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Новости Война
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"Старый трюк Путина. Отвратительно. Это давление на Украину "союзников", повторяющих линию Кремля", - реакция экспертов на статью NYT по поводу уступок перед РФ

донецк,луганск,донбасс

Ряд международных экспертов, наблюдающих за событиями в Украине, раскритиковали редакционную статью издания New York Times, авторы которой допустили, что Украина будет вынуждена уступить территории России, чтобы завершить войну. Эксперты считают, что Кремль прибег к своей испытанной тактике, используя западные СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Спланированное "давление на Украину" – так эксперты реагируют на статью NYT, где говорится, что Киев для компромисса должен уступить территории.

"Не в лучших интересах Америки – погрузиться в тотальную войну с Россией, даже если мир путем переговоров может потребовать от Украины принятия сложных решений. … Если конфликт все-таки приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принять болезненные территориальные решения, в которых будет нуждаться любой компромисс", – говорится в статье NYT от 19 мая 2022 года.

"Решающая военная победа Украины над Россией, в результате которой Украина возвращает себе все территории, захваченные Россией с 2014 года, не является реалистичной целью", – продолжают авторы статьи.

Они призывают Байдена выставить рамки, как долго Украину можно поддерживать и помогать ей: "Байден должен четко дать понять президенту Зеленскому и украинскому народу, что есть предел того, как далеко США и НАТО могут зайти в противостоянии с Россией, и также предел, сколько оружия, денег и политической поддержки могут предоставить США.

"Путин вложил слишком много личного престижа в это вторжение, чтобы отступить", – пишут редакторы NYT.

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Андерс Аслунд, эксперт "Атлантического Совета", удивляется, почему на Западе беспокоятся о сохранении репутации российского президента.

"Я не понимаю, почему бы кто-то хотел, чтобы самый плохой сейчас человек на земле – Владимир Путин – смог сохранить свое лицо? Какую мораль вы отстаиваете? Скажите мне. Почему вы не хотите, чтобы он потерпел поражение и был низложен, так как я этого хочу?", - отметил в твиттере Аслунд.

В своем следующем твите Аслунд критикует некоторых европейских лидеров за заигрывание с Россией: "Я бы призвал Макрона и Шольца прекратить баловать Путина своими вредоносными телефонными звонками. Если вы не знаете, что делать, придерживайтесь клятвы Гиппократа: "Не мешайте!".

Американский военный специалист Джон Спенсер, возглавляющий кафедру исследований ведения войны в условиях города в Институте современной войны, а также автор книги Connected Soldiers, на своей твиттер-странице предлагает три условия, после которых Украина может договариваться с Россией о мире:

"1. Отвод всех войск России с суверенной территории Украины.
2. Возвращение домой каждого украинского гражданина, похищенного Россией.
3. План по выплатам за все разрушения, совершенные незаконным вторжением России".


Российский политический активист Гарри Каспаров называет статью в американском издании NYT давлением на Украину.

"Отвратительно. Это то же давление на Украину со стороны ее "союзников", которые повторяют линию Кремля, что он хочет мира, но продолжает путинскую оккупацию и геноцид. За 24 часа одни и те же кремлевские месседжи – в New York Times, BBC и от министра иностранных дел Франции", – пишет в твиттере Каспаров.

"Это не случайность, эта "мирная" кампания выходит из Кремля именно тогда, когда на пути появляется все больше и все лучшее оружие из США. Это старый трюк Путина: захватить территорию силой, а затем призвать к прекращению огня для консолидации, с помощью западных миротворцев", – добавляет в твиттере Каспаров.

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Александр Щерба, ранее бывший послом Украины в Австрии, а ныне главный советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" не скрывает эмоций, комментируя редакционную колонку газеты.

"Только почитайте позорную редакционную колонку New York Times. Дело, которое они не понимают: ожидание "трудных решений" от Украины (уступить большие территории) означает массовый террор и геноцид на территориях, которые уступили. Мы не можем кормить крокодила своими людьми. Поэтому мы будем бороться с согласием или без согласия на это от New York Times", – пишет украинский дипломат.

