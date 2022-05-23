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Новости Война
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На востоке ситуация крайне сложная, но войскам РФ не удается оцепить подразделения ВСУ, - Минобороны

війна

Донетчина и Луганщина являются зоной активных боевых действий, где враг пытается окружить ВСУ, но им пока это не удается.

Об этом в телеэфире заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день юг и восток – это активная зона боевых действий, и там на сегодняшний день действительно очень горячо. Горячее сегодня на востоке – это Донецкая, Луганская область. И действительно, ситуация крайне сложна; российские войска пытаются оцепить наши войска. Им пока это не удается, но борьба очень серьезная сейчас продолжается. И на самом деле Россию интересуют не только географические границы Донецкой и Луганской областей, но и юг Украины, и, безусловно, они готовятся по всей линии границы, где они могут это делать и уже даже по тем линиям, где есть временно занятые территории. С тех территорий так же они ведут огонь и там же разместили свои средства ПВО. Поэтому ситуация довольно сложная, но ВСУ мощно сопротивляются", - сказала Маляр.

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Она добавила, что победа будет за Украиной, но нужно набраться терпения и понять, в каких сложных условиях находятся украинские военные.

Отвечая на вопрос, когда Украина может получить от международных партнеров достаточную военную помощь для начала контрнаступления, Маляр отметила, что следует быть очень осторожными в таких прогнозах, ведь подобная информация является частью оборонного плана. Поэтому никто ее не разглашает, чтобы не дать возможности врагу корректировать свои действия.

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Маляр напомнила, что Украина нуждается в тяжелом вооружении, артиллерии, военной технике и т.д.

Минобороны (9304) Донбасс (26955) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+22
"ворог намагається оточити ЗСУ, але їм поки це не вдається."

Что значит пока, то есть вы допускаете окружение?! Лучше бы Минобороны не писало таких комментариев.
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23.05.2022 22:58
+17
Лише в Україні можливо щоб під час війни посаду заступника міноборони займала якась тупорила швабра, яка в принципі жодного відношення до військової справи не має і мати не може!
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23.05.2022 23:03
+16
Там ППЦ ЩО зараз твориться!!!
Але у Києві, на Банковій, про війну вже забули:
Всі зусилля кинули на війну з опозицією!
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23.05.2022 22:59
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Правила форума Совет форумчан
Серед українських людей можуть оточити ЗСУ, чому не наоборот.
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23.05.2022 22:52 Ответить
Да хватит истерить. Идет наступление тремя кацапскими армиями на узком фронте. Да еще и вдоль дуги.
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24.05.2022 00:19 Ответить
Це вже стає тривожно і гидко слухати...
Бо, як тільки починають всілякі "говорящие головы" типу Обдристовича, розповідати про те, що того чи іншого не може бути, тому, що не може бути, стає не по собі.
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23.05.2022 22:54 Ответить
Міноборони- менеджери. Добре хоч Рєзніков мовчить...
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23.05.2022 22:55 Ответить
Без комментариев
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23.05.2022 22:57 Ответить
"ворог намагається оточити ЗСУ, але їм поки це не вдається."

Что значит пока, то есть вы допускаете окружение?! Лучше бы Минобороны не писало таких комментариев.
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23.05.2022 22:58 Ответить
але боротьба дуже серйозна зараз триває. ... от кого оно вещает?
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23.05.2022 23:04 Ответить
Там на карте все видно.
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23.05.2022 23:05 Ответить
Точно так неокружали Маріуполь і що? Хлопці в Маріуполі як мантру говорили вірте в ЗСУ і що? Та с таким ********* керівництвом зрадників можна щось тяжко віриться, що зєлєбоьіки натхненно допомагають у всьому ЗСУ, щоб в них вірити. З Рєзніковими, Гетьманцевими і іншими москалями і ворогів не треба, все за них зроблять..
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23.05.2022 22:59 Ответить
******* Арестович в интервью Фийгану уже заявил, что сдача Северодонецка будет ещё одним ударом по Украине.
Это как понимать?
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24.05.2022 06:31 Ответить
Там ППЦ ЩО зараз твориться!!!
Але у Києві, на Банковій, про війну вже забули:
Всі зусилля кинули на війну з опозицією!
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23.05.2022 22:59 Ответить
Лише в Україні можливо щоб під час війни посаду заступника міноборони займала якась тупорила швабра, яка в принципі жодного відношення до військової справи не має і мати не може!
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23.05.2022 23:03 Ответить
Той випадок, коли Єдиний марафон показує зрадника Медведчука та не показував пресконференцію з дружинами https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #азов і не показував пресконференцію самих Азовців. Співпадіння? Не думаю
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23.05.2022 23:05 Ответить
Тракторист

