Враг усиливает группировку войск на Запорожье для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка - Каменское, - Генштаб ВСУ
Россияне улучшили тактическое положение в районе Васильевки в Запорожье (Бахмутское направление) и готовятся возобновить наступление в направлении Васильевка – Каменское.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 24 мая по поводу российского вторжения.
Так, начались девяностое время героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Враг оказывает интенсивное огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах. Наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, а именно недалеко от Лисичанска и Северодонецка.
На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
Возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории Республики Беларусь. Агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины.
На Северском направлении противник продолжает проведение мероприятий с целью усиления прикрытия украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущения перебрасывания наших войск на другие направления. Отмечено инженерное оборудование позиций в районах международного автомобильного пункта пропуска "Погар" и населённого пункта Случовск Брянской области.
Враг нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белополье Сумской области.
На Харьковском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на удержании занятых позиций и улучшении своего тактического положения. В частности, враг производит штурмовые действия с целью закрепления на западной и северной окраинах населенного пункта Тернова.
На Славянском направлении подразделения врага готовятся к возобновлению наступления. Агрессор, для поддержки наступательных действий, развернул в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии.
На Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью оцепления городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.
На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
На Северодонецком направлении противник при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковка и Устиновка.
В Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.
На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг производил огневое поражение наших подразделений с применением артиллерии и авиации.
На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка - Каменское. Осуществляют перегруппировку.
На Южнобугском направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на содержании занятых рубежей.
На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск.
В Черноморской и Азовской операционных зонах обстановка существенных изменений не претерпела.
Враг продолжает использовать тактику террора против украинского гражданского населения на захваченных территориях, продолжается ухудшение социально-экономической ситуации на юге и востоке Украины.
"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены шестнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, двадцать две единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль.
Авиационные подразделения Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили шесть БПЛА, вражескую крылатую ракету и тридцать боевых бронированных машин", - сообщили в Генштабе.
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там Бахмутом и не пахнет, видимо ошибка
На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог здійснював вогневе ураження наших підрозділів із застосуванням артилерії та авіації.
На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка - Кам'янське. Здійснюють перегрупування.
А цензор уже 2 в одном сделал, смешав две Васильевки в начале статьи
Это точно Генштаб ЗСУ?
Зачем об этом сообщать, это же конфиденциальная информация для енштабa ЗСУ, вы должны реагировать.