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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29 350 человек, 205 самолетов, 170 вертолетов, 1302 танка и 3194 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 24 мая потери личного состава противника составляют около 29 350 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.05 ориентировочно составляют:

личного состава - около 29350 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1302 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 3194 (+28) ед,

артиллерийских систем - 606 (+2) ед,

РСЗО - 201 (+0) ед,

средства ПВО - 93 (+0) ед,

самолетов - 205 (+1) ед,

вертолетов - 170 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 480 (+4),

крылатые ракеты - 112 (+2),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2213 (+7) ед,

специальная техника – 43 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг усиливает группировку войск на Запорожье для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка - Каменское, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29 350 человек, 205 самолетов, 170 вертолетов, 1302 танка и 3194 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Северодонецком направлении", - отмечают в Генштабе.

армия РФ (19115) Генштаб ВС (6225) уничтожение (6860) техника (1733) потери (4374)


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логично было бы сразу отправить Ф-22 сбивать кацапов, а на визги что "редактор Карлос видел стэлса" - весело хихикать со словами "этонемы, авыдокажите"(это я на месте Остина бы так делал.... не будь он масоном и рептилоидом(бормочет молитву, кланяется статуе Олаха и Яхве)
просто в игру "настамнет" можно играть не только будучи в лаптях. тем более Ф-22 они хрен собьют чтобы визжать что ноционалисты его в шахтах откопали... кстати, неплохая идея же))
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24.05.2022 08:52 Ответить
В твоих фантазиях разве что. Дадут максимум на словах как и большинство оружия.
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24.05.2022 09:20 Ответить
Пока нам давали все, что обещали
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24.05.2022 09:26 Ответить
коли ж буде перелом, коли ж піде визволення окупованих територій?
Мабуть, не з цим Зе...
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24.05.2022 09:33 Ответить
Тобто Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина (переважна частина) - це не звільнені території?
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24.05.2022 09:40 Ответить
У спорті теперішня стратегія називається "гра другим номером" або "гра від оборони". Якщо суперник має фізичну перевагу, вона виправдана й приносить результат. По аналогії - не став же Давид буцкатись з явно могутнішим Голіафом, він його укокошкав технічно.
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24.05.2022 09:55 Ответить
Трохи відходять на Харківщині, зате лізуть на Луганщині. Якось так.
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24.05.2022 09:49 Ответить
Цікаво, які ж тоді втрати у України, якщо на носі 4та хвиля мобілізації і відправляння тероборони на фронт. А у москалів навіть першу не оголошували.
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24.05.2022 18:03 Ответить
 
 