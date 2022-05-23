Генерал Марченко о перспективах освобождения Херсона: "Нужно иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон"

Украинской армии по силам освободить от оккупантов Херсон и поселок Снигиревка Николаевской области.

Об этом в интервью сайту "Никвести" рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева в начале полномасштабной военной агрессии РФ, передает Цензор.НЕТ.

Генерал говорит, что на этих участках было упущено тактическое время, что позволило врагу зайти туда и обосноваться.

"Когда они наступали с колес, тогда проще было сопротивляться, воевать, а когда они уже начинают оборудовать позиции, это уже называется позиционная оборона. Для того, чтобы нам выбить врага, — об этом говорят все книжки, все истории боев, — надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество, — говорит Марченко.

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Отвечая на вопрос о сложностях освобождения оккупированных городов, Марченко напомнил о принципе ВСУ – не стрелять по мирному населению.

"Если в первые дни войны они выходили на дороги и мы их успешно там лупили, они потом поняли: заходят в село, все, в село мы не стреляем, потому что там наши люди. Был даже такой случай: глава ОТГ позвонил, сказал: "Все, там людей нет, там куча танков, можете сносить с лица земли это село". Потом, как оказалось, его просто взяли в плен и заставили позвонить. Всех людей, которые сидели в подвалах, русские повыганяли наверх, сами попрятались в подвалах, - рассказал он.

"У нас принципиально: если в деревне 3-4 семьи, мы по селу не бьем. Это усложняло наше сопротивление и порядок ведения боевых действий, очень сильно усложняло, но это наши принципы", – добавил генерал.