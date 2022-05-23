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20 стран объявили о предоставлении военной помощи для Украины, - глава Пентагона Остин

остін

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран решили направить Украине дополнительную военную помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Приблизительно 20 стран объявили о новой помощи в сфере безопасности. Многие страны передают крайне нужные артиллерийские боеприпасы (...), танки и другие бронированные средства", - сказал Остин в понедельник на пресс-конференции после встречи "Контактной группы по обороне Украины". Он сказал, что другие страны взяли на себя новые обязательства подготовки украинских военных.

Остин поблагодарил Чехию "за ее существенную поддержку, включая недавнюю передачу боевых вертолетов, танков и ракетных систем".

Кроме того, глава Пентагона сообщил о решении Дании отправить Украине пусковую установку противокорабельных ракет "Гарпун" и боеприпасы к ней. "Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня, что предоставит пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защитить свое побережье", - сказал Остин.

Читайте: Министры обороны более 40 стран приняли участие в "Рамштайне-2" - онлайн-встрече в отношении Украины

Кроме того, шеф Пентагона приветствовал вклад Италии, Греции, Норвегии и Польши в снабжение Украины артиллерией. Отдельно Остин отметил роль Британии в координации передачи военной помощи для Украины.

оружие (10202) Пентагон (1449) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
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2015 год. Война с РФ, море крови, а https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA?src=hashtag_click #Верещук тусит в Москве со своей подругой - российской пропагандонкой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов "ДНР". Теперь вы знаете что Верещук - гнилая рашистская консерва. "Мэри Поппинс", все, пора улетать в Ростов


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23.05.2022 21:04
+33
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23.05.2022 21:01
+25
А справу фабрикують проти Порошенко. Які зелені ганебні.
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23.05.2022 21:02
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Але не MLRS і не HIMARS.

Тому поки що не варто очікувати на контрнаступ.
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23.05.2022 20:57 Ответить
Десь середина літа, не раніше.
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23.05.2022 21:01 Ответить
Поки нас не переб'ють нафіг
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23.05.2022 21:02 Ответить
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23.05.2022 21:00 Ответить
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23.05.2022 21:01 Ответить
2015 год. Война с РФ, море крови, а https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA?src=hashtag_click #Верещук тусит в Москве со своей подругой - российской пропагандонкой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов "ДНР". Теперь вы знаете что Верещук - гнилая рашистская консерва. "Мэри Поппинс", все, пора улетать в Ростов


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23.05.2022 21:04 Ответить
Цей пост не доводить нічого. КПВВ звичайна річ, наприклад, якщо хтось хоче потрапити у Крим чи на підконтрольну територію, хіба буде ця людина прямувати по мінах? Міни там ніколи і не лежали
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23.05.2022 21:06 Ответить
Звичайно не лежали. То все проклятий порошенко їх покрав
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24.05.2022 09:56 Ответить
Так ще ж рік не закінчився.😀

Знищать ВСУ агресора, відвоюють захоплену Херсонщину і Крим, та й запустять під кінець 2022 р. регулярні перевезення, нашим людям.

Оце вона мала на меті, ви просто не так зрозуміли.🙏
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23.05.2022 23:17 Ответить
А справу фабрикують проти Порошенко. Які зелені ганебні.
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23.05.2022 21:02 Ответить
Обіцяти- не означає оженитися...
Побачу на фронті- повірю.
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23.05.2022 21:00 Ответить
жабоїдів і німаків в спистку немає, так, що можна повірити на слово
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23.05.2022 21:03 Ответить
ну касок теперь будет...............
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23.05.2022 21:01 Ответить
Вже, трохи, є.
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23.05.2022 21:09 Ответить
Как же вы задолбали уже ))) ко ко ко пиарится ко ко ко мало тратит, вы уже определитесь там )))
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23.05.2022 22:25 Ответить
А сколько выделил зеленский и гоп компания, 95 квартал? На асфальте и вакцинах столько украли, что можно было не одну эскадрилью самолетов купить, а не заставлять летчиков клянчить позоря их в видосиках.
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23.05.2022 22:55 Ответить
Пусть каждая из 20 стран передаст Украине хотя бы по 15 танков и по 25 гаубиц калибра 155 мм:

в итоге будет создана группировка ВСУ для реального контрнаступления:

300 танков и 500 мощных орудий для артиллерийской поддержки.

