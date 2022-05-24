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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина сохраняет эффективное командование силами на Донбассе, однако Россия добилась некоторых локальных успехов, - разведка Великобритании

рф,орки,окупанти,окупант,орк

На Донбассе Украина сохраняет эффективное командование силами, но Россия достигла некоторых локальных успехов в Луганской области, хотя ее продвижение на запад может создать трудности с поставкой армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные разведки Министерства обороны Великобритании о ситуации в Украине по состоянию на 24 мая.

Россия усилила интенсивность своих операций на Донбассе, пытаясь оцепить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Северную и южную оси этой операции разделяют примерно 25 км территории, которую контролирует Украина.

Украинцы оказывали сильное сопротивление: силы заняли хорошо вкопанные оборонные позиции. Операция объединенных сил Украины предположительно сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом.

Однако Россия достигла некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений.

Захват Россией Северодонецкого "кармана" приведет к оккупации всей Луганской области. Хотя сейчас это главные усилия России, эта операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса.

Если линия фронта на Донбассе будет продвигаться дальше на запад, это расширит линии связи России и, вероятно, ее силы столкнутся с дальнейшими трудностями материально-технического обеспечения, считают британские разведчики.

Читайте: Новозеландцы будут учить украинцев пользоваться гаубицами в Великобритании

армия РФ (19115) Великобритания (4934) разведка (4170)


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Топ комментарии
+31
чего удивляться если 73% на стадионе проголосовали за шоу недалекого актера....
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24.05.2022 09:46
+22
Такое впечатление, что Украина в реалити-шоу, а весь мир зрители.
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24.05.2022 09:37
+14
в глухой обороне успеха никогда не будет
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24.05.2022 09:47
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Такое впечатление, что Украина в реалити-шоу, а весь мир зрители.
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24.05.2022 09:37 Ответить
Нам ніхто ні чим не допомагає?
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24.05.2022 09:40 Ответить
І допомагають, і підтримують, і просто вболівають та співчувають. Але одне одному не заважає. Ми ж спостерігаємо на стадіоні за грою улюбленої команди і навіть підтримуємо схвальними вигуками.
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24.05.2022 09:42 Ответить
чего удивляться если 73% на стадионе проголосовали за шоу недалекого актера....
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24.05.2022 09:46 Ответить
ростов чекає на тебе, з українцями тобі не по дорозі
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24.05.2022 09:49 Ответить
Коли Ростов знову стане українським, то куди поїде Янукович?...
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24.05.2022 09:53 Ответить
нікуди
там і залишиться
у в'язниці
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24.05.2022 10:02 Ответить
зачем нам сидеть заведомо в мешке принципиально держать кусок Луганской области для чего есть куда более кардинальные и НЕ ВОЕННЫЕ А ЮРИЛДИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ.. ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР ЗА ВРЕМЯ ВОЙНЫ НЕ ПРИНЯЛИ ЗАКОН О ПОРЯДКЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЛАСТЕЙ В УКРАИНЕ.. ПОЯСНЮ КАК ЮРИСТ--- ЭТИ УШЛЕБКИ В РАШКЕ ЧТО ТРЕБУЮТ ПО ГРАНИЦЕ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ТАК ГРАНИЦЫ ВНУТРЕННИЕ И ОНИ НЕ ЕСТЬ СВЯЩЕННАЯ КОРОВА..... Я БЫ ДАВНО ПРИНЯЛ ВЫШЕ ОЗНАЧЕННЫЙ ЗАКОН- А ИНАЧЕ ЭТОТ ВОПРОС У НАС НИКАК НЕ РУГУЛИРУЕТСЯ И ВОТ ВАМ ЛИКВИДАЦИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ И УКРУПНЕНИЕ СКАЖЕМ НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕНТРОМ ОБЛАСТИ--а ХЕРСОНСКОЙ СТАНОВИТСЯ НИКОЛАЕВСКОЙ.... И ХЕРСОНСКАЯ ЛИКВИДИТРУЕТСЯ ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ-- РАЗ И СТАЛА ВСЯ ЗАПОРОЖСКОЙ.. ЛУГАНСКАЯ РАЗ И СТАЛА ВСЯ ХАРЬКОВСКОЙ ИЛИ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ИЛИ МЕЖДУ НИМИ РАСПРЕДЕЛИЛИ БУВШУЮ ЛУГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ..... НАДО РАБОТАТЬ РАДЕ И ЗЕЛЕНСКОМУ ОПЕРАТИВНЕЙ ПРИЧЕМ С ПОМОЩЬЮ РУЧКИ И БУМАГИ МОЖНО ПОБЕДИТЬ ДАЖЕ АТОМНУЮ БОМБУ..... ВЫБИВАТЬ ИЗ ПОД НОГ ПУТИНА ТАБУРЕТ В ВИДЕ ОБЛАСТЕЙ И ГРАНИЦ ВНУТРИ КАРТЫ УКРАИНЫ... когда уже "маланские придурки" в Раде поймут-- что сражения идут не только на полях боев- но и в кабинетах и в бумагах..а мы до сих пор не в состоянии принять такой пустяковый на 20 статей закон..... мозгов не хватает и ума или желания или потворствуем агрессору и Путину лично????!!!!
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24.05.2022 10:05 Ответить
Вольво, ваш антисемитизм уже достал. Все проблемы с евреев началась и евреями заканчиваются. Вам бы родиться где-нибудь в Мюнхене лет 100 назад, и имели бы хороший шанс закончить свой путь лет через 25 в Нюрнберге. А пока - в спам.
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24.05.2022 10:14 Ответить
Когда кого-то обвиняют в "антисемитизме", сразу становится ...интересно..
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25.05.2022 19:44 Ответить
Кстати, Вольво дело пишет...Просто "янелохам" Украиной заниматься недосуг - бабло рулит - выклянчить,освоить,перевести стрелки на патриотов..
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25.05.2022 19:51 Ответить
*любезный* ,идешь вслед за хрюсским кораблем ,отвечать не надо...
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24.05.2022 11:11 Ответить
Похоже. Интересно, ставки на нашу победу принимают и, если да, то какие котировки?

