РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9532 посетителя онлайн
Новости Война
17 085 23

В отличие от Путина, я не убиваю детей и стариков, - президент Филиппин раскритиковал главу Кремля

дутерте

Президент Филиппин Родриго Дутерте подверг резкой критике российского коллегу Путина за убийства гражданских жителей в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Independent.

"Многие говорят, что я и Путин оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и пожилых людей. Мы находимся в двух разных мирах", - пояснил он.

Дутерте не согласился с тем, что Путин назвал вторжение "специальной военной операцией" и сказал, что это действительно полномасштабная война против "суверенной нации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частью путинской войны является попытка стереть украинскую идентичность, - Блинкен

путин владимир (31224) россия (95413) Филиппины (21)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+38
От ***** скоро и Ын будет открещиваться. Такой мрази как в кремле нигде в мире больше нет
показать весь комментарий
24.05.2022 10:29
+22
ждем заявления талибана
показать весь комментарий
24.05.2022 10:39
+16
Дутерте мочить тих, хто на це заслуговує - наркомафію місцеву...
показать весь комментарий
24.05.2022 10:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От ***** скоро и Ын будет открещиваться. Такой мрази как в кремле нигде в мире больше нет
показать весь комментарий
24.05.2022 10:29 Ответить
Ким Чен Ин попри всю свою тоталітарність, сидить у своєму Пхеньянському бункері тихенько і знущається лише над своїм народом. До сусідів на танках війська не відправляє. Південна Корея відносно спокійно може собі розвиватися до рівня світових лідерів в технологічній сфері.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:13 Ответить
Вот он, убийца здорового человека!
показать весь комментарий
24.05.2022 10:29 Ответить
Дутерте мочить тих, хто на це заслуговує - наркомафію місцеву...
показать весь комментарий
24.05.2022 10:30 Ответить
От пуйла даже маньяки открещиваются, вот он уровень
показать весь комментарий
24.05.2022 10:35 Ответить
Судячи по систематиичним згвалтуванням немовлят та літніх, кацапська нелюдь виконує наказ *****.
Схоже, що оКурка гвалтував власний дід.
показать весь комментарий
24.05.2022 10:36 Ответить
скоро і Бульбомусоліні ,скаже щось подібне,щоб залишитись при владі.
показать весь комментарий
24.05.2022 10:38 Ответить
ждем заявления талибана
показать весь комментарий
24.05.2022 10:39 Ответить
Вже ніби була заява, засудили.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:04 Ответить
Талібан скаже, що ведуть бойові дії з праведних релігійних переконань, тоді як Путлер атакує сусідів з мотивів злочинного імперіалізму )
показать весь комментарий
24.05.2022 11:18 Ответить
заява талібана вже давно була
показать весь комментарий
24.05.2022 11:38 Ответить
пуйло і його кроваво-маньячні замашки - чудова нагода для всих диктаторів і узурпаторів світу показати, що вони ангели в порівнянні з ху...йлом.
показать весь комментарий
24.05.2022 10:47 Ответить
Ну все, завтра в россии филиппинок перестанут нанимать домработницами, а роспотребнадзор найдет вредные вещества во всех филиппинских продуктах.
показать весь комментарий
24.05.2022 10:53 Ответить
Ну да)) Вот он хороший убийца. Но даже он от рашки открестился))) Это победа роисси!!! Ура
показать весь комментарий
24.05.2022 11:01 Ответить
Даже неадекватные долбодятлы отхрещиваются от пуйла "да вы что-я ж не настолько урод и убийца.."
Это геополитический успех однозначно
показать весь комментарий
24.05.2022 11:02 Ответить
ого.. хйла та його бензоколонку вже женуть навіть з "клубу людожерів" за кровожерливість
показать весь комментарий
24.05.2022 11:13 Ответить
такими темпами скоро "гітлер воскресне" й попросить його не зрівняювати з ******....
показать весь комментарий
24.05.2022 11:19 Ответить
Дело не только в карлике, а в вяликом и хоругвеносном руском народе. который всех соседей убивает, грабит и насилует уже лет 500. Надо чтобы весь мир, от демократов до фашистов понял, кто есть главное зло на планете земля и кто мешает цивилизации.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:26 Ответить
P.S.
гитлера и игил не оправдываю, но обоих вырастили рашисты, как впрочем и аятолл и китай. А разгребать будет весь мир и какой ценой.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:45 Ответить
Цікаво, чи президент Індонезії Відодо не скасує запрошення *****...
показать весь комментарий
24.05.2022 11:40 Ответить
А СИ !?
показать весь комментарий
24.05.2022 13:01 Ответить
Южноамериканское племя каннибалов назвала россиян бесполезными и вредными в природе паразитами.
показать весь комментарий
24.05.2022 13:08 Ответить
молодець, Родріго, вбиває тільки своїх
просто біла й пухнаста жабка
а на фото він каже: ці руки ніколи не вбивали жінок та дітей!
показать весь комментарий
24.05.2022 18:20 Ответить
 
 