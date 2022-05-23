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В Минобороны рассказали, от чего зависит скорость победы Украины в войне

маляр

Скорость победы Украины в войне против РФ зависит от интенсивности и качества военной помощи, оказываемой Западом. Сейчас ВСУ больше нуждаются в тяжелом вооружении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя Министра обороны Украины Анны Маляр во время телемарафона.

"Надо понимать, что на самом деле сейчас стоит главный вопрос: как быстро мы сможем победить Россию и завершить войну? Ответ на этот вопрос зависит от интенсивности помощи и ее качества. Что я имею в виду под "качеством". Мы прежде всего нуждаемся в тяжелом вооружении, это ключевое. Вот это и будет определять скорость нашей победы", - подчеркнула Маляр.

Читайте: Через несколько месяцев помощь Запада сможет обеспечить паритетную возможность Украины соответствовать угрозам со стороны РФ, - Минобороны

Минобороны (9304) победа (591) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+21
А вот что рассказали мне наши воины , которых обменяли на пленных орков.
1. Что-то рассказывать рашистам БЕСПОЛЕЗНО. Мозги напрочь отбитые телевизором.
.2. Те кто попал в плен к росиянцам из европейской части Мордора повезло. Части, состоящие из бурятов, якут, тувинцев отличаются садизмом и просто зверствами. Могут отрубить руки, ноги. нечеловеческие пытки это норма.
3. В поен бурятов, мокш, тувинцев не брать. Кремль их практически не меняет, а кормить садистов убийц и насильников нет никакого смысла
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23.05.2022 21:16
+20
та вже наінформувала...
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23.05.2022 21:12
+16
Ну окей. Давайте поговорим за неудобное!.. Я не буду вешать ярлыки и обвинять людей в чём-то. Чай не Генеральный прокурор.

Я дам информацию. Поделюсь своими доводами и мыслями. А вы уж сами решайте, что это было? Случайность? Стечение обстоятельств? Или… агент «Козырь» снова в строю?

Откройте гугл карты и внимательно посмотрите на полуостров Крым. С материковой Украиной его соединяют два узких (это важно) перешейка. И по этим перешейкам, 24 февраля, парадным маршем прошли колоны росийских войск. Прошли там, где НЕ ДОЛЖНЫ были пройти. Как же так получилось? Все сейчас говорят про мост, который не взорвали. Правильно говорят, действительно не взорвали. Вот только не мост… а МОСТЫ! Так как в том районе несколько мостов, которые в случае чего должны были взлететь на воздух. (Если конечно были заминированы).

В 2017 году, с апреля по октябрь, наш батальон занимал те самые позиции. Три ВОПа. На самом Чонгаре в непосредственной близости от КПВВ, был мост, который должны были чуть что взорвать. Ящики с тротилом, плюс адская машинка. Еще одни позиции были немного правей, возле железнодорожного моста. Под ним куча взрывчатки и адская машинка в комплекте. (Он тоже уцелел, тем самым сохранилось ж/д сообщение с оккупированным Крымом!) И дальше ещё один мост, его тоже должны были взорвать. В батальоне это была самая дальняя позиция. После дождя, хрен проедешь.



Уничтожив три этих объекта, бойцы должны были откатиться (те, кому повезёт) к населённому пункту Сальково и после этого там рвануть ще одну споруду. Если откатываться будет некому, то свою боевую задачу выполнили бы те, кто нёс дежурство на перешейке.



Всё! Наступающие войска получают гору неприятностей. Ведь местность там, ровный стол на узком перешейке. Деваться некуда. С обоих сторон Сиваш. Дело за нашей артиллерией, которая была рядом и знала свою задачу. Боюсь представить, что было бы с российскими войсками в таком случае.

Прорвались бы наступающие бтрг оккупантов дальше? Вероятней всего, да! Но… Через какое время и ценой каких потерь? Важный фактор здесь - ВРЕМЯ!

Если мосты были разминированы задолго до дня «Ч» тобто 24 февраля 2022 года, то и разговаривать не о чем. Тут уж вопросы должны быть у Генерального прокурора. Кто дал команду разминировать? Кто подписал приказ? Кто надоумил? Ну и так далее…

Да и нет точного ответа на вопрос, «Так были разминированы мосты, или нет»? И многие сейчас могут сказать, мол даже если были заминированы, то российские ДРГ могли сделать свою работу, исключив подрыв мостов на границе с оккупированным Крымом. Вполне допускаю такой вариант.

