Зеленский: У российских оккупантов на Донбассе в 20 раз больше техники, чем у нас
Президент Владимир Зеленский заявляет, что на Донбассе у российских войск сейчас в 20 раз больше техники, чем у украинских.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время разговора в Украинском доме в Давосе.
"Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого большого по размеру государства и большого по размеру армии государства. У них (россиян – ред.) в 20 раз больше техники, сейчас на Донбассе 1:20. Представьте себе, как крепки наши воины, какой у нас народ", - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы в Украине погибали сотни тысяч человек, поэтому нам нужна техника, действующая на большом расстоянии.
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Вон гляньте в соседней ветке как едут по дороге на лисичанск-минометы просто так сыпят на дорогу ,есть там кто то или нет
Тебе шашлыки и дороги были важнее, чем армия. А теперь стонешь...
Але, спочатку, рядок з військових підручників... Отже..."Вважається, що за рівних технічних умов, у тактичному позиційному бою, для ефективного наступу, сили наступаючого повинні чисельно перевершувати сили оборонця не менше ніж утричі. !"
Тобто - співвідношення сил на фронті має бути військовою таємницею, бо воно може спонукати ворога на певні дії" Вісь. Вкурили? А від тепер знову читаємо першу фразу цієї статті. Увага "Президент Володимир Зеленський заявляє, що на Донбасі у російських військ зараз у 20 разів більше техніки, ніж в українських..."
Що-що? Український головнокомандувач... у відкритому джерелі інформації повідомляє ворогові, що у нього є більш ніж у сім разів більше накопичення військ для атаки на ЗСУ, ніж навіть потрібно за підручниками з війни!( не в 3... а в 20 разів!!! )... Ще раз: хто це заявляє на весь білий світ? Зеленський .... Бувають ще більш переконливі приклади зради ??? Ну ну