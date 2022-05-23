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Зеленский: У российских оккупантов на Донбассе в 20 раз больше техники, чем у нас

ссо,техніка

Президент Владимир Зеленский заявляет, что на Донбассе у российских войск сейчас в 20 раз больше техники, чем у украинских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время разговора в Украинском доме в Давосе.

"Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого большого по размеру государства и большого по размеру армии государства. У них (россиян – ред.) в 20 раз больше техники, сейчас на Донбассе 1:20. Представьте себе, как крепки наши воины, какой у нас народ", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы в Украине погибали сотни тысяч человек, поэтому нам нужна техника, действующая на большом расстоянии.

Читайте: С начала суток на Донбассе отбиты 16 атак врага. Уничтожены 8 танков, 23 единицы техники и 7 беспилотников оккупантов, - пресс-центр ОС

армия РФ (19106) Зеленский Владимир (20260) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+107
Невже не можна їх асфальтом закидати???
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23.05.2022 22:23
+91
2014-2019 Армія. Мова. Віра.
2019-2022 *****. Проїбали. Неначасі.
Відчуйте різницю, а не какаяразница...
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23.05.2022 22:24
+65
А что он скажет? Что просрал три года подготовки к войне, не смотря на предупреждения? Что просрал оборонзаказ и программы создания современных вооружений? Что вместо финансирования армии и обороны тупо тырил бабло?Аж десять раз. У него во всем виноваты Порох и патриоты.
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23.05.2022 22:32
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Це сказано спеціально, щоб деморалізувати нашу армію?
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24.05.2022 00:16 Ответить
где ленд лиз??? что стало происходить посл. несколько недель?это осознанная сдача?
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24.05.2022 00:18 Ответить
Ну как вам доходит.
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24.05.2022 07:11 Ответить
Зеля читатель. По бумажке. А не военный мыслитель. Я слабо верю в соотношение 1/20. Если у нас 100 танков на востоке, а это самый самый минимум. То у кацапов никак не может быть 2000 танков. Их просто нет в таком количестве на всех фронтах. То же и по арте. У нас 200 стволов - у кацапов 4000? При том, что у них во всей армии 5500. Кто то пистит. Может по авиации и будет такое соотношение, и то сильно не факт.
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24.05.2022 00:26 Ответить
по снарядам,минам и ракетам у кацапов фора в 100 раз не меньше-там никто даже особо не заморачивается с прицелами и наводкой -навели на квадрат ,засыпали столько то ,перешли к следующему квадрату .
Вон гляньте в соседней ветке как едут по дороге на лисичанск-минометы просто так сыпят на дорогу ,есть там кто то или нет
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24.05.2022 00:39 Ответить
А что ты как Главнокомандующий делал 3 года с 2019 года для развития и усиления армии?
Тебе шашлыки и дороги были важнее, чем армия. А теперь стонешь...
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24.05.2022 00:31 Ответить
В 20 раз больше смартфонов?
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24.05.2022 00:58 Ответить
Стиральных машин.
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24.05.2022 07:59 Ответить
хоть и переправа, но лошадь надо менять на коня... потому как сопли, сопли, сопли... лошадь хотела сказать правду, а вышло как членом по роялю... а вообще перед тем, как задвигать речи надо думать не головкой, а головой (если она есть), не умом ссынарыста, а умом стратега... народ выстоит и победит и порок простит, но подлость не забудет...
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24.05.2022 06:31 Ответить
Это, мягко говоря, НЕПРАВДА (чтоб оправдать себя)!
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24.05.2022 09:50 Ответить
Похоже, общественное мнение готовят к сдаче.
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24.05.2022 10:45 Ответить
А знаєте, панове, так воно виходить, що головний гіволт ... найсоромніша сорому навіть не відразу впадає в око - настільки нахабно вона виставлена ​​напоказ.
Але, спочатку, рядок з військових підручників... Отже..."Вважається, що за рівних технічних умов, у тактичному позиційному бою, для ефективного наступу, сили наступаючого повинні чисельно перевершувати сили оборонця не менше ніж утричі. !"
Тобто - співвідношення сил на фронті має бути військовою таємницею, бо воно може спонукати ворога на певні дії" Вісь. Вкурили? А від тепер знову читаємо першу фразу цієї статті. Увага "Президент Володимир Зеленський заявляє, що на Донбасі у російських військ зараз у 20 разів більше техніки, ніж в українських..."
Що-що? Український головнокомандувач... у відкритому джерелі інформації повідомляє ворогові, що у нього є більш ніж у сім разів більше накопичення військ для атаки на ЗСУ, ніж навіть потрібно за підручниками з війни!( не в 3... а в 20 разів!!! )... Ще раз: хто це заявляє на весь білий світ? Зеленський .... Бувають ще більш переконливі приклади зради ??? Ну ну
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24.05.2022 11:42 Ответить
А що кажуть розвідки з приводу оцього 1:20 ?? Зе означає зрада!
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24.05.2022 20:45 Ответить
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