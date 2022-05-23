20 стран объявили о предоставлении военной помощи для Украины, - глава Пентагона Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран решили направить Украине дополнительную военную помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Приблизительно 20 стран объявили о новой помощи в сфере безопасности. Многие страны передают крайне нужные артиллерийские боеприпасы (...), танки и другие бронированные средства", - сказал Остин в понедельник на пресс-конференции после встречи "Контактной группы по обороне Украины". Он сказал, что другие страны взяли на себя новые обязательства подготовки украинских военных.

Остин поблагодарил Чехию "за ее существенную поддержку, включая недавнюю передачу боевых вертолетов, танков и ракетных систем".

Кроме того, глава Пентагона сообщил о решении Дании отправить Украине пусковую установку противокорабельных ракет "Гарпун" и боеприпасы к ней. "Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня, что предоставит пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защитить свое побережье", - сказал Остин.

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Кроме того, шеф Пентагона приветствовал вклад Италии, Греции, Норвегии и Польши в снабжение Украины артиллерией. Отдельно Остин отметил роль Британии в координации передачи военной помощи для Украины.