РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7354 посетителя онлайн
Новости Война
19 554 30

В Мелитополе военные и партизаны провели удачную спецоперацию и парализовали поставку оружия на захваченные территории, - мэр Федоров

федоров,іван

Украинские спецслужбы вместе с военными и партизанами Мелитополя провели успешную спецоперацию, которая имела целью парализовать поставку оружия и боеприпасов к временно захваченным россиянами территориям.

Об этом сказал во время телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня (23 мая. - Ред.) спецслужбами Украины, военными и партизанами города Мелитополя удалось провести удачную спецоперацию, которая касалась того, чтобы парализовать доставку огнестрельного оружия, боеприпасов в Мелитополь и всех оккупированных рашистами территорий. Думаю, спецслужбы чуть позже дадут детали, какие потери понес враг, но эта операция прошла успешно", – сказал Федоров.

По его словам, это уже четвертая за последнюю неделю совместная работа спецслужб и партизан, и это напрягает коллаборантов и захватчиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Мелитополе слышны взрыв и выстрелы, - СМИ

Городской голова Мелитополя заявил, что партизанское движение на временно захваченных территориях очень рискованное, потому что после каждой такой попытки, захватчики окружают целые микрорайоны, обыскивают квартиры, допрашивают, задерживают целые семьи, но сопротивление людей на этих территориях очень большое, они готовы идти на риск.

Федоров проинформировал, что в настоящее время из Мелитополя выехало более 70 тыс. человек - это примерно половина жителей. Но сегодня возможности уехать из города нет, потому что три дня назад враги заблокировали блокпост на линии боевых действий и теперь более 1000 частных авто из Мелитополя и Энергодара, которые пытаются выехать в сторону Запорожья, стоят в Васильевке.

Захватчики прикрываются этими людьми как живым щитом.

По информации СМИ, 23 мая в оккупированном Мелитополе раздавались выстрелы и взрывы, медиа сообщают о подорванной железной дороге.

Мелитополь (613) партизаны (179) Федоров Иван (466)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+60
Від Юрія Бутусова-

https://www.youtube.com/channel/UCg7T647ROSeONOCHeNMBduQ Бутусов Плюс https://www.youtube.com/post/UgkxoVRlwldCCGTbosKbikVSRh_RKLIAf_uP 26 хвилин тому

Зараз знаходжусь в районі Северодонецька, день провів на трасі Лисичанськ- Бахмут. Тому можу повідомити що відбувається в цьому районі, і наскільки велика загроза. Російські війська з району Попасноі намагаються перерізати трасу Бахмут - Лисичанськ в районах сіл Яковлівка - Білогорівка - Берестове. Боі в цьому районі йдуть вже шість діб поспіль. Вихід росіян до траси може означати що основний шлях комунікацій до Лисичанську та Северодонецька перерізаний, і ці міста можуть потрапити в оперативне оточення. Звичайно, наші це бачать та роблять може і не все, але дуже багато щоб цього не сталось. Дуже багато. Оточення в такому разі буде не повним, бо залишиться ще один обхідний шлях постачання ю, але захистити цю другорядну дорогу буде вже важко. Звичайно, усі бачать карту, і багато питань виникає у тих, хто тримає фронт. Саме тому мені будо важливо побачити обстановку на власні очі і розповісти це усім. Географічно противника від цієї траси відділяє всього лише один ряд висот. А практично росіяни не можуть подолати цей останній рубіж, тому що неймовірний героїзм української піхоти та ефективність українськоі артилерії завдають великих втрат росіянам. Важкі боі продовжуються. Але очевидно, що у російськоі армії теж не безмежні сили. Вони не здатні прорвати оборону , вони намагаються продавити. В жодному місці противник не вийшов на трасу, не прострілює її прямою наводкою, але дорога піддається обстрілам артилерії, мінометів та ракет. Траса небезпечна через обстріли, але усі атаки ворога наразі відбито. Зможу вас максимально інформувати про ситуацію. Я не все можу сказати зараз, бо йде війна, і ризики великі, але я нічого не забуваю в цьому секторі, і все з часом пригадаю. Українське командування розуміє обстановку, і вживає заходи. Заходи добре чутно та видно, тому що наша артилерія в цьому районі діє активно. Наші кадрові частини у Северодонецьку та Лисичанську зберігають бойовий дух, керованість. За цими словами неможливо передати які потужні обстріли доводиться виносити, як попри втрати йдуть в бій, як тримаються наші воіни. Велика честь бути разом з ними. Але поступатись ворогу тут ніхто не збирається. Северодонецьк та Лисичанськ ми будемо обороняти до останньої можливості. Мене питають бійці - «а ви не поїдете звідси?» Я розумію сенс цього питання і відповідаю, що я залишусь тут поки загрозу оточення не буде розбито разом з ударними російськими угрупованнями. Так, у нас чимало організаційних проблем, я їх бачу, але я не сумніваюсь, що Україна має достатньо сил, щоб зірвати цей черговий наступ Путіна та перемогти у цій великій битві.