Нужна конкретика в оказании военной помощи: какая страна, что выделяет и в какие конкретные сроки.

Пока только только США, Великобритания , Польша и Чехия оказывают реальную и масштабную помощь оружием и б/припасами.
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24.05.2022 10:07 Ответить
Заради справедливості слід зазначити, що німецька каска додає +14 харизми і +88 брутальності, а також спеціальний перк Ordnung und Disziplin.

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23.05.2022 22:18 Ответить
Респект ув. Вельту за тонкое интуитивное восприятие военного снаряжения. Сразу чувствуется, что человек знает толк в военном деле. Немецкая каска обр.1935 года - это лучший стальной шлем всех времен и народов. В этой каске даже простой баварский крестьянин и гамбургский почтальон мгновенно приобретает ауру тевтонского рыцаря-воина.

Непревзойденное качество и уникальная техническая эстетика:

сейчас защитные шлемы всех европейских армий фактически скопировали эстетику и контуры немецкой каски.
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24.05.2022 10:15 Ответить
Респект Вельту за тонкое интуитивное чувствование эстетики военного снаряжения.

Немецкая каска М35 - это лучший стальной шлем всех времен и народов.
В нём даже простой баварский крестьянин или бывший сельский почтальон сразу приобретал боевую ауру тевтонского рыцаря.

В настоящее время защитные шлемы европейских армий почти на 100 % копируют непревзойденную эстетику немецкой каски М35.
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24.05.2022 10:22 Ответить
Скільки народу, виявляється, захоплюється фашистами...Aber ist es gut?
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24.05.2022 12:46 Ответить
Та не так вже й погано, якщо насправді.
По-перше, це справжня європейська естетика (саме тієї, справжньої Європи). Та й Хуго Босс знався на брутальному гламурі - я про бездоганно стильну уніформу СС, доречну хоч на полі бою, хоч на параді, хоч у ресторані або нічному клубі.
По-друге, Європі зараз не завадить трохи "фашизму" ))) Ніт, газових камер та концтаборів не треба (хіба що для кацапів, для них залюбки та в будь-якій кількості) - але вже давно час серйозно замислитись над тим, що Європа має бути Європою, а не халіфатом чи джамахірією. Інакше можна остаточно дотолераститись.
Однак тут є одна обставина, від якої наразі особливо гнидко - це те, що багато правих рухів Європи та Америки заанґажовані ****** і рашистами. Хоча насправді сили Білого Ренесансу навпаки мають бути радикально проти тієї расово дегенеративної мокшебурятської клоаки. Бо рашка втілює усе анти-арійське, а "фашизм" у кацапській версії - це найогидніша з карикатурних версій фашизму, що не має нічого спільного з корпоративною державою дядька Муссоліні.
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25.05.2022 08:35 Ответить
НАТОзація України триває!! Респект та щира подяка всім друзям України!!!))
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23.05.2022 21:23 Ответить
Xoroso sto dali,no nado vremia stob obucitsia.Eti sami gorpuni po osybke strelnuli svoj karabl dacani svojio vremia.Nemeckyje ******* samoxodnyje soldat ucat primerno pol goda,u vas netu vremia za mesiac vyucit,no tut mnogo elektroniki,u nemcev poligone ostreliajet i budet bit s tocnostiu do metra uvydite.Xoroso stob samoxodnije ******* davali odnogo tipa skazem nemeckije, tak proce bylo s logistikoj takze.
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23.05.2022 21:27 Ответить
Литва пропонує військово-морську коаліцію для зняття блокади рф та експорту українського зерна

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував план під час переговорів із британською колегою Ліз Трасс.

«Часу дуже мало. Ми наближаємося до нового врожаю, і немає іншого практичного шляху експорту зерна, окрім через чорноморський порт Одеса.

Вкрай важливо показати вразливим країнам, що ми готові вжити заходів, необхідних для того, щоб нагодувати світ». https://t.me/operativnoZSU/25605 https://t.me/operativnoZSU/25605

