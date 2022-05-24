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Призываю партнеров ускорить поставки оружия в Украину. Наступление России на Донбассе - жестокое сражение, - Кулеба
Украина остро нуждается в вооружении и боеприпасах из других стран, ведь наступление России на Донбасс - жестокая битва.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Слишком рано делать вывод о том, что у Украины уже есть все необходимое вооружение. Наступление России на Донбассе - это жестокое сражение, крупнейшее на европейской земле со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии, БТР", – отметил Кулеба.
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+8 Андрей Лавриненко #413115
показать весь комментарий24.05.2022 10:32
+4 Petrov Viktor
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+4 Claudia Smith
показать весь комментарий24.05.2022 10:24
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Боже, ну що ти будеш робити, так жахливо це все((
Де ця зброя, де ця допомога, чому так відрізняється реальність від реляцій(((
У Украины,что вообще никогда не было
оружия собственного?
С каким именно Зеленским надо вести переговоры Западу?