Сейчас несколько тысяч людей находятся в плену. Мы должны их обменять, - Зеленский
Самыми острыми гуманитарными вопросами для Украины сегодня являются обмен пленными, разблокирование украинских портов и экспорт зерна, а также поиск и установление местонахождения незаконно депортированных страной-агрессором украинцев.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время онлайн-общения в Украинском доме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Первое – обмен людей. Это на сегодняшний день гуманитарный момент и политическое решение, которое зависит от поддержки многих государств. Вы знаете, несколько тысяч наших людей находятся в плену после заблокированного Мариуполя, "Азовстали". Кроме того, из Донбасса были люди. Они сегодня в плену. Это абсолютно отважные люди, я им благодарен безмерно. Они проделали большую работу. Уверен, героическую, историческую. Мы должны их обменять", - подчеркнул Глава государства.
По его словам, Украина вовлекла в процесс обмена ООН, Швейцарию, Израиль и многие другие страны, пытающиеся разговаривать с Россией.
Однако, по убеждению президента, нужно не уговаривать РФ, а давить на нее, добиваясь необходимого решения.
"Ни в коем случае заигрывать нельзя, играть с Россией нельзя, но следует давить политически, из-за закрытия бизнеса, из-за нефтяного эмбарго. Угрозы санкционные, бизнесовые. И через эти угрозы достигать возможности обмена. Активизировать обмен наших людей на российских военных", – сказал Зеленский.
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Так "героически" воевали, что в результате у них более 1000 наших в плену, а у нас ни одного-одна шушера, которая им и даром не на.
в першу чергу обмін Азовців !
а от інструмент тиску на українців - дуже треба.
буде, як з Савченко, тільки помножено на 2500.
Всё как всегда только бла, бла, бла....
Тимчасово окупована територія збільшилась разів в 10, кількість людей в полоні зросла в рази з обранням "чілавєка нє із сістєми"...
В 3 рази більше окупували.
Ну хіба шо на "відосики" які Зеленський знімав 2,5 роки піаричась на "великому будівництві" та іншого "асфальту"...
Это легенда !!!
досить таляпати язиком...роби!!!
Краще вже на тебе обміняти
вспомните Оман. Ему нужно было убрать с виду Азовцев и остальных, причём далеко и надолго, чтобы, вернувшись, не задавали острых вопросов, народ то ребятам больше верит, чем Зе.
Подлость за подлостью. Должны и обменяем - это разные реальности. Кто поручился - путин?
Страшно мне, кто у власти. Ладно, мозги пудрит иностранцам, но мы то видим цену словам.
Фронт держит Армия ценой лучших воинов,часть народа разбежалась по чужим странам, десят
ки тысяч замордованы, а часть плюёт на власть и пытается с другой властью договорится, чтобы элементарно выжить. Вот такой печальный результат 3-х летнего эксперимента. Нравится?!
По глупости или предательству убивают хлопцев в казармах, молчат о недолугах на фронте, зато
мы каждый день считаем, сколько убили врагов. Да мне похрен, их бабы ещё нарожают, мне своих жалко. Нация теряет лучших сынов, а команда президента занята поисками компромата на Порошенко и предвыборной кампанией. Вы доживите ещё до той кампании. Враги внутри и снаружи. Хватит пиариться на костях! Если не тянете, уйдите в отпуск,поезжайте в Оман, отдох
ните, нам будет легче, не надо будет вас стеречь, хотя, кому вы нужны, не специалисты и не воины, так, баласт. Говорят, не меняют коней на переправе : меняют, если кони устали, а то и сами утонут и седоков утянут!