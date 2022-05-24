Великобритания обсуждает с союзниками отправку военных кораблей в Черное море для защиты судов с украинским зерном, - The Times

Королевский флот Великобритании может отправить военные корабли в акваторию Черного моря. Такой вариант рассматривается для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Times.

Британия вместе с "коалицией желающих" будет пытаться прорвать российскую блокаду, предоставив "защитный коридор" из Одессы через Босфор.

Возможность отправления в Черное море британских военных кораблей рассматривается из-за опасений, что время для предотвращения мирового продовольственного кризиса истекает. Кроме того, США заявили, что отправляются ракеты большой дальности для уничтожения российских кораблей.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, обсуждавший коридор с министерством иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сказал, что в коалицию могут войти некоторые страны НАТО и другие страны, зависящие от поставок украинского зерна.

Предполагается, что Египет, сильно пострадавший от недостатка пшеницы, также может принять участие в операции. К тому же российское вторжение ощутимо отразилось на его продовольственной безопасности.

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