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Новости Агрессия России против Украины Война
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"В Херсонской области должна быть военная база РФ. Мы будем об этом просить", - коллаборант Стремоусов

херсонщина,область,херсонська

Колаборанты Херсона будут просить Россию разместить там российскую военную базу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил ставленник Кремля, так называемый "замглавы военно-гражданской администрации" области Кирилл в пропагандистском росСМИ "РИА Новости".

"В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить".

Стремоусов заявил, что это "должно стать гарантом безопасности", "жизненно необходимо", и что в этом якобы "заинтересовано все население".

Также читайте: Зафиксировали факты изнасилования рашистами детей в Херсонской области: трое малолетних мальчиков умерли от полученных травм, - Денисова

армия РФ (19115) военная база (216) Херсонская область (4731)


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Топ комментарии
+21
Колаборанти мають бути знищені фізично!
І хотелок поменшає!
Шуфрич і СО в дії!
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24.05.2022 07:13
+19
🔴⚫ Стремоусов уже приссал. Потому что знает, как только из Херсона выбьют свинокасапов - болтаться ему на фонарном столбе. Вот и верещит как недорезанный.
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24.05.2022 07:11
+17
Не забудьте це зробити на колінах.
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24.05.2022 07:05
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Не забудьте це зробити на колінах.
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24.05.2022 07:05 Ответить
Як вони задовбали вже своїми "хотелками"
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24.05.2022 07:07 Ответить
Чого "має" вона вже є
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24.05.2022 07:10 Ответить
ні про які заходи по звільненню Херсона не чути.ВСУ відволікли на схід. При цьому Україні зараз зовсім не до звільнення ордловських територій, он на Херсоні вже воювати достатніх сил НЕМА!
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24.05.2022 09:39 Ответить
🔴⚫ Стремоусов уже приссал. Потому что знает, как только из Херсона выбьют свинокасапов - болтаться ему на фонарном столбе. Вот и верещит как недорезанный.
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24.05.2022 07:11 Ответить
Ви недооцінюєте. На шибениці цей пан виявиться ще до визволення Херсонської області.
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24.05.2022 07:19 Ответить
Я не проти! Хай щастить партизанам!
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24.05.2022 07:33 Ответить
**********....
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24.05.2022 08:23 Ответить
Колаборанти мають бути знищені фізично!
І хотелок поменшає!
Шуфрич і СО в дії!
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24.05.2022 07:13 Ответить
причем вместе со всем его выводком! а он там наплодил чертят толпу.
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24.05.2022 10:37 Ответить
Для деяких шлях до зрадництва лише в один крок. Ще недавно цей пан просто критикував українську владу, а зараз вже зве сюди іноземні війська.
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24.05.2022 07:17 Ответить
Можете уже начинать ее обустраивать в Чернобаевке.
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24.05.2022 07:17 Ответить
Могила там буде твоя, дебіл
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24.05.2022 07:18 Ответить
Наче ж в Чорнобаївці Херсонської області вже 20 військових баз москалі зробили....
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24.05.2022 07:24 Ответить
Це добре. Кучність - це буде дуже добре для РСЗВ Himmars.
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24.05.2022 07:37 Ответить
Нах...- це туди ,вонючка кацапська.
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24.05.2022 07:25 Ответить
Як хфамілія? Стрьомновусий
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24.05.2022 07:27 Ответить
відходьте з Херсонскої обл і не звільняйте хай забирають собі бо помруть наші сотні тисяч солдат при звільненні судячи зі слів зеленского на підході Запоріжжя, Дніпро, також єкакуюютеся бо скоро захватять
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24.05.2022 07:29 Ответить
в прошлый раз Гройсман отжал все кавуны и даже арбузы, больно оттянул Стремноусову усы(но поговаривают что не только их) и зверски обозвав терпилой, погрузил их на баржу в Киев, не заплатив. доколе, надо защищать свое - заключил деятель, стремно посмотрев на ехидные "лица" орков. и добавил - А то будем жить как какая нибудь Южная Корея - загнивать то есть под лапой Запада.
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24.05.2022 07:29 Ответить
Херсон місцеві чиновники, СБУ, мусара, прокурори здали без єдиного вистрілу!
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24.05.2022 07:33 Ответить
А собачу будку слабо?
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24.05.2022 07:37 Ответить
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24.05.2022 07:39 Ответить
В Чернобаевке делайте, там хорошее место, сакральное, место русской славы, как в Севастополь примерно.
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24.05.2022 07:40 Ответить
Он умом тронулся?🤔 Или ему пообещали забрать его с собой, когда их погонят обратно в лепрозорий?
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24.05.2022 08:36 Ответить
а чого цей гад і досі живий?
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24.05.2022 09:22 Ответить
Ага, отака!
""
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24.05.2022 09:35 Ответить
Киньте цього підара ( і усіх з каналу ДНК) у вулик.
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24.05.2022 09:42 Ответить
Таких як Стремусов ,СБУ має, за прикладом Ізраїлю ,в мішках пачками привозити в Київ ,для винесення смертних вироків за зраду України.
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24.05.2022 09:44 Ответить
база в херсоне обьязательно будет только НАТОвская
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24.05.2022 09:52 Ответить
И что наши власти (в том числе и президент) делают чтобы этого не произошло?! Как не зайду новости почитать так: русские готовятся сделать то-то, русские планируют сделать то-то, русские там сделали или наступают. А что наши власти и генштаб сделали/делают чтобы не допустить этого?! Или они только наблюдают и нам сообщают очевидные вещи?! А в некоторые моменты даже два раза и то что люди на оккупированных территориях и так знают.

Вы пишите что ВЫ лично делаете чтобы нас освободить и спасти Херсон например который вы отдали. Или вы не пишите потому что вы ничерта не делаете?! М?!
А эти ежедневные сводки генштаба. Та это ж пиз*ец. Как будто CTRL+C, CTRL+V каждый день. Ничерта в них не меняется.

Даже наступления на Херсон никакого нет. "Спасибо" президенту за то что нарушил всё что можно было в Конституции Украины и за сдачу Херсона. Или кто там постарался. Явно сверху кто-то. Не простолюдин же.

ЗСУ спасибо. Вот они хоть боряться за Украину.
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24.05.2022 09:53 Ответить
величеньку ****** вам!
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24.05.2022 11:25 Ответить
Он из cоциалистической партии. Делайте выводы. Сальдо - из партии регионов.
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24.05.2022 13:43 Ответить
 
 