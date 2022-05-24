Зеленский: Если не вывезем из Украины зерно в ближайшие месяцы, то будет катастрофа

Бизнесовая и политическая элита мира должна приложить усилия, чтобы вывезти из Украины заблокированные 22 млн. тонн зерна и не допустить голода в некоторых странах.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время онлайн-общения в Украинском доме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

"Впереди пищевой кризис в мире – он будет, будет дефицит пищевой продукции. 22 млн тонн зерна, подсолнечника и т.д. заблокированы российской федерацией, которая контролирует полностью Черное и Азовское побережье, заблокированы все наши порты. Вся элита – бизнес-элита, политическая элита – должны принять те или иные меры, чтобы разблокировать это зерно, чтобы оно было вывезено в страны Африки, Азии, европейские государства, чтобы было людям что есть", - подчеркнул глава государства.

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Он подчеркнул, что в отдельных государствах проблема будет заключаться именно в том, что нечего будет есть людям.

"Если мы не вывезем (зерно – ред.) в ближайшие месяцы, если не будет политических договоренностей с россией через посредников... будет голод, будет катастрофа, будет дефицит, будет высокая цена. А все это сгниет в нашем государстве", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, Украина предложила создать международную организацию ответственных экспортеров продовольствия во избежание голода во многих странах.

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