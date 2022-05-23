С начала суток на Донбассе отбиты 16 атак врага. Уничтожены 8 танков, 23 единицы техники и 7 беспилотников оккупантов, - пресс-центр ОС
По состоянию на 21:00, 23 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 16 атак врага. Еще на одной локации продолжаются бои с оккупантом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта из них: 53 жилых дома, сельхозпредприятие, детский сад, отделение банка, аптеку и админздание национальной полиции. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 6 получили ранения и травмы разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков; 22 единицы боевой бронированной техники; 1 вражеский автомобиль.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и 6 БПЛА типа "Орлан-10".
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Бої
Так а чому тоді збитих ворожих літаків не додається? У нас там є, хоча би, ПЗРК ? ?