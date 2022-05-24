На сегодняшний день в случае силового возвращения территорий Украина потеряет сотни тысяч военных, - Зеленский
в случае силового возвращения территорий Украина потеряет сотни тысяч военных
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения в Украинском доме в Давосе в формате "вопросы – ответы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодняшний день я уверен, что это сотни тысяч убитых военных с нашей стороны. Я не считаю людей с другой стороны, со стороны врага. С нашей стороны это сотни тысяч убитых", - сказал Зеленский.
В то же время, он отметил смелость, уверенность, а также высокий дух наших военных.В то же время, он отметил смелость, уверенность, а также высокий дух наших военных.
"Это главное. Его нельзя потерять, и они его не теряют. Но – цена. Всему есть цена", - резюмировал Президент.
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Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным только в том случае, если будет обсуждаться прекращение войны. Об этом в понедельник, 23 мая, он https://www.facebook.com/watch/live/?ref=notif&v=388091866581187¬if_id=1653297598717344¬if_t=live_video_explicit сказал во время разговора в Украинском доме в Давосе в формате вопросы - ответы.
"У них такая структура принятия решений в государстве, что без него никакие решения не принимаются. И мы это с вами должны четко осознавать. Все институты у них объединены одним решением - решением президента Российской Федерации. И если мы говорим о конкретном решении о прекращении войны, - то без него этого решения не будет", - подчеркнул Зеленский.
...или опять Жидков подменил листочек с речью на свой высер?
Пусть этот "главнокомандуйщий" лучше вообще МОЛЧИТ и не мещает военным делать свое дело (защищать и освобождать Украину)!
БОЛЬШАЯ ОШИБКА копирования интититута ПРЕЗИДЕНТА в Украине(с других стран), Украине нужен ГЕТМАН (выборный главнокомандующий армией из профессиональных военных) и ГОЛОВА ПРАВИТЕЛЬСТВА (от большинства в РАДЕ), ГЕТМАН получает исключительную верховную власть в стране (на уровне ДИКТАТОРОВ РИМА) только во время войны, в мирное время выполняет функции "министра обороны"!
Это же сигнал всем гражданам, которые попали под оккупацию прекратить сопротивление и начинать обустраивать свою жизнь при новом режиме. Типа Медведева - денег нет но вы держитесь.
Бо добре що останнім часом політики жили своїм життям а Армія своїм ..тому ми були готові"...
А оте що зараз каже Главком- то вже капітулянство...!
Та й не він керує військовими...!!!
А як же ж це можливо?!
Про які "вибори" можна мріяти під час "военного стану"?!
Вы что, идиоты?
Что вы обсуждаете? Речь в Даосе.
А какова ЦЕЛЬ всей этой даосской болтовни?
Изложить публично планы предстоящей военной операции или укрепить поддержку Запада?
А теперь, млять, внимание - вопрос - как повлияет на эту поддержку Запада демонстрация украинской гуманности?
Пока Зеля достаточно успешно исполняет роль Президена Украины.
вони, мабуть, договорилися, що росія виводить війська з півночі України, натомість Зеленський не буде звільняти Херсонську і Запорізьку області.