Российские пропагандисты распространяют информацию о том, что украинская армия готовит обстрел Авдеевки якобы для обвинения РФ, - Андрющенко

Российские войска могут прибегнуть к провокативному обстрелу жилых кварталов Авдеевки. Жителей призывают воздержаться сегодня от выхода на улицу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Российские пропагандисты второй день подряд усиленно распространяют информацию о том, что украинская армия готовит обстрел Авдеевки якобы для обвинения России. Такой сценарий обычно предшествует запланированным обстрелам России по жилым кварталам. Поэтому сегодня стоит воздержаться от выхода на улицу и держаться как можно ближе к укрытиям", - написал он.

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