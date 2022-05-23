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Новости Война
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Генерал Марченко о перспективах освобождения Херсона: "Нужно иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон"

дмитро,марченко

Украинской армии по силам освободить от оккупантов Херсон и поселок Снигиревка Николаевской области.

Об этом в интервью сайту "Никвести" рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева в начале полномасштабной военной агрессии РФ, передает Цензор.НЕТ.

Генерал говорит, что на этих участках было упущено тактическое время, что позволило врагу зайти туда и обосноваться.

"Когда они наступали с колес, тогда проще было сопротивляться, воевать, а когда они уже начинают оборудовать позиции, это уже называется позиционная оборона. Для того, чтобы нам выбить врага, — об этом говорят все книжки, все истории боев, — надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество, — говорит Марченко.

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Отвечая на вопрос о сложностях освобождения оккупированных городов, Марченко напомнил о принципе ВСУ – не стрелять по мирному населению.

"Если в первые дни войны они выходили на дороги и мы их успешно там лупили, они потом поняли: заходят в село, все, в село мы не стреляем, потому что там наши люди. Был даже такой случай: глава ОТГ позвонил, сказал: "Все, там людей нет, там куча танков, можете сносить с лица земли это село". Потом, как оказалось, его просто взяли в плен и заставили позвонить. Всех людей, которые сидели в подвалах, русские повыганяли наверх, сами попрятались в подвалах, - рассказал он.

"У нас принципиально: если в деревне 3-4 семьи, мы по селу не бьем. Это усложняло наше сопротивление и порядок ведения боевых действий, очень сильно усложняло, но это наши принципы", – добавил генерал.

Автор: 

Херсон (2798)


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Топ комментарии
+63
А якби якісь зрадники не розмінували Чонгар то Херсон би і ніколи не був би в окупації
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23.05.2022 19:05
+55
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23.05.2022 19:18
+49
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23.05.2022 19:17
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вот ты не строишь и больше не кому - слишком много диванных балаболов а пойти в военкомат некому
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23.05.2022 23:15 Ответить
Головне завдання протриматись до підходу зброї по ленлізу там в поставках передбачено все до дрібниць головне не піддаватись на різну херню що пропонує ОП якщо щось на вигляд толкове то також 7 раз відміряти потім діяти бо знаєм хто в ОП засів.
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23.05.2022 21:47 Ответить
Только на привозном много не навоюешь.Нужно и своё производить оружие а не только асфальт.
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23.05.2022 22:25 Ответить
кончай бредить и фигню писать - типа нужно быть здоровым и богатым а не бедным и больным
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23.05.2022 23:16 Ответить
3 місяці Залужний дивиться, як рашисти окопуються на Херсонщині! А потім ці зелені тварюки піарять його в соцрекламах на марафоні! Досі немає жодної навіть підготовки для деокупації! Вся нова зброя і оті всі ленд- лізи деінде, але вже точно не на херсонсько-миколаївському напрямку! На Донбасі повна срака, і замість того щоб допомогти йому відкриттям 'другого фронту' інтенсивними боями за Херсонщину, влада звинувачує громадян в 'розведенні зради'! А ми,громадяни, теж молодці- сидимо на сраці і нічого не робимо! Хоча ні, робимо, в чергах за марками стоїмо тисячами....
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23.05.2022 22:23 Ответить
Это советский подход. Типа , бабы ещё нарожают. Нужна работа диверсионных групп, выявления снабжения боеприпасами ! Наведение артиллерии на огневые точки ! Зачем вести людей на оборудованные окопы ? Сейчас должно быть намного легче для мобильных групп ! Нужно понимать , что расиянам безразлична судьба своих , которые погибают за путлера. А на Украинцев им тем более . Что бы победить орков нужно постоянно их терроризировать и не давать спокойно себя чувствовать на оккупированых территориях !
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23.05.2022 22:32 Ответить
Это Вы сейчас обвинили Марченко в советском подходе и учите его как вести военные действия, я правильно понял?
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23.05.2022 22:49 Ответить
Хм, батальйон.. А чого ні полк?
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13.07.2022 19:00 Ответить
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