За 23 мая поражены 6 беспилотников и 1 крылатая ракета. Враг наращивает авиационное присутствие у наших границ, - Воздушные силы

Авиация Воздушных сил и противовоздушная оборона Сухопутных войск Вооруженных сил Украины 23 мая поразили крылатую ракету, 6 БПЛА и 30 боевых бронированных машин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования Воздушных сил ВСУ.

В сообщении отмечается: "Противник наращивает авиационное присутствие вокруг украинских границ, впрочем, фактически не входит в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной.

С целью ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии, оккупанты продолжают использование в украинском небе беспилотных летательных аппаратов, которые успешно уничтожает наша противовоздушная оборона.

За сутки 23 мая на Лиманском и Изюмском направлениях ударная авиация Воздушных сил уничтожила до тридцати боевых бронированных машин вместе с живой силой врага.

Истребителем Воздушных сил уничтожена крылатая ракета. А подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск поражено шесть беспилотных летательных аппаратов: пять "Орлан-10" и один типа "Гранат".

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