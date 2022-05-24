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Новости Война
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"Слуги народа" хотят убрать запрет командирам на войне убивать дезертиров и нарушителей. ДОКУМЕНТ

ато,воин,ос

В Раде зарегистрирован законопроект, позволяющий в условиях военного времени применять против военнослужащих-нарушителей оружие, даже если это приведет к смерти.

Текст проекта закона №7351 доступен на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Закон предусматривает, что из Устава внутренней службы ВСУ, регламентирующего применение оружия против военнослужащих-нарушителей, уберут строчки "не приводя к смерти военнослужащего".

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Речь идет о применении оружия в случае следующих нарушений:

  • неповиновение;

  • сопротивление или угроза начальнику;

  • применение насилия;

  • дезертирство.

Слуги народа хотят убрать запрет командирам на войне убивать дезертиров и нарушителей 01

Оружие при этом можно применять, только "если другим способом невозможно прекратить уголовное правонарушение".

Авторы законопроекта – народные депутаты Марьяна Безуглая, Александр Аликсийчук, Александр Бакумов, Сергей Гривко, Галина Третьякова, Виталий Войцеховский, Георгий Мазурашу, Александр Федиенко.

Они считают, что разрешение командирам убивать подчиненных усилит возможность прекращать уголовные правонарушения, совершенные во время войны.

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Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады не рекомендует принимать законопроект. Его специалисты считают, что смерть может быть для военных-правонарушителей слишком суровым наказанием, не пропорциональным степени ущерба.

Профильный комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении, а затем доработать. Предлагается уточнить, что командир имеет право уничтожать дезертиров на месте только в том случае, если существует реальная угроза жизни этого командира или другим его подчиненным.

законопроект (3221) дезертирство (331) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+76
Депутатов которые дербанят бабло во время войны и которые смылись из страны в такое непростое время - это тоже касается?...
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24.05.2022 11:19
+65
тобто колоборантів та зрадників які здають ворогу наші позиції не можна вбивати, а солдата який відмовився виконувати дибільний чи злочинний наказ можна вбити?
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24.05.2022 11:24
+52
Ну як тільки під законопроектом стоїть підпис Мар"яни Безмозглої ясно як божий день!! Закон такий приймати не можна!!
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24.05.2022 11:22
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Ну... такой себе закон.
Подразделение держит оборону. Кроют артой и РСЗО с утра до вечера. ********** уже 80% укрепрайона. Прут танками. Боеприпасы на исходе. Поддержка нашей арты или единичная, или нет совсем. Все понимают, что день-два и всех положат. Приказ от командования: Стоять до последнего (т.е. до смерти).
Что делать подразделению?
Что делать командиру, если в такой ситуации, солдаты решили отходить (т.е. нарушили приказ). Стрелять в своих подчиненных? Он должен или на его усмотрение?
Такая ситуация не массовая, но далеко не единичная.
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24.05.2022 11:53 Ответить
Я представляю собі, скільки бажаючим буде до воєнкоматів йти
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24.05.2022 11:53 Ответить
- так , зелена команда таки ніколи не "достигне" приймати відповідальність за свої дії ...
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24.05.2022 17:54 Ответить
Когда собаке нечего делать то она лижет яйца так и депутаты ВР от нех...й делать страдают хрен знает чем кроме того чтоб помогать и делать государство лучше придумывают разные безумные законы то лишать людей гражданства скоро дойдут за неприятия их 15 лет тюрьмы ДЛБ
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24.05.2022 11:56 Ответить
давайте сперва на депутатах потестируем, лет 5, если будет удачно то распространим на всех.
Закон - дно.
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24.05.2022 11:59 Ответить
Какие авторы такие и законы
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24.05.2022 12:02 Ответить
Трускавецькі університети - вони такі. Уже б ці гниди просто б сиділи мовчки - було б більше толку.
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24.05.2022 12:01 Ответить
А розстрілювати за тупість та ідіотізм ніхто не пропонував?
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24.05.2022 12:02 Ответить
Льовочкіна розстріляють?
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24.05.2022 12:07 Ответить
очередная диверсия против Украины от депутатов... А как на этот закон посмотрят наши западные партнеры ?
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24.05.2022 12:07 Ответить
Идиотский закон, от идиотов из СН.
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24.05.2022 12:10 Ответить
не узнаю вас в гриме..
дермак? - нет..
татаров? - нет..
портнов? - https://www.youtube.com/watch?v=40s0_aFiZmA Андрюша, хочешь заработать миллиард? - ДА!
...(((
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24.05.2022 12:10 Ответить
Абсолютно правильній закон!
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24.05.2022 12:19 Ответить
То піпець повний ...

