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Новости Агрессия России против Украины Война
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Техническое обслуживание кораблей РФ невозможно из-за санкций, моряки отказываются выполнять боевые задания, - ГУР

гур

Моряки каспийской флотилии РФ отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Надлежащее техническое обслуживание кораблей невозможно из-за введенных против страны-оккупанта международных санкций. В частности, невозможен ремонт навигационного оборудования и дизельного оборудования боевых кораблей флотилии.

"Чтобы обеспечить плавучесть на некоторых кораблях, включая носители крылатых ракет, вместо оригинальных блоков были установлены агрегаты от бытовой техники китайского производства, которые приобрели по завышенной в несколько раз цене. Теперь каждый выход в море знакомые с "импортозамещением" оккупанты воспринимают как билет в один конец. Ведь он может стать для них последним и привести к экологической катастрофе в регионе", - заявляет разведка.

По данным ГУР, командование каспийской флотилии, опасаясь проверок и обвинений в хищении выделенных на закупку запасных частей средств, дало распоряжение всячески скрывать факты небоеспособности корабельного состава. Виновных в утечке этой информации угрожают обвинить в государственной измене и приговорить к 15 годам тюрьмы.

"Моряки 106 бригады надводных кораблей каспийской флотилии южного военного округа РФ, которые в составе морской группировки участвуют в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей. Оккупанты решили тайно написать коллективные письма Путину и Шойгу, в которых раскрыть все финансовые махинации командования", – говорится в сообщении.

Читайте: Разведка выложила список военных преступников из флота России, обстреливающих города Украины ракетами. СПИСОК

корабль (2041) море (376) разведка (4170) флот (808)


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Топ комментарии
+12
ГУР перетворився на жовту пресу.
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24.05.2022 10:58
+9
Буданов це якийсь блогер-невдаха із повадками екстрасенса.
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24.05.2022 11:00
+7
Який найвеличніший, такий і Буданов у нього.
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24.05.2022 11:00
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З ким вони там воюють в тому озері?
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24.05.2022 10:54 Ответить
Багато їх переведено у Чорне море.
А ви гадали, що між ними нема сполучення?
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24.05.2022 11:07 Ответить
Вони з Каспія обстрілюють рокетами міста України.
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24.05.2022 12:20 Ответить
Який найвеличніший, такий і Буданов у нього.
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24.05.2022 11:00 Ответить
ГУР перетворився на жовту пресу.
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24.05.2022 10:58 Ответить
Буданов це якийсь блогер-невдаха із повадками екстрасенса.
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24.05.2022 11:00 Ответить
слава абдристовича не дає спокою...
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24.05.2022 11:03 Ответить
Хтось ще вірить в цю і подібну зелену локшину?
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24.05.2022 11:02 Ответить
Я вірю.
Просто наша розвідка "забула" додати, що їх випорють, на гауптвахту посадять, 15 роками пригрозить і вони заткнуться і вийдуть у море хоч на дитячих коритах.
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24.05.2022 11:11 Ответить
"Окупанти вирішили таємно написати колективні листи Путіну та Шойгу, в яких розкрити всі фінансові махінації командування"
Чего не смеетесь?
Не смешно?
Это РАСИЯ!!!
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24.05.2022 11:03 Ответить
Про це https://t.me/DIUkraine/533 повідомляє Головне управління розвідки МО Джерело: \\\\\\\\\

телеграм от Дурова, которого сильно преследуя, аккуратно выперли....
просто странно что Вольнов это рекламирует.
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24.05.2022 11:04 Ответить
А еще Путина пытались отравить просроченной манной кашей, и один раз - киселем, как отстучал морзянкой агент Буданову прямо из бункера *****.
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24.05.2022 11:04 Ответить
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24.05.2022 11:05 Ответить
не на часі! (с) (люся зі слів "боневтік")
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24.05.2022 11:23 Ответить
Броневтік.
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24.05.2022 11:57 Ответить
Какая каспийская флотилия,арестуй того ушлепка,который выступал против начала нормального финансирования украинской армии и перед самой войной сделал GPS привязки всем базам хранения топлива.
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24.05.2022 11:05 Ответить
а того, що - "єслі отдать деньгі на армію, то что останєтся для строительства дорог?"

куди цього ушльопка подіти?
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24.05.2022 11:25 Ответить
Бредова новина. Аже на російських кораблях мінімальна автоматизація, то ж плавучість ніяк не залежить від імпортних мікросхем, все робиться вручну. Так можуть бути питання до радіолокації та систем наведення зброї, але не до плавучості "консервів".
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24.05.2022 11:13 Ответить
Та то писаки попутали плавучість і боєздатність. Не переймайтесь.
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24.05.2022 11:39 Ответить
Буданов -зрадник , але інфрмація вірна.
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24.05.2022 12:21 Ответить
Болванов не неси чуш,а поцікався у моряків,звшдки на кораблі ноги ростуть.
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24.05.2022 19:13 Ответить
 
 