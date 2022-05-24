В результате агрессии РФ в Украине погибли 234 ребенка, более 433 - ранены, - Офис генпрокурора
По состоянию на утро 24 мая 2022 более 667 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 234 ребенка погибли и более 433 ранены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 146, Киевской – 116, Харьковской – 103, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской - 15", - говорится в сообщении.
22 мая в лечебном учреждении г. Днепра скончалась 12-летняя девочка, получившая тяжелые ранения 7 мая в результате обстрела оккупантами.
20 мая из-за артиллерийских обстрелов войсками РФ поселка Чкаловское Чугуевского района Харьковской области получил тяжкие телесные повреждения 16-летний парень, от которых скончался.
Стало известно, что 8 апреля в результате обстрела врагом г. Лисичанск Северодонецкого района Луганской области получили ранения двое мальчиков 11 и 13 лет.
По данным ювенальных прокуроров, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1848 учебных заведений. При этом 173 из них полностью разрушены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
это готовилисьтак что орк пленный сказал - уснул в кабине еще в Крыму, проснулся в Каховке(или Херсоне вроде)
еще бы надо офис главАрестовича открыть
https://www.facebook.com/oleh.tyahnybok?__cft__[0]=AZUJdDicQwgwv7iVjSZo8BW4p5eezV78evArypVTdVBqOSyHGYCdTpFIVZevnUgUFJAp88a6nvl7okl47HXbc7NFQ_poATjJZdVfMyXQJPC9hL4SYG5Eczy2Ss-cGFjvsVEScnendD2ds4QbOKp8w11cWrrP9n8fEYeDfvrOqNKQ3g&__tn__=-UC%2CP-R Олег Тягнибок
Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект про володіння вогнепальною зброєю.
Законопроект #5708 підтримали 274 народні обранці.
«Свобода» виступала за ухвалення такого закону ще з 2012 року. Реєструючи у кожному скликанні відповідний законопроект. Вперше - 21 березня 2014 року (законопроект Сиротюка Ю. та інших).
На жаль, у першому читанні пройшов законопроект, лобійований МВС, а не патріотичною та зброярською спільнотою (#5708-1).
Різниця у законопроектах проста. Поліцейська версія закону НЕ передбачає права володіння громадянами зброєю самозахисту.
Короткостволи навіть в умовах повномасштабної агресії і далі доступні лише привілейованим.
Сподіваємось, у другому читанні законопроект ухвалять із правками (народний депутат від «Свободи» Оксана Савчук вже подала необхідні).
І зволікати не треба. Українці мають зустрічати ворога у всеозброєнні.
Якби цей закон було ухвалено раніше, нація була б більш готовою до опору окупантові.
Вільні люди володіють зброєю, раби - ні.
Українці Ви що?? Вам шкода ворога? Вам шкода полонених? Вам шкода вбивць наших дітей?
Ану встряхніть голови і уми! Не будьте заручниками "Стокгольм кого синдрому" це почуття веде до програшу.
Не треба бути м'якими. Війну виграють сильні духом.
ВОНИ НАС НЕ ПОШКОДУЮТЬ, ВОНИ НЕ ПОШКОДУЮТЬ НАШИХ ДІТЕЙ, МАТЕРІВ, БРАТІВ, ДРУЗІВ ВОНИ НАС ПРОСТО ВБИВАЮТЬ ЗАРАЗ І БУДУТЬ ВБИВАТИ ЗАВЖДИ.