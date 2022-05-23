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Зеленский и Залужный вошли в число 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time

зеленський,залужний

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вошли в число 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Текст об украинском лидере написал президент США Джо Байден.

"Когда Владимир Путин начал свою жестокую войну против Украины, и украинцы нуждались в своем лидере, слова Владимира Зеленского эхом разнеслись по всему миру: "Президент здесь", - написал он.

По словам американского президента, "в лице президента Зеленского у народа Украины есть лидер, достойный его храбрости и стойкости, поскольку граждане по всей стране - торговцы и солдаты, портные и водители грузовиков - борются за свои дома и свою свободу". Каждый раз, когда мы разговариваем, я слышу в голосе президента Зеленского неустанную решимость человека, глубоко верящего в свой долг перед своим народом и ежедневно исполняющего торжественную ответственность вести свою нацию в это темное и тяжелое время", - написал он.

"Нации свободного мира, вдохновленные примером президента Зеленского, более сплоченные, более решительные и целеустремленные, чем когда-либо в последнее время. При поддержке США и наших союзников и партнеров он оставил свой след в истории и доказал миру, что Украина будет существовать долго, а ее народ в конце концов осуществит демократическое будущее, которого он так долго хотел", - говорится в тексте.

Читайте: Зеленский приглашает партнеров принять участие в послевоенном восстановлении Украины: Объем работ колоссальный - целые города и отрасли

Текст о Залужном написал глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. По его словам, "главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проявил себя как военный разум, в котором нуждалась его страна. Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться к действиям на поле боя против россиян. Потенциал войны между великими государствами растет, а украинцы, защищающие свою родину от российской агрессии, просто невероятны. Генерал Залужный стоит за этими усилиями, неся огромное бремя руководства в бою. Его работ останется в истории".

Также в ТОП-100 по версии Time вошла главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева.

Также читайте: ВСУ – первая армия мира. Победили нацизм – победим и рашизм! - Залужный. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20260) рейтинг (1636) Залужный Валерий (657) Мусаева Севгиль (12)


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Топ комментарии
+59
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23.05.2022 20:12
+48
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23.05.2022 20:11
+48
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23.05.2022 20:16
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23.05.2022 20:11 Ответить
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23.05.2022 20:12 Ответить
Тому репресії почнуться ще до перемоги.
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23.05.2022 20:17 Ответить
А Залужного часом не посадять після підписання договору про мир, любов і дружбу НАВЄКИ???? Як зробили з де=якими генералами та комбатами 2014 року?7
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23.05.2022 20:40 Ответить
А тепер е ще одне питання:хто дав наказ підірвати Варваривській міст в Миколаїві і зробити ще одну Бучу?Хто та скотина?
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23.05.2022 20:19 Ответить
Завдяки їм жодної перемоги не буде.
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23.05.2022 21:47 Ответить
це в нього після абізяної чуми таке сталось.
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23.05.2022 20:12 Ответить
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23.05.2022 20:13 Ответить
Ну от навіщо таке показувати? А раптом люди вечеряти збираються?
Між іншим, ґапетита псується! 🤢
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23.05.2022 20:14 Ответить
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23.05.2022 20:17 Ответить
До речі, з вечерею у Дніпрі зараз проблематично - тільки у калідорі тривога за тривогою - сьогодні вже 9 разів. Дев'ять, Карле! 🤬
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23.05.2022 20:26 Ответить
UPDATE: щойно була (дуже недовго) тривога №10

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23.05.2022 21:46 Ответить
UPDATE 2: вони *********! Тривога №11 😐
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23.05.2022 21:48 Ответить
Богдан
@boikobogdan1
·
В Україні у владі є декілька ключових фігур ФСБ.
В.РАДУ контролює Арахамія/ Гетьманцев.
Банкова під контролем Демченка.
Уряд контролює Єрмак.
Зельца"тримає"Беня.
"Органи"-Татаровв,
Чорні Фінанси-Шефіри.
Зельц на"пряму"керує Бакановим,Венедіктовою,Сухачовим,Стефанчуком.
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23.05.2022 20:21 Ответить
як завжди в олігархічній країні, в першу чергу будуть про вертикаль влади думати, а про країну і людей в останню чергу, і тільки коли вже зовсім не буде куди дітися. і звісно ж русскіє ніяк тим не скористаються...щоб не часом.
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23.05.2022 20:36 Ответить
то ж вказана мета війни разів 20 -- денацифікація--фізичне знищення України , вірніше українців . І нічого після "майже перемоги" НЕ ЗМІНИЛОСЬ. Тільки офігенні території піденних областей фактично на сьогодні вже не Україна!
То кому про людей думати? Хіба що військовим ВСУ....
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23.05.2022 20:58 Ответить
ЗСУ
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23.05.2022 22:38 Ответить
Человека которого приютила Украина оказался аферистом и кидалом.
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23.05.2022 20:22 Ответить
Обратите внимание, Залужный и Зеленский на фоне Ермака. Как же без него, и по телефону докладывает Коломойскому.
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23.05.2022 20:33 Ответить
Це мотивує прочитати текст на англійській мові. Не вірю відносно зе.
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23.05.2022 20:12 Ответить
https://time.com/collection/100-most-influential-people-2022/6177690/volodymyr-zelensky/
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23.05.2022 20:16 Ответить
а какого хера там делает подонок и предатель зеЛя?!!!его за шкирки народ в тюряну будет тащить очень скоро.
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23.05.2022 20:13 Ответить
Та нема у Бубочки шкірки! Він обрізаний!
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23.05.2022 20:16 Ответить
не слабо Байден лоханувся на рахунок яневтіка та першої явтікла.
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23.05.2022 20:14 Ответить
краще б втік
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23.05.2022 20:19 Ответить
краще б здох.
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23.05.2022 20:28 Ответить
Він не лохонувся. Байден, як і всі західні політики, знають хто такий Боневтік, і чого він вартий. Та, для популярізації підтримки України, потрібна конкретна особистість. Легітимно обраний президент. В нашому випадку, це Вава Зеленський.
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23.05.2022 20:34 Ответить
Зеленський:
....
"Зеленський у списку 100 нлс".

