"Слуги народа" хотят убрать запрет командирам на войне убивать дезертиров и нарушителей. ДОКУМЕНТ

В Раде зарегистрирован законопроект, позволяющий в условиях военного времени применять против военнослужащих-нарушителей оружие, даже если это приведет к смерти.

Текст проекта закона №7351 доступен на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Закон предусматривает, что из Устава внутренней службы ВСУ, регламентирующего применение оружия против военнослужащих-нарушителей, уберут строчки "не приводя к смерти военнослужащего".

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Речь идет о применении оружия в случае следующих нарушений:

неповиновение;

сопротивление или угроза начальнику;

применение насилия;

дезертирство.

Оружие при этом можно применять, только "если другим способом невозможно прекратить уголовное правонарушение".

Авторы законопроекта – народные депутаты Марьяна Безуглая, Александр Аликсийчук, Александр Бакумов, Сергей Гривко, Галина Третьякова, Виталий Войцеховский, Георгий Мазурашу, Александр Федиенко.

Они считают, что разрешение командирам убивать подчиненных усилит возможность прекращать уголовные правонарушения, совершенные во время войны.

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Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады не рекомендует принимать законопроект. Его специалисты считают, что смерть может быть для военных-правонарушителей слишком суровым наказанием, не пропорциональным степени ущерба.

Профильный комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении, а затем доработать. Предлагается уточнить, что командир имеет право уничтожать дезертиров на месте только в том случае, если существует реальная угроза жизни этого командира или другим его подчиненным.