В Украине нужно создать безопасный медицинский коридор для эвакуации больных и раненых, - Минздрав Турции
Турция предлагает создать безопасный медицинский коридор в Украине для эвакуации больных и раненых.
Об этом заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, передает Цензор.НЕТ.
"Во время российско-украинского конфликта Турция направила свою гуманитарную помощь, в первую очередь лекарства и медицинские товары, в регион. Необходимо создать безопасный медицинский коридор, особенно для эвакуации больных и раненых", - подчеркнул он.
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