Ставить лайк - рука не поднимается.
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24.05.2022 09:40 Ответить
Когда подпишут капитуляцию ,нам объявят ОП что мы победили.
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24.05.2022 09:45 Ответить
Война будет длится до: 1) Мобилизация в кацапстане❗2) У Украины "резко" появятся всё оружие включая ракеты и т. д. Что позволит разбить кацапо армию❗

А дальше критическая масса недовольных и агрессивных кацапов в кацапстане приведет к развалу **********👍
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24.05.2022 09:50 Ответить
пішов нах за кораблем. долар тобі по 10 ржублів
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24.05.2022 09:59 Ответить
здохне імперія
скоро
будете харкати кров'ю
ха.ха.ха
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24.05.2022 10:00 Ответить
Долар до 100 і купити не можна, з чим працювати заводам не має,3 дні в тиждень, запчастини потрібно або з побутової техніки переставлять або нічого. Повна ізоляція і військкомати товаришують з коктейлем Молотова. В Німеччині заборона русру. А ще десь 30000 чорних пакетів з потрохами. Це ваш руський корабль на сьогодні. Що ви тут робите? Ідіть до дідька
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24.05.2022 10:00 Ответить
Я и пишу, что будут истощать и вытягивать кацапов на фронт столько, что бы вынудить провести мобилизацию и тогда нанести поражение❗Тогда да☝ ситуация будет как после первой мировой👍.

То что украинцам будет ох как не сладко это время я не спорю.
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24.05.2022 10:00 Ответить
кацапи мародери
не воїни
ви програєте війну
буду витирати берці об твою закривавлену харю
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24.05.2022 10:04 Ответить
Скоро во всех электричках и метро росии…
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24.05.2022 10:06 Ответить
Просуваються, пришвидшуйте та покращуйте військову допомогу, роzzійських фашистів треба тільки знищити, загравання призведе до великих жертв та розвитку війни на всю Европу.
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24.05.2022 09:41 Ответить
Следует отметить локальные успехи лаптеногих в Чорнобаевке Белогоровке Серебрянке и многих других насленных пунктах где по сей день остались кремлевские тюлени...
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24.05.2022 09:45 Ответить
лаптєногі скоротили фронт наступу, це добре і погано.
добре, що залишили майже у спокої північ та частину східної півночі.
погано те, що перекинули орків на схід та південний схід. тепер майже рівновага.