....
"Залужний у списку 100 нлс".
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23.05.2022 20:14 Ответить
Все эти рейтинги посмотрим уже после войны, со ВСЕМИ проё...ами, экономикой, количеством беженцев решивших навсегда остаться вне Украины и нашими границами в конце-концов
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23.05.2022 20:15 Ответить
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23.05.2022 20:16 Ответить
Північ теж за 24 години На Оболоеі танк іздив у перший день, простто Київ врятували патріоти та р.Ірпінь
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23.05.2022 20:20 Ответить
Тероборона, і, о жах ВАЗеленського, Петро Порошенко.
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23.05.2022 20:38 Ответить
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·
25 хв
російські окупанти захопили п'ять оборонних підприємств України.
Нам же вони були непотрібні...
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23.05.2022 20:36 Ответить
Скоь ко бы не хвалили Зеленского, я за а него никогда не пойду голосовать
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23.05.2022 20:17 Ответить
А хто його хвалить ?
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23.05.2022 21:56 Ответить
Іди за порохом !
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24.05.2022 08:48 Ответить
Хм..невже Байден таки лоханувся,як випливає з коментарів, й менше розуміє ситуацію чим вельми поважні форумчани?!
Цікаво....)))
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23.05.2022 20:18 Ответить
А на что влияет Зе? В военном деле он не шарит, мямлит на ТВ бессвязную чепуху и все пытается подпрыгнуть и заглянуть в очко *****.
В общем - это какой то позор, а не влияние.
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23.05.2022 20:23 Ответить
А в чем воно шарить ?
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23.05.2022 20:35 Ответить
гм, так у грі ж на роялі.
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23.05.2022 21:45 Ответить
То заберіть його собі блд, нікчемну шмаркля.
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23.05.2022 20:28 Ответить
Цивілізований світ виявися дуже слабким, раз не знає всієї митуації.

А для уього не треба бути снобами і гордими оленями, а теж своїх агентів мати в Україні у всіх владних і не тільки колах
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23.05.2022 20:29 Ответить
Та шо там ваш Залужний... Хіба може щось чи хтось зрівнятися у своїй величі з Найвєлічнішим Уйобком **********? Це ж супєрхєрой нашого часу! Він сам звільняє Україну від орків, голими руками розйобує ворожі танки, стріляє із дупи лазером... Чому йому досі не збудовано жодного пам'ятника? Що за неподобство? Зєля рятує усю Європу! Чули притчу про те, як Нєлох перетворив гроші на чудотворний асфальт? Отож...
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23.05.2022 20:31 Ответить
памятник не памятник, а марку в Польше вьіпустили
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23.05.2022 22:15 Ответить
і шо саме цікаве - користується попитом
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23.05.2022 22:16 Ответить
Для фронтмена "Кварталу" це забагато, а для Найвєлічнішого підєра Всесвіту замало. Жоден смертний не заслужив навіть просто дивитись на його морду літца.
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23.05.2022 22:35 Ответить
Можно будет надгробие Зе обклеить.
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24.05.2022 00:01 Ответить
"на их месте должен был быть дерьмак" (С)
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23.05.2022 20:38 Ответить
...мабуть Байден враховує заглиблення конфлікту, а діфірамби щодо Зе... це типу про "демократичний" вибір українців, хоча знає що це не так... реаліті шоу подовжується....
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23.05.2022 20:44 Ответить
За словами американського президента, "в особі президента Зеленського у народу України є лідер, гідний його хоробрості та стійкості, оскільки громадяни у всій країні - торговці й солдати, кравці та водії вантажівок - борються за свої будинки та свою свободу. Щоразу, коли ми розмовляємо, я чую в голосі президента Зеленського невпинну рішучість людини, яка глибоко вірить у свій обов'язок перед своїм народом і щодня виконує урочисту відповідальність вести свою націю у цей темний та важкий час", - написав він.
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23.05.2022 20:57 Ответить
Свого часу і @...ло був по версії журналу TIME найвидатнішим тепер зе.... найвидатніший кожен може помилятись головне щоб інші розуміли для чого це робиться. Свого часу сталін говорив якщо захід вихваляє якогось чиновника значить з ним не все в порядку.
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23.05.2022 21:04 Ответить
Я розумію заслуги Залужного , а за що Зеленського так величають , аж якось соромно ! ?

