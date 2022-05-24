Призываю партнеров ускорить поставки оружия в Украину. Наступление России на Донбассе - жестокое сражение, - Кулеба

Украина остро нуждается в вооружении и боеприпасах из других стран, ведь наступление России на Донбасс - жестокая битва.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Слишком рано делать вывод о том, что у Украины уже есть все необходимое вооружение. Наступление России на Донбассе - это жестокое сражение, крупнейшее на европейской земле со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии, БТР", – отметил Кулеба.

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