"Старый трюк Путина. Отвратительно. Это давление на Украину "союзников", повторяющих линию Кремля", - реакция экспертов на статью NYT по поводу уступок перед РФ

Ряд международных экспертов, наблюдающих за событиями в Украине, раскритиковали редакционную статью издания New York Times, авторы которой допустили, что Украина будет вынуждена уступить территории России, чтобы завершить войну. Эксперты считают, что Кремль прибег к своей испытанной тактике, используя западные СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Спланированное "давление на Украину" – так эксперты реагируют на статью NYT, где говорится, что Киев для компромисса должен уступить территории.

"Не в лучших интересах Америки – погрузиться в тотальную войну с Россией, даже если мир путем переговоров может потребовать от Украины принятия сложных решений. … Если конфликт все-таки приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принять болезненные территориальные решения, в которых будет нуждаться любой компромисс", – говорится в статье NYT от 19 мая 2022 года.

"Решающая военная победа Украины над Россией, в результате которой Украина возвращает себе все территории, захваченные Россией с 2014 года, не является реалистичной целью", – продолжают авторы статьи.

Они призывают Байдена выставить рамки, как долго Украину можно поддерживать и помогать ей: "Байден должен четко дать понять президенту Зеленскому и украинскому народу, что есть предел того, как далеко США и НАТО могут зайти в противостоянии с Россией, и также предел, сколько оружия, денег и политической поддержки могут предоставить США.

"Путин вложил слишком много личного престижа в это вторжение, чтобы отступить", – пишут редакторы NYT.

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Андерс Аслунд, эксперт "Атлантического Совета", удивляется, почему на Западе беспокоятся о сохранении репутации российского президента.

"Я не понимаю, почему бы кто-то хотел, чтобы самый плохой сейчас человек на земле – Владимир Путин – смог сохранить свое лицо? Какую мораль вы отстаиваете? Скажите мне. Почему вы не хотите, чтобы он потерпел поражение и был низложен, так как я этого хочу?", - отметил в твиттере Аслунд.

В своем следующем твите Аслунд критикует некоторых европейских лидеров за заигрывание с Россией: "Я бы призвал Макрона и Шольца прекратить баловать Путина своими вредоносными телефонными звонками. Если вы не знаете, что делать, придерживайтесь клятвы Гиппократа: "Не мешайте!".

Американский военный специалист Джон Спенсер, возглавляющий кафедру исследований ведения войны в условиях города в Институте современной войны, а также автор книги Connected Soldiers, на своей твиттер-странице предлагает три условия, после которых Украина может договариваться с Россией о мире:

"1. Отвод всех войск России с суверенной территории Украины.

2. Возвращение домой каждого украинского гражданина, похищенного Россией.

3. План по выплатам за все разрушения, совершенные незаконным вторжением России".



Российский политический активист Гарри Каспаров называет статью в американском издании NYT давлением на Украину.

"Отвратительно. Это то же давление на Украину со стороны ее "союзников", которые повторяют линию Кремля, что он хочет мира, но продолжает путинскую оккупацию и геноцид. За 24 часа одни и те же кремлевские месседжи – в New York Times, BBC и от министра иностранных дел Франции", – пишет в твиттере Каспаров.

"Это не случайность, эта "мирная" кампания выходит из Кремля именно тогда, когда на пути появляется все больше и все лучшее оружие из США. Это старый трюк Путина: захватить территорию силой, а затем призвать к прекращению огня для консолидации, с помощью западных миротворцев", – добавляет в твиттере Каспаров.

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Александр Щерба, ранее бывший послом Украины в Австрии, а ныне главный советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" не скрывает эмоций, комментируя редакционную колонку газеты.

"Только почитайте позорную редакционную колонку New York Times. Дело, которое они не понимают: ожидание "трудных решений" от Украины (уступить большие территории) означает массовый террор и геноцид на территориях, которые уступили. Мы не можем кормить крокодила своими людьми. Поэтому мы будем бороться с согласием или без согласия на это от New York Times", – пишет украинский дипломат.

Бывший посол США в России (2011–2014 годы) Майкл Макфол призывает лидеров США и Европы начать предоставлять Украине более качественное вооружение и ускорить темпы его отправки.

"Если лидеры США и Европы хотят окончания войны в Украине как можно скорее, тогда они как можно скорее должны предоставить Украине больше оружия и лучшее оружие, чтобы остановить оккупационную армию Путина. Отправка в Украину менее качественного оружия более медленными темпами будет продолжать эту войну", - отметил американский дипломат.

На позицию редакции NYT отреагировал и советник украинского президента Михаил Подоляк.

По его словам, Украина считает, что любые уступки перед врагом – это отложенная на позже война. Он заверил, что Киев не будет торговать суверенитетом, людьми или территорией.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в конце суток 23 мая сказал, что у Украины "нет никакой альтернативы, кроме как бороться и победить, освободить нашу землю и наших людей. Потому что оккупанты хотят забрать у нас не просто что-то, а все, что у нас есть, включая право на жизнь для украинцев".

По словам Зеленского, тяжелейшая боевая ситуация сейчас на Донбассе.

"Бахмут, Попасная, Северодонецк – на этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность на это время. Они устроили там бойню и пытаются уничтожить все живое, буквально. Никто не разрушал Донбасс так, как делают это сейчас российские военные", – сказал президент Украины.