"Слуги народа" хотят убрать запрет командирам на войне убивать дезертиров и нарушителей. ДОКУМЕНТ
В Раде зарегистрирован законопроект, позволяющий в условиях военного времени применять против военнослужащих-нарушителей оружие, даже если это приведет к смерти.
Текст проекта закона №7351 доступен на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.
Закон предусматривает, что из Устава внутренней службы ВСУ, регламентирующего применение оружия против военнослужащих-нарушителей, уберут строчки "не приводя к смерти военнослужащего".
Речь идет о применении оружия в случае следующих нарушений:
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неповиновение;
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сопротивление или угроза начальнику;
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применение насилия;
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дезертирство.
Оружие при этом можно применять, только "если другим способом невозможно прекратить уголовное правонарушение".
Авторы законопроекта – народные депутаты Марьяна Безуглая, Александр Аликсийчук, Александр Бакумов, Сергей Гривко, Галина Третьякова, Виталий Войцеховский, Георгий Мазурашу, Александр Федиенко.
Они считают, что разрешение командирам убивать подчиненных усилит возможность прекращать уголовные правонарушения, совершенные во время войны.
Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады не рекомендует принимать законопроект. Его специалисты считают, что смерть может быть для военных-правонарушителей слишком суровым наказанием, не пропорциональным степени ущерба.
Профильный комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении, а затем доработать. Предлагается уточнить, что командир имеет право уничтожать дезертиров на месте только в том случае, если существует реальная угроза жизни этого командира или другим его подчиненным.
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Подразделение держит оборону. Кроют артой и РСЗО с утра до вечера. ********** уже 80% укрепрайона. Прут танками. Боеприпасы на исходе. Поддержка нашей арты или единичная, или нет совсем. Все понимают, что день-два и всех положат. Приказ от командования: Стоять до последнего (т.е. до смерти).
Что делать подразделению?
Что делать командиру, если в такой ситуации, солдаты решили отходить (т.е. нарушили приказ). Стрелять в своих подчиненных? Он должен или на его усмотрение?
Такая ситуация не массовая, но далеко не единичная.
Закон - дно.
дермак? - нет..
татаров? - нет..
портнов? - https://www.youtube.com/watch?v=40s0_aFiZmA Андрюша, хочешь заработать миллиард? - ДА!
...(((
Тобто - нічого про мародерів , нічого про зрадників-наводників ворожих .
Натомість є така "юридична категорія" як непокора ...
ПІПЕЦЬ ...
Назовіть поіменно цих депутатів , які таке пропонують !!!
P.S.
Типовий приклад можливої "непокори" , коли якись там командир дає наказ розашуватися десь так у казармах "Десни" , а солдати йому кажуть , мовляв ось хер тобі , бо вже таке було на Яворівському полігоні .
Очевидно це мої "солодкі мрії" , але якби була така "непокора" , то скільки б життів можливо було зберігти ?!
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1528990626246688772 2 ч
Прошу РТ Треба,щоб Захисники УКРАЇНИ знали,що влада ЗЕ ГОТУЄ ЗАКОН По якому їх будуть розстрiлювати без суда\слiдства В разi невиконання наказу вищого керівництва Злочинний наказ чи ні розбиратися не будуть Це ПОРУШЕННЯ КУ, де скасована СМЕРТНА КАРА
Во времена ВОВ они показали свою эффективность.
Повинні бути заарештовані та притягнуті до відповідальності за спробу нанести шкоду ЗСУ!
але треба слово "військовий" змінити за слово "депутат"
а так - все вірно
безмозгла, тертякова, мазурашу
цеж самий сброд від "зелених потвор"
кого треба відстрілювати.