827
показать весь комментарий
24.05.2022 01:20
+21
Наверное партизаны на окупированных территориях еще не знают что по мнению нашего президента бороться и освобождать нашу землю это очень страшно и можно потерять сотни тысяч людей.
показать весь комментарий
24.05.2022 01:22
+18
Зрадники та рашиські колаборанти з маріупольської міської групи ОПЗЖ. Саме вони зараз «керують» в Маріуполі.

Від розплати не втече, жодна з цих тварюк.
показать весь комментарий
24.05.2022 01:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Від Юрія Бутусова-

https://www.youtube.com/channel/UCg7T647ROSeONOCHeNMBduQ Бутусов Плюс https://www.youtube.com/post/UgkxoVRlwldCCGTbosKbikVSRh_RKLIAf_uP 26 хвилин тому

Зараз знаходжусь в районі Северодонецька, день провів на трасі Лисичанськ- Бахмут. Тому можу повідомити що відбувається в цьому районі, і наскільки велика загроза. Російські війська з району Попасноі намагаються перерізати трасу Бахмут - Лисичанськ в районах сіл Яковлівка - Білогорівка - Берестове. Боі в цьому районі йдуть вже шість діб поспіль. Вихід росіян до траси може означати що основний шлях комунікацій до Лисичанську та Северодонецька перерізаний, і ці міста можуть потрапити в оперативне оточення. Звичайно, наші це бачать та роблять може і не все, але дуже багато щоб цього не сталось. Дуже багато. Оточення в такому разі буде не повним, бо залишиться ще один обхідний шлях постачання ю, але захистити цю другорядну дорогу буде вже важко. Звичайно, усі бачать карту, і багато питань виникає у тих, хто тримає фронт. Саме тому мені будо важливо побачити обстановку на власні очі і розповісти це усім. Географічно противника від цієї траси відділяє всього лише один ряд висот. А практично росіяни не можуть подолати цей останній рубіж, тому що неймовірний героїзм української піхоти та ефективність українськоі артилерії завдають великих втрат росіянам. Важкі боі продовжуються. Але очевидно, що у російськоі армії теж не безмежні сили. Вони не здатні прорвати оборону , вони намагаються продавити. В жодному місці противник не вийшов на трасу, не прострілює її прямою наводкою, але дорога піддається обстрілам артилерії, мінометів та ракет. Траса небезпечна через обстріли, але усі атаки ворога наразі відбито. Зможу вас максимально інформувати про ситуацію. Я не все можу сказати зараз, бо йде війна, і ризики великі, але я нічого не забуваю в цьому секторі, і все з часом пригадаю. Українське командування розуміє обстановку, і вживає заходи. Заходи добре чутно та видно, тому що наша артилерія в цьому районі діє активно. Наші кадрові частини у Северодонецьку та Лисичанську зберігають бойовий дух, керованість. За цими словами неможливо передати які потужні обстріли доводиться виносити, як попри втрати йдуть в бій, як тримаються наші воіни. Велика честь бути разом з ними. Але поступатись ворогу тут ніхто не збирається. Северодонецьк та Лисичанськ ми будемо обороняти до останньої можливості. Мене питають бійці - «а ви не поїдете звідси?» Я розумію сенс цього питання і відповідаю, що я залишусь тут поки загрозу оточення не буде розбито разом з ударними російськими угрупованнями. Так, у нас чимало організаційних проблем, я їх бачу, але я не сумніваюсь, що Україна має достатньо сил, щоб зірвати цей черговий наступ Путіна та перемогти у цій великій битві.

827
показать весь комментарий
24.05.2022 01:20 Ответить
Юрій,щось на вашему ресурсі розвелось багато усякіх тварин,які нібито за Україну,але на справді,роблять все,щоб зіпсувати настрій нашим воїнам і населенню.Роблять все щоб всі знивірились у нашу перемогу.Дайте,будь ласка,наказ вашему модератору краще родивлятись хто там що пише.Бо це наносить велику шкоду.Або краще змінить модератора...З повагою.
показать весь комментарий
24.05.2022 02:40 Ответить
" на ресурсі розвелось багато усякіх тварин" - ага, особенно подляковских новорегов.
показать весь комментарий
24.05.2022 03:25 Ответить
Хватае усьго і подолякських новорегів і секта свідків сивочолого гетьмана особисто вчора дуже гавкала, приховані сепари та прихильники Яневтіка, треба відключати мабуть комменти поки військовий час.
показать весь комментарий
24.05.2022 08:02 Ответить
Арестович, зачем шифруешься под чужим именем?
Иди бабушкам возле подъезда рассказывай про "в Багдаде всё спокойно". А нам рот затыкать не надо - стрАны перепутал.
показать весь комментарий
24.05.2022 08:10 Ответить
а жити він за що буде? завдяки цим тваринам і джинсі існує цей сайт і Бутузоф
показать весь комментарий
24.05.2022 16:48 Ответить
Кропивницький ховає своїх загиблих синів майже щодня саме звідти, Луганська область. Там найгарячіше.
показать весь комментарий
24.05.2022 10:38 Ответить
а чего в мелитопоое не было теробороны и без боя за один день кацапы захватили город?фёдырыч раскажи ка
показать весь комментарий
24.05.2022 01:21 Ответить
Фьодоров медальку отримав від потерпілого за те , що все здали без бою !

