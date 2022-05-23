В Минобороны рассказали, от чего зависит скорость победы Украины в войне
Скорость победы Украины в войне против РФ зависит от интенсивности и качества военной помощи, оказываемой Западом. Сейчас ВСУ больше нуждаются в тяжелом вооружении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя Министра обороны Украины Анны Маляр во время телемарафона.
"Надо понимать, что на самом деле сейчас стоит главный вопрос: как быстро мы сможем победить Россию и завершить войну? Ответ на этот вопрос зависит от интенсивности помощи и ее качества. Что я имею в виду под "качеством". Мы прежде всего нуждаемся в тяжелом вооружении, это ключевое. Вот это и будет определять скорость нашей победы", - подчеркнула Маляр.
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Міноборони"Адвокатська контора Резніков&компаньони" інформує
а от вас ничего не зависит ? плывете по течению ?
Там рашисты изнасиловали девочек 12 и 15 лет, шестимесячную девочку чайной ложкой, двухлетних близнецов на глазах у матери и трехлетнего мальчика. Дети скончались. - пишет омбудсмен.
1. Что-то рассказывать рашистам БЕСПОЛЕЗНО. Мозги напрочь отбитые телевизором.
.2. Те кто попал в плен к росиянцам из европейской части Мордора повезло. Части, состоящие из бурятов, якут, тувинцев отличаются садизмом и просто зверствами. Могут отрубить руки, ноги. нечеловеческие пытки это норма.
3. В поен бурятов, мокш, тувинцев не брать. Кремль их практически не меняет, а кормить садистов убийц и насильников нет никакого смысла
А тільки продовжуємо очікувати подачки від Заходу.
Політики - за роботу. Витягуйте ваші кошти і відкривайте виробництва. Я більш як впевненна, що Польща би з великою радістю нам допомогла би із приміщеннями . Хватить нити як маленькі розбешенні діти.
А потім третій , найбільш тривалий
Я дам информацию. Поделюсь своими доводами и мыслями. А вы уж сами решайте, что это было? Случайность? Стечение обстоятельств? Или… агент «Козырь» снова в строю?
Откройте гугл карты и внимательно посмотрите на полуостров Крым. С материковой Украиной его соединяют два узких (это важно) перешейка. И по этим перешейкам, 24 февраля, парадным маршем прошли колоны росийских войск. Прошли там, где НЕ ДОЛЖНЫ были пройти. Как же так получилось? Все сейчас говорят про мост, который не взорвали. Правильно говорят, действительно не взорвали. Вот только не мост… а МОСТЫ! Так как в том районе несколько мостов, которые в случае чего должны были взлететь на воздух. (Если конечно были заминированы).
В 2017 году, с апреля по октябрь, наш батальон занимал те самые позиции. Три ВОПа. На самом Чонгаре в непосредственной близости от КПВВ, был мост, который должны были чуть что взорвать. Ящики с тротилом, плюс адская машинка. Еще одни позиции были немного правей, возле железнодорожного моста. Под ним куча взрывчатки и адская машинка в комплекте. (Он тоже уцелел, тем самым сохранилось ж/д сообщение с оккупированным Крымом!) И дальше ещё один мост, его тоже должны были взорвать. В батальоне это была самая дальняя позиция. После дождя, хрен проедешь.
Уничтожив три этих объекта, бойцы должны были откатиться (те, кому повезёт) к населённому пункту Сальково и после этого там рвануть ще одну споруду. Если откатываться будет некому, то свою боевую задачу выполнили бы те, кто нёс дежурство на перешейке.
Всё! Наступающие войска получают гору неприятностей. Ведь местность там, ровный стол на узком перешейке. Деваться некуда. С обоих сторон Сиваш. Дело за нашей артиллерией, которая была рядом и знала свою задачу. Боюсь представить, что было бы с российскими войсками в таком случае.
Прорвались бы наступающие бтрг оккупантов дальше? Вероятней всего, да! Но… Через какое время и ценой каких потерь? Важный фактор здесь - ВРЕМЯ!
Если мосты были разминированы задолго до дня «Ч» тобто 24 февраля 2022 года, то и разговаривать не о чем. Тут уж вопросы должны быть у Генерального прокурора. Кто дал команду разминировать? Кто подписал приказ? Кто надоумил? Ну и так далее…
Да и нет точного ответа на вопрос, «Так были разминированы мосты, или нет»? И многие сейчас могут сказать, мол даже если были заминированы, то российские ДРГ могли сделать свою работу, исключив подрыв мостов на границе с оккупированным Крымом. Вполне допускаю такой вариант.
