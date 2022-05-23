В Минобороны рассказали, от чего зависит скорость победы Украины в войне

Скорость победы Украины в войне против РФ зависит от интенсивности и качества военной помощи, оказываемой Западом. Сейчас ВСУ больше нуждаются в тяжелом вооружении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя Министра обороны Украины Анны Маляр во время телемарафона.

"Надо понимать, что на самом деле сейчас стоит главный вопрос: как быстро мы сможем победить Россию и завершить войну? Ответ на этот вопрос зависит от интенсивности помощи и ее качества. Что я имею в виду под "качеством". Мы прежде всего нуждаемся в тяжелом вооружении, это ключевое. Вот это и будет определять скорость нашей победы", - подчеркнула Маляр.

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