить
тебе лично они сказали что взяли фото видео доказательство? иначе это все дезинформация
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23.05.2022 19:05 Ответить
судя по предыдущим событиям - об этом никто не скажет. Это просто выплывет само собой через несколько дней, но будут уже новые проблемы,и никто не обратит уже внимания, что Лиман там 3 дня назад оставлен.
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23.05.2022 19:12 Ответить
А есть доказательства, что не взяли?
Подсказываю: смотри телеграмм-группы города.
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23.05.2022 23:23 Ответить
для кого и о чем эти "сводки" от генштабовских замполитов ?
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23.05.2022 18:49 Ответить
В комментариях никому нельзя верить...
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23.05.2022 18:55 Ответить
Враг делает одно, делает другое, третье пятое десятое. Мотивации нет? Мы что -то делаем? Хотелось бы знать.
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23.05.2022 19:04 Ответить
Шановний ГЕНШТАБ ! Я читаю ваші повідомлення кожного дня !
Ви завжди говорете - що ворог УСПІХУ НЕ МАВ !
ЯЛ ***** ТОДІ ВІН ОПИНИВСЯ В ЛИМАНІ ТА СЄВЕРОДОНЕЦЬКУ??????????? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.05.2022 19:07 Ответить
Ну так оно и есть, орки везде отступают, только мы чегото села и города теряем(( Мироновский захватили возле Светлодарска - но успіху не мали(((
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23.05.2022 19:17 Ответить
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23.05.2022 19:08 Ответить
А че так скромно - молчим об обвале светлодарской дуги?! Орки уже в пригородах Светлодарска. Бои идут на улицах Лимана. Светлодарская дуга 8 лет держалась... Какой гений сначала сдал Попасную... Вова зе сними треуголку.. и с ермака с люсей арестович тоже... Враг ровняет с землей уже Бахмут, Соледар, Северск, Лиман, Святогорск... А вова договорняки с мертветчуком записывает.. видосики..
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23.05.2022 19:36 Ответить
Ви помиляєтесь. Орки не візьмуть Світлодарськ і Луганське, так само, як і Миронівський.
Все це просто здають без бою наші...
Додам ще, що Попасну (хай говорять, що знищену вщент - а з яких це пір руїни міст вважалися менш придатними для оборони, ніж чисте поле?) теж здали.
Все, що відбувається там не піддається жодному логічному поясненню. Маріуполь кацапи взяли - там було оточення, блокада, неможливість посилити війська. Коли ж вижимаються наші війська з міста в глибині нашої оборони, коли орки з входом в місто вклинюються в нашу лінію оборони і місяцями товчуться в мішку, оточені з флангів, коли туди за багато тижнів кацапського наступу можна було давати стільки підкріплень і припасів, скільки треба - це не що інше, як здача міста ворогу (ну можна назвати відхід на кращі позиції...)
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23.05.2022 22:18 Ответить
Де Бутусов? Що він скаже?
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23.05.2022 19:58 Ответить
А кто ту дугу 8 лет штурмовал?
Кацапы прут в те районы все лучшее, что у них есть.
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23.05.2022 20:00 Ответить
Сколько тут Гинденбургов с Веллингтонами невостребованных болтается.
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23.05.2022 20:17 Ответить
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23.05.2022 21:16 Ответить
 
 