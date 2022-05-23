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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Восточном направлении 23 мая отбита 1 атака, уничтожены 30 оккупантов, 1 танк, 2 БМП, 2 беспилотника, - ОТГ "Схід"

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "23 мая российские фашистские войска совершили 1 атаку. Потери врага составляют: личного боевого состава – 30, танков – 1, БМП – 2, БПЛА – 2".

Читайте также: На Восточном направлении уничтожено 9 оккупантов, 1 танк, 2 БМП и 1 миномет, - ОТУ "Схід"

Автор: 

атака (373) техника (1733) ВСУ (6558)


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что там с Лиманом?
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23.05.2022 21:14 Ответить
Решту атак,я так розумію,відбити не вдалось...
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23.05.2022 21:16 Ответить
Яку решту? Прочитати 3 строчки нє?
"23 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Джерело:
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23.05.2022 21:59 Ответить
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23.05.2022 21:21 Ответить
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23.05.2022 21:23 Ответить
Віримо Вам , наші воїни і тільки Вам , так як ви заслуговуєте на довіру 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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23.05.2022 21:52 Ответить
 
 