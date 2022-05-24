РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7354 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
19 855 86

Войска РФ добились незначительных успехов у Северодонецка, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут, - американский Институт изучения войны

рф,орки,окупанти,рашисти

Российские войска продолжили наземный штурм Северодонецка и добились незначительных успехов в окружении города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска активизировали наступление в районе Лимана и Авдеевки и преуспели 23 мая. Отмечается, что в Лимане ведутся бои, поскольку российские войска пытаются перерезать украинские линии снабжения. Российские войска дополнительно усилили артиллерийские удары по Авдеевке.

В обозримом будущем российские войска, вероятнее всего, достигнут дальнейших незначительных успехов к западу от Попасной, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут (если вообще смогут захватить).

Оккупанты, вероятно, усилят свою группировку к северу от Харькова, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинского контрнаступления к российской границе. Российские войска в ближайшее время могут направить части 1-й танковой армии на север Харькова.

Читайте: "В Херсонской области должна быть военная база РФ. Мы будем об этом просить", - коллаборант Стремоусов

армия РФ (19115) Северодонецк (605)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+53
Зрозуміло. Потім незначно захоплять пів Сєвєродонецька,потім незначно весь. Потім незначно захоплять Слов'янськ. Бійці знову в оточенні опиняться. А бубочка тим часом збільшить кількість відосиків про "поганого Петра".
показать весь комментарий
24.05.2022 06:50
+45
То якби дібіли не проголосували за зелену гніду,то і ніяких оточень не було б.Саме зелена мразь винна в трагедії Маріуполя і інших міст України.
показать весь комментарий
24.05.2022 07:01
+35
Вот так наврядчи они и продвигаются ежедневно.
Вовуся,почему провалил мобилизацию,людей с военкомата домой посылают,на кого работаешь?
показать весь комментарий
24.05.2022 06:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот так наврядчи они и продвигаются ежедневно.
Вовуся,почему провалил мобилизацию,людей с военкомата домой посылают,на кого работаешь?
показать весь комментарий
24.05.2022 06:42 Ответить
Комусь не дають спокою досягнення маршала Жукова, що завалював "м'ясом" фашистів, і він хоче тепер так само воювати з рашистами.
показать весь комментарий
24.05.2022 07:08 Ответить
Не значительными но постоянными успехами кацапы могут еще много чего окупировать❗☝Может пора пустить в бой привезенное с запада оружие❓Или ещё не время❓
показать весь комментарий
24.05.2022 07:25 Ответить
Если тысячи тонн это кот наплакал,то простой вопрос" А сколько вообще оружия было своего у украинской Армии???"Шо это за армия такая безоружная с 10 тыс.гривен зарплаты?
показать весь комментарий
24.05.2022 08:36 Ответить
https://twitter.com/antiputler_news/status/1528833245227384834/photo/1 https://twitter.com/antiputler_news/status/1528833245227384834/photo/1

показать весь комментарий
24.05.2022 07:39 Ответить
Посилають бо мають причини. Наприклад, пройшов комісію в районі, а комісія по відбору на оператора гаубиць М777 забракувала, ритм серця порушений, або проблема з опорно руховим апаратом. Частично не пригодний
показать весь комментарий
24.05.2022 07:45 Ответить
Видел я фото тех 120 Архитекторов в Буче-рыльники в фото не влазят.
У них с упорным аппаратом порядок, их можно как тягачи для пушек использовать
показать весь комментарий
24.05.2022 08:39 Ответить
Бачу як тобі важко, сидячі в окопі, під обстрілами, набирати ці строки?
показать весь комментарий
24.05.2022 08:23 Ответить
мабуть, нема, чого дати тим людям в руки і у що взути
і так уже багато загинуло
і треба важка зброя

зате вчора прочула, що у наших є всяка ******* електроніка і вони можуть швидко пеленгувати рашистську артилерію і посилати отвєтку. але свинособача наволоч стріляє з 2-3-х різних батарей(((
і в них досі велика перевага в техніці(((
показать весь комментарий
24.05.2022 10:03 Ответить
Не хвилюйтеся, захватять, але не швидко...
показать весь комментарий
24.05.2022 06:48 Ответить
дивлячиь на мапу бойових дій, орки роблять вже не великі котли,а рухаються невеличкими групами ,щоб по куску оточувати, наші підрозділи..

