РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9643 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 323 34

Великобритания обсуждает с союзниками отправку военных кораблей в Черное море для защиты судов с украинским зерном, - The Times

зерно,экспорт

Королевский флот Великобритании может отправить военные корабли в акваторию Черного моря. Такой вариант рассматривается для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Times.

Британия вместе с "коалицией желающих" будет пытаться прорвать российскую блокаду, предоставив "защитный коридор" из Одессы через Босфор.

Возможность отправления в Черное море британских военных кораблей рассматривается из-за опасений, что время для предотвращения мирового продовольственного кризиса истекает. Кроме того, США заявили, что отправляются ракеты большой дальности для уничтожения российских кораблей.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, обсуждавший коридор с министерством иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сказал, что в коалицию могут войти некоторые страны НАТО и другие страны, зависящие от поставок украинского зерна.

Предполагается, что Египет, сильно пострадавший от недостатка пшеницы, также может принять участие в операции. К тому же российское вторжение ощутимо отразилось на его продовольственной безопасности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты грузят краденое зерно на суда: это видно на ФОТО со спутника

Великобритания (4941) зерно (1070) Черное море (1476)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
У Украины есть союзники - США. Великобритания, Польша, Канада, Литва и Латвия. Германия, Франция, Италия - страны барыги, где только говорят об демократических идеалах, а на деле помогают Путлеру "сохранить лицо". Есть и явные противник или точнее враги - Беларусь, Венгрия, Сербия. Об этом надо помнить постоянно
показать весь комментарий
24.05.2022 11:14
+8
давно пора. поки буде обговорення, все зерно ********...
рухайтесь, шановні!
показать весь комментарий
24.05.2022 11:14
+8
Оце вже діло!
показать весь комментарий
24.05.2022 11:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапня накидає туди мін.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:13 Ответить
може наші вже посипали щурячою присипкою))))
показать весь комментарий
24.05.2022 11:15 Ответить
У кацапні одна пуста башка,а там голови думать будуть. Чого тільки руда коштує....
показать весь комментарий
24.05.2022 11:15 Ответить
давно пора. поки буде обговорення, все зерно ********...
рухайтесь, шановні!
показать весь комментарий
24.05.2022 11:14 Ответить
У Украины есть союзники - США. Великобритания, Польша, Канада, Литва и Латвия. Германия, Франция, Италия - страны барыги, где только говорят об демократических идеалах, а на деле помогают Путлеру "сохранить лицо". Есть и явные противник или точнее враги - Беларусь, Венгрия, Сербия. Об этом надо помнить постоянно
показать весь комментарий
24.05.2022 11:14 Ответить
Помнить надо о том, у Украины НЕТ союзников. Украина за 30 лет не заключила ни одного договора о военной взаимопомощи.
Единственная "бумажка", к которой вяло пытается сейчас апеллировать Украина, это Будапештский меморандум - набор лозунгов без конкретных обязов. Что и было продемонстрированно в 2014 г. Но Украина выводов не сделала и делала для укрепления своей безопасности в 10 раз меньше, чем было необходимо. Нам надо было стать Израилем, а мы стали коррупционным дном с плохо оснащенной и плоховооруженной армией, с обороной чуть больше нуля.
У Украины есть помогаторы на непонятных условиях. Кто-то помогает больше, кто-то меньше. Формально, нам никто и ничего не должен.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:31 Ответить
У Украины сейчас весь мир в союзниках, без всяких бумажек, помогающие вооружением на десятки миллиардов, людского ресурса у себя хватает..
показать весь комментарий
24.05.2022 11:39 Ответить
У Украины сейчас большинство стран союзники и помогают всем чем могут, а вот ватная рф. в жопе... Слава Украине!
показать весь комментарий
24.05.2022 11:59 Ответить
В них є НАТО і Францією чи іншими вони задоволені та паралельних союзів не шукають. Так само з ЄС. Україна не вирішує, хто з ким буде в союзі, роздупліться трохи. Є тільки питання які зусилля прикладає Україна, щоб вступити в їхні союзи
показать весь комментарий
24.05.2022 13:02 Ответить
Оце вже діло!
показать весь комментарий
24.05.2022 11:15 Ответить
ніяк не можна затягувати з ситуацією у Чорному морі
показать весь комментарий
24.05.2022 11:16 Ответить
Затягивать с потоплением кораблей рф никак нельзя !
показать весь комментарий
24.05.2022 12:08 Ответить
Ага. Оружие уже "поставили". Теперь ждем корабли ... Если будет как с поставками оружия, то приедет пара катеров.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:17 Ответить
Ты просто сиди на бутылке молча и наблюдай
показать весь комментарий
24.05.2022 14:54 Ответить
Нужно решение ГЕНАСАМБЛЕИ ООН (для организации военной операции по предотварешению голода), совбез с агрессором в составе бесполезен!
показать весь комментарий
24.05.2022 11:17 Ответить
Неужели нельзя это зерно самим переработать на комбикорма и другие изделия чтобы хоть выращивать мясо. У нас реально надвигается пздц по продовольствию. Кило печенья 120грн. Кило гречки 110грн. Банка сгущенного молока для *карликов* 80грн. Будем сами скоро ждать чтобы кто нам привез сухарей. И не надейтесь особо на урожай. Боюсь что рашисты так просто не дадут нам его собрать. Рашисты шаг за шагом повторяют сталинский геноцид и голодомор
показать весь комментарий
24.05.2022 11:18 Ответить
Наше новое оружие многое поменяет в планах рашистов.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:20 Ответить
Цены на зерно растут ежеминутно под угрозой голода в Африке, его реально лучше бы попридержать и продать за большую цену. Ясен перец у ЕС свои интересы, не допустить новых волн миграции, потому и переживают вплоть до обязательств по обеспечению безопасности транспортировки зерна. тут неизвестно еще, кто будет в худшем положении - Украина или западная европа.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:42 Ответить
Это абсолютно нормальная реакция на международный терроризм.
Что эта РФ о себе возомнила ?
Пусть попробует зацепиться в натовскими кораблями.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:18 Ответить
С. С-с-с-с-с-с-с .... с натовскими кораблями.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:56 Ответить
Сейчас - спустя три месяца с начала вторжения - в оценках происходящего снова преобладает пессимизм. «Жить как раньше не получится, о развитии нельзя говорить. Но как-то жить можно - серый импорт, торговля с Китаем и Индией», - перечисляет близкий к правительству источник «Медузы».