И даже там, на Сальково, тоже могли сработать ДРГ!

Хотя. Тут есть один момент, который никак не вяжется с картиной происшедшего. Ну ладно мы, простые люди были в неведении реалий. Даже не обратили внимание на четкий сигнал, тобто на чёрную рубашку Данилова. (Ну бестолковые, что тут поделать)? Но ведь политическое руководство страны располагало ВСЕЙ необходимой информацией задолго до 24 февраля. Значит должны были… Ну вы сами поняли. Например опираясь на разведывательную информацию, проводится усиление охраны мостов (плюс куча вводных) и любое дрг идёт прокладывать путь российскому кораблю. Плюс дополнительная проверка зарядов и линий ведущих к ним.

А вот теперь самое интересное!

Оставляем в покое могли, не могли… дрг… мы про@бали… чёрные рубашки… подмигивания и так далее. И снова смотрим на карту. Если провести пальчиком по карте, повторяя путь трассы от Геническа к Мариуполю, ТО… возле Мелитополя есть пятый, оооооооочень важный мост.



Это мост перекинут через магистральный канал. Крутые земляные склоны. Плюс наклонные бетонные плиты. И глубина, метра три. В общем рукотворная водная преграда. Дивным образом и ЭТОТ мост оказался цел. Хотя от Чонгара до него, добрых сто километров. Если бы уничтожили его (напоминаю, разведданные были о готовящемся вторжение), то это дало бы нам выиграть ещё какое-то время. Много времени. Местность та же, ровный стол. А вот земляные склоны и плиты самого канала, создали бы немалые проблемы инженерным подразделениям. Но могу предположить, что его никто и не думал минировать. Почему? На это вопрос ответьте сами! Может условный «Козырь» пообещал кураторам на Лубянке, что военные в любом случае не получат приказа, кто знает?

Вот именно поэтому российские войска ночью 25 февраля уже были в Мелитополе.

Мало того. За самим Мелитополем, (по дороге в сторону Бердянска) есть еще один мост, через реку Молочную. Его недавно реставрировали в рамках «Великого будівництва». И он тоже оказался цел…

В общем! Путь на Мариуполь был открыт!

