Зеленский: У российских оккупантов на Донбассе в 20 раз больше техники, чем у нас

Президент Владимир Зеленский заявляет, что на Донбассе у российских войск сейчас в 20 раз больше техники, чем у украинских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время разговора в Украинском доме в Давосе.

"Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого большого по размеру государства и большого по размеру армии государства. У них (россиян – ред.) в 20 раз больше техники, сейчас на Донбассе 1:20. Представьте себе, как крепки наши воины, какой у нас народ", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы в Украине погибали сотни тысяч человек, поэтому нам нужна техника, действующая на большом расстоянии.

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