В Мелитополе военные и партизаны провели удачную спецоперацию и парализовали поставку оружия на захваченные территории, - мэр Федоров
Украинские спецслужбы вместе с военными и партизанами Мелитополя провели успешную спецоперацию, которая имела целью парализовать поставку оружия и боеприпасов к временно захваченным россиянами территориям.
Об этом сказал во время телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня (23 мая. - Ред.) спецслужбами Украины, военными и партизанами города Мелитополя удалось провести удачную спецоперацию, которая касалась того, чтобы парализовать доставку огнестрельного оружия, боеприпасов в Мелитополь и всех оккупированных рашистами территорий. Думаю, спецслужбы чуть позже дадут детали, какие потери понес враг, но эта операция прошла успешно", – сказал Федоров.
По его словам, это уже четвертая за последнюю неделю совместная работа спецслужб и партизан, и это напрягает коллаборантов и захватчиков.
Городской голова Мелитополя заявил, что партизанское движение на временно захваченных территориях очень рискованное, потому что после каждой такой попытки, захватчики окружают целые микрорайоны, обыскивают квартиры, допрашивают, задерживают целые семьи, но сопротивление людей на этих территориях очень большое, они готовы идти на риск.
Федоров проинформировал, что в настоящее время из Мелитополя выехало более 70 тыс. человек - это примерно половина жителей. Но сегодня возможности уехать из города нет, потому что три дня назад враги заблокировали блокпост на линии боевых действий и теперь более 1000 частных авто из Мелитополя и Энергодара, которые пытаются выехать в сторону Запорожья, стоят в Васильевке.
Захватчики прикрываются этими людьми как живым щитом.
По информации СМИ, 23 мая в оккупированном Мелитополе раздавались выстрелы и взрывы, медиа сообщают о подорванной железной дороге.
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https://www.youtube.com/channel/UCg7T647ROSeONOCHeNMBduQ Бутусов Плюс https://www.youtube.com/post/UgkxoVRlwldCCGTbosKbikVSRh_RKLIAf_uP 26 хвилин тому
Зараз знаходжусь в районі Северодонецька, день провів на трасі Лисичанськ- Бахмут. Тому можу повідомити що відбувається в цьому районі, і наскільки велика загроза. Російські війська з району Попасноі намагаються перерізати трасу Бахмут - Лисичанськ в районах сіл Яковлівка - Білогорівка - Берестове. Боі в цьому районі йдуть вже шість діб поспіль. Вихід росіян до траси може означати що основний шлях комунікацій до Лисичанську та Северодонецька перерізаний, і ці міста можуть потрапити в оперативне оточення. Звичайно, наші це бачать та роблять може і не все, але дуже багато щоб цього не сталось. Дуже багато. Оточення в такому разі буде не повним, бо залишиться ще один обхідний шлях постачання ю, але захистити цю другорядну дорогу буде вже важко. Звичайно, усі бачать карту, і багато питань виникає у тих, хто тримає фронт. Саме тому мені будо важливо побачити обстановку на власні очі і розповісти це усім. Географічно противника від цієї траси відділяє всього лише один ряд висот. А практично росіяни не можуть подолати цей останній рубіж, тому що неймовірний героїзм української піхоти та ефективність українськоі артилерії завдають великих втрат росіянам. Важкі боі продовжуються. Але очевидно, що у російськоі армії теж не безмежні сили. Вони не здатні прорвати оборону , вони намагаються продавити. В жодному місці противник не вийшов на трасу, не прострілює її прямою наводкою, але дорога піддається обстрілам артилерії, мінометів та ракет. Траса небезпечна через обстріли, але усі атаки ворога наразі відбито. Зможу вас максимально інформувати про ситуацію. Я не все можу сказати зараз, бо йде війна, і ризики великі, але я нічого не забуваю в цьому секторі, і все з часом пригадаю. Українське командування розуміє обстановку, і вживає заходи. Заходи добре чутно та видно, тому що наша артилерія в цьому районі діє активно. Наші кадрові частини у Северодонецьку та Лисичанську зберігають бойовий дух, керованість. За цими словами неможливо передати які потужні обстріли доводиться виносити, як попри втрати йдуть в бій, як тримаються наші воіни. Велика честь бути разом з ними. Але поступатись ворогу тут ніхто не збирається. Северодонецьк та Лисичанськ ми будемо обороняти до останньої можливості. Мене питають бійці - «а ви не поїдете звідси?» Я розумію сенс цього питання і відповідаю, що я залишусь тут поки загрозу оточення не буде розбито разом з ударними російськими угрупованнями. Так, у нас чимало організаційних проблем, я їх бачу, але я не сумніваюсь, що Україна має достатньо сил, щоб зірвати цей черговий наступ Путіна та перемогти у цій великій битві.
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Иди бабушкам возле подъезда рассказывай про "в Багдаде всё спокойно". А нам рот затыкать не надо - стрАны перепутал.
Вова , ми все знаємо і все фіксуємо !
А партизанам нашим РЕСПЕКТ і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼
Від розплати не втече, жодна з цих тварюк.
Бо колаборація з кацапами - це klamstwo нижче за усі підлоги та плінтуси світу.
АСФАЛЬТОВИЙ ГЕНЕРАЛІСІМУС Зе
интересно наблюдать, как активно продвигают в медиа главу Мелитополя Ивана Федорова, который крайне близок с... Балицким. Да, с тем самым Балицким, который работает у рашистов гауляйтером оккупированной части Запорожской области. Забавно потому, что в местной СБУ хорошо знают, кто такой Фёдоров и что его похищение было постановой. Но интеграция Фёдорова в украинское медиаполе и организация ему встречи с Папой Римской - это удачная операция российских спецслужб, не хуже чем история с Савченко. Интересно то, что местные политические элиты все знают и наблюдают, как Федорову с помощью прислуги с Банковой строят политическую карьеру.