Но кто же будет сейчас разбираться с этим? Нужно было смотреть на чёрную рубашку. А видать никто не смотрел. Ну значит теперь сами виноваты. В конце концов специалисты Банковой найдут козла отпущения в виде командира взвода, роты или батальона (конечно погибших уже), и как говорится, «спрашивайте с них»…
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23.05.2022 21:33
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Міноборони "Адвокатська контора Резніков&компаньони" інформує
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23.05.2022 21:09 Ответить
та вже наінформувала...
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23.05.2022 21:12 Ответить
HIMARS короче не дали, не хочуть "провокувати"
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23.05.2022 21:10 Ответить
Вот такие пироги! Печалька... С высокоточным тоже облом
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23.05.2022 21:28 Ответить
Ви що, на базі допомогу приймаєте, що так багато знаєте і висновки зробили.
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23.05.2022 21:59 Ответить
Йому просто доповіли спецслужби , хто такі єрмак, арахаміа, коломойша і вся шобла ...
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23.05.2022 21:12 Ответить
Татаров,баканов,Портнов ,а кто эта брехуха , какая у неё профессия
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24.05.2022 07:17 Ответить
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23.05.2022 21:10 Ответить
Відповідь на це питання залежить від інтенсивності допомоги та її якості Джерело:
а от вас ничего не зависит ? плывете по течению ?
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23.05.2022 21:13 Ответить
В Херсонской области сейчас происходит "вторая Буча", - сообщает Людмила Денисова
Там рашисты изнасиловали девочек 12 и 15 лет, шестимесячную девочку чайной ложкой, двухлетних близнецов на глазах у матери и трехлетнего мальчика. Дети скончались. - пишет омбудсмен.
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23.05.2022 21:14 Ответить
Однозначно по приказу Путина этим террором занимаются. Сами орки боялись бы без приказа это делать. И их командиры и командиры этих командиров бы не рисковали собой, ведь это легко вскрыть и они могли бы получить последствия. Но это его приказ и его план, Путина. Устроить террор, чтобы заманить на освобождение Херсона, Гиркин аналогично высказывается, делает вид, что там одни сепары сидят, когда там явно устроена ловушка. И хотят разбить попытку освобождения, взять в кольцо и затем пойти на окружение Николаева сразу же. Это чистейший план Путина, так как только такой отморозок может убивать детей ради победы на поле битвы. Беслан сотни жертв исключительно ради рейтинга и политической борьбы, не допустить появлению конкурентов, кто смог бы освободить многих детей, но без путина.
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23.05.2022 21:47 Ответить
Ну если этот уйоbок о "нравится, не нравится" говорил, то что говорить о быдле, которое накачивали ненавистью и понятием уничтожать.
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23.05.2022 22:11 Ответить
Путлер педофил -ИЗВРАЩЕНЕЦ -НЕЛЮДЬ ‼️ВЫРОДКИ КАЦАПСКИЕ ПОДРАЖАЮТ СВОЕМУ фюреру
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24.05.2022 07:23 Ответить
Всі питання до Абдристовича! Хто не знає, Південь трохи "********"...
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23.05.2022 21:50 Ответить
Какой «трохи» полностью, там вроде с 25 только их деревянный будет ходить,
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23.05.2022 22:50 Ответить
А вот что рассказали мне наши воины , которых обменяли на пленных орков.
1. Что-то рассказывать рашистам БЕСПОЛЕЗНО. Мозги напрочь отбитые телевизором.
.2. Те кто попал в плен к росиянцам из европейской части Мордора повезло. Части, состоящие из бурятов, якут, тувинцев отличаются садизмом и просто зверствами. Могут отрубить руки, ноги. нечеловеческие пытки это норма.
3. В поен бурятов, мокш, тувинцев не брать. Кремль их практически не меняет, а кормить садистов убийц и насильников нет никакого смысла
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23.05.2022 21:16 Ответить
Нашим звільненим військовим надається необхадна психологічна допомога ?
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23.05.2022 21:42 Ответить
У нас разработали в своё время тяжёлое вооружение-Вільха.Но Клован сказал-не на часі.И закатал её в асфальт .Теперь побираемся по миру.И большое спасибо нашим союзникам.
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23.05.2022 21:18 Ответить
Розкажіть будь-ласка, шановна, яке таке "важке озброєння" ви збираєтесь використовувати при звільненні міст???!!! Зрівнювати з землею Херсон, чи Бердянськ, чи Донецьк? Чи орки вийдуть за місто і стануть кучкою с GPS маячком в центрі?
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23.05.2022 21:25 Ответить
вы из Донецка? успокойтесь, тяжелое западное вооружение работает очень точно, только по русскоязычным...
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23.05.2022 21:28 Ответить
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23.05.2022 21:41 Ответить
Вам бы маньякам с ********** хотелось бы безоружных жертв истезать, но зась, отгребёте по полной и уберетесь с украинской земли.
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23.05.2022 21:56 Ответить
За три місяці війни, у нас ще не відкрили заводи котрі роблять важке озброєння. Це просто позор. З усіма ноу-хау шо ми маємо і з усіма головами, шо є тільки в Україні, ми ще нічого не налагодили з виробництва?
А тільки продовжуємо очікувати подачки від Заходу.
Політики - за роботу. Витягуйте ваші кошти і відкривайте виробництва. Я більш як впевненна, що Польща би з великою радістю нам допомогла би із приміщеннями . Хватить нити як маленькі розбешенні діти.
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23.05.2022 21:27 Ответить
та й закуплять змогли би.Але хочеться "нашару" ,англійською "лендліз"
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23.05.2022 21:54 Ответить
На нас чекає другий етап, найбільш кривавий.
А потім третій , найбільш тривалий
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23.05.2022 21:29 Ответить
Карл фон Клаузевіц? Та ні. Він нервово курить в кутку. Ганна Маляр.💪
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23.05.2022 21:30 Ответить
Ну окей. Давайте поговорим за неудобное!.. Я не буду вешать ярлыки и обвинять людей в чём-то. Чай не Генеральный прокурор.

