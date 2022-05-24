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Новости Война
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У нас – десятки тысяч черных пакетов с российскими солдатами. РФ их не забирает, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас идет не война до последнего украинца, но мы не имеем права отдать свою землю и людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время онлайн-общения в Украинском доме в Давосе.

По словам главы государства, каждый день в боях с российским агрессором погибает почти 100 украинских военных, в то же время российские власти безразличны, сколько их солдат погибло в этой войне, и они даже не задумываются над тем, как их похоронить.

"У нас – десятки тысяч черных пакетов с людьми, которые не забирает Россия. Это их солдаты", – отметил Зеленский.

Президент рассказал, как вручал ордена семьям военнослужащих, удостоенных звания Героя Украины посмертно. По его словам, в глазах родных Героев было не счастье получения награды, а трагедия и слезы, которые принесла война.

Зеленский подчеркнул, что это не война до последнего украинца, но "мы просто не имеем права отдать и землю, и людей, живущих на этой земле".

Читайте: Сейчас несколько тысяч людей находятся в плену. Мы должны их обменять, - Зеленский

Зеленский Владимир (20266) россия (95413) потери (4374)


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Топ комментарии
+22
НУ ТАК ЗНІМИ НА ВІДІО В ПРИСУТНОСТІ ООН І ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, ТАК ПОКАЖИ ВСЬОМУ СВІТУ, А НЕ ЯЗИКОМ КЛАЦАЙ.
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24.05.2022 11:10
+20
Предлогаю выложить из дохлых орков большую букву Z чтобы ее было видно из космоса и занести в книгу рекордов Гиннеса. Пускай весь мир увидит кто на самом деле рашисты и как они савихнебрасают
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24.05.2022 11:11
+18
Суперово, але чому ж ви не знімете відео з десятками тисяч цих пакетів і не викладете?
Після останній подій, я вам на слово не вірю. Бо у вас між "ми про.бали Південь" і "там не було розмінування та точилися жорстокі бої" проходить тиждень...
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24.05.2022 11:11
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Це було видно ще по мільярду дерев.
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24.05.2022 11:10 Ответить
Повеселил. С "математикой" говоришь ... А с чем у него хорошо?
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24.05.2022 11:14 Ответить
А закопувати це сміття розуму не вистачає?
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24.05.2022 11:09 Ответить
Треба донести до кацапсячих свиноматок куди дівся їхній помьйот. Хоча... Їм до сраки... Їм головне, щоб ***** ***** дав 7 лімонів кацапсячих срублів, щоб свиноматка змогла оттянуЦЦА по полной...
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24.05.2022 11:34 Ответить
https://t.me/truexaharkiv/8201 Тим часом царі рєшали у Рівному.
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24.05.2022 11:10 Ответить
враження, що зеленодупі привели до влади більше мразоти аніж яник.
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24.05.2022 11:15 Ответить
Це не "враження" - бо так воно і є!!!
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24.05.2022 11:32 Ответить
НУ ТАК ЗНІМИ НА ВІДІО В ПРИСУТНОСТІ ООН І ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, ТАК ПОКАЖИ ВСЬОМУ СВІТУ, А НЕ ЯЗИКОМ КЛАЦАЙ.
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24.05.2022 11:10 Ответить
Замість закопати, марнують електрику на холодильники для дохлих москаликів.
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24.05.2022 11:11 Ответить
Суперово, але чому ж ви не знімете відео з десятками тисяч цих пакетів і не викладете?
Після останній подій, я вам на слово не вірю. Бо у вас між "ми про.бали Південь" і "там не було розмінування та точилися жорстокі бої" проходить тиждень...
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24.05.2022 11:11 Ответить
Предлогаю выложить из дохлых орков большую букву Z чтобы ее было видно из космоса и занести в книгу рекордов Гиннеса. Пускай весь мир увидит кто на самом деле рашисты и как они савихнебрасают
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24.05.2022 11:11 Ответить
Хрен отрезать и в банку с формалином (или спиртом), чтоб РОДНЯ УЗНАЛА какой у парня был КОНЕЦ (шутка, для возможной генетической индетификации в будущем), остальное прикопать в треншеях!
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24.05.2022 11:14 Ответить
Редактор ‼️‼️‼️‼️

"За словами глави держави, кожного дня в боях з російським агресором гине майже 100 українських військових, водночас російській владі байдуже, скільки їхніх солдатів загинуло в цій війні, і вона навіть не замислюється над тим, як їх поховати. Джерело: "