АЛЕ... на південному сході починають зариватися у землю. це піпець як погано(
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24.05.2022 09:55 Ответить
ти ідіот
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24.05.2022 10:00 Ответить
такі новини в параші вже третій місяць, пішов *****
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24.05.2022 10:02 Ответить
Та не бреши! Ви вже на Ла-Манш вийшли. У своїх галюцінаціях.
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24.05.2022 10:04 Ответить
все правильно
ось що Байден сказав про Зеленського
(чи може Байден також прмоськовський?? )?

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24.05.2022 09:47 Ответить
Я вчора довго думала над цими словами і чекала,чи сам Зеленський зрозумів, що Америка відвела йому роль лідера і керманича. Зеленський не зрозумів, замість президента вчора був байкарь. Рождённый ползать летать не сможет.
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24.05.2022 09:54 Ответить
коротко про виступ Дуди у ВР
Вчера весь зал Рады многократно аплодировал Зеленскому.Зал вставал, приветствуя лидера.
Кроме Порошенко.
Весь Зал аплодировал Президенту Дуде. Весь зал вставал, приветствуя польского лидера.
Кроме Порошенко.
Он втыкал в телефон, ни разу не встал, ни разу не хлопнул в ладоши.
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24.05.2022 10:07 Ответить
Це тобі медведчуковські фсбешні ******** на єдиних новинах якусь "склєйку" показали?) А бужанський теж вставав? А то коли поминали загиблих війскових він так і не зміг це зробити. І о чудо він досі в слузі урода, навіть після всіх своїх заяв в стилі рускага міра. І таких уродів там пів партії. Де ваші мізки у@обки, чи 10 рублєй от падалЬяка дорожче совісті?
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24.05.2022 10:16 Ответить
Да, редкостный ты длбб,заповедный ,годы проходят , а ты не меняешься ,такой же тупой и упоротый
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24.05.2022 11:18 Ответить
+++ боневтік

