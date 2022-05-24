В результате агрессии РФ в Украине погибли 234 ребенка, более 433 - ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 24 мая 2022 более 667 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 234 ребенка погибли и более 433 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 146, Киевской – 116, Харьковской – 103, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской - 15", - говорится в сообщении.

22 мая в лечебном учреждении г. Днепра скончалась 12-летняя девочка, получившая тяжелые ранения 7 мая в результате обстрела оккупантами.

20 мая из-за артиллерийских обстрелов войсками РФ поселка Чкаловское Чугуевского района Харьковской области получил тяжкие телесные повреждения 16-летний парень, от которых скончался.

Стало известно, что 8 апреля в результате обстрела врагом г. Лисичанск Северодонецкого района Луганской области получили ранения двое мальчиков 11 и 13 лет.

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По данным ювенальных прокуроров, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1848 учебных заведений. При этом 173 из них полностью разрушены.