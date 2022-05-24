В отличие от Путина, я не убиваю детей и стариков, - президент Филиппин раскритиковал главу Кремля

Президент Филиппин Родриго Дутерте подверг резкой критике российского коллегу Путина за убийства гражданских жителей в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Independent.

"Многие говорят, что я и Путин оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и пожилых людей. Мы находимся в двух разных мирах", - пояснил он.

Дутерте не согласился с тем, что Путин назвал вторжение "специальной военной операцией" и сказал, что это действительно полномасштабная война против "суверенной нации".

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