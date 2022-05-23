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Новости Война
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Строковиков из крейсера "Москва" в России пытаются признать погибшими вследствие "катастрофы", - СМИ

москва,крейсер

В России родителям срочников, проходившим службу на крейсере "Москва", предлагают признать сыновей "умершими вследствие крушения".

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания "Новая газета. Европа", об этом ему сообщили две матери пропавших без вести матросов. Документы они подписывать отказались.

В частности, военный комиссариат оккупированного Россией Крыма сообщил матери Мухаммеда Муртазаева, что ее сын – в списке пропавших без вести. "Муртазаев Мухаммед Серверович, проходивший военную службу по призыву, пропал без вести вследствие крушения в открытом море на крейсере "Москва" 13 апреля 2022 года", - говорилось, как утверждает мать Муртазаева, в письме от военкомата.

Как пишет издание, родители срочников продолжают добиваться правды от командования и собираются подавать коллективный иск в Минобороны РФ.

Читайте также: Крейсер "Москва" не участвовал в "спецоперации" и затонул в результате "чрезвычайного происшествия", - прокуратура РФ. ДОКУМЕНТ

С момента, когда затонул крейсер "Москва", прошло больше месяца. До сих пор Минобороны РФ лишь однажды отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести российских военнослужащих. Хотя родители матросов по словам сыновей рассказывали о по меньшей мере 40 погибших. Количество раненых и эвакуированных так и остается неизвестным.

Автор: 

армия РФ (19106) россия (95402) Черноморский флот РФ (1559) потери (4374)


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Топ комментарии
+7
так це і була катастрофа для ЧФ
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23.05.2022 23:55
+7
Крейсер мАсква затонул после катастрофы с айсбергом Нептун
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24.05.2022 00:00
+6
Якось піфуй....
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23.05.2022 23:56
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так це і була катастрофа для ЧФ
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23.05.2022 23:55 Ответить
Это был праздник филателистов.
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24.05.2022 05:43 Ответить
А як там з камінням з неба? Може я шось пропустив? Шо москва утопла, я чув. А крокодилячі сльози ллють мабуть ті, що свого часу танцювали від приходу моZZковії. А Карма вона така...
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24.05.2022 07:04 Ответить
Якось піфуй....
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23.05.2022 23:56 Ответить
В параше до лампочки судьба рабов. Никто ничего не добьется, в совке можно было чего-то добиться? В параше сейчас даже хуже.
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24.05.2022 00:00 Ответить
А совка така саме хрєнь була,це спадкове!!))
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24.05.2022 00:07 Ответить
Крейсер мАсква затонул после катастрофы с айсбергом Нептун
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24.05.2022 00:00 Ответить
Да рожайте далі паскуди , позов вони надумали колективний подавати , іш ти
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24.05.2022 00:00 Ответить
най признають що у них взагалі ніколи не було синів, виховали *********, не ... їм платити за це.
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24.05.2022 00:05 Ответить
"Муртазаєв Мухаммед Серверович, який проходив військову службу за призовом, зник безвісти внаслідок катастрофи у відкритому морі..."

