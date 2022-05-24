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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг усиливает группировку войск на Запорожье для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка - Каменское, - Генштаб ВСУ

рф,окупанти,рашисти

Россияне улучшили тактическое положение в районе Васильевки в Запорожье (Бахмутское направление) и готовятся возобновить наступление в направлении Васильевка – Каменское.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 24 мая по поводу российского вторжения.

Так, начались девяностое время героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Враг оказывает интенсивное огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах. Наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, а именно недалеко от Лисичанска и Северодонецка.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории Республики Беларусь. Агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины.

На Северском направлении противник продолжает проведение мероприятий с целью усиления прикрытия украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущения перебрасывания наших войск на другие направления. Отмечено инженерное оборудование позиций в районах международного автомобильного пункта пропуска "Погар" и населённого пункта Случовск Брянской области.

Враг нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белополье Сумской области.

Читайте: Вооруженные силы Беларуси усиленно ведут разведку и разворачивают дополнительные подразделения на границе с Украиной, - Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на удержании занятых позиций и улучшении своего тактического положения. В частности, враг производит штурмовые действия с целью закрепления на западной и северной окраинах населенного пункта Тернова.

На Славянском направлении подразделения врага готовятся к возобновлению наступления. Агрессор, для поддержки наступательных действий, развернул в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

На Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью оцепления городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.

На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

На Северодонецком направлении противник при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковка и Устиновка.

В Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток на Донбассе отбиты 16 атак врага. Уничтожены 8 танков, 23 единицы техники и 7 беспилотников оккупантов, - пресс-центр ОС

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг производил огневое поражение наших подразделений с применением артиллерии и авиации.

На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка - Каменское. Осуществляют перегруппировку.

На Южнобугском направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на содержании занятых рубежей.

На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск.

В Черноморской и Азовской операционных зонах обстановка существенных изменений не претерпела.

Враг продолжает использовать тактику террора против украинского гражданского населения на захваченных территориях, продолжается ухудшение социально-экономической ситуации на юге и востоке Украины.

"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены шестнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, двадцать две единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль.

Авиационные подразделения Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили шесть БПЛА, вражескую крылатую ракету и тридцать боевых бронированных машин", - сообщили в Генштабе.

армия РФ (19115) Генштаб ВС (6225) Запорожская область (3058)


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Топ комментарии
+9
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24.05.2022 07:49
+6
Вот последствия сдачи Мариуполя. И Это еще не финиш. Главный дерьмокомандующий даже не отдал приказа про деблокировки окруженного города и его защитников. Не было ни одной попытки прорыва кольца окружения. Так же и в Херсоне. В свое время, чеченцы небольшими группами. просочились в Грозный и перебили оккупантов. Херсон уже три месяца в оккупации, но кроме мелких диверсий хвалиться нечем
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24.05.2022 08:03
+5
нехилий наступ у заявах ОП , тільки в яку сторону не уточнюється ...
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24.05.2022 07:42
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нехилий наступ у заявах ОП , тільки в яку сторону не уточнюється ...
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24.05.2022 07:42 Ответить
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24.05.2022 07:49 Ответить
Місто Берестя і область має увійти у Волинську область Кордон має пройти по річці Припять
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24.05.2022 07:57 Ответить
Ну, давайте сдаваться, не?
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24.05.2022 08:00 Ответить
Пам'ятаєте, що воно говорило: "Російська армія потужна лише в уявленні Путіна та росіян. Про її "героїчні" вчинки вони чули тільки з телевізора".
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24.05.2022 08:03 Ответить
Вот последствия сдачи Мариуполя. И Это еще не финиш. Главный дерьмокомандующий даже не отдал приказа про деблокировки окруженного города и его защитников. Не было ни одной попытки прорыва кольца окружения. Так же и в Херсоне. В свое время, чеченцы небольшими группами. просочились в Грозный и перебили оккупантов. Херсон уже три месяца в оккупации, но кроме мелких диверсий хвалиться нечем
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24.05.2022 08:03 Ответить
Ага, деблокировка. Ви особисто, Фрол, хотіли б прийняти участь у самогубстві?
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24.05.2022 08:33 Ответить
Військові помилки і прорахунки, якщо це не було відвертою зрдою, треба розбирати і аналізувати, та не повторювати у майбутньому, бо ціна дуже висока.
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24.05.2022 09:16 Ответить
Фрол ********** - сиди в своем Тамбовском ФСБ и ДРОЧИ на портрет *****, а здесь не ВОНЯЙ.
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24.05.2022 22:27 Ответить
Спасибо, Генштаб! Учтем и примем меры.
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24.05.2022 08:07 Ответить
Все одно не врубаюсь - де Василівка, а де Бахмут. Василівка - це бахмутський напрямок?
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24.05.2022 08:51 Ответить
это ошибка, Василівка - Кам'янське это у самого Запорожья -- явно никакое отношение не имеет к Бахмуту
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24.05.2022 09:52 Ответить
Нам уже пофиг.
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24.05.2022 09:18 Ответить
Где Васильевка на Запорожье, а где Бахмутское направление? Что за дичь пишут в штабе или собрались сливать огромные территориии от Бахмута до Запорожья?
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24.05.2022 09:22 Ответить
готуються поновити наступ у напрямку Василівка - Кам'янське.

там Бахмутом и не пахнет, видимо ошибка
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24.05.2022 09:50 Ответить
На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення у районі населеного пункту Василівка.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог здійснював вогневе ураження наших підрозділів із застосуванням артилерії та авіації.



На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка - Кам'янське. Здійснюють перегрупування.

А цензор уже 2 в одном сделал, смешав две Васильевки в начале статьи
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24.05.2022 10:02 Ответить
На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення у районі населеного пункту Василівка -Генштаб ЗСУ

Это точно Генштаб ЗСУ?
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24.05.2022 16:24 Ответить
Так Васильевка давно захвачена , что за бред они тут пишут?
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24.05.2022 10:24 Ответить
Не тупіть, на Бахмутському напрямку орки зайняли одну Василівку, а на "Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка - Кам'янське" то інша і подивіться по мапі напрямок.
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24.05.2022 10:51 Ответить
Чудесно коридор вже пробили і далі повзуть а Люся нам все співає як все добре і до кінця року в Крим зайдемо.
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24.05.2022 15:44 Ответить
Ворог посилює угруповання військ на Запоріжжі для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка - Кам'янське, - Генштаб ЗСУ

Зачем об этом сообщать, это же конфиденциальная информация для енштабa ЗСУ, вы должны реагировать.
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24.05.2022 16:21 Ответить
 
 