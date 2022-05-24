В Украине нужно создать безопасный медицинский коридор для эвакуации больных и раненых, - Минздрав Турции

Турция предлагает создать безопасный медицинский коридор в Украине для эвакуации больных и раненых.

Об этом заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, передает Цензор.НЕТ.

"Во время российско-украинского конфликта Турция направила свою гуманитарную помощь, в первую очередь лекарства и медицинские товары, в регион. Необходимо создать безопасный медицинский коридор, особенно для эвакуации больных и раненых", - подчеркнул он.

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