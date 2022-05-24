Экс-президент Молдовы Додон, подозреваемый в государственной измене, задержан на 72 часа, - Генпрокуратура

Экс-президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям Уголовного кодекса, в частности, о государственной измене.

Об этом сообщила спикер генеральной прокуратуры Молдовы Марианна Керпек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа", - отметила она.

По словам Керпека, во вторник утром сотрудники Службы информации и безопасности совместно с Антикоррупционной прокуратурой проводят обыски в доме Додона.

"Также производятся обыски в других местах. В общей сложности обыски проводятся в 12 помещениях. Изучается недвижимое имущество, принадлежащее посредникам. Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партии от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена"", - добавила она.

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