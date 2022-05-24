"В Херсонской области должна быть военная база РФ. Мы будем об этом просить", - коллаборант Стремоусов
Колаборанты Херсона будут просить Россию разместить там российскую военную базу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил ставленник Кремля, так называемый "замглавы военно-гражданской администрации" области Кирилл в пропагандистском росСМИ "РИА Новости".
"В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить".
Стремоусов заявил, что это "должно стать гарантом безопасности", "жизненно необходимо", и что в этом якобы "заинтересовано все население".
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+21 Leon Renk #454630
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Шуфрич і СО в дії!
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Вы пишите что ВЫ лично делаете чтобы нас освободить и спасти Херсон например который вы отдали. Или вы не пишите потому что вы ничерта не делаете?! М?!
А эти ежедневные сводки генштаба. Та это ж пиз*ец. Как будто CTRL+C, CTRL+V каждый день. Ничерта в них не меняется.
Даже наступления на Херсон никакого нет. "Спасибо" президенту за то что нарушил всё что можно было в Конституции Украины и за сдачу Херсона. Или кто там постарался. Явно сверху кто-то. Не простолюдин же.
ЗСУ спасибо. Вот они хоть боряться за Украину.