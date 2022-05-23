Встреча с Путиным возможна, если там будут рассмотрены вопросы прекращения войны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным возможна только если на ее порядке будет вопрос прекращения войны.

"У них такая структура принятия решений, без него решения не принимаются. Все институты объединены решением президента. Без него решения о прекращении войны не будет", - сказал он в понедельник, отвечая на вопросы в Украинском доме в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Желания встречаться с посредниками нет и не будет. Я не воспринимаю ни одной встречи ни с кем, кроме президента. Если будет один вопрос – прекращение войны", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша задача – чтобы мир не уставал от войны в Украине, - Зеленский в Давосе