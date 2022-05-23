За 23 мая поражены 6 беспилотников и 1 крылатая ракета. Враг наращивает авиационное присутствие у наших границ, - Воздушные силы
Авиация Воздушных сил и противовоздушная оборона Сухопутных войск Вооруженных сил Украины 23 мая поразили крылатую ракету, 6 БПЛА и 30 боевых бронированных машин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования Воздушных сил ВСУ.
В сообщении отмечается: "Противник наращивает авиационное присутствие вокруг украинских границ, впрочем, фактически не входит в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной.
С целью ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии, оккупанты продолжают использование в украинском небе беспилотных летательных аппаратов, которые успешно уничтожает наша противовоздушная оборона.
За сутки 23 мая на Лиманском и Изюмском направлениях ударная авиация Воздушных сил уничтожила до тридцати боевых бронированных машин вместе с живой силой врага.
Истребителем Воздушных сил уничтожена крылатая ракета. А подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск поражено шесть беспилотных летательных аппаратов: пять "Орлан-10" и один типа "Гранат".
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Тому, вся надія на Захід.
Кацапи там знову хазяйнують...
2. За 3 мес. войны орки потеряли "невосполнимыми" (200-е+раненные) порядка 40 000. Потери восполнили и сформировали новые БТГ (около 15-20). Т.е. сейчас общая группировка орков порядка 220 000. Из них около 40 000 в резерве.
3. Сейчас действительно "критическое время" , т.к. имеющаяся техника и боеприпасы на исходе, а "западная помощь" поступает в количестве 20% от необходимого. А то, что нам требуется не поступает совсем (РСЗО, ПВО, ПРО). По некоторым видам вооружения, ситуация для нас просто катастрофическая. Например по РСЗО соотношение 1:6, а по дальнобойной артиллерии 1:4. По запасу боеприпасов - ещё печальнее.
В такой ситуации, наше подавляющее преимущество в количестве личного состава, может иметь значение только в одном случае: Если идти в массовую атаку. Количество жертв не трудно себе представить.
4. А вот почему очень низкая активность наших ДРГ в тылу врага ... вопрос открытый. Есть мнение, что на оккупированных территориях высок % ватного населения, что делает практически невозможной работу наших ДРГ. Другого объяснения я не вижу.