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Новости Санкции против России
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На рынке РФ продолжают работать 580 иностранных компаний, 8 из них – крупные корпорации, - Кулеба

кулеба

На российском рынке продолжают работать 580 иностранных компаний, восемь из которых являются крупными корпорациями. МИД Украины будет работать с ними, чтобы они ушли с рынка России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава украинской дипломатии проинформировал, что в настоящее время 1439 иностранных компаний из 70 стран, представляющих 55 различных индустрий, либо полностью вышли с России, либо прекратили какие-либо операции в РФ, но юридически еще там остаются.

"Сейчас на радаре МИД есть еще 580 компаний, которые продолжают с Россией так называемый business as usual, то есть делают вид, что ничего не произошло. Мы из этих 580 выбрали восемь крупнейших корпораций, реально являющихся системными игроками на рынке России, и с ними будем работать", - сказал Кулеба.

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Он отметил, что мы не можем приказать им уйти с рынка РФ, поэтому здесь нужно "заходить с разных сторон", не называя эти корпорации.

"Но, я думаю, что и здесь мы со временем добьемся необходимого результата", - спрогнозировал глава МИД.

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95 квартал велика, чи середньорозмірна?
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23.05.2022 20:45 Ответить
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23.05.2022 20:46 Ответить
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23.05.2022 21:08 Ответить
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23.05.2022 21:27 Ответить
 
 