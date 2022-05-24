Войска РФ добились незначительных успехов у Северодонецка, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут, - американский Институт изучения войны
Российские войска продолжили наземный штурм Северодонецка и добились незначительных успехов в окружении города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Отмечается, что российские войска активизировали наступление в районе Лимана и Авдеевки и преуспели 23 мая. Отмечается, что в Лимане ведутся бои, поскольку российские войска пытаются перерезать украинские линии снабжения. Российские войска дополнительно усилили артиллерийские удары по Авдеевке.
В обозримом будущем российские войска, вероятнее всего, достигнут дальнейших незначительных успехов к западу от Попасной, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут (если вообще смогут захватить).
Оккупанты, вероятно, усилят свою группировку к северу от Харькова, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинского контрнаступления к российской границе. Российские войска в ближайшее время могут направить части 1-й танковой армии на север Харькова.
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Вовуся,почему провалил мобилизацию,людей с военкомата домой посылают,на кого работаешь?
У них с упорным аппаратом порядок, их можно как тягачи для пушек использовать
і так уже багато загинуло
і треба важка зброя
зате вчора прочула, що у наших є всяка ******* електроніка і вони можуть швидко пеленгувати рашистську артилерію і посилати отвєтку. але свинособача наволоч стріляє з 2-3-х різних батарей(((
і в них досі велика перевага в техніці(((
Перелік цих міст десь можна почути? Ну окрім телебачення рашки та ботів з Ольгіно.
Именно зеленая гнида наклепала россиянам сотни боевых самолетов и вертолетов.
угу.
И это все магическим образом бы исчезло, в зависимости от цвета "гнид"
Розумієш, як нестерпно важко нашим воїнам. І нічого не можеш зробити.
Треба мовчати і слухати Люську з її словесною діареєю?
"Внаслідок ракетного удару по Десні 8 загиблих, 12 поранених, - ДСНС."
Джерело:
- Каже, ще два-три тижні максимум і війна ось-ось закінчиться
Ось і все ,а прагматизм у тому ,що моль скаже : підете на Херсон - ударю по Києву ЯЗ ..
Я по новостям смотрю, что новости про поставки и наши успехи закончились, а новости про продвижения и укрепления орков множатся. Видимо нам не хватает сил из удержать, и дело не в количестве армии, а в отсутствии оружия
Вовкина 3 месяца,а сейчас всем эта лапша надоела.
Потом,потом,потом у него всё потом
навіть куйло не таке тупориле
Бахмут тримають добре підготовлені дві нащі бригади, у орків просто не вистачить сил наступати на Бахмут
Ситуация ещё непонятнее: на Донецк наши перебрасывают войска из под Харькова. Может, Бахмут и не будут атаковать, а рванут севернее.
Где обещанная Западом техника, ***?
Ці також не поспішають захищати свій рідний Кривий Ріг та звільняти Луганськ Кошового
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Але контракт із ЗСУ може підписати кожен фізично придатний.
Хто із 40-річних мордоворотів "кварталу" та "Ліги сміху" це зробив?
В цій шоблі сотні здорових особин.
Все же хорошо!