Зеленский и Залужный вошли в число 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вошли в число 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Текст об украинском лидере написал президент США Джо Байден.

"Когда Владимир Путин начал свою жестокую войну против Украины, и украинцы нуждались в своем лидере, слова Владимира Зеленского эхом разнеслись по всему миру: "Президент здесь", - написал он.

По словам американского президента, "в лице президента Зеленского у народа Украины есть лидер, достойный его храбрости и стойкости, поскольку граждане по всей стране - торговцы и солдаты, портные и водители грузовиков - борются за свои дома и свою свободу". Каждый раз, когда мы разговариваем, я слышу в голосе президента Зеленского неустанную решимость человека, глубоко верящего в свой долг перед своим народом и ежедневно исполняющего торжественную ответственность вести свою нацию в это темное и тяжелое время", - написал он.

"Нации свободного мира, вдохновленные примером президента Зеленского, более сплоченные, более решительные и целеустремленные, чем когда-либо в последнее время. При поддержке США и наших союзников и партнеров он оставил свой след в истории и доказал миру, что Украина будет существовать долго, а ее народ в конце концов осуществит демократическое будущее, которого он так долго хотел", - говорится в тексте.

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Текст о Залужном написал глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. По его словам, "главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проявил себя как военный разум, в котором нуждалась его страна. Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться к действиям на поле боя против россиян. Потенциал войны между великими государствами растет, а украинцы, защищающие свою родину от российской агрессии, просто невероятны. Генерал Залужный стоит за этими усилиями, неся огромное бремя руководства в бою. Его работ останется в истории".

Также в ТОП-100 по версии Time вошла главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева.

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