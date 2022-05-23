Общая стратегия Путина по отношению к Украине неизвестна, - глава Пентагона Остин
Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что общая стратегия президента России Владимира Путина по отношению к Украине неизвестна.
Об этом он заявил на брифинге после состоявшейся в режиме видеоконференции второй встречи Контактной группы по обороне Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Отвечая на вопрос, переключает ли Путин свое внимание на использования в качестве оружия таких вещей, как еда, энергия и иммиграция, Остин сказал, что мир видел, как российский лидер "изначально использовал ряд разных рычагов".
Остин отметил, что в начале войны Путин планировал использовать превосходящую силу, скорость, чтобы очень быстро взять Киев и заменить правительство, но это не удалось, и российские силы были отвергнуты.
"И потому мы видели, как они действительно двигались очень медленно и неудачно на поле боя, и можно было бы ожидать, что он будет стремиться использовать другие рычаги власти или другие инструменты власти, и он делает это, но с точки зрения его общей стратегии она неизвестна", – сказал он.
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Боєць Інтернаціонального легіону Олексій Бобровников розповів, що військові із його взводу постраждали внаслідок контакту із зарином у Гостомелі.
💬 «Семеро людей перебували в ангарі з «Мрією». Через декілька годин після операції - нудота, набряки, проблеми із сечовипусканням.
Ми розуміємо на рівні діагнозу українських лікарів, що це - зарин. І одна з європейських лабораторій у країні НАТО, якій наші хлопці надіслали декілька зразків крові, сказала, що це токсична реакція - на отруєння зарином», - сказав Бобровников.
🔻 Звідки взявся хімікат? Це міг бути «подарунок», залишений українським військовим; або в ході боїв був пошкоджений контейнер, в якому зберігалася речовина.
🔻Найважчими симптомами були відмова нирок та порушення роботи легенів.
🔻 Українські військові під час зачистки виявили велику кількість ворожих засобів хімічного захисту.
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frate2
@eantonevici
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СССР получил помощи на 11 миллиардов тех еще долларов. По нынешним ценам - это порядка 185 миллиардов долларов США. Злобные американцы поставили в СССР 18000 самолетов, более 11000 танков и 44000 джипов
Советскому ВМФ было поставлено более 500 боевых кораблей и катеров. Союзники поставили в 1.5 раза больше автомобилей, чем произвел СССР за годы войны.
Своих локомотивов СССР не производил в годы войны. США поставили 1900 паровозов и 66 дизель-электровозов. Американцы поставили в 10 раз больше вагонов, чем в советском союзе произвели их за военное время.
1/3 всей взрывчатки - помощь союзников. Американская тушенка спасла от голодной смерти сотни тысяч людей. СССР получил 4.5 миллиона тонн продовольствия
На третій місяць той війни, США до СРСР не поставили НІЧОГО!
100 гавбиць - то подарунок, а л/л тільки розчохлився...
Стратегічних планів не знає НІХТО!
Навіть він сам.
або депортувати щоб на сибіру виживали а не чинили спротив
і захопити територію України, використовувати як сировинну базу, бо мізків у зомбі мало щоб робити якесь в-во у себе