Я дам информацию. Поделюсь своими доводами и мыслями. А вы уж сами решайте, что это было? Случайность? Стечение обстоятельств? Или… агент «Козырь» снова в строю?

Откройте гугл карты и внимательно посмотрите на полуостров Крым. С материковой Украиной его соединяют два узких (это важно) перешейка. И по этим перешейкам, 24 февраля, парадным маршем прошли колоны росийских войск. Прошли там, где НЕ ДОЛЖНЫ были пройти. Как же так получилось? Все сейчас говорят про мост, который не взорвали. Правильно говорят, действительно не взорвали. Вот только не мост… а МОСТЫ! Так как в том районе несколько мостов, которые в случае чего должны были взлететь на воздух. (Если конечно были заминированы).

В 2017 году, с апреля по октябрь, наш батальон занимал те самые позиции. Три ВОПа. На самом Чонгаре в непосредственной близости от КПВВ, был мост, который должны были чуть что взорвать. Ящики с тротилом, плюс адская машинка. Еще одни позиции были немного правей, возле железнодорожного моста. Под ним куча взрывчатки и адская машинка в комплекте. (Он тоже уцелел, тем самым сохранилось ж/д сообщение с оккупированным Крымом!) И дальше ещё один мост, его тоже должны были взорвать. В батальоне это была самая дальняя позиция. После дождя, хрен проедешь.



Уничтожив три этих объекта, бойцы должны были откатиться (те, кому повезёт) к населённому пункту Сальково и после этого там рвануть ще одну споруду. Если откатываться будет некому, то свою боевую задачу выполнили бы те, кто нёс дежурство на перешейке.



Всё! Наступающие войска получают гору неприятностей. Ведь местность там, ровный стол на узком перешейке. Деваться некуда. С обоих сторон Сиваш. Дело за нашей артиллерией, которая была рядом и знала свою задачу. Боюсь представить, что было бы с российскими войсками в таком случае.

Прорвались бы наступающие бтрг оккупантов дальше? Вероятней всего, да! Но… Через какое время и ценой каких потерь? Важный фактор здесь - ВРЕМЯ!

Если мосты были разминированы задолго до дня «Ч» тобто 24 февраля 2022 года, то и разговаривать не о чем. Тут уж вопросы должны быть у Генерального прокурора. Кто дал команду разминировать? Кто подписал приказ? Кто надоумил? Ну и так далее…

Да и нет точного ответа на вопрос, «Так были разминированы мосты, или нет»? И многие сейчас могут сказать, мол даже если были заминированы, то российские ДРГ могли сделать свою работу, исключив подрыв мостов на границе с оккупированным Крымом. Вполне допускаю такой вариант.

И даже там, на Сальково, тоже могли сработать ДРГ!

Хотя. Тут есть один момент, который никак не вяжется с картиной происшедшего. Ну ладно мы, простые люди были в неведении реалий. Даже не обратили внимание на четкий сигнал, тобто на чёрную рубашку Данилова. (Ну бестолковые, что тут поделать)? Но ведь политическое руководство страны располагало ВСЕЙ необходимой информацией задолго до 24 февраля. Значит должны были… Ну вы сами поняли. Например опираясь на разведывательную информацию, проводится усиление охраны мостов (плюс куча вводных) и любое дрг идёт прокладывать путь российскому кораблю. Плюс дополнительная проверка зарядов и линий ведущих к ним.

А вот теперь самое интересное!

Оставляем в покое могли, не могли… дрг… мы про@бали… чёрные рубашки… подмигивания и так далее. И снова смотрим на карту. Если провести пальчиком по карте, повторяя путь трассы от Геническа к Мариуполю, ТО… возле Мелитополя есть пятый, оооооооочень важный мост.



Это мост перекинут через магистральный канал. Крутые земляные склоны. Плюс наклонные бетонные плиты. И глубина, метра три. В общем рукотворная водная преграда. Дивным образом и ЭТОТ мост оказался цел. Хотя от Чонгара до него, добрых сто километров. Если бы уничтожили его (напоминаю, разведданные были о готовящемся вторжение), то это дало бы нам выиграть ещё какое-то время. Много времени. Местность та же, ровный стол. А вот земляные склоны и плиты самого канала, создали бы немалые проблемы инженерным подразделениям. Но могу предположить, что его никто и не думал минировать. Почему? На это вопрос ответьте сами! Может условный «Козырь» пообещал кураторам на Лубянке, что военные в любом случае не получат приказа, кто знает?

