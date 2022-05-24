Войска РФ добились незначительных успехов у Северодонецка, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут, - американский Институт изучения войны

Российские войска продолжили наземный штурм Северодонецка и добились незначительных успехов в окружении города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска активизировали наступление в районе Лимана и Авдеевки и преуспели 23 мая. Отмечается, что в Лимане ведутся бои, поскольку российские войска пытаются перерезать украинские линии снабжения. Российские войска дополнительно усилили артиллерийские удары по Авдеевке.

В обозримом будущем российские войска, вероятнее всего, достигнут дальнейших незначительных успехов к западу от Попасной, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут (если вообще смогут захватить).

Оккупанты, вероятно, усилят свою группировку к северу от Харькова, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинского контрнаступления к российской границе. Российские войска в ближайшее время могут направить части 1-й танковой армии на север Харькова.

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