Бывший посол США в России (2011–2014 годы) Майкл Макфол призывает лидеров США и Европы начать предоставлять Украине более качественное вооружение и ускорить темпы его отправки.

"Если лидеры США и Европы хотят окончания войны в Украине как можно скорее, тогда они как можно скорее должны предоставить Украине больше оружия и лучшее оружие, чтобы остановить оккупационную армию Путина. Отправка в Украину менее качественного оружия более медленными темпами будет продолжать эту войну", - отметил американский дипломат.

На позицию редакции NYT отреагировал и советник украинского президента Михаил Подоляк.

По его словам, Украина считает, что любые уступки перед врагом – это отложенная на позже война. Он заверил, что Киев не будет торговать суверенитетом, людьми или территорией.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в конце суток 23 мая сказал, что у Украины "нет никакой альтернативы, кроме как бороться и победить, освободить нашу землю и наших людей. Потому что оккупанты хотят забрать у нас не просто что-то, а все, что у нас есть, включая право на жизнь для украинцев".

По словам Зеленского, тяжелейшая боевая ситуация сейчас на Донбассе.

"Бахмут, Попасная, Северодонецк – на этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность на это время. Они устроили там бойню и пытаются уничтожить все живое, буквально. Никто не разрушал Донбасс так, как делают это сейчас российские военные", – сказал президент Украины.

