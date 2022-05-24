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Экс-президент Молдовы Додон, подозреваемый в государственной измене, задержан на 72 часа, - Генпрокуратура

додон,путін

Экс-президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям Уголовного кодекса, в частности, о государственной измене.

Об этом сообщила спикер генеральной прокуратуры Молдовы Марианна Керпек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа", - отметила она.

По словам Керпека, во вторник утром сотрудники Службы информации и безопасности совместно с Антикоррупционной прокуратурой проводят обыски в доме Додона.

"Также производятся обыски в других местах. В общей сложности обыски проводятся в 12 помещениях. Изучается недвижимое имущество, принадлежащее посредникам. Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партии от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена"", - добавила она.

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задержание (6674) Молдова (1868) государственная измена (1534) Додон Игорь (137)


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Топ комментарии
+9
МОЖЕТ И ДО СИЯРТО ДОЙДЕТ !?)
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24.05.2022 11:01
+8
Неужто даже молдованы проснулись когда на горизонте нарисовался писец
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24.05.2022 11:05
+5
Довго думала як тактично написати, щоб знову в бан не потрапити. Ви памятку для чиновника якісну залишили. Бережіть себе і Україну
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24.05.2022 10:59
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Довго думала як тактично написати, щоб знову в бан не потрапити. Ви памятку для чиновника якісну залишили. Бережіть себе і Україну
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24.05.2022 10:59 Ответить
дон дон
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24.05.2022 11:01 Ответить
МОЖЕТ И ДО СИЯРТО ДОЙДЕТ !?)
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24.05.2022 11:01 Ответить
В Молдове власть поменялась, а в Венгрии нет
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24.05.2022 15:32 Ответить
Був Додон,буде штопаний през!!!)))
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24.05.2022 11:04 Ответить
Неужто даже молдованы проснулись когда на горизонте нарисовался писец
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24.05.2022 11:05 Ответить
У молдован лише одна надія,сподіватися та молитися за перемогу України!!))
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24.05.2022 11:15 Ответить
Ага, чтобы за просто так получить счастливую жизнь, да вообще просто жизнь? Хотят выжить - пускай приезжают воевать за Украину. Создают свои батальоны, все же их никто без проверки не будет брать в существующие, мало ли шпионы. Но отправить воевать на фронт можно. Покажут себя в бою с пользой и тем самым защитят свою страну. А если нет, то будут платить репарации по тому или иному поводу, как и Беларусь. На деле конечно никто не поедет. Зачем молдовчанину это, сел и поехал в Румынию. Аналогично и большинство белорусов, еда у них есть, деньги тоже есть от нефтедолларов России, никто бы и не пошел воевать. Надо немного иначе формулировать повестку. Надо дать им понять, что если они не помогут Украине максимально возможно с военной точки зрения, то мы не будем капитулировать, а предложим Путину объединиться с ним при условии нанесения ядерного удара по Парижу и Берлину, а затем сухопутного нападения вдвоем на них. Вот такие условия, чтобы не жить в кровавой мясорубке 3 года. Чтобы выбирали, либо поставляют помощь, либо получат Газманова у триумфальной арки.
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24.05.2022 12:55 Ответить
Идиот.
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24.05.2022 13:35 Ответить
Так что, Додону будут 72 часа отбивать почки ? А есть какой-то стрим ?
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24.05.2022 11:47 Ответить
все эти додоны,орбаны,ле пен и прочая ************* мразь должны болтаться в петле!
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24.05.2022 12:15 Ответить
Молодець Молдова! Так тримати! А для нас зауважу, у Молдові злочинців затримують на 72години, як і в середньому у всьому цивілізованому світі! А в Україні людина може бути затримана на місяці,а то і роки в СІЗО провести без обвинувачення і суду! Привіт верховним радам всіх скликань!
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24.05.2022 15:16 Ответить
Не каждому скоту масленица...
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24.05.2022 20:41 Ответить
 
 