И даже там, на Сальково, тоже могли сработать ДРГ!
Хотя. Тут есть один момент, который никак не вяжется с картиной происшедшего. Ну ладно мы, простые люди были в неведении реалий. Даже не обратили внимание на четкий сигнал, тобто на чёрную рубашку Данилова. (Ну бестолковые, что тут поделать)? Но ведь политическое руководство страны располагало ВСЕЙ необходимой информацией задолго до 24 февраля. Значит должны были… Ну вы сами поняли. Например опираясь на разведывательную информацию, проводится усиление охраны мостов (плюс куча вводных) и любое дрг идёт прокладывать путь российскому кораблю. Плюс дополнительная проверка зарядов и линий ведущих к ним.
А вот теперь самое интересное!
Оставляем в покое могли, не могли… дрг… мы про@бали… чёрные рубашки… подмигивания и так далее. И снова смотрим на карту. Если провести пальчиком по карте, повторяя путь трассы от Геническа к Мариуполю, ТО… возле Мелитополя есть пятый, оооооооочень важный мост.
Это мост перекинут через магистральный канал. Крутые земляные склоны. Плюс наклонные бетонные плиты. И глубина, метра три. В общем рукотворная водная преграда. Дивным образом и ЭТОТ мост оказался цел. Хотя от Чонгара до него, добрых сто километров. Если бы уничтожили его (напоминаю, разведданные были о готовящемся вторжение), то это дало бы нам выиграть ещё какое-то время. Много времени. Местность та же, ровный стол. А вот земляные склоны и плиты самого канала, создали бы немалые проблемы инженерным подразделениям. Но могу предположить, что его никто и не думал минировать. Почему? На это вопрос ответьте сами! Может условный «Козырь» пообещал кураторам на Лубянке, что военные в любом случае не получат приказа, кто знает?
Вот именно поэтому российские войска ночью 25 февраля уже были в Мелитополе.
Мало того. За самим Мелитополем, (по дороге в сторону Бердянска) есть еще один мост, через реку Молочную. Его недавно реставрировали в рамках «Великого будівництва». И он тоже оказался цел…
В общем! Путь на Мариуполь был открыт!
Но кто же будет сейчас разбираться с этим? Нужно было смотреть на чёрную рубашку. А видать никто не смотрел. Ну значит теперь сами виноваты. В конце концов специалисты Банковой найдут козла отпущения в виде командира взвода, роты или батальона (конечно погибших уже), и как говорится, «спрашивайте с них»…
Я вивчав цю ж ситуацію, тільки у напрямку Херсона. Через Дніпро в тій частині лише 2 переправи: Антонівський міст між Олешками і Херсоном і дамба Каховської ГЕС.
Те ж саме питання, чому не був підірваний Антонівський міст? Тоді Херсон, який на правому березі Дніпра, досі був би наш. Там ширина Дніпра не менше 1 км.
Більш того, не було б прориву орків на Миколаїв, Кривий Ріг, не треба було б тримати купу війська на прикритті одеського напрямку.
Єдиним завданням було б утримувати дамбу Каховської ГЕС.
Але щось пішло не так. Такі справи...
Тоже самое с перекопским направлением -поля с обычными минами машинами разминирования пробили бы за час ,а дороги вообще минированы не были.
Так что все это просто разглагольствования .
https://www.youtube.com/watch?v=pnOCBMGRdmc&t=158s&ab_channel=SergiiVinychenko
1. Наші тримають переправи через Сіверський Донець, який має ширину 50-80 метрів, вже декілька днів. Чи там немає подавляючої переваги орків у РСЗО, артилерії та авіації? Ці декілька днів були б вирішальними для нас в плані мінімальної підготовки Херсона, Мелітополя, Бердянська і Маріка до оборони. Як мінімум, був би час підірвати ті мости, про які каже Urs.
2. Серж Марко каже, що за 3 місяці до війни не оголошували мобілізацію, бо не було чим людей озброювати. А що, 24 лютого, коли оголосили мобілізацію, зброя вже з'явилась?
Коротше, жалко втрачати час на розбір всіх цих маніпуляцій від Сержа Марко. Хай його лохи довірливі дивляться...
Наша техніка (яку Данілов із Зелею очевидно готували за три місяця до нападу, оскільки вже за три місяці знали, що напад буде) швидче їздить по хороших дорогах і, таким чином, пришвидчує перемогу!
Ні?