Зеленский Владимир (20266) Каспаров Гарри (72) пропаганда (3672) путин владимир (31224) суверенитет (165) Донбасс (26955) Аслунд Андерс (39) Щерба (69) Макрон Эмманюэль (1299) Макфол Майкл (24) Подоляк Михаил (246) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+65
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24.05.2022 10:42
+36
Очень важно сейчас вычислять фамилии проросийского лобби среди политиков, журналистов , бизнесменов на Западе и ДЕЛАТЬ ИХ ОТКРЫТЫМИ .
как правило у такого лобби присутствует нарушение закона в финансовой сфере - нарушение с налогами ,коррупция, участие в совместном бизнесе с рашей и т д
БЕСПЛАТНО НА ЗАПАДЕ НИКТО НИЧЕГО ДЛЯ РАШИ НЕ ДЕЛАЕТ - все имеют свои интересы
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24.05.2022 10:48
+32
три умови, після яких Україна може домовлятися з Росією про мир:
"1.Відведення усіх військ Росії від суверенної території України. 2. Повернення додому кожного українського громадянина, викраденого Росією. 3. План щодо виплат за всі руйнування, скоєні незаконним вторгнення Росії".
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24.05.2022 10:42
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24.05.2022 10:42 Ответить
ПАНИКЁР!!!!!!!
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24.05.2022 12:59 Ответить
ні, звичайна дура
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25.05.2022 07:07 Ответить
три умови, після яких Україна може домовлятися з Росією про мир:
"1.Відведення усіх військ Росії від суверенної території України. 2. Повернення додому кожного українського громадянина, викраденого Росією. 3. План щодо виплат за всі руйнування, скоєні незаконним вторгнення Росії".
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24.05.2022 10:42 Ответить
4. ******* путіним по кримському мосту, якщо міст ще буде цілий.
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24.05.2022 10:55 Ответить
зруйнувати кремль, раніше на фіг не треба було, але тепер...
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24.05.2022 11:59 Ответить
Таке враження, що в New York Times пролізли чергові «німецькі інтелектуали»
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24.05.2022 10:42 Ответить
Орки массово покидают свои позиции в Новой Каховке и других сёлах, возле Херсона движ. Они куда-то ломятся, скорей всего на восток. Надеюсь наши с верху это видят.
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24.05.2022 10:44 Ответить
Или в сторону Кривого Рога.
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24.05.2022 10:57 Ответить
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24.05.2022 10:45 Ответить
Очень важно сейчас вычислять фамилии проросийского лобби среди политиков, журналистов , бизнесменов на Западе и ДЕЛАТЬ ИХ ОТКРЫТЫМИ .
как правило у такого лобби присутствует нарушение закона в финансовой сфере - нарушение с налогами ,коррупция, участие в совместном бизнесе с рашей и т д
БЕСПЛАТНО НА ЗАПАДЕ НИКТО НИЧЕГО ДЛЯ РАШИ НЕ ДЕЛАЕТ - все имеют свои интересы
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24.05.2022 10:48 Ответить
Надо мир очистить от кацапской гнили ‼️‼️‼️
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24.05.2022 10:50 Ответить
Давайте будемо реалістами і не приписувати слова Зеленського другим смі. Він сам говорить,другі слухають і викладають на ресурсах. Ми не жадні-слова зе,як не має варіанту окуповану частину силою повертати. Це від вчора. І знову зе.
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24.05.2022 10:45 Ответить
зато кто то много бабок срубил за пасквиль
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24.05.2022 10:46 Ответить
У ***** агентура по всьому світу.
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24.05.2022 10:47 Ответить
Что бы хорошо сберечь лицо Путина, его сначала надо аккуратно срезать.
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24.05.2022 11:59 Ответить
Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно.Коалиция союзников будет стремиться прорвать российскую блокаду, предоставив "защитный коридор" из Одессы через Босфор, пишет британская https://www.thetimes.co.uk/article/royal-navy-could-escortgrain-ships-through-odesa-blockade-6cdp626xq/ Times .
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24.05.2022 10:48 Ответить
Французькі САУ CAESAR певно вже працюють на фронті.https://t.me/LastBP/9405
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24.05.2022 10:50 Ответить
Цікаво хто автор ? Черговий *********** *****...
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24.05.2022 10:50 Ответить
для усіх охочих зберігти обличчя путлера можу виділити три літри формаліну!
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24.05.2022 10:51 Ответить
Кремлівські посіпаки,через Генітальнішего втілюють кремлівський сценарій!!на сьогодення,це замирення на ******** позиціях !!!!)))
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24.05.2022 10:53 Ответить
Кацапські печеньки американські журналісти і власники газет типу "Нью Йорк Таймз"
********** теж. Бажаю журналістам написавшим цю статтю і власникам цієї газети відчути
на своїй шкурі прильоти кацапських ракет по їх дома і бажаю їм тікати розбомбленими мостами
разом с дітьми під обстрілами рятуючи свої життя
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24.05.2022 10:54 Ответить
А теперь уже не ясно кто именно это заказывает -***** или зекрыса...или оба скинулись...
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24.05.2022 10:54 Ответить
Ось хто-хто, а Каспаров би краще мовчав!
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24.05.2022 10:54 Ответить
А що не так з Каспаровим?
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24.05.2022 10:57 Ответить
Він нещодавно заявляв, що буде захищати "русскій мір" в Криму.
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24.05.2022 11:00 Ответить
что???? впервые слышу!!!
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24.05.2022 21:49 Ответить
він заявив що першість в допомозі Україні у Німеччини, але то м"ягко кажучі не так, хиба він допомогою вважає обіцянки-цяцянки і вирази скрайньої стурбованності, так що аж зморшкі повилазали, то не було уточнено.
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24.05.2022 12:03 Ответить
Пишут из расеи:
Мой дед умер 24 февраля…

Мой дед умер 24 февраля. Накануне, в полубреду, он говорил мне, что в мире пахнет порохом, и я тогда еле разбирал его лепет, потому что никогда не интересовался политикой. Мой любимый и умный дед, который с детства учил меня паять радиоприемники и знать наизусть закон Ома, дед, который заменил мне отца на то время, пока мои родители были в разводе… Он всегда был для меня образцом, но его больше нет. Теперь я даже не могу его похоронить по-человечески, потому что началась война.

Все, что я могу, чтобы почтить его светлую память - это иногда звонить ему в глухую подмосковную деревню - туда еще не добрались ракеты фашистов и мобильная связь там пока что имеется. Когда он не занят ковырянием в земле, он берет трубку, и тогда мы говорим о погоде, здоровье, помидорной рассаде, мотокультиваторах, новейших электромагнитных приборах для ионизации воды, которые, по слухам, помогают ото всех стариковских болезней и прочей чепухе. О чем еще говорить на том свете с людьми, которые никогда не видели моря?

