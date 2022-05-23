ОП о шестом пакете санкций ЕС: Венгрия до сих пор блокирует эмбарго на российскую нефть

Венгрия продолжает блокировать принятие шестого пакета санкций Европейского Союза против Российской Федерации по части нефтяного эмбарго.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Шестой пакет санкций ЕС. Дискуссии и в Европейской комиссии, и среди государств-членов продолжаются и, очевидно, продлятся на этой неделе. К сожалению, одна страна до сих пор продолжает блокировать этот пакет санкций продолжает блокировать конкретную санкцию, которая заключается в эмбарго на поставку российской нефти", - сказал Жовква.

По его словам, руководство ЕК и отдельные лидеры государств-членов ЕС прилагают усилия, чтобы "убедить лидера Венгерской Республики не политизировать этот вопрос, отвергнуть какие-либо амбиции и действительно продемонстрировать то единство, которым гордится ЕС".

"К сожалению, от Венгрии мы слышим пока, что спекуляции по тем или иным расходам, которые Венгрия будет вынуждена испытать для того, чтобы избавиться от зависимости от российской нефти. Спекулируя теми или иными цифрами, на самом деле видим, что венгерская сторона хочет проявлять политический статус", – отметил заместитель главы ОП.

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Он рассказал, что ряд государств в настоящее время также имеют высокую зависимость от российской нефти, но уже сегодня пытаются найти альтернативные источники поставки нефти и газа.

"Надеемся, что эти дискуссии будут положительными и в конце концов шестой, такой уже ожидаемый пакет санкций будет принят в скором времени", – подчеркнул Жовква.