За відосики і тексти , які цьому п@ цу пишуть в Міністерстві іноземних справ !
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23.05.2022 21:04 Ответить
Як великий зрадник **********.
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23.05.2022 21:45 Ответить
З языка зняв
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23.05.2022 21:21 Ответить
ну мабуть залужний все-таки туди журнашлюх і всяких подоляків з геращенками не посилав
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23.05.2022 21:48 Ответить
https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZXIbXJfherHIHMMAfN5KfA6HH-5************************************************************************************************************************************-C0eDLNRZjDenA&__tn__=%3C%2CP-R https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZXIbXJfherHIHMMAfN5KfA6HH-5************************************************************************************************************************************-C0eDLNRZjDenA&__tn__=%3C%2CP-R

https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZXIbXJfherHIHMMAfN5KfA6HH-5************************************************************************************************************************************-C0eDLNRZjDenA&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/4620670704699793?__cft__[0]=AZXIbXJfherHIHMMAfN5KfA6HH-5************************************************************************************************************************************-C0eDLNRZjDenA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии журнала Time.

А можно небольшой опрос читателей у меня на страничке? Я исключительно с позиций логики.

Насколько я понимаю, самый влиятельный человек - это тот человек, который больше всего влияет на ход текущих событий. Без которого ход событий был бы совсем другим.

Вот, как Байден влияет на ход событий, я вижу. Вот он реально ****** как влияет. Этот мужик сейчас влияет в историческом масштабе по времени в масштабах континентов по размеру. Как Джонсон влияет на ход событий, я вижу. Как влияют Залужный и Пашинский. Я вижу даже как Орбан влияет на ход событий.

В связи с чем вопрос.

Скажите, как по вашему - если бы Владимир Зеленский вдруг перестал существовать, что изменилось бы?

Мой ответ - ВООБЩЕ НИХУЯ.

Ну, то есть, совсем. Вообще ничего. Полностью.

Если сейчас Владимира Александровича украдут марсиане, съедят рептилоиды с Нибиру или похитит НЛО - не изменится вообще ничего. Ни в стране, ни в мире.

ЗСУ будут также держать оборону. Залужный и Марченко будут также держать фронт. Марченко также будет держать фронт под подпиской. Черновол будут также судить за "Стугны". Байден будет так же давать лендлиз. Мир будет также поддерживать деньгами. Эстония будет так же отправлять "Стингеры". Волонтеры будут также искать каски. ТРО и добровольцы будут так же потоком идти в военкоматы. Польша будет также выделять бензин. Медведчук будет так же давать показания на Порошенко. А, нет, стоп. Вот тут ситуация точно изменилась бы.

Ровно такое же положение вещей было бы хоть в первые сутки, хоть в десятые. Втiк бы, не втiк бы - не было бы вообще никакой разницы.

Ну, разве что, в первые дни психологически было бы тяжелее. Гибель или эвакуация президента страны - каким бы он ни был - это все же тяжелый удар по моральному состоянию как армии, так и страны в целом. Это да. Это правда. Но это эффект кратковременный и все же из области психологического. А не вещественного.

Ну и количество видео на ютубе заметно сократилось бы.

Всё.

Так вот, собственно, сам вопрос.

На что, по-вашему, влияет Владимир Зеленский, если он самый влиятельный человек в мире?

Я без всякого сарказма сейчас.

Мне правда интересно.
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23.05.2022 21:49 Ответить
А хто нам щоденно буде доповідати про те, що вода волога, а вогонь гарячий? Хто буде пиляти відосики і фіндопомогу? Ето же очєнь і очєнь!..
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23.05.2022 22:29 Ответить
забули мендельшу... вона б зараз курс валют зробила ОГГОГГОО
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23.05.2022 22:20 Ответить
Якось невдобно получілось ....

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23.05.2022 22:34 Ответить
Ну що ж...
Тепер Баканов буде вибивати з Медвечука покази проти Залужного.
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23.05.2022 23:59 Ответить
Як Зеленського можна ставити на рівні з Залужним? Залужний і всі ЗСУ хоробрі воїни, а Зе .. Слів нема
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24.05.2022 01:08 Ответить
Порохоботів порвало! Аж слиною стікають! Медведчук сдав пороха,а ви щось мовчите!
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24.05.2022 08:44 Ответить
 
 