Тобто - нічого про мародерів , нічого про зрадників-наводників ворожих .
Натомість є така "юридична категорія" як непокора ...

ПІПЕЦЬ ...

Назовіть поіменно цих депутатів , які таке пропонують !!!

P.S.
Типовий приклад можливої "непокори" , коли якись там командир дає наказ розашуватися десь так у казармах "Десни" , а солдати йому кажуть , мовляв ось хер тобі , бо вже таке було на Яворівському полігоні .
Очевидно це мої "солодкі мрії" , але якби була така "непокора" , то скільки б життів можливо було зберігти ?!
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24.05.2022 12:20 Ответить
Третякова??!!! Ця гнида!!! У співавторам! Якщо зразу нібито здалося що потрібний закон, але якщо там Третякова...він не може бути нормальним! Все до чого торкається ця вонючка зразу стає токсичним!
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24.05.2022 12:44 Ответить
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1528990626246688772 2 ч

Прошу РТ Треба,щоб Захисники УКРАЇНИ знали,що влада ЗЕ ГОТУЄ ЗАКОН По якому їх будуть розстрiлювати без суда\слiдства В разi невиконання наказу вищого керівництва Злочинний наказ чи ні розбиратися не будуть Це ПОРУШЕННЯ КУ, де скасована СМЕРТНА КАРА
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24.05.2022 12:28 Ответить
надо еще заградотряды создать, чтобы не было дезертиров и отступающих! бывают же идиоты....
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24.05.2022 12:31 Ответить
Ці депутати просто куплені Росією от і влаштовують такі перфоманси. Притягнути до відповідальності їх типу не можна, а певний ефект, щоб люди боялися вступати в ЗСУ, це буде мати. Зе прикрути тим сволотам хвоста, бо вони шкоди нароблять більше, ніж ворожі гармати.
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24.05.2022 12:36 Ответить
Схоже ви праві . СН - таки діють на розвал країни , та знищення її мешканців . А от хто віддає вказівки цим "слугам" , можна бачити на фото Безуглої та дЄрмака ...
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24.05.2022 18:04 Ответить
а у нас есть ответственность депутатов за законы, за теоретические и практические последствия? или они своим принтером могут любой бред провигать?
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24.05.2022 12:36 Ответить
То ми гірші за мордор, навіть у мордорі не додумались розстрілювати рабів на місці!
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24.05.2022 12:41 Ответить
Якийсь дебільно оформлений проект закону. Спочатку ратифікуйте Римський статут.
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24.05.2022 12:41 Ответить
А четырежды уклониста(дезертира) писаря Зеленского тоже расстреляют? И всю ******* из ОПУ, которая подготовила вторжение в Украину Орды.
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24.05.2022 12:51 Ответить
Наступним кроком очікуємо Марʼяну Безуглу в шкіряному плащі на фронті при реалізації децимації (розстрілу кожного 10-го) відступивших з позицій.
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24.05.2022 12:53 Ответить
Що і треба було довести, зважаючи на те що більшість командирів на другий та третій лінії бидло яке прийшло за премію у 30 К а також місцевих депутяток і посадовців ростріли адекватних осіб неминучі.((((((
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24.05.2022 12:58 Ответить
Слідуючий закон буде про "загороджувальні загони". Як, наприклад, довести непокору. Після цього закону охочих вступати до лав ЗСУ, явно "побільшає". Тепер кулю можна отримати не тільки від ворога, але й від "батька-командира". А якщо командир - їба*нат, віддає завідомо злочинний чи просто ідіотський наказ, тоді як? Чи в маленькому ідеальному зе-всесвіті, таке неможливо?
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24.05.2022 13:01 Ответить
Надо будет не забыть принять закон о заградотрядах.
