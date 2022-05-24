Турция показала список своих требований по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Турция опубликовала список своих требований, чтобы Анкара согласилась на членство в НАТО Швеции и Финляндии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", соответствующее коммюнике опубликовала правительственная пресс-служба.
Первым пунктом в требованиях являются "конкретные гарантии" от Швеции относительно организаций курдов и гюленистов, которые Турция считает террористическими, в частности, прекращение их политической поддержки и финансирования.
Турция заявляет, что Швеция оказывает поддержку оружию курдской партии PKK/PYD, в том числе дроны и противотанковое оружие.
Также Турция требует отмены шведского эмбарго и санкций против себя в ответ на "легитимные действия Турции по защите своих международных прав в Средиземноморье и обеспечению сирийской границы".
Последний пункт требований Турции – "глобальное сотрудничество для борьбы с терроризмом".
"Мы остаемся сторонниками открытых дверей НАТО, но считаем, что Альянс и страны-кандидаты должны сотрудничать для борьбы с терроризмом, как они делают в других сферах. Мы ожидаем от Швеции, которая подала заявку, принципиальных шагов и конкретных заверений по вопросам безопасности, которые беспокоят Турцию", - заявили в коммюнике.
Турция стала единственной страной-членом НАТО, которая высказалась против принятия Швеции и Финляндии в Альянс. Неофициально известно, что президент Реджеп Тайип Эрдоган, таким образом, надеется получить определенные уступки от США в вопросах продажи самолетов и санкций, наложенных на Турцию за покупку российских С-400.
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Два - ты предлагаешь начать разведку, бурение и добычу под постоянной угрозой ракетного обстрела?
Никто не вложит в это дело и копейки!
А не проще мозг включить или вопрос изучить, если, мягко говоря - не в теме.
Для особо "продвинутых" - PKK (Рабочая партия Курдистана) была создана не без прямого участия КГБ и финансировалась в основном совком и в меньшей степени асадовской Сирией,
это ни о чем не говорит?
PKK далеко не только в Туцрции признана террористической организацией, не знало?
Кстати, когда парашистский самолет всего на несколько сот метров и минут залетел на территорию Турции никаких глубоких озабоченностей не было - он был сбит.
В принципі, це ж і в інтересах НАТО на ЄС - дати Туреччині можливість більш вільно діяти на її східних кордонах. Там вони з Іранами, Сиріями та іншими охочими ще довго чубитимуться, нащо Швеція встрягає в той конфлікт - не дуже зрозуміло. Особливо з огляду на оскаженілу кацапську потвору під боком.
А в тексті жодної вимоги до Фінляндії, усі вони до Швеції. Де логіка?
- Німеччина буде вимагати від Франків повернути на місце священний дуб Ігдрассіль;
- Болгарія буде вимагати повернути їй Македонію і Добруджу.
- Чехія буде вимагати включити пункт про повернення їй територій Великоморавського князівства.
- Франція буде вимагати повернути скарби тамплієрів і священний грааль.
- Британія скаже знайти Ескалібур короля Артура.
- Польща скаже щоб Данія поставила назад священний храм слов'ян на острові Руян...
***** і є *****, і не важливо де, у рашці чи туреччині