"Старый трюк Путина. Отвратительно. Это давление на Украину "союзников", повторяющих линию Кремля", - реакция экспертов на статью NYT по поводу уступок перед РФ
Ряд международных экспертов, наблюдающих за событиями в Украине, раскритиковали редакционную статью издания New York Times, авторы которой допустили, что Украина будет вынуждена уступить территории России, чтобы завершить войну. Эксперты считают, что Кремль прибег к своей испытанной тактике, используя западные СМИ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Спланированное "давление на Украину" – так эксперты реагируют на статью NYT, где говорится, что Киев для компромисса должен уступить территории.
"Не в лучших интересах Америки – погрузиться в тотальную войну с Россией, даже если мир путем переговоров может потребовать от Украины принятия сложных решений. … Если конфликт все-таки приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принять болезненные территориальные решения, в которых будет нуждаться любой компромисс", – говорится в статье NYT от 19 мая 2022 года.
"Решающая военная победа Украины над Россией, в результате которой Украина возвращает себе все территории, захваченные Россией с 2014 года, не является реалистичной целью", – продолжают авторы статьи.
Они призывают Байдена выставить рамки, как долго Украину можно поддерживать и помогать ей: "Байден должен четко дать понять президенту Зеленскому и украинскому народу, что есть предел того, как далеко США и НАТО могут зайти в противостоянии с Россией, и также предел, сколько оружия, денег и политической поддержки могут предоставить США.
"Путин вложил слишком много личного престижа в это вторжение, чтобы отступить", – пишут редакторы NYT.
Андерс Аслунд, эксперт "Атлантического Совета", удивляется, почему на Западе беспокоятся о сохранении репутации российского президента.
"Я не понимаю, почему бы кто-то хотел, чтобы самый плохой сейчас человек на земле – Владимир Путин – смог сохранить свое лицо? Какую мораль вы отстаиваете? Скажите мне. Почему вы не хотите, чтобы он потерпел поражение и был низложен, так как я этого хочу?", - отметил в твиттере Аслунд.
В своем следующем твите Аслунд критикует некоторых европейских лидеров за заигрывание с Россией: "Я бы призвал Макрона и Шольца прекратить баловать Путина своими вредоносными телефонными звонками. Если вы не знаете, что делать, придерживайтесь клятвы Гиппократа: "Не мешайте!".
Американский военный специалист Джон Спенсер, возглавляющий кафедру исследований ведения войны в условиях города в Институте современной войны, а также автор книги Connected Soldiers, на своей твиттер-странице предлагает три условия, после которых Украина может договариваться с Россией о мире:
"1. Отвод всех войск России с суверенной территории Украины.
2. Возвращение домой каждого украинского гражданина, похищенного Россией.
3. План по выплатам за все разрушения, совершенные незаконным вторжением России".
Российский политический активист Гарри Каспаров называет статью в американском издании NYT давлением на Украину.
"Отвратительно. Это то же давление на Украину со стороны ее "союзников", которые повторяют линию Кремля, что он хочет мира, но продолжает путинскую оккупацию и геноцид. За 24 часа одни и те же кремлевские месседжи – в New York Times, BBC и от министра иностранных дел Франции", – пишет в твиттере Каспаров.
"Это не случайность, эта "мирная" кампания выходит из Кремля именно тогда, когда на пути появляется все больше и все лучшее оружие из США. Это старый трюк Путина: захватить территорию силой, а затем призвать к прекращению огня для консолидации, с помощью западных миротворцев", – добавляет в твиттере Каспаров.
Александр Щерба, ранее бывший послом Украины в Австрии, а ныне главный советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" не скрывает эмоций, комментируя редакционную колонку газеты.
"Только почитайте позорную редакционную колонку New York Times. Дело, которое они не понимают: ожидание "трудных решений" от Украины (уступить большие территории) означает массовый террор и геноцид на территориях, которые уступили. Мы не можем кормить крокодила своими людьми. Поэтому мы будем бороться с согласием или без согласия на это от New York Times", – пишет украинский дипломат.
Бывший посол США в России (2011–2014 годы) Майкл Макфол призывает лидеров США и Европы начать предоставлять Украине более качественное вооружение и ускорить темпы его отправки.
"Если лидеры США и Европы хотят окончания войны в Украине как можно скорее, тогда они как можно скорее должны предоставить Украине больше оружия и лучшее оружие, чтобы остановить оккупационную армию Путина. Отправка в Украину менее качественного оружия более медленными темпами будет продолжать эту войну", - отметил американский дипломат.
На позицию редакции NYT отреагировал и советник украинского президента Михаил Подоляк.
По его словам, Украина считает, что любые уступки перед врагом – это отложенная на позже война. Он заверил, что Киев не будет торговать суверенитетом, людьми или территорией.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в конце суток 23 мая сказал, что у Украины "нет никакой альтернативы, кроме как бороться и победить, освободить нашу землю и наших людей. Потому что оккупанты хотят забрать у нас не просто что-то, а все, что у нас есть, включая право на жизнь для украинцев".
По словам Зеленского, тяжелейшая боевая ситуация сейчас на Донбассе.
"Бахмут, Попасная, Северодонецк – на этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность на это время. Они устроили там бойню и пытаются уничтожить все живое, буквально. Никто не разрушал Донбасс так, как делают это сейчас российские военные", – сказал президент Украины.