Во времена ВОВ они показали свою эффективность.
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24.05.2022 13:02 Ответить
Интересно, этот закон тоже по стандартам НАТО? Есть ли параллели такие в ЕС?
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24.05.2022 13:03 Ответить
А в сша за расстрел солдата у всех командиров головы полетят.! Это же где права человека на жизнь. ?
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24.05.2022 13:06 Ответить
Вчора - купа мертвечучіни, сьогодні - проект закону. Від чого вони відволікають увагу?
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24.05.2022 13:06 Ответить
От Азова + к этому обострился вопрос разминирования юга❗☝
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24.05.2022 13:14 Ответить
Ну и дебилы депутаты. Это ж не страна а зверинец .право на жизнь самое святое! От украины весь цивилизованный мир после такого закона отвернеться.
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24.05.2022 13:08 Ответить
37 рiк
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24.05.2022 13:13 Ответить
Це жахливий закон. Роби до хочеш без суда i слiдства
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24.05.2022 13:17 Ответить
Ну и чем мы тогда лучше рашистов?
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24.05.2022 13:17 Ответить
народні депутати Мар'яна Безугла, Олександр Аліксійчук, Олександр Бакумов, Сергій Гривко, Галина Третьякова, Віталій Войцеховський, Георгій Мазурашу, Олександр Федієнко. Джерело:
Повинні бути заарештовані та притягнуті до відповідальності за спробу нанести шкоду ЗСУ!
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24.05.2022 13:22 Ответить
Я все понял, мужики. Это зелёные хотят сорвать мобилизацию такими законами. Лишать гражданства, расстреливать командирами и подобное. Чтобы никто не хотел возвращаться в Украину, чтобы никто не хотел идти в военкомат. А потом Боневтик скажет - мы не можем отвоевать оккупированные территории, потому что рашистов в 20 раз больше. Поэтому нужно договориваться с Путиным посередине. Отличный план величайшего и его команды.
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24.05.2022 13:31 Ответить
добрий закон
але треба слово "військовий" змінити за слово "депутат"
а так - все вірно
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24.05.2022 13:46 Ответить
да ви подивиться на прізвища цих "депутатів"?
безмозгла, тертякова, мазурашу
цеж самий сброд від "зелених потвор"
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24.05.2022 13:48 Ответить
Это уже по сути заградотряды, как у рашистов, будут стрелять в спину, чтобы гнать стадо ура за родину.
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24.05.2022 14:21 Ответить
Тобто зрадників ми не стріляємо, а порушників вбиваємо?! Клааас.....ну давайте більше таких законів проти військових, може парі батальйонам все ж таки увірветься терпець і вони приїдуть і постріляють отих депутатів в тому Києві!
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24.05.2022 14:57 Ответить
Значить. ЗРАДНИКІВ У ВИСОКИХ КАБІНЕТАХ і не думають виявляти . навіть. підозру бояться вручити. а "порушників " в ЗСУ - РОЗСТРІЛЮВАТИ без СУДУ І СЛІДСТВА ?!!
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24.05.2022 16:45 Ответить
О, знову Третякова.
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24.05.2022 16:55 Ответить
Армия держится на дисциплине, командир на передовой должен иметь сам право решать какое принимать действие, а чтоб не было глупых расстрелов надо назначать адекватных командиров
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24.05.2022 17:28 Ответить
Всім зрадникам в тому разі верховній зраді вручити повістки і на фронт,от там ми і побачимо
кого треба відстрілювати.
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24.05.2022 19:16 Ответить
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