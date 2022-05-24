Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29 350 человек, 205 самолетов, 170 вертолетов, 1302 танка и 3194 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 24 мая потери личного состава противника составляют около 29 350 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.05 ориентировочно составляют:
личного состава - около 29350 (+150) человек ликвидировано,
танков - 1302 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 3194 (+28) ед,
артиллерийских систем - 606 (+2) ед,
РСЗО - 201 (+0) ед,
средства ПВО - 93 (+0) ед,
самолетов - 205 (+1) ед,
вертолетов - 170 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 480 (+4),
крылатые ракеты - 112 (+2),
корабли /катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2213 (+7) ед,
специальная техника – 43 (+0).
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Северодонецком направлении", - отмечают в Генштабе.
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просто в игру "настамнет" можно играть не только будучи в лаптях. тем более Ф-22 они хрен собьют чтобы визжать что ноционалисты его в шахтах откопали... кстати, неплохая идея же))
Мабуть, не з цим Зе...