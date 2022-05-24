Техническое обслуживание кораблей РФ невозможно из-за санкций, моряки отказываются выполнять боевые задания, - ГУР
Моряки каспийской флотилии РФ отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
Надлежащее техническое обслуживание кораблей невозможно из-за введенных против страны-оккупанта международных санкций. В частности, невозможен ремонт навигационного оборудования и дизельного оборудования боевых кораблей флотилии.
"Чтобы обеспечить плавучесть на некоторых кораблях, включая носители крылатых ракет, вместо оригинальных блоков были установлены агрегаты от бытовой техники китайского производства, которые приобрели по завышенной в несколько раз цене. Теперь каждый выход в море знакомые с "импортозамещением" оккупанты воспринимают как билет в один конец. Ведь он может стать для них последним и привести к экологической катастрофе в регионе", - заявляет разведка.
По данным ГУР, командование каспийской флотилии, опасаясь проверок и обвинений в хищении выделенных на закупку запасных частей средств, дало распоряжение всячески скрывать факты небоеспособности корабельного состава. Виновных в утечке этой информации угрожают обвинить в государственной измене и приговорить к 15 годам тюрьмы.
"Моряки 106 бригады надводных кораблей каспийской флотилии южного военного округа РФ, которые в составе морской группировки участвуют в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей. Оккупанты решили тайно написать коллективные письма Путину и Шойгу, в которых раскрыть все финансовые махинации командования", – говорится в сообщении.
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А ви гадали, що між ними нема сполучення?
Просто наша розвідка "забула" додати, що їх випорють, на гауптвахту посадять, 15 роками пригрозить і вони заткнуться і вийдуть у море хоч на дитячих коритах.
Чего не смеетесь?
Не смешно?
Это РАСИЯ!!!
телеграм от Дурова, которого сильно преследуя, аккуратно выперли....
просто странно что Вольнов это рекламирует.
куди цього ушльопка подіти?