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"1.Відведення усіх військ Росії від суверенної території України. 2. Повернення додому кожного українського громадянина, викраденого Росією. 3. План щодо виплат за всі руйнування, скоєні незаконним вторгнення Росії".
как правило у такого лобби присутствует нарушение закона в финансовой сфере - нарушение с налогами ,коррупция, участие в совместном бизнесе с рашей и т д
БЕСПЛАТНО НА ЗАПАДЕ НИКТО НИЧЕГО ДЛЯ РАШИ НЕ ДЕЛАЕТ - все имеют свои интересы
********** теж. Бажаю журналістам написавшим цю статтю і власникам цієї газети відчути
на своїй шкурі прильоти кацапських ракет по їх дома і бажаю їм тікати розбомбленими мостами
разом с дітьми під обстрілами рятуючи свої життя
Мой дед умер 24 февраля…
Мой дед умер 24 февраля. Накануне, в полубреду, он говорил мне, что в мире пахнет порохом, и я тогда еле разбирал его лепет, потому что никогда не интересовался политикой. Мой любимый и умный дед, который с детства учил меня паять радиоприемники и знать наизусть закон Ома, дед, который заменил мне отца на то время, пока мои родители были в разводе… Он всегда был для меня образцом, но его больше нет. Теперь я даже не могу его похоронить по-человечески, потому что началась война.
Все, что я могу, чтобы почтить его светлую память - это иногда звонить ему в глухую подмосковную деревню - туда еще не добрались ракеты фашистов и мобильная связь там пока что имеется. Когда он не занят ковырянием в земле, он берет трубку, и тогда мы говорим о погоде, здоровье, помидорной рассаде, мотокультиваторах, новейших электромагнитных приборах для ионизации воды, которые, по слухам, помогают ото всех стариковских болезней и прочей чепухе. О чем еще говорить на том свете с людьми, которые никогда не видели моря?
Я стараюсь не поднимать тему войны, после которой его не стало. Но когда он заговаривает о ней сам, мне хочется сказать: передай, пожалуйста, трубку, моему деду. Тому, который учил меня паять микросхемы и правильно делить напряжение на сопротивление. Тому, с которым мы играли в шахматы и который говорил мне о том, что нет ничего страшнее войны, когда люди, которых ты любил и уважал с детства, в одночасье перестают существовать по причине чьего-то коллективного безумия. Но его больше нет, и мне некому говорить эти слова - я просто молчу в трубку и жду, пока он прекратит в сотый раз пересказывать содержимое внутренностей телевизора.
Да, единственное, к чему он так и не смог привить мне любовь - это телевизоры. Мне всегда было скучно разбираться в особенностях работы вакуумных ламп, потому что уже в моем детстве все телевизоры работали на микросхемах, и я почему-то чувствовал, что эти его теплые ламповые навыки мне уже никогда не пригодятся на практике. Но для него их ремонт - это был не только кусок хлеба в суровые девяностые, но и страсть всей его жизни. По иронии судьбы, телевизор же стал и причиной его смерти, поэтому там, где на кисельном берегу покоится его тело, никогда не умолкают соловьиные трели и не выключается Первый Канал. Такова была его последняя воля.
Я люблю тебя, дедушка, несмотря на то, что ты никогда не прочитаешь этих строк, потому что в твоем загробном деревенском мире никогда не было и не будет свободного интернета. Когда-нибудь мы обязательно встретимся - либо у твоего телевизора рано или поздно перегорит последняя лампочка и ты воскреснешь, не найдя отечественных аналогов импортным комплектующим для ремонта, либо я разложусь на атомы и улечу в гости с первым же сквозняком подальше от эпицентра взрыва в твои сельские ипеня.
Мы вряд ли узнаем друг друга при встрече. Но это не важно, потому что смерти нет, пока тебя помнит хотя бы один человек. И в этом смысле очень жаль, что, по всей видимости, президент страны, в которой я живу, так никогда и не сможет сдохнуть до конца…
ми отримали перші тривожні дзвіночки нового етапу:
1.Шольц і Макрон виступили за переговори
2.ООН виступила з ініціативою послабити санкції в обмін на деблокаду зерна
3.Міллі дзвонив Герасімову
4.Італія вийшла з мирним планом, який починається не з виведення російських військ, а з припинення вогню
5.Гуляє інформація про те, що США таки не готові надати нам MRLS
6.Нью-Йорк таймс вийшла з редакційною статтею про те, що Україна не може перемогти
7.6 пакет санкцій ЄС залишається заблокованим(С)
та й видатні дермаки парку квартальского періоду досі не СІЗО СБУ, а вільно банкують на печерських пагорбах..(
И тишина... Никто не хочет? Так какого... вы нам это предлагаете???
А щодо путінферштейн у світі, це виплекана ним система, яка бере початок ще від володьки леніна. В Україні станом на 24 лютого було не менше 30 шпигунів, які сиділи на ставці у ФСБ, багато хто здриснув і не вернеться. За шальні гроші вони продадуть все, але роботодателей не обманеш, будуть вертати, починаючи з Медведчука.
Шо напише Ньюйорк Таймс: "на очереді новий пакт молотова-рибентропа"?
І далі за процедурою
Денег выпросить у Запада и доложить свои.
Также наладить выпуск дронов камикадзе - можно по лицензии.
Нужно попробовать. Так будет надежнее всего.
віддасть наприклад частину своєї даржави Україні як компенсацію за такий мир