Вова , ми все знаємо і все фіксуємо !

А партизанам нашим РЕСПЕКТ і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
24.05.2022 01:47 Ответить
Медальки всегда получали не те кто в атаку ходил,а кто прлворный и влажный язык имел,обслуживая жопы начальства
показать весь комментарий
24.05.2022 05:58 Ответить
Наверное партизаны на окупированных территориях еще не знают что по мнению нашего президента бороться и освобождать нашу землю это очень страшно и можно потерять сотни тысяч людей.
показать весь комментарий
24.05.2022 01:22 Ответить
Бот
показать весь комментарий
24.05.2022 02:13 Ответить
Есть такое, по два десятка видосиков в сутки пилит
показать весь комментарий
24.05.2022 03:26 Ответить
А який сенс операції?? І нащо кацапи везли у Мелітополь вогнепальну зброю??? Роздавати населенню?
показать весь комментарий
24.05.2022 01:34 Ответить
А ти "в курсі" що вони примусово мобілізують місцевих до сво\ї армії? От якраз для цього "м"яса" зброю і везли!
показать весь комментарий
24.05.2022 10:15 Ответить
Да откуда ему знать? Строчит по методичке, он же рашистский бот!
показать весь комментарий
24.05.2022 12:58 Ответить
Зрадники та рашиські колаборанти з маріупольської міської групи ОПЗЖ. Саме вони зараз «керують» в Маріуполі.

Від розплати не втече, жодна з цих тварюк.
показать весь комментарий
24.05.2022 01:45 Ответить
Всіх розстріляти при нагоді 😠
показать весь комментарий
24.05.2022 01:48 Ответить
Трьох істот жіночої підлоги спочатку зарізати шкіряними ножами. А потім розстріляти.
показать весь комментарий
24.05.2022 04:33 Ответить
Жіночої статі
показать весь комментарий
24.05.2022 04:42 Ответить
Хоча... В їхньому випадку скоріше якраз-таки підлоги.
Бо колаборація з кацапами - це klamstwo нижче за усі підлоги та плінтуси світу.
показать весь комментарий
24.05.2022 05:07 Ответить
"Белла чао!" - переконлива й історична псня італіських партизан аж багато десятиліть тому. Які долали на своїй рідній землі фашистів. Та й як вона нині є ********!!! В інтернеті за бажання кожен може послухати.
показать весь комментарий
24.05.2022 01:49 Ответить
Пізно
показать весь комментарий
24.05.2022 06:32 Ответить
Urs , Ага ,как штопаная Неля , так за неё, народ опять голосовал
показать весь комментарий
24.05.2022 07:54 Ответить
Коломойский под боком у президента! (или наоборот). Вот что не дает покоя и уверенности!
показать весь комментарий
24.05.2022 09:22 Ответить
СПАСИБІ ГОЛОБОРОДЬЦІ ЩО ЗДАЛА ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ

АСФАЛЬТОВИЙ ГЕНЕРАЛІСІМУС Зе
показать весь комментарий
24.05.2022 10:20 Ответить
Бот руснявый! Никто ничего еще не сдал! И не собирается! Dрочи на кремлядскую методичку.
показать весь комментарий
24.05.2022 13:00 Ответить
Мало не щодня надходять від мера повідомлення про партизанів в Мелітополі та їх успішні акції. Жодного підтвердження з інших джерел немає
показать весь комментарий
24.05.2022 13:29 Ответить
:

интересно наблюдать, как активно продвигают в медиа главу Мелитополя Ивана Федорова, который крайне близок с... Балицким. Да, с тем самым Балицким, который работает у рашистов гауляйтером оккупированной части Запорожской области. Забавно потому, что в местной СБУ хорошо знают, кто такой Фёдоров и что его похищение было постановой. Но интеграция Фёдорова в украинское медиаполе и организация ему встречи с Папой Римской - это удачная операция российских спецслужб, не хуже чем история с Савченко. Интересно то, что местные политические элиты все знают и наблюдают, как Федорову с помощью прислуги с Банковой строят политическую карьеру.
показать весь комментарий
24.05.2022 14:10 Ответить
- це подлячна ботяра
показать весь комментарий
24.05.2022 14:13 Ответить
 
 