В Мелитополе военные и партизаны провели удачную спецоперацию и парализовали поставку оружия на захваченные территории, - мэр Федоров

Украинские спецслужбы вместе с военными и партизанами Мелитополя провели успешную спецоперацию, которая имела целью парализовать поставку оружия и боеприпасов к временно захваченным россиянами территориям.

Об этом сказал во время телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня (23 мая. - Ред.) спецслужбами Украины, военными и партизанами города Мелитополя удалось провести удачную спецоперацию, которая касалась того, чтобы парализовать доставку огнестрельного оружия, боеприпасов в Мелитополь и всех оккупированных рашистами территорий. Думаю, спецслужбы чуть позже дадут детали, какие потери понес враг, но эта операция прошла успешно", – сказал Федоров.

По его словам, это уже четвертая за последнюю неделю совместная работа спецслужб и партизан, и это напрягает коллаборантов и захватчиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Мелитополе слышны взрыв и выстрелы, - СМИ

Городской голова Мелитополя заявил, что партизанское движение на временно захваченных территориях очень рискованное, потому что после каждой такой попытки, захватчики окружают целые микрорайоны, обыскивают квартиры, допрашивают, задерживают целые семьи, но сопротивление людей на этих территориях очень большое, они готовы идти на риск.

Федоров проинформировал, что в настоящее время из Мелитополя выехало более 70 тыс. человек - это примерно половина жителей. Но сегодня возможности уехать из города нет, потому что три дня назад враги заблокировали блокпост на линии боевых действий и теперь более 1000 частных авто из Мелитополя и Энергодара, которые пытаются выехать в сторону Запорожья, стоят в Васильевке.

Захватчики прикрываются этими людьми как живым щитом.

По информации СМИ, 23 мая в оккупированном Мелитополе раздавались выстрелы и взрывы, медиа сообщают о подорванной железной дороге.