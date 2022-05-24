Не понимаю разговоров о том, что Путину нужно сохранить лицо, - Волкер

Полномасштабное вторжение РФ в Украину лишило российского президента возможности "сохранить лицо".

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире телеканала СВС высказал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Я не понимаю даже логики разговоров о том, что Путину нужно сохранить лицо. Это – неспровоцированная агрессия против соседней страны. Ее необходимо прекратить и повернуть назад. Сохранить лицо невозможно", – сказал Волкер.

Он подчеркнул, что "главное преступление – это агрессия и она должна прекратиться".

Волкер также призвал страны НАТО пересмотреть многолетнее нежелание принимать в свои ряды Украину. "Если самые мощные нейтральные страны с сильными армиями решают, что оставаться нейтральными - опасно, думаю, следует обернуться и пересмотреть вопросы членства Украины в НАТО, как только эта война прекратится", - отметил дипломат, комментируя намерения Швеции и Финляндии стать полноправными членами Альянса.

Волкер добавил, что действия России, вероятно, будут побуждать искать членства в НАТО и другие страны, которые находились годами в "серой зоне", в частности Молдову и Грузию.

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