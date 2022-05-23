На востоке ситуация крайне сложная, но войскам РФ не удается оцепить подразделения ВСУ, - Минобороны
Донетчина и Луганщина являются зоной активных боевых действий, где враг пытается окружить ВСУ, но им пока это не удается.
Об этом в телеэфире заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодняшний день юг и восток – это активная зона боевых действий, и там на сегодняшний день действительно очень горячо. Горячее сегодня на востоке – это Донецкая, Луганская область. И действительно, ситуация крайне сложна; российские войска пытаются оцепить наши войска. Им пока это не удается, но борьба очень серьезная сейчас продолжается. И на самом деле Россию интересуют не только географические границы Донецкой и Луганской областей, но и юг Украины, и, безусловно, они готовятся по всей линии границы, где они могут это делать и уже даже по тем линиям, где есть временно занятые территории. С тех территорий так же они ведут огонь и там же разместили свои средства ПВО. Поэтому ситуация довольно сложная, но ВСУ мощно сопротивляются", - сказала Маляр.
Она добавила, что победа будет за Украиной, но нужно набраться терпения и понять, в каких сложных условиях находятся украинские военные.
Отвечая на вопрос, когда Украина может получить от международных партнеров достаточную военную помощь для начала контрнаступления, Маляр отметила, что следует быть очень осторожными в таких прогнозах, ведь подобная информация является частью оборонного плана. Поэтому никто ее не разглашает, чтобы не дать возможности врагу корректировать свои действия.
Маляр напомнила, что Украина нуждается в тяжелом вооружении, артиллерии, военной технике и т.д.
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Бо, як тільки починають всілякі "говорящие головы" типу Обдристовича, розповідати про те, що того чи іншого не може бути, тому, що не може бути, стає не по собі.
Что значит пока, то есть вы допускаете окружение?! Лучше бы Минобороны не писало таких комментариев.
Это как понимать?
Але у Києві, на Банковій, про війну вже забули:
Всі зусилля кинули на війну з опозицією!
@1_ytractorist
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https://twitter.com/1_ytractorist/status/1528695775500374016 8h
Коли в Зеленського спитають https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97_%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96?src=hashtag_click #де_герої_Азовсталі , він скаже що ми цю проблему переросли.
А если бы только, то что сдали бы? И это Минобороны воюющей за жизнь своего народа страны.
зеленскийпутин
А не наоборот