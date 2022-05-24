На южном направлении 23 мая уничтожены 23 оккупанта и несколько единиц бронетехники, - ОК "Південь"
Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Командования.
В сообщении отмечается: "В течение уже далеко не первых суток противник ведет боевые действий на постоянно занятых рубежах на границе оккупированных им территорий Николаевщины и Херсонщины.
Продвижение вперед враг не имеет, морально-психологическое состояние оккупантов ухудшается ежесуточно.
Прячась за артиллерийско-минометными обстрелами наших позиций и мирного населения, рашисты строят запасной рубеж обороны, понимая неизбежность отступления.
В первой половине дня дерзким бесшабашам с вертолетов Ми-24 удалось нанести удар по нашим позициям. Потерь нет.
А ось вражини, втративши шанс на успішну повітряну розвідку, недорахувалися 23 рашистів, кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Воплощение политики полицейского государства оккупантами продолжается. На временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей они создали девятнадцать так называемых "комендатур" для усиления контроля над непокорным населением.
В Черном море корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по блокированию судоходства и нанесению ракетных ударов по разным областям Украины".
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