В отличие от Путина, я не убиваю детей и стариков, - президент Филиппин раскритиковал главу Кремля
Президент Филиппин Родриго Дутерте подверг резкой критике российского коллегу Путина за убийства гражданских жителей в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Independent.
"Многие говорят, что я и Путин оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и пожилых людей. Мы находимся в двух разных мирах", - пояснил он.
Дутерте не согласился с тем, что Путин назвал вторжение "специальной военной операцией" и сказал, что это действительно полномасштабная война против "суверенной нации".
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Схоже, що оКурка гвалтував власний дід.
Это геополитический успех однозначно
гитлера и игил не оправдываю, но обоих вырастили рашисты, как впрочем и аятолл и китай. А разгребать будет весь мир и какой ценой.
просто біла й пухнаста жабка
а на фото він каже: ці руки ніколи не вбивали жінок та дітей!