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23.05.2022 21:31 Ответить
Это хорошо.
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23.05.2022 21:35 Ответить
Щира українська подяка всім країнам, які допомагають Україні.
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23.05.2022 21:51 Ответить
Что то ничего не понятно что происходит. Сколько шума было по лендлизу, мол теперь нас уже точно завалят самым современным оружием для контрнаступления вплоть до истребителей и систем ПВО. По факту дали 20 гаубиц и чуть боеприпасов к ним, ну и спасибо чехам с поляками что дают из своих резервов советское вооружение. Нас что, решили слить?
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23.05.2022 21:58 Ответить
Ну не дадут они сразу такие вооружения. Чтобы что произошло? Чтобы Россия отступила сразу же и Путин сохранил власть, так как он продаст своим элитам и рабам то, что это НАТО против него пошло и он так капитулирует, но если затянуть пояса и 10 лет работать на вооружения, то мы им отомстим. Зачем США такая ситуация? Они на рыбалке. Они не дергают леску сразу, как клюнуло. Хотят, чтобы крючок заглотнули поглубже. А Украина является червячком, который постепенно обгладывают. Такова реальность и иначе даже и быть не могло, другие варианты еще только хуже.

И поставки ничего не стоят без обучения, в том числе и удаленного. В том числе и английского языка. Его то можно учить без инструкторов нато, репетиторов то тысячи имеются, которые уже должны непрерывно работать и учить людей английскому разговорному. И потом проходить обучение на базе НАТО в Польше или Германии. Это можно делать без поставок. Которые в любом случае только морем можно передать из США. Гаубицы поставили, потому что их в самолет засунул и полетел в Польшу. А танк в самолет не засунешь. К тому же на многой технике есть системы связи и распознавания свой-чужой, они не могут отдать эту информацию так просто не подготовив замены какой-то, коррупции хватает конечно.
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23.05.2022 22:11 Ответить
- поставки ничего не стоят без обучения, в том числе и удаленного. В том числе и английского языка

Отож.
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24.05.2022 00:52 Ответить
ленд ліз ще не почався
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23.05.2022 22:12 Ответить
так..але це ще буде..Взялись за рашку вже не по дитячому.
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23.05.2022 22:01 Ответить
це раша береться за Україну на другий заход вже по-серйозному.Херсонську область вони вже вважають своєю територією.
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24.05.2022 09:19 Ответить
Це США спеціально так робить: спочатку якийсь тим систем починає поставлять, буквально 1-2 штучки, якась європейська країна з НАТО. А вже через тиждень-два, коли та гармата чи танк, чи ППО ще й не доїхали до передової, виявляється, що з США вже пливе цілий караван з точно такими ж системами. От і виходить: перемагає Україна, допомагають, в першу чергу, європейські держави, а США так, просто підпирає. Ну і що, що в 10 разів більше надає, ніж всі інші разом взяті? Рішення ж про передачу гаубиць, танків, гвинтокрилів, ПКР, РСЗО не США приймало, правильно?
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23.05.2022 22:02 Ответить
Буде все.крім ядерної зброї,звісно.
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23.05.2022 22:05 Ответить
Одни обещания, как деблокировать морские порты без флота и без противокорабельных ракет, контрнаступление без поддержки с воздуха не реально сделать, про обещанные Миги уже все забыли
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23.05.2022 22:08 Ответить
Чем больше мир помогает Украине, тем хуже себя чувствует Боевтинк Янелохович и его стая. Просто до бесконечности удивляют 73% Zедебилов, которые в упор не видят, что Янелох - кремлевская крыса, непрестанно мычащая о переговорах...
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23.05.2022 22:15 Ответить
Між виразами оголосили намір і ЗБРОЯ ВЖЕ В УКРАЇНІ можуть бути світлові роки - це не одне і теж.
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23.05.2022 22:42 Ответить
Я так і не зрозумів, де MLRS та інша далекообійна артилерія? Де танки у товарній кількості? Нам без ленд-лізу більше давали. Вони роблять все, щоб змусити нас подарувати ***** південь країни? Так хрін їм.
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24.05.2022 00:20 Ответить
Всадники апокалипсиса❗
1. Чума (ковид)
2. Война
3. Голод (уже об этом с каждого утюга). Блокировка портов.
4. Смерть ... ☠☝

Так, что разблокировать порты ещё не время, это если тема про четырёх всадников❗☝
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24.05.2022 09:01 Ответить
так вже ж Херсон і майже запоріжя подарували
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24.05.2022 09:21 Ответить
HARPOON!
Так це те що наразі реально захистить Україну від атаки з акваторії Чорного моря.
Тепер зрозуміло чому рашка вивела у відкрите море свої кораблі та підводні човни, страшно суки безкарно бомбити Україну!
Завдяки цій зброї "курити на на палубі" буде значно менше орків!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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24.05.2022 10:07 Ответить
 
 