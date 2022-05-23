Литва, Латвия, Эстония и Словакия призывают отдать российские активы на восстановление Украины, - Reuters

Литва, Латвия, Эстония и Словакия во вторник потребуют конфискации российских активов, замороженных Европейским Союзом, для финансирования восстановления Украины после российского вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, в начале мая Украина оценила сумму, необходимую для восстановления страны после разрушений, причиненных Россией, примерно в 600 миллиардов долларов. Но поскольку война все еще в разгаре, сумма, вероятно, резко возросла.

"Значительная часть расходов на восстановление Украины, включая компенсацию жертвам российской военной агрессии, должна быть покрыта Россией", - сказано в письме, которое во вторник будет представлено министрам финансов ЕС.

В письме также содержится призыв к ЕС начать подготовку новых санкций против Москвы.

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"В конце концов, если Россия не прекратит военную агрессию против Украины, между ЕС и Россией вообще не должно остаться никаких экономических связей – гарантируя, что никакие наши финансовые ресурсы, продукты или услуги не будут способствовать военной машине России", – говорится в документе.

Четыре страны отметили, что ЕС и единомышленники уже заморозили активы, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам, и около $300 миллиардов резервов Центрального банка РФ.

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"Сейчас мы должны определить законные пути максимального использования этих ресурсов как источник финансирования — как на продолжающиеся затраты усилий Украины по противостоянию российской агрессии, так и на послевоенное восстановление страны", — заявили они.

"Конфискация государственных активов, таких как резервы Центрального банка или имущество государственных предприятий, имеет прямую связь и эффект по этому поводу", - говорится в письме.

Различные официальные лица ЕС ранее предупреждали, что конфискация активов, особенно частных лиц, сложна с юридической точки зрения, поскольку для нее нет соответствующих законов ЕС.