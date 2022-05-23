Зеленский и Залужный вошли в число 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вошли в число 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Текст об украинском лидере написал президент США Джо Байден.
"Когда Владимир Путин начал свою жестокую войну против Украины, и украинцы нуждались в своем лидере, слова Владимира Зеленского эхом разнеслись по всему миру: "Президент здесь", - написал он.
По словам американского президента, "в лице президента Зеленского у народа Украины есть лидер, достойный его храбрости и стойкости, поскольку граждане по всей стране - торговцы и солдаты, портные и водители грузовиков - борются за свои дома и свою свободу". Каждый раз, когда мы разговариваем, я слышу в голосе президента Зеленского неустанную решимость человека, глубоко верящего в свой долг перед своим народом и ежедневно исполняющего торжественную ответственность вести свою нацию в это темное и тяжелое время", - написал он.
"Нации свободного мира, вдохновленные примером президента Зеленского, более сплоченные, более решительные и целеустремленные, чем когда-либо в последнее время. При поддержке США и наших союзников и партнеров он оставил свой след в истории и доказал миру, что Украина будет существовать долго, а ее народ в конце концов осуществит демократическое будущее, которого он так долго хотел", - говорится в тексте.
Текст о Залужном написал глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. По его словам, "главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проявил себя как военный разум, в котором нуждалась его страна. Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться к действиям на поле боя против россиян. Потенциал войны между великими государствами растет, а украинцы, защищающие свою родину от российской агрессии, просто невероятны. Генерал Залужный стоит за этими усилиями, неся огромное бремя руководства в бою. Его работ останется в истории".
Также в ТОП-100 по версии Time вошла главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева.
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Між іншим, ґапетита псується! 🤢
@boikobogdan1
·
В Україні у владі є декілька ключових фігур ФСБ.
В.РАДУ контролює Арахамія/ Гетьманцев.
Банкова під контролем Демченка.
Уряд контролює Єрмак.
Зельца"тримає"Беня.
"Органи"-Татаровв,
Чорні Фінанси-Шефіри.
Зельц на"пряму"керує Бакановим,Венедіктовою,Сухачовим,Стефанчуком.
То кому про людей думати? Хіба що військовим ВСУ....
....
"Зеленський у списку 100 нлс".
....
"Залужний у списку 100 нлс".
@prm_ua
·
25 хв
російські окупанти захопили п'ять оборонних підприємств України.
Нам же вони були непотрібні...
Цікаво....)))
В общем - это какой то позор, а не влияние.
А для уього не треба бути снобами і гордими оленями, а теж своїх агентів мати в Україні у всіх владних і не тільки колах
За відосики і тексти , які цьому п@ цу пишуть в Міністерстві іноземних справ !
https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZXIbXJfherHIHMMAfN5KfA6HH-5************************************************************************************************************************************-C0eDLNRZjDenA&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/4620670704699793?__cft__[0]=AZXIbXJfherHIHMMAfN5KfA6HH-5************************************************************************************************************************************-C0eDLNRZjDenA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии журнала Time.
А можно небольшой опрос читателей у меня на страничке? Я исключительно с позиций логики.
Насколько я понимаю, самый влиятельный человек - это тот человек, который больше всего влияет на ход текущих событий. Без которого ход событий был бы совсем другим.
Вот, как Байден влияет на ход событий, я вижу. Вот он реально ****** как влияет. Этот мужик сейчас влияет в историческом масштабе по времени в масштабах континентов по размеру. Как Джонсон влияет на ход событий, я вижу. Как влияют Залужный и Пашинский. Я вижу даже как Орбан влияет на ход событий.
В связи с чем вопрос.
Скажите, как по вашему - если бы Владимир Зеленский вдруг перестал существовать, что изменилось бы?
Мой ответ - ВООБЩЕ НИХУЯ.
Ну, то есть, совсем. Вообще ничего. Полностью.
Если сейчас Владимира Александровича украдут марсиане, съедят рептилоиды с Нибиру или похитит НЛО - не изменится вообще ничего. Ни в стране, ни в мире.
ЗСУ будут также держать оборону. Залужный и Марченко будут также держать фронт. Марченко также будет держать фронт под подпиской. Черновол будут также судить за "Стугны". Байден будет так же давать лендлиз. Мир будет также поддерживать деньгами. Эстония будет так же отправлять "Стингеры". Волонтеры будут также искать каски. ТРО и добровольцы будут так же потоком идти в военкоматы. Польша будет также выделять бензин. Медведчук будет так же давать показания на Порошенко. А, нет, стоп. Вот тут ситуация точно изменилась бы.
Ровно такое же положение вещей было бы хоть в первые сутки, хоть в десятые. Втiк бы, не втiк бы - не было бы вообще никакой разницы.
Ну, разве что, в первые дни психологически было бы тяжелее. Гибель или эвакуация президента страны - каким бы он ни был - это все же тяжелый удар по моральному состоянию как армии, так и страны в целом. Это да. Это правда. Но это эффект кратковременный и все же из области психологического. А не вещественного.
Ну и количество видео на ютубе заметно сократилось бы.
Всё.
Так вот, собственно, сам вопрос.
На что, по-вашему, влияет Владимир Зеленский, если он самый влиятельный человек в мире?
Я без всякого сарказма сейчас.
Мне правда интересно.
Тепер Баканов буде вибивати з Медвечука покази проти Залужного.