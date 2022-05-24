На сегодняшний день в случае силового возвращения территорий Украина потеряет сотни тысяч военных, - Зеленский

в случае силового возвращения территорий Украина потеряет сотни тысяч военных

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения в Украинском доме в Давосе в формате "вопросы – ответы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день я уверен, что это сотни тысяч убитых военных с нашей стороны. Я не считаю людей с другой стороны, со стороны врага. С нашей стороны это сотни тысяч убитых", - сказал Зеленский.

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В то же время, он отметил смелость, уверенность, а также высокий дух наших военных.В то же время, он отметил смелость, уверенность, а также высокий дух наших военных.

"Это главное. Его нельзя потерять, и они его не теряют. Но – цена. Всему есть цена", - резюмировал Президент.