На Восточном направлении 23 мая отбита 1 атака, уничтожены 30 оккупантов, 1 танк, 2 БМП, 2 беспилотника, - ОТГ "Схід"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "23 мая российские фашистские войска совершили 1 атаку. Потери врага составляют: личного боевого состава – 30, танков – 1, БМП – 2, БПЛА – 2".

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