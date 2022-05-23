Беларусь, уже предоставившая свою территорию агрессору, является соучастником международного преступления, - Маляр - Лукашенко

Беларусь, предоставляющая свою территорию РФ для совершения агрессии против Украины, является соучастником этого международного преступления.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в общенациональном эфире заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя слова президента Беларуси Александра Лукашенко, что Беларусь не является агрессором.

"Сразу хочу опровергнуть слова, что Беларусь не является агрессором. Дело в том, что, согласно нормам международного права, страна, предоставляющая свою территорию третьей стране-агрессору, - сейчас России - для совершения агрессии против другого государства, так же является соучастником этого международного преступления – агрессии, а просто бытовым языком – войны. Поэтому Беларусь должна понимать, что они так же сегодня, предоставляя свою территорию, причастны к этой войне в прямом смысле", - заявила Маляр.

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Отвечая на вопрос об угрозах Украине со стороны территории Беларуси, заместитель министра отметила, что угроза сохраняется.

"Конечно, есть угроза дальнейшего использования территории Беларуси для нанесения ударов. Так же собственно, как и Приднестровский регион Молдовы, - так же существует риск. Поэтому Россия действительно по всем фронтам готовится к возможным и ударам, и маневрам, чтобы совершать там дальнейшую эскалацию. Мы обо всех этих угрозах знаем и готовимся ко всем сценариям", - заверила Маляр.

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