Сейчас несколько тысяч людей находятся в плену. Мы должны их обменять, - Зеленский

Самыми острыми гуманитарными вопросами для Украины сегодня являются обмен пленными, разблокирование украинских портов и экспорт зерна, а также поиск и установление местонахождения незаконно депортированных страной-агрессором украинцев.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время онлайн-общения в Украинском доме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Первое – обмен людей. Это на сегодняшний день гуманитарный момент и политическое решение, которое зависит от поддержки многих государств. Вы знаете, несколько тысяч наших людей находятся в плену после заблокированного Мариуполя, "Азовстали". Кроме того, из Донбасса были люди. Они сегодня в плену. Это абсолютно отважные люди, я им благодарен безмерно. Они проделали большую работу. Уверен, героическую, историческую. Мы должны их обменять", - подчеркнул Глава государства.

По его словам, Украина вовлекла в процесс обмена ООН, Швейцарию, Израиль и многие другие страны, пытающиеся разговаривать с Россией.

Однако, по убеждению президента, нужно не уговаривать РФ, а давить на нее, добиваясь необходимого решения.

"Ни в коем случае заигрывать нельзя, играть с Россией нельзя, но следует давить политически, из-за закрытия бизнеса, из-за нефтяного эмбарго. Угрозы санкционные, бизнесовые. И через эти угрозы достигать возможности обмена. Активизировать обмен наших людей на российских военных", – сказал Зеленский.

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