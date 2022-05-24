Зеленский: Если не вывезем из Украины зерно в ближайшие месяцы, то будет катастрофа
Бизнесовая и политическая элита мира должна приложить усилия, чтобы вывезти из Украины заблокированные 22 млн. тонн зерна и не допустить голода в некоторых странах.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время онлайн-общения в Украинском доме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.
"Впереди пищевой кризис в мире – он будет, будет дефицит пищевой продукции. 22 млн тонн зерна, подсолнечника и т.д. заблокированы российской федерацией, которая контролирует полностью Черное и Азовское побережье, заблокированы все наши порты. Вся элита – бизнес-элита, политическая элита – должны принять те или иные меры, чтобы разблокировать это зерно, чтобы оно было вывезено в страны Африки, Азии, европейские государства, чтобы было людям что есть", - подчеркнул глава государства.
Он подчеркнул, что в отдельных государствах проблема будет заключаться именно в том, что нечего будет есть людям.
"Если мы не вывезем (зерно – ред.) в ближайшие месяцы, если не будет политических договоренностей с россией через посредников... будет голод, будет катастрофа, будет дефицит, будет высокая цена. А все это сгниет в нашем государстве", - добавил Зеленский.
Как сообщалось, Украина предложила создать международную организацию ответственных экспортеров продовольствия во избежание голода во многих странах.
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Кто-то пишет, что коней на переправе не меняют, но не пишут, что делать если эти "кони" с завидным упорством тащат страну в пропасть?
Вкінці літа нам збирати новий урожай, який потрібно десь зберігати. А на даний момент місце в елеваторах займає старий урожай, який ми не можемо продати.
Тому тут, крім проблем для інших країн, величезна проблема і втрата доходів нашої економіки.
А на міжнародних партнерів, звісно, треба тиснути і розмовами про голод у світі, і підняття цін, щоб змусити їх активніше працювати в цьому напрямку.
Просніться. Війна на тих родючих землях...
Цивилизации то зерно не нужно ,а у Африки денег нет
У нас крім Херсонщини і Запоріжжя немає земель? Чи ви серйозно вважаете, що крім півдня на інших землях нічого не росте?
На Херсонщині вирощується велика частина овочів і фруктів, так з цим буде проблема.
Але пшениця, жито, гречка, кукурудза, соя, буряк і т.д. вирощаєтсья по всій території країни.
І на більшості підконтрольної території (де нема проблем з розмінуванням) засіяли чи сіють новий урожай, а в сезон, звісно, будуть збирати.
А я ось думаю, що зерноторгові транснаціональні компанії втрачають ринки і прибутки.
чекаємо щоб Штати нам свої "Гради" вислали.
Зе Асфальтовий Генералісімус.
мені не посрать що мій рідний Миколаїв рівняють с землею безперервно!
мені не посрать що гінуть наши воіни бо ти покідьок обицяв "шашлики на день пабеди"
мені не посрать що наши жінки та діти за кордоном в статусі беженців.
Это с кем ты там падло собралось договариваться? С тварью убивающей и насилующих детей в том числе грудных?
Народе України, прозорій, кого ти обрав!!!
Цей смердячий наркоман втратив глузд досягнувши своїми губами свою сраку!
Джерело:
І тута, ОПа, вчасно" Медведчук "заспівав".
Не інакше, як "совпадєніє"...
«Чтобы коровы меньше ели и больше давали молока, их нужно меньше кормить и больше доить!»
Готовьтесь … гусаки!
Он просто очень любит гроши.Гроши понад усэ.
Вова,тебе дали деньги,мобилизация где?
А простим людям що їсти???
Борошно від 20 грн/кг, рис від 50 грн/кг, гречка від 75 грн/кг !
Наприклад, читаю що влада Рені та Ізмаїлу планує виділити ділянки по 5 га для відстою вантажівок із зерном, які тижнями чекають заїзду в порти. При цьому від того ж Рені до румунського Галацу кількадесять кілометрів, до Констанци трохи далі. Це ж машини, не поїзд, вези, куди хочеш. Але стоять тижнями. Чому?