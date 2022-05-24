Не понимаю разговоров о том, что Путину нужно сохранить лицо, - Волкер
Полномасштабное вторжение РФ в Украину лишило российского президента возможности "сохранить лицо".
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире телеканала СВС высказал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
"Я не понимаю даже логики разговоров о том, что Путину нужно сохранить лицо. Это – неспровоцированная агрессия против соседней страны. Ее необходимо прекратить и повернуть назад. Сохранить лицо невозможно", – сказал Волкер.
Он подчеркнул, что "главное преступление – это агрессия и она должна прекратиться".
Волкер также призвал страны НАТО пересмотреть многолетнее нежелание принимать в свои ряды Украину. "Если самые мощные нейтральные страны с сильными армиями решают, что оставаться нейтральными - опасно, думаю, следует обернуться и пересмотреть вопросы членства Украины в НАТО, как только эта война прекратится", - отметил дипломат, комментируя намерения Швеции и Финляндии стать полноправными членами Альянса.
Волкер добавил, что действия России, вероятно, будут побуждать искать членства в НАТО и другие страны, которые находились годами в "серой зоне", в частности Молдову и Грузию.
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Україна має багато чим відповісти - наприклад тим що стримує орду ціною надзусиль і тисячами загиблих.
Не в останню чергу цю орду профінансували меркелі і макрони. Коли їм кричали (і Україна і Польща і США) з усіх прасок що не будуйте тих північних потоків - це економічна зброя, усе це ігнорилось. Коли меркельша закривала вугільні станції і АЕС (і примушувала інші країни це робити) і додатково дозволяючи газпрому купувати газосховища, влазити в європейські газові мережі - навіть наша тупа і корумпована влада до такого ідіотизму не доходила.
Допомога про яку ви пишете - це не допомога, це самопорятунок самої Європи, це вони так себе рятують від тих про.бів які вони наробили за 30 років. Рятують себе нашими руками. Не треба це описувати як благодійний внесок - це дуже скромна оплата з той подвиг який робить українська нація на благо Європи.
До речі німечинна окрім гранатометів нічого іншого зі зброї так і не надала.
Бо якби не було деструктивних дій французів і німців - їм би і не довелось би нам нічого давати зараз. Не було б повномасштабної війни.
- Его надо иметь. (с)
Чи ти думаєш ми забули здачу Херсону другою людиною в СБУ і відсутністю в СБУ першої?
Просто ми три місяці мовчали, бо треба ж єдність, а тепер, коли Зеленський схоже забув, що в нас війна і взявся за старе - мовчати важко.
Та невже? Навіть ходити нікуди не треба. Достатньо навмання відкрити будь яку статтю за будь який час на ЦН, та почитати до неї коментарі на форумі. Навіть якщо вона зовсім нейтральна буде і не буде мати стосунку до влади, все одно декілька перших коментарів будуть про Зе і те який він нікчема, а 73% українців придурки що його обрали.
Суд над ху@лом малоймовірний, то й старатись нема чого.
кремлёвского педофила ? Не сильно распухло ? Улыбка радостная ?
После потопления флагмана "Москва" морщин не прибавилось ?
Зубы не сильно скалятся, как в поговорке "На кутні засмієшся" ?
лицо сберечь надо?
Или всё освобождать и всех наказывать отменяется
Що решта світу має піклуватись про його репутацію і заплющувати очі на злочини ?
Кстати при чЛенине национальности рюсский не было...были ...вяликороссы до 1932 г.
Не сохранение лица перед цивилизованным миром, а сохранение лица перед зрителями его зомбоящика, вот про что речь!
А всем остальным он и нах не упал.
Просимо вас якнайпопулярніше пояснити згубну хибність такого підходу всім нєпанімаєщім особинам, в тому числі нашим зєбєням, якими ніндзя-чебурашками вони б зараз не намагалися виглядати назовні.
А "лидерам политикума" Франции, Германии, Италии это просто жизненно необходимо. Старая, добрая, негласная традиция, которая сложилась ещё в 70-е - 80-е года прошлого века, принципы которой "пересмотру не подлежат". Рука руку моет, и преференции идут.