журналист явно ошибся . По смыслу - 100 РОССІЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ

надо бы исправить
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24.05.2022 11:14 Ответить
1. зе завжди меле беззмістовну кашу, впевнена, він так і висловився
2. він ще позавчора казав, що наших військових щодня гине 50-100 чоловік, так що все правильно (тобто це не правильно, вони не повинні гинути((()
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24.05.2022 11:20 Ответить
Так потрібно запропонувати, щоб російські свиноматки вбитих орків і пропавших без вісті їхали в морги України і проводили опізнання трупів, заплативни в бюджет держави не менше 2 тисячі баксів. Тоді точно кацапня забере свої трупи, або поповнимо бюджет за їх рахунок.
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24.05.2022 11:15 Ответить
Та у більшості таких грошей не те що в руках ніколи не було - вони таких грошей навіть не бачили!
Недавно знайомий розповідав - до його сусідки з Семенівського району її рідна сестра з Росії зателефонувала : син-танкіст пропав на Чернігівщині Так просила пошукать А у їх батьків орки будинок спалили - жінка батьків у Чернігів забрала бо їм жить ніде Так відповіла: "Приїжджай і шукай! Я дам лопату!"
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24.05.2022 11:38 Ответить
в стаханівську піч їх. шоб навіть смороду небуло....
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24.05.2022 11:16 Ответить
знов шото меле, а країна летить у прірву. гетьманцева коли звільниш? єрмака? подоляка?
депутати твої коли хоч копійку пожертвують на армію, в нас там жопа?
коломойського думаєш притягнути до відповідальності за обкрадання українців??
у нас людей он убивають на війні, в окупації он, що робиться, а його якісь мішки з гімном турбують.
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24.05.2022 11:18 Ответить
Ти краще розкажи скільки тисяч вже загинуло у наших казармах за 3 місяці які навіть встигли повоювати, скількох твої дегенерати генерали-малороси вбили своєю тупістю, делитантством, зневагою до життя наших воїнів?!
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24.05.2022 11:21 Ответить
Екскаватором яму 100 на 100 метрів і закопати нечість і бпжано на землях чернобильського заповідника
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24.05.2022 11:23 Ответить
Пустить их по крымскому каналу
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24.05.2022 11:27 Ответить
хороша ідея
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24.05.2022 12:26 Ответить
Привлеките импотентов из оон и красного креста, пусть заберут. Это можно осветить на весь мир, хорошая акция была бы. Так же необходимо, что бы кацапы привозили мешки с собой, сколько на них тратиться можно.
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24.05.2022 11:42 Ответить
скажи мені, хто з вас двох, тебе і вовіка, тупіший???? воно, яке меле як з передозу, чи ти, що в це віриш, і маєш якісь ілюзії шо "забєрут"????
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24.05.2022 12:25 Ответить
Цей ідіот озвучує московитський наратив "до останнього українця". Натомість всі визвольні війни ведуться до останнього окупанта на території країни, що чинить опір.
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24.05.2022 11:52 Ответить
А він ті "чорні пакети" хоч бачив? Бо я - бачив! І вони переважно - білі!
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24.05.2022 12:07 Ответить
мля, десятки тисяч..... люди, кого ви вибрали!!!!!!
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24.05.2022 12:24 Ответить
Вова в разнос пошёл.
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24.05.2022 12:36 Ответить
В якому сенсі "до останнього українця"? Як на мене держава - це перш за все люди. Задля збереження життів патріотів, перепідготовки військ і переозброєння, можемо організувати евакуацію населення та відійти. Навіть це потрібно робити, тим паче Блазень вже почав політичні ігри за допомогою СБУ.
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24.05.2022 12:47 Ответить
десятки тисяч, це скільки ,чи підрахувати так складно, а може і сотні тисяч, невже трудно видати точну цифру ,чи то "воєна тайна"
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24.05.2022 13:05 Ответить
А ОРГАНЫ КОМУ ТО В МИРЕ НАДО !!!???
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24.05.2022 13:11 Ответить
Війна йде до останнього ворога, а не до останнього українця, вата тупорила ти зелена!!і ніхто не живе у рожевих мріях про відсутність наших втрат!!! Іди відосик зніми з тими пакетами, а ми порахуємо! Балабол!
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24.05.2022 15:01 Ответить
Ось чого болить голова у зепреза - від чорних пакетів. який же він сердобольний. як йому жаль кацапських мамок !
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24.05.2022 16:49 Ответить
 
 