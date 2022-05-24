"В Херсонской области должна быть военная база РФ. Мы будем об этом просить", - коллаборант Стремоусов

Колаборанты Херсона будут просить Россию разместить там российскую военную базу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил ставленник Кремля, так называемый "замглавы военно-гражданской администрации" области Кирилл в пропагандистском росСМИ "РИА Новости".

"В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить".

Стремоусов заявил, что это "должно стать гарантом безопасности", "жизненно необходимо", и что в этом якобы "заинтересовано все население".

Также читайте: Зафиксировали факты изнасилования рашистами детей в Херсонской области: трое малолетних мальчиков умерли от полученных травм, - Денисова