Я стараюсь не поднимать тему войны, после которой его не стало. Но когда он заговаривает о ней сам, мне хочется сказать: передай, пожалуйста, трубку, моему деду. Тому, который учил меня паять микросхемы и правильно делить напряжение на сопротивление. Тому, с которым мы играли в шахматы и который говорил мне о том, что нет ничего страшнее войны, когда люди, которых ты любил и уважал с детства, в одночасье перестают существовать по причине чьего-то коллективного безумия. Но его больше нет, и мне некому говорить эти слова - я просто молчу в трубку и жду, пока он прекратит в сотый раз пересказывать содержимое внутренностей телевизора.

Да, единственное, к чему он так и не смог привить мне любовь - это телевизоры. Мне всегда было скучно разбираться в особенностях работы вакуумных ламп, потому что уже в моем детстве все телевизоры работали на микросхемах, и я почему-то чувствовал, что эти его теплые ламповые навыки мне уже никогда не пригодятся на практике. Но для него их ремонт - это был не только кусок хлеба в суровые девяностые, но и страсть всей его жизни. По иронии судьбы, телевизор же стал и причиной его смерти, поэтому там, где на кисельном берегу покоится его тело, никогда не умолкают соловьиные трели и не выключается Первый Канал. Такова была его последняя воля.

Я люблю тебя, дедушка, несмотря на то, что ты никогда не прочитаешь этих строк, потому что в твоем загробном деревенском мире никогда не было и не будет свободного интернета. Когда-нибудь мы обязательно встретимся - либо у твоего телевизора рано или поздно перегорит последняя лампочка и ты воскреснешь, не найдя отечественных аналогов импортным комплектующим для ремонта, либо я разложусь на атомы и улечу в гости с первым же сквозняком подальше от эпицентра взрыва в твои сельские ипеня.

Мы вряд ли узнаем друг друга при встрече. Но это не важно, потому что смерти нет, пока тебя помнит хотя бы один человек. И в этом смысле очень жаль, что, по всей видимости, президент страны, в которой я живу, так никогда и не сможет сдохнуть до конца…
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24.05.2022 10:58 Ответить
Почалося.Кремлівські консерви в дії.Ось досить цікава думка про те,що відбувається.


ми отримали перші тривожні дзвіночки нового етапу:

1.Шольц і Макрон виступили за переговори

2.ООН виступила з ініціативою послабити санкції в обмін на деблокаду зерна

3.Міллі дзвонив Герасімову

4.Італія вийшла з мирним планом, який починається не з виведення російських військ, а з припинення вогню

5.Гуляє інформація про те, що США таки не готові надати нам MRLS

6.Нью-Йорк таймс вийшла з редакційною статтею про те, що Україна не може перемогти

