РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9532 посетителя онлайн
Новости
8 717 42

Турция показала список своих требований по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

ердоган

Турция опубликовала список своих требований, чтобы Анкара согласилась на членство в НАТО Швеции и Финляндии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", соответствующее коммюнике опубликовала правительственная пресс-служба.

Первым пунктом в требованиях являются "конкретные гарантии" от Швеции относительно организаций курдов и гюленистов, которые Турция считает террористическими, в частности, прекращение их политической поддержки и финансирования.

Турция заявляет, что Швеция оказывает поддержку оружию курдской партии PKK/PYD, в том числе дроны и противотанковое оружие.

Также Турция требует отмены шведского эмбарго и санкций против себя в ответ на "легитимные действия Турции по защите своих международных прав в Средиземноморье и обеспечению сирийской границы".

Последний пункт требований Турции – "глобальное сотрудничество для борьбы с терроризмом".

Читайте: Президент Финляндии договорился с Эрдоганом о тесном диалоге по вступлению в НАТО

"Мы остаемся сторонниками открытых дверей НАТО, но считаем, что Альянс и страны-кандидаты должны сотрудничать для борьбы с терроризмом, как они делают в других сферах. Мы ожидаем от Швеции, которая подала заявку, принципиальных шагов и конкретных заверений по вопросам безопасности, которые беспокоят Турцию", - заявили в коммюнике.

Турция стала единственной страной-членом НАТО, которая высказалась против принятия Швеции и Финляндии в Альянс. Неофициально известно, что президент Реджеп Тайип Эрдоган, таким образом, надеется получить определенные уступки от США в вопросах продажи самолетов и санкций, наложенных на Турцию за покупку российских С-400.

Турция (3374) Финляндия (957) членство в НАТО (1507) Швеция (999)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Легче Туреччину лишити статусу НАТО за не етичну поведінку.
показать весь комментарий
24.05.2022 10:36
+7
Точно так і ******* вставлятимуть нам дрова в колеса.
показать весь комментарий
24.05.2022 10:39
+7
Просто нужно не поверхностно читать, а вникать в каждый пункт. Сотрудничество для борьбы с терроризмом как раз это и подразумевает.
показать весь комментарий
24.05.2022 10:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Легче Туреччину лишити статусу НАТО за не етичну поведінку.
показать весь комментарий
24.05.2022 10:36 Ответить
Та буде у таможеному збиговіську.
показать весь комментарий
24.05.2022 10:41 Ответить
Значение Турции для НАТО трудно переоценить. Это и контроль над Черным Морем и дверь на ближний восток. Да и армия Турции одна из самых боеспособных в НАТО. В общем, надо договариваться и расширять НАТО.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:00 Ответить
вот только у Турции амбиции как у России
показать весь комментарий
24.05.2022 11:33 Ответить
открой глаза и прочти. что неестественного требует Турция? слепо сразу туркофобски не ори
показать весь комментарий
24.05.2022 12:17 Ответить
Все правильно людина каже, як на мене, бо Туреччина хоче загарбати шмат Кіпру саме так, як це зробив кацапстан зі своїми "квазі-республіками".
показать весь комментарий
24.05.2022 12:40 Ответить
Я вот открыл глаза. Если дело касалось только в терроризм...
показать весь комментарий
24.05.2022 14:49 Ответить
Ну в принципе, ничего сверхъестественного. Никаких расстрелов пыток и деортаций в Турцию курдов
показать весь комментарий
24.05.2022 10:36 Ответить
Просто нужно не поверхностно читать, а вникать в каждый пункт. Сотрудничество для борьбы с терроризмом как раз это и подразумевает.
показать весь комментарий
24.05.2022 10:42 Ответить
Это подразумевает, признать пкк террористической организацией, которая признана таковой в большинстве стран мира и Европы
показать весь комментарий
24.05.2022 10:59 Ответить
Ця гра небезпечна - можна і самим без НАТО залишитись.
показать весь комментарий
24.05.2022 10:37 Ответить
Точно так і ******* вставлятимуть нам дрова в колеса.
показать весь комментарий
24.05.2022 10:39 Ответить
И не только они. Там и австрийцы прикормленные ****** подтянутся. Через месяц еще посмотрим кто против нашего вступления в ЕС будет. Думаю, парой стран там не ограничится. Но у нас есть ближнесрочная перспектива, это взаимоинтеграция с экономикой Польши. И нужно как можно быстрее разрабатывать сланцевый газ во Львовской области. Начинать бурение нужно прямо сейчас потому что потом начнуться подкупы населения митинги против добычи газа спонсируемые всеми заинтересованными сторонами. В общем самое интересное только начинается.
показать весь комментарий
24.05.2022 10:53 Ответить
Туда могут зайти только те, кто владеет технологиями добычи - это раз!