показать весь комментарий
24.05.2022 06:49 Ответить

Перелік цих міст десь можна почути? Ну окрім телебачення рашки та ботів з Ольгіно.
показать весь комментарий
24.05.2022 07:10 Ответить
А Ви просто розгорнiть мапу Украiни i через день вiдмiчайте втраченi нами територii. Сумно до слiз, але поки що справи кепськi. А ми ж чекаэмо.
показать весь комментарий
24.05.2022 07:30 Ответить
шашлычки у вовы
показать весь комментарий
24.05.2022 06:50 Ответить
Зрозуміло. Потім незначно захоплять пів Сєвєродонецька,потім незначно весь. Потім незначно захоплять Слов'янськ. Бійці знову в оточенні опиняться. А бубочка тим часом збільшить кількість відосиків про "поганого Петра".
показать весь комментарий
24.05.2022 06:50 Ответить
А ви самі раз такі розумні йдіть та попробуйте захистити місто, грамотєї херові
показать весь комментарий
24.05.2022 06:53 Ответить
То якби дібіли не проголосували за зелену гніду,то і ніяких оточень не було б.Саме зелена мразь винна в трагедії Маріуполя і інших міст України.
показать весь комментарий
24.05.2022 07:01 Ответить
дядя ты ни чего не попутал? жертвы какие сейчас? что с ценами и зарплатами сейчас? чем вова занимался все эти три года? к войне армию готовил? хрен - на дорогах бабло отмывал. где эти дороги теперь?бегает по миру с протянутой рукой. а ему больше ничего не остается. а людей из военкоматов домой отпраляют знаешь почему? Невочто одеть и обуть. вот так дядя.
показать весь комментарий
24.05.2022 07:27 Ответить
Ты реально дебил или притворяешься? Какой Мариуполь? При Порошенко никаких котлов ни в Мариуполе, ни под ним не было. А потери наших в одном только Мариуполе сейчас на порядок больше, чем в Иловайске. Но ситуацию в Иловайске нельзя было предугадать, а вот Мариуполь - это либо просчет командования, либо предательство. Под Дебальцево уничтожили тысячи орков, а наши потери несколько сотен бойцов, а в Мариуполе ситуация диаметрально противоположная. Что ты сравниваешь? Цифры потерь несравнимы. У тебя в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях знаешь, сколько уже "ДАПов" было? Или если Люся не сообщил, то все ОК?
показать весь комментарий
24.05.2022 07:33 Ответить
За Иловайск чушку чистить надо Бене, его хотелка отжать Зугрес у Ахметова, Хомчаку продажному ничтожеству, подтанцовке-шестерке Сємену Сєменченку,
показать весь комментарий
24.05.2022 07:53 Ответить
ну конечно, если бы не зеленая гнида, то у россиян было бы не 200к войск а 20, и сразу бы количество танков стало из 3000 всего 10.
Именно зеленая гнида наклепала россиянам сотни боевых самолетов и вертолетов.
угу.
И это все магическим образом бы исчезло, в зависимости от цвета "гнид"
показать весь комментарий
24.05.2022 09:40 Ответить
сходи до военкомату ,то й почуєш"ви зараз непотрібні,бійців вдосталь"
показать весь комментарий
24.05.2022 07:07 Ответить
Ага, загребут сходу, максимум на пару недель в учебку и потом на фронт. Ещё и экипировку будешь сам покупать или у волонтеров клянчить. С таким раскладом пусть сами воюю
показать весь комментарий
24.05.2022 08:30 Ответить
Зараз в чатах загиблих родичів саме це і пишуть про тих хто під Попасною...
показать весь комментарий
24.05.2022 08:55 Ответить
Тому що треба не в чатах писати, а йти і голову зеленої жаби відбивати
показать весь комментарий
24.05.2022 09:25 Ответить
Если будет на что покупать. Видео в Тик-Токе: боец не смог броник купить на свои, т.к. банк на его карту наложил арест. Он, видите ли, пока защищал Украину, не оплачивал коммуналку.
показать весь комментарий
24.05.2022 09:38 Ответить
Бійців вдостчльзатп зі зброї і амуніції - лише асфальт. Покоцаний.
показать весь комментарий
24.05.2022 08:32 Ответить
А ти сходи в Чернігові, не встигнеш навіть дійти до воєнкомату
показать весь комментарий
24.05.2022 08:54 Ответить
Та чекав я ці передбачувані висери. А толку?
показать весь комментарий
24.05.2022 07:29 Ответить
Ви хочете, щоб хтось другий замість генералів, які отримують 100 тисячні зарплати, думали і підготовували військові операції по визволенню наших міст? Але так, наріт вже довірив свою країну зеленому барану - що сталося бачим усі.
показать весь комментарий
24.05.2022 09:39 Ответить
Кум путена скажи что нибудь! Бе бе бе
показать весь комментарий
24.05.2022 06:56 Ответить
На банковій зараз першочерговим є цирк з Медведчуком. Все інше - незначне.
показать весь комментарий
24.05.2022 06:53 Ответить
Боляче читати такі новини.
Розумієш, як нестерпно важко нашим воїнам. І нічого не можеш зробити.
показать весь комментарий
24.05.2022 06:55 Ответить
Легко можна підтримати, заткнувши рота всіляким хейтерам ЗСУ з їх ольгінською побрехенькою "відправляють додому з воєнкоматів-ЗРАДА!".
показать весь комментарий
24.05.2022 07:12 Ответить
А в Десні не зрада, коли після трьох місяців цілеспрямованих обстрілів полігонів та казарм, одночасно загинило майже 100 потенційних бійців?
Треба мовчати і слухати Люську з її словесною діареєю?
показать весь комментарий
24.05.2022 09:39 Ответить
І ТО! про 87 загиблих Бо_не_втік повідомив інознмцям, а українцям брехали, що загиблих всього 8.

