Великобритания обсуждает с союзниками отправку военных кораблей в Черное море для защиты судов с украинским зерном, - The Times
Королевский флот Великобритании может отправить военные корабли в акваторию Черного моря. Такой вариант рассматривается для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Times.
Британия вместе с "коалицией желающих" будет пытаться прорвать российскую блокаду, предоставив "защитный коридор" из Одессы через Босфор.
Возможность отправления в Черное море британских военных кораблей рассматривается из-за опасений, что время для предотвращения мирового продовольственного кризиса истекает. Кроме того, США заявили, что отправляются ракеты большой дальности для уничтожения российских кораблей.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, обсуждавший коридор с министерством иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сказал, что в коалицию могут войти некоторые страны НАТО и другие страны, зависящие от поставок украинского зерна.
Предполагается, что Египет, сильно пострадавший от недостатка пшеницы, также может принять участие в операции. К тому же российское вторжение ощутимо отразилось на его продовольственной безопасности.
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рухайтесь, шановні!
Единственная "бумажка", к которой вяло пытается сейчас апеллировать Украина, это Будапештский меморандум - набор лозунгов без конкретных обязов. Что и было продемонстрированно в 2014 г. Но Украина выводов не сделала и делала для укрепления своей безопасности в 10 раз меньше, чем было необходимо. Нам надо было стать Израилем, а мы стали коррупционным дном с плохо оснащенной и плоховооруженной армией, с обороной чуть больше нуля.
У Украины есть помогаторы на непонятных условиях. Кто-то помогает больше, кто-то меньше. Формально, нам никто и ничего не должен.
Что эта РФ о себе возомнила ?
Пусть попробует зацепиться в натовскими кораблями.
Вместе с тем в Кремле по-прежнему не видят реалистичного сценария, при котором власти могли бы закончить боевые действия в Украине - и сохранить свой рейтинг.
Чем не выход ?
Демократическая Россия победила узурпатора.
@EKantorovich
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https://twitter.com/EKantorovich/status/1528973001860886528 4 ч
Были такие сомалийские пираты. Гроза судоходства. Не было на них управы. А потом решили- хватит надоело и стали их отстреливать. И в одну неделю не стало пиратов В Украине миллионы тонн зерна. Пираты из Мордора блокируют порты. Была бы воля и управа на них найдётся. Была бы воля