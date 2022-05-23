На востоке ситуация крайне сложная, но войскам РФ не удается оцепить подразделения ВСУ, - Минобороны

Донетчина и Луганщина являются зоной активных боевых действий, где враг пытается окружить ВСУ, но им пока это не удается.

Об этом в телеэфире заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день юг и восток – это активная зона боевых действий, и там на сегодняшний день действительно очень горячо. Горячее сегодня на востоке – это Донецкая, Луганская область. И действительно, ситуация крайне сложна; российские войска пытаются оцепить наши войска. Им пока это не удается, но борьба очень серьезная сейчас продолжается. И на самом деле Россию интересуют не только географические границы Донецкой и Луганской областей, но и юг Украины, и, безусловно, они готовятся по всей линии границы, где они могут это делать и уже даже по тем линиям, где есть временно занятые территории. С тех территорий так же они ведут огонь и там же разместили свои средства ПВО. Поэтому ситуация довольно сложная, но ВСУ мощно сопротивляются", - сказала Маляр.

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Она добавила, что победа будет за Украиной, но нужно набраться терпения и понять, в каких сложных условиях находятся украинские военные.

Отвечая на вопрос, когда Украина может получить от международных партнеров достаточную военную помощь для начала контрнаступления, Маляр отметила, что следует быть очень осторожными в таких прогнозах, ведь подобная информация является частью оборонного плана. Поэтому никто ее не разглашает, чтобы не дать возможности врагу корректировать свои действия.

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Маляр напомнила, что Украина нуждается в тяжелом вооружении, артиллерии, военной технике и т.д.