@1_ytractorist

·
https://twitter.com/1_ytractorist/status/1528695775500374016 8h

Коли в Зеленського спитають https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97_%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96?src=hashtag_click #де_герої_Азовсталі , він скаже що ми цю проблему переросли.
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23.05.2022 23:07 Ответить
"І насправді росію цікавить не тільки географічні кордони Донецької і Луганської областей, а й південь України"

А если бы только, то что сдали бы? И это Минобороны воюющей за жизнь своего народа страны.
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23.05.2022 23:06 Ответить
Это шо, нас готовят к новым Азовцам и новому Мариуполю?
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23.05.2022 23:12 Ответить
Сливают восток!Говорят в Лимане уже часть города под росией!До Славянска 20км!а мы то марки выпускаем!Когда под Киевом были пищали и видео записывали все звезды,а сейчас от Киева далеко-пофиг!Украина не только Киев!
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23.05.2022 23:18 Ответить
лиман голосовал за зеленского - чего теперь жаловаться? вас же предупреждали или Порошенко или зеленский путин
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23.05.2022 23:34 Ответить
Ну что вы мелете. Кто сливает? Жесточайшие бои по всему периметру областей. Нужно выдержать удар. Сточить армии противника. Максимально выбить технику. Что и стараются делать всеми силами.
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24.05.2022 00:21 Ответить
Что-то последние новости вообще не дают надежды. Готовят народ к сливу юго-востока? А то сначала такие шапкозакидательные прогнозы были, а теперь - ой, они нам полный ****** устроили.
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23.05.2022 23:24 Ответить
Увольте эту дурочку с переулочка! Что она несет"кролики это не только ценный мех.."
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23.05.2022 23:25 Ответить
Хтось ще вірить, що ця кончена влада буде проводити контрнаступ? Ще одне оточення і злив наших солдатів - це суцільна деморалізація. Захід напевне уже теж сумнівається і призупинили надання озброєння.
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23.05.2022 23:26 Ответить
не ставьте телегу перед лошадью-изза того,что запад так "мощно"дает военную помощь -орки постепенно продавливают оборону ,заливая все сотнями тонн снарядов .
А не наоборот
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23.05.2022 23:56 Ответить
А вы выйдеите поваюйте,хорошо дома сидеть
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23.05.2022 23:28 Ответить
Именно, хорошо побеждать сидя дома атакуя с теплого дивана
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24.05.2022 00:06 Ответить
Одни порохопердуны)) Возбудились как никогда
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23.05.2022 23:37 Ответить
Все умные, схватили автоматы и побежали
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23.05.2022 23:38 Ответить
Для всех кто пишет сливают восток итд. Какие ваши предложения, как вы с**е представляете его удерживать при огромном преимуществе врага по всем видам вооружения и живой силе. Плюс авиация **...шит день и ночь наши позиции ракетами и бомбами закидывает
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24.05.2022 00:04 Ответить
до куда отходить будем?? чего не хватает ЗСУ? оружия или людей? где наши типа партнеры??
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24.05.2022 00:08 Ответить
где наши типа ''партнеры'' - этот вопрос меня сейчас тоже очень интересует
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24.05.2022 00:40 Ответить
где ленд лиз??
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24.05.2022 00:06 Ответить
Вам по приколу тупо истерить?
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24.05.2022 00:22 Ответить
нет
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24.05.2022 00:29 Ответить
выгоните нахер этого маляра с ее недоделанными выступлениями... оно не только на вид дебильное, но еще и мозгом... а то своими выступлениями она так "поднимает дух", что хочется послать ее вместе с резником найух... два дебила... это сила...
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24.05.2022 06:26 Ответить
.....опір чинять..., але миронівку здали і світлодарськ на черзі? відступати далі нікуди....
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24.05.2022 06:44 Ответить
 
 