"Внаслідок ракетного удару по Десні 8 загиблих, 12 поранених, - ДСНС."

Джерело:
показать весь комментарий
24.05.2022 09:46 Ответить
а чутки ходять, що там 600 загинуло(((
показать весь комментарий
24.05.2022 10:06 Ответить
Бе бе бе❗
показать весь комментарий
24.05.2022 06:57 Ответить
Гімно не обісреш.Якщо вашим кумиром є людина яка називала Україну порно актрисою і не тільки,то ви мразь.Прокацапсько зелена мразь.
показать весь комментарий
24.05.2022 07:05 Ответить
Бутусов всегда был и против Рошенко, и против Зе. Потому что ое за Украину, а не президентскую дупу.
показать весь комментарий
24.05.2022 07:06 Ответить
Вже вилупився, ботик? Довго не проживеш і багато не заробиш.
показать весь комментарий
24.05.2022 07:23 Ответить
, кацап, підівчи українську без гугл перекладача
показать весь комментарий
24.05.2022 07:29 Ответить
Орки медленно продвигаются вперед в Луганске и Донецке , по чуть-чуть , а наш великий Боневтик рассказывает всем , як йому важко, які важкі бої на Донбасі, і як не можна забрати назад Крим, що не знає він коли відвоюємо Донбас, якщо воно взагалі Вовчику треба, вовтузиться з цим Донбасом. Як же остохрініли його соплі-крики, гірше за гірку російську редьку.
показать весь комментарий
24.05.2022 06:58 Ответить
З якого окопа пишеш?
показать весь комментарий
24.05.2022 07:08 Ответить
Так приїдь спочатку в Україну, а потім питай про окопи, зєбільний бот.
показать весь комментарий
24.05.2022 07:40 Ответить
Через місяць-- орки досягли незначних успіхів на сході країни, але навряд чи зможуть швидко захопити всю Україну... Так виходить?
показать весь комментарий
24.05.2022 07:02 Ответить
За кого ви голосували на останніх виборах, вельмишановні?
показать весь комментарий
24.05.2022 07:02 Ответить
Боневтік планово здає і далі. Кац прєдлагаєт здаца. Зато з цього куска лайна ліплять хероя.
показать весь комментарий
24.05.2022 07:05 Ответить
Остання на сьогодні заява Арестовича:

- Каже, ще два-три тижні максимум і війна ось-ось закінчиться

показать весь комментарий
24.05.2022 07:15 Ответить
щось ніразу не бачив відео в епоху 4К формату , відпрацювання іноземної зброї ...Давно не чути Байрактарів ,Свічблейд взалі не було відео ...2 гармату 777 показали ...Восновном Стунгна на всіх відео ...
Ось і все ,а прагматизм у тому ,що моль скаже : підете на Херсон - ударю по Києву ЯЗ ..
показать весь комментарий
24.05.2022 07:35 Ответить
З язика зняв про озброєння. Передали ще 5000 джавелінів і де вони?
показать весь комментарий
24.05.2022 07:58 Ответить
Мабуть не так передали. Та й що з тими джавелінами проти армади арти, ракет та літаків? А десяток Байрактарів не вічні...
показать весь комментарий
24.05.2022 08:43 Ответить
ну извините, что война это не сьемка видосиков.
показать весь комментарий
24.05.2022 09:42 Ответить
це все невиносімо((((
показать весь комментарий
24.05.2022 10:09 Ответить
Не зможуть ШВИДКО захопити. Незрозуміло, це як би добра новина, що НЕШВИДКО зможуть.
показать весь комментарий
24.05.2022 07:44 Ответить
Не в оточенні і мають трасу під контролем арта працює, важко з обох сторін. Нічого не здано,але це було 7 годин нпзад і інфа з Сєверодонецька, очевидец
показать весь комментарий
24.05.2022 07:47 Ответить
Тобто Бахмут захплять, але не швидко. Порадували.
показать весь комментарий
24.05.2022 07:56 Ответить
То есть не быстро, но захватят
показать весь комментарий
24.05.2022 08:32 Ответить
То есть Бахмут вряд ли захватят быстро, но все же захватят.