Серверович? Серйозно? Ліл!
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24.05.2022 00:14 Ответить
Це кримсько-татарське ім'я.
Зараз прийде Максим Ак-Мурза і підтвердить.
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24.05.2022 00:17 Ответить
Це ще пощастило. Міг би бути Вінчестеровичем, чи Слотовичем.
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24.05.2022 00:22 Ответить
Он серит и верит одновременно.
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24.05.2022 12:02 Ответить
Это для тех немногих адептов "а то питун нападет". Украинцы прямым текстом заявляют, что потопили флагман чф, а хрюске переминаются с ноги на ногу и блеют про катастрофу. Так будет и с крысским мостом. Тоже спишут на катастрофу.
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24.05.2022 00:21 Ответить
Прычына смерти :"Взарвалсся пердак". ПС. Серверович пырышел в асрал.
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24.05.2022 00:28 Ответить
ну дык самоубился на делянке на суше зарыли и забыли, пропал безвести. можно не тратить денег, может - вообще дезертир. а тут за кучу ненужных холопов (еще и хохлов местами) бабло вытянуть, и не 10 000 деревянных.
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24.05.2022 00:35 Ответить
Цей удар двох українських ракет Нептун по ракетному крейсеру москва , став для екіпажу - катастрофічним . А отже всі подохші на кораблі - жертви катастрофи . Ну і шторму (вроді , но це ще не точно ) ((((( СЛАВА УКРАЇНІ ! 🇺🇦😎👍
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24.05.2022 00:44 Ответить
Вважаю , що російська влада мала б взагалі розстріляти всіх родичів , друзів , сусідів і однокласників подохшого екіпажу крейсера , за те що не вважають знищення "москви" катастрофою . Кожен українець аплодували би стоячи такому павароту судьби в развітії сабитій 🤣🤣🤣🇺🇦😎👍
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24.05.2022 00:52 Ответить
Эти сраные родственники ещё будут выплачивать Украине стоимость двух " Нептунов" в репарациях...
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24.05.2022 01:03 Ответить
дегенерат при владі - катастрофа
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24.05.2022 01:45 Ответить
Данія оголосила сьогодні, що доставить в Україну пускові установкі Harpoon і ракети для них, щоб допомогти їй захистити своє узбережжя.
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24.05.2022 04:20 Ответить
... тю, а не на концерте они? Концерте ансамля песни и пляски им. Ляксандрава?
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24.05.2022 05:07 Ответить
ДТП, внаслідок зіткнення крейсера Москва з транспортним засобом типу Нептун)
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24.05.2022 05:48 Ответить
да пофиг за что они там стремятся что-то выдать... чем больше кацапов сдохнет тем лучше...
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24.05.2022 06:18 Ответить
Мухаммад Серверович - как это мама подлезла под сервер ?
Парнишка был инкубаторный.
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24.05.2022 06:25 Ответить
Працювала якась Фатіма Муртазаєва у клінінговій компанії... одного разу робила прибирання в якійсь фірмі, спонтанно перепихнулася сексом із охоронцем у серверній кімнаті... а як звати охоронця - спитати забула... через 9 місяців народила лічінуса і назвала Мухаммад Серверович
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25.05.2022 08:02 Ответить
Ха..Это хорошо,что ей в серверной не попалась на глаза эта эмблема,а то до сих пор рассказывала своему байстрюку что его папа работал в цирке акробатом.
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25.05.2022 08:49 Ответить
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25.05.2022 09:36 Ответить
Згадалося оце... Передостанній організм у нижньому ряду (Кайпаев Тимур Сержантович) - той прикрий випадок, коли маманя запам'ятала тільки воїнське звання "мимолетной любви" )))))

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25.05.2022 09:55 Ответить
🤣🤣🤣
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25.05.2022 11:20 Ответить
"Москва" напоролась на айсберг в Чорному морі...
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24.05.2022 06:41 Ответить
Простите! А разве на не должно быть похер на проблемы родственников убитых нами оккупантов?
Хотите из того сделать пользу? Сделайте шикарный фильм в стиле российской пропаганды, как этот корабль "не учувствовал" и как мы его затопили. С поминутным хронометражем. И покажите это кино на весь мир, что бы русские видели.
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24.05.2022 06:49 Ответить
Як в "ДМБ" - Вы видели цунами в Черном море? И я не видел. А они есть.) Плывите, плывите, ихтиандры х..вы.)))
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24.05.2022 07:09 Ответить
Так цій мерзоті і треба.
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24.05.2022 07:42 Ответить
Да, плевать на кацапов и их долю, они сами виновны в своей рабской покорности!
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24.05.2022 09:35 Ответить
Мохаммеда Аллах наказал за то,что служил своим врагам руззким фашистам.
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24.05.2022 10:20 Ответить
 
 