Вместе с тем в Кремле по-прежнему не видят реалистичного сценария, при котором власти могли бы закончить боевые действия в Украине - и сохранить свой рейтинг.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:19 Ответить
В ********** срач...тому вони запустили по світу компанію--"А давайтє дагаварівацца"
показать весь комментарий
24.05.2022 11:20 Ответить
Свалить всё на путина, который не выживет в ходе предстоящей операции.
Чем не выход ?
Демократическая Россия победила узурпатора.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:31 Ответить
Да *** им на воротник
показать весь комментарий
24.05.2022 14:56 Ответить
атож, і ці хлібні конвої повинні мати морську охорону в повному озброєнні, з протимінними і протичовновими засобами
показать весь комментарий
24.05.2022 11:23 Ответить
А якщо будуть ракетні атаки по Одесі при завантаженні - у відповідь полетить і по Севастополю, і по кримському мосту, і інших місцях.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:34 Ответить
Продать или отдать часть зерна миру с условием, что мир поможет не словом, а делом выгнать из Украины орков и наказать их по полной вместе с пуйлом.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:56 Ответить
Гарний привід для зачистки Чорного та Азовського морів від кацапської погані. І звільнення півдня разом із Кримом.
показать весь комментарий
24.05.2022 11:57 Ответить
А как жеж Турция, закрытые проливы?
показать весь комментарий
24.05.2022 12:05 Ответить
Направлять ракетні катери через канал Вісла-Прип'ять, мабуть
показать весь комментарий
24.05.2022 12:12 Ответить
Не ну а ****. Пару параходов с Томагавками и кацапы усрутся? Чи не?
показать весь комментарий
24.05.2022 12:11 Ответить
Eva Kantorovich

@EKantorovich

·
https://twitter.com/EKantorovich/status/1528973001860886528 4 ч

Были такие сомалийские пираты. Гроза судоходства. Не было на них управы. А потом решили- хватит надоело и стали их отстреливать. И в одну неделю не стало пиратов В Украине миллионы тонн зерна. Пираты из Мордора блокируют порты. Была бы воля и управа на них найдётся. Была бы воля
показать весь комментарий
24.05.2022 13:11 Ответить
Зерна нашого захотіли??? Ок....вам зерно, а нам потоплений весь ЧФ РФ і в чорному і в азовському морях і стертий з лиця землі Севастополь! От тоді і поговоримо! Треба по повній використовувати наші багатства, а не продаватися за копійки!!!!!
показать весь комментарий
24.05.2022 15:10 Ответить
Та засунь своє зерно собі у сраку і вибухни вже нарешті
показать весь комментарий
24.05.2022 15:59 Ответить
 
 