У нас – десятки тысяч черных пакетов с российскими солдатами. РФ их не забирает, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас идет не война до последнего украинца, но мы не имеем права отдать свою землю и людей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время онлайн-общения в Украинском доме в Давосе.
По словам главы государства, каждый день в боях с российским агрессором погибает почти 100 украинских военных, в то же время российские власти безразличны, сколько их солдат погибло в этой войне, и они даже не задумываются над тем, как их похоронить.
"У нас – десятки тысяч черных пакетов с людьми, которые не забирает Россия. Это их солдаты", – отметил Зеленский.
Президент рассказал, как вручал ордена семьям военнослужащих, удостоенных звания Героя Украины посмертно. По его словам, в глазах родных Героев было не счастье получения награды, а трагедия и слезы, которые принесла война.
Зеленский подчеркнул, что это не война до последнего украинца, но "мы просто не имеем права отдать и землю, и людей, живущих на этой земле".
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Після останній подій, я вам на слово не вірю. Бо у вас між "ми про.бали Південь" і "там не було розмінування та точилися жорстокі бої" проходить тиждень...
"За словами глави держави, кожного дня в боях з російським агресором гине майже 100 українських військових, водночас російській владі байдуже, скільки їхніх солдатів загинуло в цій війні, і вона навіть не замислюється над тим, як їх поховати. Джерело: "
журналист явно ошибся . По смыслу - 100 РОССІЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ
надо бы исправить
2. він ще позавчора казав, що наших військових щодня гине 50-100 чоловік, так що все правильно (тобто це не правильно, вони не повинні гинути((()
Недавно знайомий розповідав - до його сусідки з Семенівського району її рідна сестра з Росії зателефонувала : син-танкіст пропав на Чернігівщині Так просила пошукать А у їх батьків орки будинок спалили - жінка батьків у Чернігів забрала бо їм жить ніде Так відповіла: "Приїжджай і шукай! Я дам лопату!"
депутати твої коли хоч копійку пожертвують на армію, в нас там жопа?
коломойського думаєш притягнути до відповідальності за обкрадання українців??
у нас людей он убивають на війні, в окупації он, що робиться, а його якісь мішки з гімном турбують.