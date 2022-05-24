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Новости Война
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В Украине нужно создать безопасный медицинский коридор для эвакуации больных и раненых, - Минздрав Турции

евакуація

Турция предлагает создать безопасный медицинский коридор в Украине для эвакуации больных и раненых.

Об этом заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, передает Цензор.НЕТ.

"Во время российско-украинского конфликта Турция направила свою гуманитарную помощь, в первую очередь лекарства и медицинские товары, в регион. Необходимо создать безопасный медицинский коридор, особенно для эвакуации больных и раненых", - подчеркнул он.

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Турция (3374) эвакуация (2068)


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Куди? Уже один був з тисячами з Азовсталі, по словам президента
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24.05.2022 10:13 Ответить
Ага, депортировать прямиком в роZZию, потом заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, привезти на свои курорты руZZких и продолжать дружить с роZZией. Пошли на ***, турки!
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24.05.2022 10:16 Ответить
Кроме как как кацапов с Крейсера Моцква спасать,что они ещё полезного
сделали?
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24.05.2022 10:20 Ответить
турки накуй з Вашими коридорами.Вистарчає Вашого босфорського коридору, котрим Ви , посібники рашистського окупанта України, впустили рашистську смерть ,для українського народу.
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24.05.2022 10:29 Ответить
Ви вже зробили евакуацію Азовсталі кораблями і запобігли крадіжці нашего зерна через Босфор. Що з вас кончених турків взяти, окрім байрактарів.
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24.05.2022 15:40 Ответить
 
 