Украина сохраняет эффективное командование силами на Донбассе, однако Россия добилась некоторых локальных успехов, - разведка Великобритании

На Донбассе Украина сохраняет эффективное командование силами, но Россия достигла некоторых локальных успехов в Луганской области, хотя ее продвижение на запад может создать трудности с поставкой армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные разведки Министерства обороны Великобритании о ситуации в Украине по состоянию на 24 мая.

Россия усилила интенсивность своих операций на Донбассе, пытаясь оцепить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Северную и южную оси этой операции разделяют примерно 25 км территории, которую контролирует Украина.

Украинцы оказывали сильное сопротивление: силы заняли хорошо вкопанные оборонные позиции. Операция объединенных сил Украины предположительно сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом.

Однако Россия достигла некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений.

Захват Россией Северодонецкого "кармана" приведет к оккупации всей Луганской области. Хотя сейчас это главные усилия России, эта операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса.

Если линия фронта на Донбассе будет продвигаться дальше на запад, это расширит линии связи России и, вероятно, ее силы столкнутся с дальнейшими трудностями материально-технического обеспечения, считают британские разведчики.

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