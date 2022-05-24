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Призываю партнеров ускорить поставки оружия в Украину. Наступление России на Донбассе - жестокое сражение, - Кулеба

зброя,польща

Украина остро нуждается в вооружении и боеприпасах из других стран, ведь наступление России на Донбасс - жестокая битва.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Слишком рано делать вывод о том, что у Украины уже есть все необходимое вооружение. Наступление России на Донбассе - это жестокое сражение, крупнейшее на европейской земле со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии, БТР", – отметил Кулеба.

Также читайте: Совбез ООН не отражает реального расклада сил в мире, - Кулеба

армия РФ (19115) оружие (10202) помощь (7784) россия (95413) Донбасс (26955) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
Интересный вопрос к нашим партнерам, особенно когда Зеленского терзает жесткая биполярочка. То он бравый фитнесс-тренер в зеленой флиске сражается до конца, то он лупоглазый ссыкунец и испуганно таращится с экрана с темой "нам не победить".
С каким именно Зеленским надо вести переговоры Западу?
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24.05.2022 10:32
+4
Только смерть разлучит нас с ***********, маньяк своей сути не изменит.
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24.05.2022 10:19
+4
Кулеба, мабуть, Цензор читає.
Боже, ну що ти будеш робити, так жахливо це все((
Де ця зброя, де ця допомога, чому так відрізняється реальність від реляцій(((
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24.05.2022 10:24
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Только смерть разлучит нас с ***********, маньяк своей сути не изменит.
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24.05.2022 10:19 Ответить
Перед війною ,Кулєба-нам і США не потрібні в основні созники, нам і НАТО не потрібне і війни із рашистом не буде, бо "зе"в Парижі, в куйла очах побачив "мир"
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24.05.2022 10:24 Ответить
Який ЗЕ, такий і Кулеба у нього.
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24.05.2022 10:30 Ответить
Кулеба, мабуть, Цензор читає.
Боже, ну що ти будеш робити, так жахливо це все((
Де ця зброя, де ця допомога, чому так відрізняється реальність від реляцій(((
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24.05.2022 10:24 Ответить
Нажаль, но Саліван зізнався, що частина тієї допомоги вже пішла коту під хвіст. Але яка частина, нам не докладають. Просто не думайте, що ми маємо в розпорядженні все, що передають. Не просто так пуйло довбе ракетами щоденно і щоночно.
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24.05.2022 11:37 Ответить
Только до 24 февраля тонны оружия присылали ежедневно.
У Украины,что вообще никогда не было
оружия собственного?
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24.05.2022 10:31 Ответить
Интересный вопрос к нашим партнерам, особенно когда Зеленского терзает жесткая биполярочка. То он бравый фитнесс-тренер в зеленой флиске сражается до конца, то он лупоглазый ссыкунец и испуганно таращится с экрана с темой "нам не победить".
С каким именно Зеленским надо вести переговоры Западу?
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24.05.2022 10:32 Ответить
Все залежить від його "радників". Після того, як з ним "позаймається" Єрмак, то ми бачимо другий варіант. А на власне розуміння він не спроможний. Вибачте, але таке й мало трапитися коли на цю посаду обирають актора, продюсер - то його мозок. А коли продюсером виступає кремлівський кріт...
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24.05.2022 11:45 Ответить
Кто не желает воевать за Украину, будет мясом в армии **********.
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24.05.2022 10:32 Ответить
Где MLRS, где ПВО средней дальности, что б сволота не била ракетами по больницам и домам культуры?
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24.05.2022 10:53 Ответить
Так, пане Куляба, партнери нам дадуть і дають зброю і не потрібно в ниї її вимагати, вони Вас нічого не заборгували, як казав Великий Володимир Зеленський : " Я вам нічєго нє должен". Запитайте у Володі, навіщо він всі гроші зарив у асфальт, витративнши їх навіть більше тільки на російський бітум, ніж на свою армію. Чому Володя замість ракет, літаків, САУ "Богдана" купував асфальтоукладчики для своїх родин і друзів, чому замість танків купував щебнєперевізники, самі новітні самоскиди? Чому замість бронежилетів виготовляв бігборди "Велике будівництво", які красувалися на кожнім кілометрі, кожному перехресті? Чому? Хтось покаявся і хто поніс відповідальність? Чи ви думаєте для сіро-зеленої маси 73% буде достатньо сгодувати висером кума пуйла і бізнес-партнера Коломойського медведчука про якісь там домовленності про трубопровід власності росіян і вугілля власності українців?
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24.05.2022 11:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KK3NuvhJjkM Про Кулебу и как он кричит на своих коллег и хороший анализ куда будут склонять нас купленные Уйлом политики в ближайшее время. Это что то новое в мировой дипломатии (про Кулебу) и это хорошо! Слава Украине!
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24.05.2022 11:07 Ответить
Поставки оружия должны были быть еще с 1го дня как рф начала скапливать свои войска у границ Украины, т.е. с апреля 2021 года! А так это слив Украины со стороны США и европы.
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24.05.2022 12:22 Ответить
Запад боится что Зеля предаст, подпишет нейтральній статус страні, а НАТОвское оружие отвезет Путлеру в подарок.
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24.05.2022 12:32 Ответить
 
 