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Новости
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Кулеба о позиции Парижа по членству Украины в ЕС: Какими бы ни были заголовки, но Франция оружие предоставляет, санкции поддерживает и во многих вопросах выполняет роль лидера

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в позиции Франции по отношению к Украине "предательства" нет, между странами ведется активная дискуссия, каким будет путь нашей страны в ЕС и сколько времени это займет.

"Если коротко, то "предательства" не будет ни с Францией, ни с какой-либо другой страной – никто нас не будет "ломать", никто не сможет заставить нас делать то, чего мы не хотим<…> Какими бы ни были заголовки, но Франция оружие предоставляет, санкции поддерживает и во многих вопросах даже играет роль лидера в продвижении санкций", - сказал Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что между нашими странами идет активная дискуссия относительно того, каким будет путь Украины к членству в Европейском Союзе и сколько времени это займет.

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"Но три месяца назад мы обсуждали с ними, будет ли Украина вообще когда-нибудь членом ЕС, а сейчас мы обсуждаем сколько времени для Украины - это две принципиально разные дискуссии. Я понимаю заголовки и принцип работы соцсетей, но "шеймить" (Францию. - Ред.) просто так не надо, нужно комплексно смотреть на ситуацию и на контекст, в котором высказывается та или иная позиция", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, у нас сейчас очень прямая и честная дипломатия. Если страна уважает наши интересы, даже если нам не нравится, но мы понимаем, что нам честно объясняют, почему это невозможно, мы услышим и поймем.

А если начинаются петляния, на словах нам рассказывают, как нас любят, а делами это не подкрепляют, то мы выходим и бьем – и дипломатично, и публично. Потому что у нас не та ситуация в стране, когда мы можем позволить себе бесконечные дипломатические маневры", - отметил министр.

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Как сообщалось, французский министр по европейским делам Клеман Бон считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет. Он также выразил мнение, что Киеву следует войти в предложенное президентом Эмманюэлем Макроном европейское политическое сообщество.

В ответ на это представитель МИД Олег Николенко заявил, что Украина пройдет путь от кандидата в члены ЕС до полноценного членства скорее, если Франция и другие влиятельные европейские страны продемонстрируют лидерство в этом процессе.

Франция (3499) членство в ЕС (1001) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Погоджуюсь, ми не в тому становищі щоб собачитись з союзниками, хай заявляють що завгодно головне діла.
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23.05.2022 21:10
+6
Хто ці "ми" і що ви робите в Україні?
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23.05.2022 21:25
+4
Кулеба хотів сказати: дякуємо Франції, що хоч не нападає!
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23.05.2022 21:17
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Хіба що виконує роль лідера, а не є справжнім лідером.
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23.05.2022 21:05 Ответить
ми маємо кремлівського агента Артиста, а
у французів кремлівський агент Ігрун
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23.05.2022 21:14 Ответить
Хто ці "ми" і що ви робите в Україні?
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23.05.2022 21:25 Ответить
Погоджуюсь, ми не в тому становищі щоб собачитись з союзниками, хай заявляють що завгодно головне діла.
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23.05.2022 21:10 Ответить
нормальная работа дипломата ! все течет- все меняется , иногда быстрей чем предполагалось.
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24.05.2022 07:29 Ответить
але Мікрону варто перечитати Булгакова:

«- Осетрину прислали второй свежести, - сообщил буфетчик.
Голубчик, это вздор!
Чего вздор?
Вторая свежесть - вот что вздор! Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»
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23.05.2022 21:13 Ответить
Ja bi neskazal chto francuzi igrajet rolj lidera gde ta , skareje ani navjazivajutsa takim bitj , no nitjanet ani na takuju rolj !
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23.05.2022 21:14 Ответить
Треба на справи дивитись, а продажні ЗМІ що завгодно за кремлівські гроші напишуть!
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23.05.2022 21:14 Ответить
Кулеба хотів сказати: дякуємо Франції, що хоч не нападає!
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23.05.2022 21:17 Ответить
Кулеба таки дипломат.
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23.05.2022 21:42 Ответить
Але ж вони мало що роблять. То їм одне не так, то телефон червоний до путлєра відкривають. То лице путлєра треба вберегти. Зброя????? А де, танки, а де літаки , а де зброя серйозна? А де натівські воєнні? Тобто, до тих пір поки цього всього не буде не потрібно нам розказувати, що вони хороші. Бо не хороші.
Розумаю Кулебу - він дипломат і має вести себе дипломатично. Але це не означає, шо прості люди нічого не розуміють і не знають.
На жаль для нього, українці живуть по всьому світу - і читають те що пишуть у країнах проживання. Тобто, влада повинна зрозуміти, шо ми не дурні .
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23.05.2022 21:21 Ответить
Так поміняйте їм заголовки, хай не пизьдять своїм Паріжанам, щоб "ліцо" зберегти. Хай на своїх ТВ каналах розказують, що таке війна, а не Росія вєлікая, нада считаться.
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23.05.2022 21:31 Ответить
Тем не менее, в прошлом году все слышали признание (притом что интересно, так сказали, как будто бы это ничего особенного), что Германия заставила по-моему Нидерланды тоже проголосовать против поставок оружия, чтобы не выглядеть белой овцой. Также и с Венгрией могли поступить, на деле все голосовав как надо, но вместо того, чтобы надавить на нее рабочими инструментами, они делают вид, что ничего не могут сделать. А сами то рады этому. Так что это ничего не значит, если Франция якобы за нас. Пока от них нету критических, поляризующих заявлений, которые исключат возможность сдать назад.
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23.05.2022 21:50 Ответить
Кулеба проковтнув і каже смачно, все нормально ....
Зе влада це стандарт мислення.
Корабєльная сосна, аналтабу і далі по фєнє
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23.05.2022 22:40 Ответить
А можна детальніше: яку зброю саме Франція дала Украіні?
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23.05.2022 23:24 Ответить
І шо вона нам надала. Може я щось пропустив?
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23.05.2022 23:54 Ответить
Якими б не були заголовки, але Франція зброю надає, санкції підтримує і в багатьох питаннях навіть виконує роль лідера у просуванні санкцій",- якщо б не зброя від США,Англії .Польщі Прибалтійських держав, то не виключено, що через три дні "зе" був би гауляйтером прорашистської України, а Кулєба міністром закордонних справ ніким не признаної окупованої рашистом України.На параді в Києві ,через три дні після окупації ,мабуть мали бути Шольц.Макрон.Меркель.Орбан Лукашеску,та інші турецько- ізраїльські "харанти "
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24.05.2022 00:10 Ответить
Кулеба какие санкции не видел по чем нефть и газ? и все их покупают а оружие не знаю как Украине а технологии РФ поставляла лучше бы нас приняли в ЕС и не надо было нам поставлять французкое оружие которого практически нет и вводить санкции.
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24.05.2022 03:49 Ответить
УКРАИНУ В ЕС И НАТО! ОНА ДОСТОЙНА ЭТОГО . СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.05.2022 07:04 Ответить
Та не світить нам ніяка ЄС, поки казламойські кришкою піаніни завідують
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24.05.2022 09:35 Ответить
 
 