Вот именно поэтому российские войска ночью 25 февраля уже были в Мелитополе.

Мало того. За самим Мелитополем, (по дороге в сторону Бердянска) есть еще один мост, через реку Молочную. Его недавно реставрировали в рамках «Великого будівництва». И он тоже оказался цел…

В общем! Путь на Мариуполь был открыт!

Но кто же будет сейчас разбираться с этим? Нужно было смотреть на чёрную рубашку. А видать никто не смотрел. Ну значит теперь сами виноваты. В конце концов специалисты Банковой найдут козла отпущения в виде командира взвода, роты или батальона (конечно погибших уже), и как говорится, «спрашивайте с них»…
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23.05.2022 21:33 Ответить
Друже Urs, аналіз супер! Знімаю шляпу. Не знав так детально географію на цьому напрямку.
Я вивчав цю ж ситуацію, тільки у напрямку Херсона. Через Дніпро в тій частині лише 2 переправи: Антонівський міст між Олешками і Херсоном і дамба Каховської ГЕС.
Те ж саме питання, чому не був підірваний Антонівський міст? Тоді Херсон, який на правому березі Дніпра, досі був би наш. Там ширина Дніпра не менше 1 км.
Більш того, не було б прориву орків на Миколаїв, Кривий Ріг, не треба було б тримати купу війська на прикритті одеського напрямку.
Єдиним завданням було б утримувати дамбу Каховської ГЕС.
Але щось пішло не так. Такі справи...
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23.05.2022 21:47 Ответить
с мостами согласен ,с обороной нет -без полноценного УРа ее бы снесли авиацией,РСЗО и артиллерией .Кинули бы понтоны и все было бы как получилось.
Тоже самое с перекопским направлением -поля с обычными минами машинами разминирования пробили бы за час ,а дороги вообще минированы не были.
Так что все это просто разглагольствования .
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23.05.2022 21:52 Ответить
Подивись , може щось зрозумієш
https://www.youtube.com/watch?v=pnOCBMGRdmc&t=158s&ab_channel=SergiiVinychenko
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23.05.2022 21:53 Ответить
Цей ролік всі, хто в темі, дивились. Це все - маніпуляція від Сержа Марко.
1. Наші тримають переправи через Сіверський Донець, який має ширину 50-80 метрів, вже декілька днів. Чи там немає подавляючої переваги орків у РСЗО, артилерії та авіації? Ці декілька днів були б вирішальними для нас в плані мінімальної підготовки Херсона, Мелітополя, Бердянська і Маріка до оборони. Як мінімум, був би час підірвати ті мости, про які каже Urs.
2. Серж Марко каже, що за 3 місяці до війни не оголошували мобілізацію, бо не було чим людей озброювати. А що, 24 лютого, коли оголосили мобілізацію, зброя вже з'явилась?
Коротше, жалко втрачати час на розбір всіх цих маніпуляцій від Сержа Марко. Хай його лохи довірливі дивляться...
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23.05.2022 22:50 Ответить
А я думав, що від хороших доріг.
Наша техніка (яку Данілов із Зелею очевидно готували за три місяця до нападу, оскільки вже за три місяці знали, що напад буде) швидче їздить по хороших дорогах і, таким чином, пришвидчує перемогу!
Ні?
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23.05.2022 21:34 Ответить
Асфальтом, суки, асфальтом закидуйте!
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23.05.2022 21:41 Ответить
ДАЙТЕ УКРАИНЕ НОВЫЕ РАКЕТЫ !!!
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23.05.2022 21:52 Ответить
А ЕЩЁ УКРАИНЕ НУЖНЫ МОЛОДЫЕ И ЗДОРОВЫЕ (ВО ВСЕМ) ПРИ ВЛАСТИ !!!
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23.05.2022 21:54 Ответить
Що із необхідного важкого озброєння і *********** до нього виробляє Україна самостійно?
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24.05.2022 01:01 Ответить
 
 