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Новости Агрессия России против Украины Война
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Беларусь, уже предоставившая свою территорию агрессору, является соучастником международного преступления, - Маляр - Лукашенко

маляр

Беларусь, предоставляющая свою территорию РФ для совершения агрессии против Украины, является соучастником этого международного преступления.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в общенациональном эфире заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя слова президента Беларуси Александра Лукашенко, что Беларусь не является агрессором.

"Сразу хочу опровергнуть слова, что Беларусь не является агрессором. Дело в том, что, согласно нормам международного права, страна, предоставляющая свою территорию третьей стране-агрессору, - сейчас России - для совершения агрессии против другого государства, так же является соучастником этого международного преступления – агрессии, а просто бытовым языком – войны. Поэтому Беларусь должна понимать, что они так же сегодня, предоставляя свою территорию, причастны к этой войне в прямом смысле", - заявила Маляр.

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Отвечая на вопрос об угрозах Украине со стороны территории Беларуси, заместитель министра отметила, что угроза сохраняется.

"Конечно, есть угроза дальнейшего использования территории Беларуси для нанесения ударов. Так же собственно, как и Приднестровский регион Молдовы, - так же существует риск. Поэтому Россия действительно по всем фронтам готовится к возможным и ударам, и маневрам, чтобы совершать там дальнейшую эскалацию. Мы обо всех этих угрозах знаем и готовимся ко всем сценариям", - заверила Маляр.

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Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+19
Гірше- підло зрадив.
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23.05.2022 21:03
+16
Який він до бісу "бацька". Звичайний підxy#ловник, слово якого нічого не варте.
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23.05.2022 21:07
+9
Да картофельный ************ свою страну, предоставлением своей территории рашистским фашистам, сильно гавном выпачкал!!! Отмываться сябры очень долго будут!
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23.05.2022 21:10
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Хоча бацька клявся ніколи не допустити нападу на нас з його території.
Збрехав.
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23.05.2022 21:00 Ответить
Гірше- підло зрадив.
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23.05.2022 21:03 Ответить
Який він до бісу "бацька". Звичайний підxy#ловник, слово якого нічого не варте.
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23.05.2022 21:07 Ответить
он бацка вицки и кольки
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23.05.2022 22:07 Ответить
Висіти цим двом на одній гілляці.
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23.05.2022 21:02 Ответить
Около 30 лет лукашонка правит, это уже точно можно двинуться, и говорить что отдать свою территорию для нападения на Украину это "не преступление"
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23.05.2022 21:07 Ответить
Хай ще розберуться - ЗВІДКИ у розпорядженні російських військ опинилася ТАКА кількість *********** (особливо авіаційних - бомб і ракет)? Росія минулого року масово не завозила ********** в БРСР! Так зідки вони взялися? Особливо фугасні - від 250 кг до 1000 кг і вище? Може Лука "просвітить"?
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23.05.2022 21:09 Ответить
Да картофельный ************ свою страну, предоставлением своей территории рашистским фашистам, сильно гавном выпачкал!!! Отмываться сябры очень долго будут!
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23.05.2022 21:10 Ответить
терпилы бяларусские тоже идут за кораблем
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23.05.2022 21:10 Ответить
бацьке не удастся спрыгнуть с виселицы вместе с табуреткой.
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23.05.2022 21:29 Ответить
Здесь виноват не только лукашенко, но и большинство беларусского народа, которые считают кацапов братьями и чуть ли ни одним народом.
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23.05.2022 21:31 Ответить
а зеленский с потатопапой по вагнеравцам консультировался. ну, вдруг вы забыли 😉😉😉
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23.05.2022 21:33 Ответить
Понятно что государство Беларусь соучастник агрессии. Но в моральном плане беларуский народ жертва авторитарной власти, но не агррессор. Войну поддерживают только 6 процентов населения.
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23.05.2022 21:58 Ответить
Такі заяви для внутрішнього споживача. Потрібні офіційні ноти. Білоруси повинні знати, що за продовження обстрілів ракетами з їхньої території отримають у відповідь, і розуміти що відповідальність не тільки на Лукашеску.
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23.05.2022 22:03 Ответить
По мнению экспертов , сейчас территория Беларуси важна для российских войск :
с точки зрения ведения разведки,
нанесения ракетных ударов (пусть и редких),
засылки диверсионных и разведгрупп на территорию Украины,
логистики для оставшихся войск РФ
и использования Беларуси для создания неопределенности для украинского военно-политического руководства.
В случае возобновления боев за Киев ,Беларусь приобретет такое же значение, как и в феврале 2022 года
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23.05.2022 22:55 Ответить
Циган вивернеться через дупу, та скаже, що це не він. Відповідати за свої злочини він точно не буде.
***** та циган пересвідчились, що їм можна робити все що завгодно, будь які злочини і їм за це нічого не буде. Тому ракети і бомби з територіі бульбасруссії як летіли в Україну так і будуть летіти. Ніхто у світі не може та й не хоче зупинити цих божевільних диктаторів.
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23.05.2022 23:23 Ответить
Білорусь- сателіт агресора, такий же як для Німеччини були Італія і Угорщина. І відповідно має також бути покарана
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24.05.2022 00:30 Ответить
 
 