Два - ты предлагаешь начать разведку, бурение и добычу под постоянной угрозой ракетного обстрела?

Никто не вложит в это дело и копейки!
показать весь комментарий
24.05.2022 11:24 Ответить
А не проще Турцию, которая в засос обнимается с ****** и покупает у него оружие выгнать?!
показать весь комментарий
24.05.2022 10:43 Ответить
для этого надо иметь яйцо. Турции боятся все. а для Украины Турция делает неоценимое. но договорённость есть не раскрывать.
показать весь комментарий
24.05.2022 12:21 Ответить
москалей отдыхать катает?
показать весь комментарий
24.05.2022 12:57 Ответить
Босфор для раши закрыла.
показать весь комментарий
24.05.2022 13:25 Ответить
Закрыть Босфор позваляет соглашение Монтре... там турки не чего не платят, байрактары за деньги... а вот хотел узнать что турки пожертвовали рады победы?
показать весь комментарий
24.05.2022 14:53 Ответить


А не проще мозг включить или вопрос изучить, если, мягко говоря - не в теме.
Для особо "продвинутых" - PKK (Рабочая партия Курдистана) была создана не без прямого участия КГБ и финансировалась в основном совком и в меньшей степени асадовской Сирией,
это ни о чем не говорит?
PKK далеко не только в Туцрции признана террористической организацией, не знало?

Кстати, когда парашистский самолет всего на несколько сот метров и минут залетел на территорию Турции никаких глубоких озабоченностей не было - он был сбит.
показать весь комментарий
24.05.2022 17:34 Ответить
Ця вовтузня триватиме ще якийсь час. Чесно кажучи, важко сказати, як вона розвиватиметься, але майже напевно обидві країни потраплять таки у НАТО, з цього списку я не бачу непереборних перешкод для досягнення якогось компромісу.
В принципі, це ж і в інтересах НАТО на ЄС - дати Туреччині можливість більш вільно діяти на її східних кордонах. Там вони з Іранами, Сиріями та іншими охочими ще довго чубитимуться, нащо Швеція встрягає в той конфлікт - не дуже зрозуміло. Особливо з огляду на оскаженілу кацапську потвору під боком.
показать весь комментарий
24.05.2022 10:44 Ответить
Заголовок - Турция показала список своих требований по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО Источник:

А в тексті жодної вимоги до Фінляндії, усі вони до Швеції. Де логіка?
показать весь комментарий
24.05.2022 10:44 Ответить
Там самый важный это последний пункт. Борьба с терроризмом предусматривает выдачу так называемых "террористов" которые и в Финляндии получили убежище. Этот пункт невозможно выполнить. Не представляю как фины и шведы могут на такое пойти.
показать весь комментарий
24.05.2022 10:57 Ответить
вот и проверим что им дороже -европейские ценности или собственные шкуры??!
показать весь комментарий
24.05.2022 21:57 Ответить
Хто наступний?
- Німеччина буде вимагати від Франків повернути на місце священний дуб Ігдрассіль;
- Болгарія буде вимагати повернути їй Македонію і Добруджу.
- Чехія буде вимагати включити пункт про повернення їй територій Великоморавського князівства.
- Франція буде вимагати повернути скарби тамплієрів і священний грааль.
- Британія скаже знайти Ескалібур короля Артура.
- Польща скаже щоб Данія поставила назад священний храм слов'ян на острові Руян...
показать весь комментарий
24.05.2022 10:55 Ответить
гнеле ябко той ердоган...
показать весь комментарий
24.05.2022 11:01 Ответить
Если у Турции самая боеспособная армия то зачем ей НАТО? Выгнать их оттуда да и дело с концами. США и без них со всеми может разобраться если захочет.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:06 Ответить
Якщо розбіжності в позиціях є, то необхідно їх усувати. Якось дивно виходить - скандинавам усе, а як українці - то мільйон вимог та побажань.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:06 Ответить
Если Турция будет упорствовать, то ее следует ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ НАТО, как страну не соответвующию демократическим стандартам и требования альянса (и как оккупанта северной части греческого Кипра)!
показать весь комментарий
24.05.2022 11:21 Ответить
северной части Кипра живут Тюрки. придурок ты
показать весь комментарий
24.05.2022 12:22 Ответить
Эрдоган все требует по теме и ничего неисполнимого и унизительного тут нет Что курды, что руские это террористы и подлежат ликвидации без срока давности и без либеральных заморочек. На это отродье никакие западные нормы не должны распространятся, тем более они сами их не признают.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:22 Ответить
а может тебя надо ликвидировать нацик ты наш? У турок история довольна неприятное, и у них имперские амбиции...
показать весь комментарий
24.05.2022 11:37 Ответить
рашистик, не думай. что за массовое уничтожение зданий и инфраструктуры в Украине, убийства, депортации , насилие и грабежи мордор не заплатит деньгами , территориями и никчемными жизнями орков, а все ограничится только территорией Украины. Война. начатая вероломным нападением , еще толком и не начиналась. а ответственность рашистов - коллективная, ссылки на карлика не пройдут.
показать весь комментарий
24.05.2022 12:37 Ответить
Откуда ты взял что я рашист?
показать весь комментарий
24.05.2022 14:55 Ответить
Уточняю, рашист, который прячется за чужой флаг. Это не поможет.
показать весь комментарий
24.05.2022 16:11 Ответить
Туреччина стала найбільшим покупцем російської нафти з портів на Чорному морі Джерело: https://biz.censor.net/n3343298
показать весь комментарий
24.05.2022 11:25 Ответить
Туреччині , союзники і "кандидати вступу" дуже потужно і довго какали під двері , водили їх за ніс зі вступом в ЄС (60 років) , брехали і т. п. Туреччина нарешті отримала шанс "віддячитися" , ткнути носом шкодніків в їхнє ж лайно , заставити прибрати за собою та більше не гадити людям під двері . Бо - або союзники , або ні . Навіть свиня не гадить в тому кутку де їсть . Все справедливо .
показать весь комментарий
24.05.2022 11:25 Ответить
и украину тоже хотят через 20 лет в ес
показать весь комментарий
24.05.2022 12:24 Ответить
І всі притензії до Швеції, а до Фінляндії жодної, але під роздачу попали обидві країни.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:29 Ответить
Якщо турки і далі будуть крутити носом, то Швеції та Фінляндії досить буде гарантій безпеки від США. Це навіть краще, ніж поки 30 країн зберуться та будуть вирішувати, хто воює а хто нічим. Армія в турків може і непогана, але воює добре проти партизан на джипах.
показать весь комментарий
24.05.2022 12:06 Ответить
за нас кстати США не вписалось... а нам одних США хватило бы с головой!
показать весь комментарий
24.05.2022 21:59 Ответить
Дуже схоже на кацапські "вимоги" до України.
***** і є *****, і не важливо де, у рашці чи туреччині
показать весь комментарий
24.05.2022 15:55 Ответить
 
 