7.6 пакет санкцій ЄС залишається заблокованим(С)
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24.05.2022 11:05 Ответить
Посилання не працює.
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24.05.2022 11:48 Ответить
https://glavcom.ua/columns/vandrusiv/hmari-na-gorizonti-tretogo-etapu-viyni-847845.html Хмари на горизонті третього етапу війни
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24.05.2022 12:34 Ответить
чомусь не дивує,що заява Верховного про сотні тисяч загиблих українців при визволенні України співзвучна заказусі кацапів у New York Times..
та й видатні дермаки парку квартальского періоду досі не СІЗО СБУ, а вільно банкують на печерських пагорбах..(
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24.05.2022 11:09 Ответить
а скільки загине, якщо не визволяти не озвучили? ну ясно, ніхто ж не дізнається, очі не бачать - серце не болить.
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24.05.2022 12:01 Ответить
Вот пусть свои земли отдают врагам те, кто такое предлагает.
И тишина... Никто не хочет? Так какого... вы нам это предлагаете???
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24.05.2022 11:13 Ответить
ну так вони ж мабуть вважають нас недолугими, думають, а раптом купляться, інтереси на поправлять, а що там далі з ними буде, їх проблема. Треба було думати своєю головою. Це ж "політика - мистецтво знати свої вигоди".
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24.05.2022 12:07 Ответить
чув, що газета має в пайщиках пайщика ізмайловських, там навіть світило журналістики Моніка Мандель друкувалась. Вплинула на кристалізацію громадської думки у США, рижий клінічний ідіот похоронив свої надії на повторне президенство, замість 68 в нього залишилось лише 11 друзів Трампа (сенаторів)
А щодо путінферштейн у світі, це виплекана ним система, яка бере початок ще від володьки леніна. В Україні станом на 24 лютого було не менше 30 шпигунів, які сиділи на ставці у ФСБ, багато хто здриснув і не вернеться. За шальні гроші вони продадуть все, але роботодателей не обманеш, будуть вертати, починаючи з Медведчука.
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24.05.2022 11:18 Ответить
Це ж треба. Ніколи такого не було і от - знову. Взагалі приємно дивує така масова реакція на матеріали NYT. До цього в медіа-просторі подібного помічалось мало. Хоча The New York Times, CNN, BBC і абсолютна більшість західних ЗМІ давно представляють собою шльондр на роботі в "демократичної партії" США з обамобайденами, і в інших "лібералів" (в 2022 році читай - соціалістів) Західної Європи. А ті в свою чергу - проституток ху#ла.
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24.05.2022 11:19 Ответить
Абсолютно точно. У нас кто-то и что-то на Западе написал, сразу народ на ушах стоит. А кто это и для чего он это написал, разбираются уже потом и то, далеко не все. Свою повестку надо формировать, своими дипломатами и диаспорой в первую очередь, а не из статеек далекоидущие выводы делать
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24.05.2022 11:32 Ответить
Ну завтра путлер буде в Польщі.
Шо напише Ньюйорк Таймс: "на очереді новий пакт молотова-рибентропа"?
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24.05.2022 11:28 Ответить
Ж2 США ПОЧАЛА ПІДГОТОВКУ НАСЕЛЕННЯ ДО ЗДАЧІ УКРАЇНИ.
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24.05.2022 11:30 Ответить
Эта война закончится не просто ОСВОБОЖДЕНИЕМ территорий Украины, а ПОЛНЫМ КРАХОМ и РАЗВАЛОМ москалькой ЫМПЕРИИ! По-другому уже не получится!
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24.05.2022 11:31 Ответить
Ни о каком "сохранении лица" речи быть не может, бункерная Крыса (и Упырь) должна ОДНОЗНАЧНО ПОДОХНУТЬ, а всех выжившие военных преступники (включая пропагандонов) нужно ПОВЕСИТЬ без жалости и снисхождений (никто не должен уйти от ответсвенности)!
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24.05.2022 11:38 Ответить
В принципе, лицо можно и сохранить , почему нет ? Забальзамировать, мумифицировать, остальное кремировать. Желательно сегодня или завтра.
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24.05.2022 15:53 Ответить
Кацапские деньги действуют.
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24.05.2022 12:13 Ответить
Визнати ВСІХ авторів, які підписались під цією статтею, та редактора, який допустив цей матеріал до публікації, ПОСІБНИКАМИ МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ.
І далі за процедурою
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24.05.2022 12:16 Ответить
Нужно срочно запускать производство своих ракет в Польше, Прибалтике - где угодно, но свои.
Денег выпросить у Запада и доложить свои.
Также наладить выпуск дронов камикадзе - можно по лицензии.
Нужно попробовать. Так будет надежнее всего.
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24.05.2022 12:48 Ответить
хто закликає до примирення через поступки може сам поділиться своєю територією,
віддасть наприклад частину своєї даржави Україні як компенсацію за такий мир
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24.05.2022 14:18 Ответить
"THE NEW YORK TIMES EDITORIAL BOARD is made up of opinion journalists who rely on research, debate and individual expertise to reach a shared view of important issues. The board does not speak for the newsroom or The Times as a whole. Rather, amid the contending individual voices of Times Opinion, it aims to provide a consistent, independent view of the world based on time-tested institutional values.
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24.05.2022 14:50 Ответить
Не ожидала от NYT такого позорища! И здесь кремлядская собака порылась... 🤬
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05.06.2022 00:07 Ответить
 
 