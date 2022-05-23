Кулеба о позиции Парижа по членству Украины в ЕС: Какими бы ни были заголовки, но Франция оружие предоставляет, санкции поддерживает и во многих вопросах выполняет роль лидера
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в позиции Франции по отношению к Украине "предательства" нет, между странами ведется активная дискуссия, каким будет путь нашей страны в ЕС и сколько времени это займет.
"Если коротко, то "предательства" не будет ни с Францией, ни с какой-либо другой страной – никто нас не будет "ломать", никто не сможет заставить нас делать то, чего мы не хотим<…> Какими бы ни были заголовки, но Франция оружие предоставляет, санкции поддерживает и во многих вопросах даже играет роль лидера в продвижении санкций", - сказал Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он отметил, что между нашими странами идет активная дискуссия относительно того, каким будет путь Украины к членству в Европейском Союзе и сколько времени это займет.
"Но три месяца назад мы обсуждали с ними, будет ли Украина вообще когда-нибудь членом ЕС, а сейчас мы обсуждаем сколько времени для Украины - это две принципиально разные дискуссии. Я понимаю заголовки и принцип работы соцсетей, но "шеймить" (Францию. - Ред.) просто так не надо, нужно комплексно смотреть на ситуацию и на контекст, в котором высказывается та или иная позиция", - отметил глава МИД.
По словам Кулебы, у нас сейчас очень прямая и честная дипломатия. Если страна уважает наши интересы, даже если нам не нравится, но мы понимаем, что нам честно объясняют, почему это невозможно, мы услышим и поймем.
А если начинаются петляния, на словах нам рассказывают, как нас любят, а делами это не подкрепляют, то мы выходим и бьем – и дипломатично, и публично. Потому что у нас не та ситуация в стране, когда мы можем позволить себе бесконечные дипломатические маневры", - отметил министр.
Как сообщалось, французский министр по европейским делам Клеман Бон считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет. Он также выразил мнение, что Киеву следует войти в предложенное президентом Эмманюэлем Макроном европейское политическое сообщество.
В ответ на это представитель МИД Олег Николенко заявил, что Украина пройдет путь от кандидата в члены ЕС до полноценного членства скорее, если Франция и другие влиятельные европейские страны продемонстрируют лидерство в этом процессе.
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у французів кремлівський агент Ігрун
«- Осетрину прислали второй свежести, - сообщил буфетчик.
Голубчик, это вздор!
Чего вздор?
Вторая свежесть - вот что вздор! Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»
Розумаю Кулебу - він дипломат і має вести себе дипломатично. Але це не означає, шо прості люди нічого не розуміють і не знають.
На жаль для нього, українці живуть по всьому світу - і читають те що пишуть у країнах проживання. Тобто, влада повинна зрозуміти, шо ми не дурні .
Зе влада це стандарт мислення.
Корабєльная сосна, аналтабу і далі по фєнє