повна харектиристика, мізків достало на розуміння, що втікти гірше ніж залишитися, "повіг" яника повторити не вдалося б
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24.05.2022 10:07 Ответить
Боневтік І
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24.05.2022 10:19 Ответить
в глухой обороне успеха никогда не будет
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24.05.2022 09:47 Ответить
Шумлять Дніпровські води сині
Підняв Донбас копри свої
Вони в єдиній Україні
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24.05.2022 09:50 Ответить
тимчасові локальні успіхи моськовитів пояснюються тим, що важкого озброєння і БК до нього у мосбковитів більше реально у 20-25 разів
орки просто фізично випалюють гектарами село за селом, не залишаючи нічого живого, а потім повільно просувається групами їх спецназ, потім уже підходять основні сили
але це все тимчасово, причина у знищенні на артскладах 90% всіх артснарядів ЗСУ 6-7 років тому
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24.05.2022 09:53 Ответить
Зеленський такого не казав...
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24.05.2022 09:55 Ответить
вбивай у собі психологію раба і перестань будувати власний світогляд виключно на словах інших
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24.05.2022 10:08 Ответить
воно багато чого не казало і ще більше маячню видавало "на гора"
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24.05.2022 10:12 Ответить
Та ти шо? А може причина в тому, що дехто 3 роки підряд забивав на ЗСУ і оборонку ставлячи в пріоритети крадівництво?
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24.05.2022 10:12 Ответить
Декомунизацию города Жданов путлер провел...город в руинах типа сирийский Алеппо номер 2...
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24.05.2022 10:02 Ответить
Для визволення захоплених територій потрібне виробництво десятків тисяч ракет Вільха у Польщі. Американці нам стільки зброї не дадуть.
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24.05.2022 10:03 Ответить
что то тут не так , какие то новости с утра не ободряющие , после встречи в рамштайне , не начали ли договариватся с роиссей о линии разграничения ? и ,, спорных ,, территориях , если верить всем аналитикам то война закончится осенью , примерно октябрь месяц , возникает вопрос - каким образом ? ни кто из западных специалистов и слова не проронил о возврате ВСЕХ оккупированных территорий , только о том , что роисся должна потерпеть сокрушительное поражение , но что это значит ни кто не обьяснил , и каким образом тоже , и когда тоже не говорят , освобождать такие огромные территории в течении 4-5 месяцев это нужно иметь армию в 5 раз больше чем у рашистов , а они ведут постоянное пополнение и усиление , ......................не к добру это все .
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24.05.2022 10:06 Ответить
То агенти кремля задіяні по всьому світу---"А давайтє дагаварівацца" Ці вкиди Берлусконі...в газеті Ньою йорк Тайм --не випадкові...рашка зазанає великих втрат не тільки у війні а і в економіці..Незадоволення )(уйлом росте як в кремлі так і в їхній "еліті"..богато хто втікає з рашки ,або відсторонюються від кремля,Чубайс втік..мільйонери заявляють про незгоду...вчора дипломат висказався і подав у відставку після 20 років на посаді...
...Вчора та і не тільки, багато хто аналізував це.
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24.05.2022 10:22 Ответить
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24.05.2022 11:25 Ответить
Для деокупації необхідне виробництво десятків тисяч ракет Вільха у Польщі. Американці нам стільки зброї не дадуть.
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24.05.2022 10:06 Ответить
А німці давно обіцяні Гепарди тільки на середину липня підвезуть. Ну як так? Що це витримка в 3 мсяці? Пообіцяли в квітні, а привезуть в липні. Плять, та за добу їх модна було довезти до кордону з Україною. А потім то вже наша справа як ми їх розповсюдимо по фронту. Скільки там від тієї Німеччини до кордону України...
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24.05.2022 10:13 Ответить
У Зеленского есть универсальный ответ:
1. Мы не может деблокировать Мариуполь - у нас нет тяжелых вооружений и сил (в 20 раз больше техники у РФ)
2. Мы не можем освободить Украину - у нас нет тяжелых вооружений и сил (в 20 раз больше техники у РФ)
3. Мы скоро сдадим весь Донбасс - у нас нет тяжелых вооружений и сил (в 20 раз больше техники у РФ)
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24.05.2022 10:20 Ответить
Генерал Марченко теж про це говорив...Що необхідна Україні зброя..серйозна зброя..наступальна зброя.
Чим тоді воювати? пукалками? щоб гинули воїни? Для наступу необхідна перевага,це не оборона.
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24.05.2022 10:24 Ответить
Таких співвідношень на початок війни і близько не було: це або(скоріше за все) - маніпуляція фактами, де факт, що на окремих напрямках вони досягають такої переваги шляхом концентрації сил, або дуже великий злив і пройоб нашого важкого озброєння - якщо ця ситуація навіть не на всьому фронті, але хоча б тільки на Донбасі.
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24.05.2022 10:51 Ответить
Нармально Зеля базарыть.
А ты шо хотел? Что бы он кричал: "У нас все есть - больше оружия нам не надо"?
Украина защищается от страны рф, которая двадцать лет готовилась к вторжению в Украину.
Че ты хотел? За три дня дойти до москвы? Глупыш.
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24.05.2022 11:43 Ответить
Британские разведчики - это как британские ученые?
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24.05.2022 10:20 Ответить
Большинство граждан Украины выступают против территориальных уступок России ради достижения мира. Лишь 10% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

При этом отдавать какие-либо территории стране-агрессору не хотят в том числе люди, проживающие в районах интенсивных боевых действий. Об этом https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1111&page=1 свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Опрос проводился в период с 13 по 18 мая среди 2000 респондентов. Результаты показали, что для 82% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. На такой вариант соглашаются всего 10% украинцев и лишь для достижения мира и сохранения независимости.

Примечательно, что против любых территориальных уступок выступают большинство населения во всех регионах Украины. Даже на востоке, который сейчас испытывает интенсивные бои, 68% против уступок (готовы на уступки - только 19%), а на юге - 83% против уступок (готовы - только 9%).

Также важно отметить, что среди проживающих на оккупированных территориях респондентов 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки - 18%). При этом среди тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал с оккупированных территорий, 82% выступают против любых уступок (поддерживают уступки - только 5%).
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24.05.2022 10:32 Ответить
Якщо це перекласти на нормальну мову, то у Зелених черговий завал, злив і ситуація біля Северодонецьку наближається до Маріупольської. Причина полягає в бездіяльності, некомпетентності і корумпованості Банкової, також хронічна брехні і зрада.
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24.05.2022 10:58 Ответить
****** вони досягли...
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24.05.2022 11:06 Ответить
Железная дорога - вот ключ...
На Донбасе они очень сильно развиты, что позволет подвозить боеприпасы быстро и в огромных масштабах.
Успешное продвигание рф - именно в этих направлениях.
Больше нигде.
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24.05.2022 11:39 Ответить
 
 