РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9658 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
3 083 19

ОП о шестом пакете санкций ЕС: Венгрия до сих пор блокирует эмбарго на российскую нефть

жовква

Венгрия продолжает блокировать принятие шестого пакета санкций Европейского Союза против Российской Федерации по части нефтяного эмбарго.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Шестой пакет санкций ЕС. Дискуссии и в Европейской комиссии, и среди государств-членов продолжаются и, очевидно, продлятся на этой неделе. К сожалению, одна страна до сих пор продолжает блокировать этот пакет санкций продолжает блокировать конкретную санкцию, которая заключается в эмбарго на поставку российской нефти", - сказал Жовква.

По его словам, руководство ЕК и отдельные лидеры государств-членов ЕС прилагают усилия, чтобы "убедить лидера Венгерской Республики не политизировать этот вопрос, отвергнуть какие-либо амбиции и действительно продемонстрировать то единство, которым гордится ЕС".

"К сожалению, от Венгрии мы слышим пока, что спекуляции по тем или иным расходам, которые Венгрия будет вынуждена испытать для того, чтобы избавиться от зависимости от российской нефти. Спекулируя теми или иными цифрами, на самом деле видим, что венгерская сторона хочет проявлять политический статус", – отметил заместитель главы ОП.

Читайте: Крупнейшая энергетическая компания Венгрии готовится отказаться от российской нефти

Он рассказал, что ряд государств в настоящее время также имеют высокую зависимость от российской нефти, но уже сегодня пытаются найти альтернативные источники поставки нефти и газа.

"Надеемся, что эти дискуссии будут положительными и в конце концов шестой, такой уже ожидаемый пакет санкций будет принят в скором времени", – подчеркнул Жовква.

Венгрия (1935) нефть (1917) россия (95402) Евросоюз (17082) эмбарго (226) Офис Президента (1796) Жовква Игорь (152)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Лайно й надалі залишається лайном...
показать весь комментарий
23.05.2022 19:31
+9
Альтернативы военному пути освобождения Украины не существует. Как видим, санкции хоть и действуют, но на пол шишечки. Залог победы это ВСУ и ленд лиз.
показать весь комментарий
23.05.2022 19:35
+8
Чмошні мадяри, крапка.
показать весь комментарий
23.05.2022 19:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лайно й надалі залишається лайном...
показать весь комментарий
23.05.2022 19:31 Ответить
А что найвеличнейший не может договоритсы? Плогой переговорщик или суфлер глючит по мадьярски?
показать весь комментарий
23.05.2022 20:54 Ответить
Чмошні мадяри, крапка.
показать весь комментарий
23.05.2022 19:34 Ответить
****** такі ******
показать весь комментарий
23.05.2022 19:34 Ответить
Альтернативы военному пути освобождения Украины не существует. Как видим, санкции хоть и действуют, но на пол шишечки. Залог победы это ВСУ и ленд лиз.
показать весь комментарий
23.05.2022 19:35 Ответить
Чому Україні не закрити нафтопровід "дружба"?
показать весь комментарий
23.05.2022 19:37 Ответить
Вітренко чекає на гроші. До речі,а чому Україна вирішила,що їм усі щось винні. Може досить кошмарить Європу, ваш президент не жадний,йому запросто землі роздавати. Наведіть порядок у себе,а потім і требуйте з других. Завтра зе буде з ботоксним цилуватись, а Європа за це платить.
показать весь комментарий
23.05.2022 19:46 Ответить
вже другий місяць не можуть той шостий пакет прийняти... Про сьомий, напевне, навіть мови не буде.
показать весь комментарий
23.05.2022 19:37 Ответить
Орбан ведет Венгрию в помойную яму. Все венгры в будущем будут расплачиваться за помощь агрессору.
показать весь комментарий
23.05.2022 19:37 Ответить
надда нииимного падаждать, как и комунизьму
показать весь комментарий
23.05.2022 19:40 Ответить
Венгрия блокирует а все остальные (кроме Польши и Великобритании) рады изнутри и внутри себе говорят спасибо венграм.
показать весь комментарий
23.05.2022 19:43 Ответить
типа с себя ответственность сняли
показать весь комментарий
23.05.2022 19:46 Ответить
с мадьярами ************* все понятно. Мне интересно , что сделал, делает офис Дермака, чтобы изменить ситуацию. Рассказывать, про то что угорцы "казлы" нам уже не надо
показать весь комментарий
23.05.2022 19:48 Ответить
Я собі на кнопочному телефоні "Nokia" давно написав, під час війни, що Угорщина-підла нація, це я мягко, без матюків, у телефоні по другому записано. Я їм, *****, не пробачу-для мене, це гнила нація. Своїм дітям вже розказав, хто такі"мадяри", скоро будуть внуки, і їм порозказую.
показать весь комментарий
23.05.2022 19:50 Ответить
а пан Жовква не хочу розповісти, що ОПа зробила, щоб змусити Угорщину йти на поступки? Ну, там, Кулеба провів перемовини чи Гундосик відосік для Орбана записав або зателефонував Віте (Орбану)?
Нє?
Дійсно, воно ж так круто у піджачку сидіти та триндіти "йой, які ж ці угорці підлі та необачні", так? може, тре було розповісти, що від москальні страдають в Україні також угорці, як нацменщини?
Щось подзадовбало вже ця тупа констатація "угорці заважають, Шольц не відправляє "Абрамси", Ердоган не відправив спецназ до Маріка, американці ядрьону бомбу за ленд-лізом не надають"! А де ДІЇ, владні дебіли?? Що ви робите впродовж цих місяців, щоб все вдавалось зробити?? Ліпите відосіки з Медведчуком та його несподіванними зізнаннями? чи триндите, що московських попів "неначасі" заборонити??
Жерсть просто, а не ЗЕ-команда !!
Слава українській нації та неперемоднім ЗСУ!!!
показать весь комментарий
23.05.2022 19:54 Ответить
Проблема не в швали, проблема в структуре ес. Идиотизмлм было давать любой моське блокировать любые решения ЕС. Об этом говорили ещё более двадцати лет назад.
показать весь комментарий
23.05.2022 20:12 Ответить
ОТ цікаво-якому дибілу прийшла в голову ідея прийняти закон з накладення вето,коли один неадекват плута педалі решті суспільства?
показать весь комментарий
23.05.2022 20:13 Ответить
ES dumajet bez vengrov priniat embargo po nefti.Mozet vasim nado s vengrami peregovorit prigrozit im sto porviote dipotnosenyje s nimi,poskolku oni jest sojuzniki raski priamom smysle
показать весь комментарий
23.05.2022 20:24 Ответить
Орбан і Сіярто два псевдо європейські каліровані півні які водять за носа всіх і сподіваються що це їм зійде з рук. Всидіти на двох стільцях не вийде, сосати прийдеться тільки член пУтіна.
показать весь комментарий
23.05.2022 21:31 Ответить
 
 