Я по новостям смотрю, что новости про поставки и наши успехи закончились, а новости про продвижения и укрепления орков множатся. Видимо нам не хватает сил из удержать, и дело не в количестве армии, а в отсутствии оружия
показать весь комментарий
24.05.2022 08:33 Ответить
Их никогда и не было,была пропаганда
Вовкина 3 месяца,а сейчас всем эта лапша надоела.
Потом,потом,потом у него всё потом
показать весь комментарий
24.05.2022 08:44 Ответить
Бахм3т не будть навіть штурмувати
навіть куйло не таке тупориле
Бахмут тримають добре підготовлені дві нащі бригади, у орків просто не вистачить сил наступати на Бахмут
показать весь комментарий
24.05.2022 09:22 Ответить
Т.е. на Лиман и Северодонецк сил хватит, а на Бахмут уже нет?
Ситуация ещё непонятнее: на Донецк наши перебрасывают войска из под Харькова. Может, Бахмут и не будут атаковать, а рванут севернее.
Где обещанная Западом техника, ***?
показать весь комментарий
24.05.2022 09:43 Ответить
Дело как раз в количестве армии.
показать весь комментарий
24.05.2022 09:24 Ответить
Ну сейчас идут туда только добровольцы и самые отчаянные. Остальным не по душе покупать себе снарягу за свои деньги или идти на передок с голой жопой и
показать весь комментарий
24.05.2022 09:42 Ответить
То есть медленно они все таки Бахмут захватят?
показать весь комментарий
24.05.2022 09:23 Ответить
Сам чому не йдеш воювати під командуванням найвеличніого верховного головнокомандувача?
Ці також не поспішають захищати свій рідний Кривий Ріг та звільняти Луганськ Кошового

https://hvylya.net/crops/11073d/834x0/1/0/2022/04/02/l8Lv4E2LcbuOEW5OxhMaD3aQYfv6kaJR6FWH6AX0.jpeg
показать весь комментарий
24.05.2022 10:03 Ответить
Я цього і не заперечую!
Але контракт із ЗСУ може підписати кожен фізично придатний.
Хто із 40-річних мордоворотів "кварталу" та "Ліги сміху" це зробив?
В цій шоблі сотні здорових особин.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:02 Ответить
ти дурний чи що? от мій чоловік зараз там. я місця собі не знаходжу. і всі інші, хто тут пише, мабуть, хвилюються не просто так. а зелена шобла тільки бреше і їздить - наводки робить. а твій боневтік спокійно розказує, що 50-100 чоловік гине щодня. як мені це сприймати???
показать весь комментарий
24.05.2022 10:17 Ответить
демагоги. ти сам, до речі, з окопу пишеш?
показать весь комментарий
24.05.2022 10:18 Ответить
А как же сказки Арестовича????

Все же хорошо!
показать весь комментарий
24.05.2022 10:34 Ответить
Посмотрим успехи недо2-й армии к вечеру.Северодонецк могут окружить, только им по головке накидают с Лисичанска. Кто не был в Лисичанске - поверьте это крепость!!! Город на холме, крутой правый берег от синецкого моста до села Волчей, одни овраги и повсюду копанки, одновременно камень и болото. Чорнобаївки повсюду. Это не равнина Мариуполя и Херсона, даже до Бахмута по холмам они долго не попрыгают - камикадзе одним словом
показать весь комментарий
24.05.2022 12:41 Ответить
Добре що ці новини озвучив американський інститут,бо по марафону кажуть,що в ці дні буде багато ботів - зрадників в наших коментарях і соцмережах. Ну тобто ми з вами, яким болить за Україну, боти- зрадники. А ще на марафоні вважають, що ми мабуть тупі, бо досі типу не навчилися розрізняти справжніх ботів- рашистів.
показать весь комментарий
24.05.2022 17:11 Ответить
 
 