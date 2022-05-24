Техническое обслуживание кораблей РФ невозможно из-за санкций, моряки отказываются выполнять боевые задания, - ГУР

Моряки каспийской флотилии РФ отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Надлежащее техническое обслуживание кораблей невозможно из-за введенных против страны-оккупанта международных санкций. В частности, невозможен ремонт навигационного оборудования и дизельного оборудования боевых кораблей флотилии.

"Чтобы обеспечить плавучесть на некоторых кораблях, включая носители крылатых ракет, вместо оригинальных блоков были установлены агрегаты от бытовой техники китайского производства, которые приобрели по завышенной в несколько раз цене. Теперь каждый выход в море знакомые с "импортозамещением" оккупанты воспринимают как билет в один конец. Ведь он может стать для них последним и привести к экологической катастрофе в регионе", - заявляет разведка.

По данным ГУР, командование каспийской флотилии, опасаясь проверок и обвинений в хищении выделенных на закупку запасных частей средств, дало распоряжение всячески скрывать факты небоеспособности корабельного состава. Виновных в утечке этой информации угрожают обвинить в государственной измене и приговорить к 15 годам тюрьмы.

"Моряки 106 бригады надводных кораблей каспийской флотилии южного военного округа РФ, которые в составе морской группировки участвуют в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей. Оккупанты решили тайно написать коллективные письма Путину и Шойгу, в которых раскрыть все финансовые махинации командования", – говорится в сообщении.

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