Украина сохраняет эффективное командование силами на Донбассе, однако Россия добилась некоторых локальных успехов, - разведка Великобритании
На Донбассе Украина сохраняет эффективное командование силами, но Россия достигла некоторых локальных успехов в Луганской области, хотя ее продвижение на запад может создать трудности с поставкой армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные разведки Министерства обороны Великобритании о ситуации в Украине по состоянию на 24 мая.
Россия усилила интенсивность своих операций на Донбассе, пытаясь оцепить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Северную и южную оси этой операции разделяют примерно 25 км территории, которую контролирует Украина.
Украинцы оказывали сильное сопротивление: силы заняли хорошо вкопанные оборонные позиции. Операция объединенных сил Украины предположительно сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом.
Однако Россия достигла некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений.
Захват Россией Северодонецкого "кармана" приведет к оккупации всей Луганской области. Хотя сейчас это главные усилия России, эта операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса.
Если линия фронта на Донбассе будет продвигаться дальше на запад, это расширит линии связи России и, вероятно, ее силы столкнутся с дальнейшими трудностями материально-технического обеспечения, считают британские разведчики.
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там і залишиться
у в'язниці
Ставить лайк - рука не поднимается.
А дальше критическая масса недовольных и агрессивных кацапов в кацапстане приведет к развалу **********👍
скоро
будете харкати кров'ю
ха.ха.ха
То что украинцам будет ох как не сладко это время я не спорю.
не воїни
ви програєте війну
буду витирати берці об твою закривавлену харю
добре, що залишили майже у спокої північ та частину східної півночі.
погано те, що перекинули орків на схід та південний схід. тепер майже рівновага.
АЛЕ... на південному сході починають зариватися у землю. це піпець як погано(
ось що Байден сказав про Зеленського
(чи може Байден також прмоськовський?? )?
Вчера весь зал Рады многократно аплодировал Зеленскому.Зал вставал, приветствуя лидера.
Кроме Порошенко.
Весь Зал аплодировал Президенту Дуде. Весь зал вставал, приветствуя польского лидера.
Кроме Порошенко.
Он втыкал в телефон, ни разу не встал, ни разу не хлопнул в ладоши.
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повна харектиристика, мізків достало на розуміння, що втікти гірше ніж залишитися, "повіг" яника повторити не вдалося б
Підняв Донбас копри свої
Вони в єдиній Україні
орки просто фізично випалюють гектарами село за селом, не залишаючи нічого живого, а потім повільно просувається групами їх спецназ, потім уже підходять основні сили
але це все тимчасово, причина у знищенні на артскладах 90% всіх артснарядів ЗСУ 6-7 років тому
...Вчора та і не тільки, багато хто аналізував це.
1. Мы не может деблокировать Мариуполь - у нас нет тяжелых вооружений и сил (в 20 раз больше техники у РФ)
2. Мы не можем освободить Украину - у нас нет тяжелых вооружений и сил (в 20 раз больше техники у РФ)
3. Мы скоро сдадим весь Донбасс - у нас нет тяжелых вооружений и сил (в 20 раз больше техники у РФ)
Чим тоді воювати? пукалками? щоб гинули воїни? Для наступу необхідна перевага,це не оборона.
А ты шо хотел? Что бы он кричал: "У нас все есть - больше оружия нам не надо"?
Украина защищается от страны рф, которая двадцать лет готовилась к вторжению в Украину.
Че ты хотел? За три дня дойти до москвы? Глупыш.
При этом отдавать какие-либо территории стране-агрессору не хотят в том числе люди, проживающие в районах интенсивных боевых действий. Об этом https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1111&page=1 свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Опрос проводился в период с 13 по 18 мая среди 2000 респондентов. Результаты показали, что для 82% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. На такой вариант соглашаются всего 10% украинцев и лишь для достижения мира и сохранения независимости.
Примечательно, что против любых территориальных уступок выступают большинство населения во всех регионах Украины. Даже на востоке, который сейчас испытывает интенсивные бои, 68% против уступок (готовы на уступки - только 19%), а на юге - 83% против уступок (готовы - только 9%).
Также важно отметить, что среди проживающих на оккупированных территориях респондентов 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки - 18%). При этом среди тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал с оккупированных территорий, 82% выступают против любых уступок (поддерживают уступки - только 5%).
На Донбасе они очень сильно развиты, что позволет подвозить боеприпасы быстро и в огромных масштабах.
Успешное продвигание рф - именно в этих направлениях.
Больше нигде.