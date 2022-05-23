Строковиков из крейсера "Москва" в России пытаются признать погибшими вследствие "катастрофы", - СМИ
В России родителям срочников, проходившим службу на крейсере "Москва", предлагают признать сыновей "умершими вследствие крушения".
Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания "Новая газета. Европа", об этом ему сообщили две матери пропавших без вести матросов. Документы они подписывать отказались.
В частности, военный комиссариат оккупированного Россией Крыма сообщил матери Мухаммеда Муртазаева, что ее сын – в списке пропавших без вести. "Муртазаев Мухаммед Серверович, проходивший военную службу по призыву, пропал без вести вследствие крушения в открытом море на крейсере "Москва" 13 апреля 2022 года", - говорилось, как утверждает мать Муртазаева, в письме от военкомата.
Как пишет издание, родители срочников продолжают добиваться правды от командования и собираются подавать коллективный иск в Минобороны РФ.
С момента, когда затонул крейсер "Москва", прошло больше месяца. До сих пор Минобороны РФ лишь однажды отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести российских военнослужащих. Хотя родители матросов по словам сыновей рассказывали о по меньшей мере 40 погибших. Количество раненых и эвакуированных так и остается неизвестным.
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Серверович? Серйозно? Ліл!
Зараз прийде Максим Ак-Мурза і підтвердить.
Парнишка был инкубаторный.
Хотите из того сделать пользу? Сделайте шикарный фильм в стиле российской пропаганды, как этот корабль "не учувствовал" и как мы его затопили. С поминутным хронометражем. И покажите это кино на весь мир, что бы русские видели.