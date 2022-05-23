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Новости Война
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С начала суток на Донбассе отбиты 16 атак врага. Уничтожены 8 танков, 23 единицы техники и 7 беспилотников оккупантов, - пресс-центр ОС

війна

По состоянию на 21:00, 23 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 16 атак врага. Еще на одной локации продолжаются бои с оккупантом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта из них: 53 жилых дома, сельхозпредприятие, детский сад, отделение банка, аптеку и админздание национальной полиции. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 6 получили ранения и травмы разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты ведут интенсивное огневое влияние тактическими ракетными комплексами и авиацией вдоль всей линии столкновения, - Мотузяник

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков; 22 единицы боевой бронированной техники; 1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и 6 БПЛА типа "Орлан-10".

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Вродь не весь ще взяли(
Бої
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23.05.2022 22:05 Ответить
только сообщения об уничтожении рашистской техники и самих рашистов повышают мне настроение..., правда ненадолго, надо убить их всех..., жаль, что нужны пленные для обмена...
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23.05.2022 22:26 Ответить
Цитата: "... ворог застосовує бойову авіацію ... "

Так а чому тоді збитих ворожих літаків не додається? У нас там є, хоча би, ПЗРК ? ?
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24.05.2022 01:08 Ответить
 
 