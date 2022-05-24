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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне направили авто с гражданскими на мины. Выживших - расстреляли, в том числе детей, - ОК "Південь"

авто

В Николаевской области оккупанты указали людям, которые хотели эвакуироваться, путь через заминированную местность. Выживших расстреляли. Среди погибших – двое детей.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Продвигаясь в сторону Херсона, его воины обнаружили несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей.

"При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва. Среди погибших - двое детей младшего школьного возраста", - сообщили в Командовании.

Также читайте: В результате агрессии РФ в Украине погибли 234 ребенка, более 433 - ранены, - Офис генпрокурора

дети (6480) Николаевская область (2115) эвакуация (2068) военные преступления (1429)


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Топ комментарии
+19
*********** ПАРДОН..... но по иному никак- про кацапов убийц конченных ****** и мразей..
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24.05.2022 12:03
+17
Да, генетический мусор Земли, собранный в одном месте. Там смерть ***** ничего не решит. Там вся страна - сплошное коллективное *****.
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24.05.2022 12:09
+10
Вот для чего они едут в Украину: посадюжничать, поиздеваться, сделать всё, что дома запрещал закон. Дома хотелось взорвать тёщу - так сцошно.
А тут "освободительная" война - всё можно, если никто с телефоном из-за кустов не снимет.
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24.05.2022 12:03
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Всі згодні що гарний кацапський військовий це мертвий, або той який видає всі державні
таємниці паРащі ?
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24.05.2022 12:00 Ответить
не тільки військовий - хороший кацап=мертвий кацап (включаючи їх б***ких лібералів й т.з. опозиціонерів)
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24.05.2022 12:04 Ответить
*********** ПАРДОН..... но по иному никак- про кацапов убийц конченных ****** и мразей..
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24.05.2022 12:03 Ответить
Да, генетический мусор Земли, собранный в одном месте. Там смерть ***** ничего не решит. Там вся страна - сплошное коллективное *****.
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24.05.2022 12:09 Ответить
Значит, мир обязан изолировать этих тварей за железнобетонным занавесом и пусть жрут друг друга. Этим выродкам не место в цивилизации.
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24.05.2022 12:20 Ответить
Вот для чего они едут в Украину: посадюжничать, поиздеваться, сделать всё, что дома запрещал закон. Дома хотелось взорвать тёщу - так сцошно.
А тут "освободительная" война - всё можно, если никто с телефоном из-за кустов не снимет.
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24.05.2022 12:03 Ответить
ОРКИ!!!!!!
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24.05.2022 12:06 Ответить
Про це має знати весь світ ,що б кожен росіянин був ізгоєм в світі на жаль навіть наш президент про геноцид не згадує ,все надієтся зустрічі з кривавим катом.
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24.05.2022 12:26 Ответить
Цей випадок тільки підтвержуе аксіому, цім зомбованим, людиноподібним істотам, ні в якому разі не треба довіряти, їх треба завжди і всюди знищувати, як скажених тварин, без жалю.
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24.05.2022 12:27 Ответить
А в это время Макрон призывает сохранить лицо тупину
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24.05.2022 12:30 Ответить
сохранить его для истории можно, но только в банке с формалином.
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24.05.2022 12:45 Ответить
Це не поодинокий випадок, на Херсонщині рашисти знущаються з біженців і підриваючи і розстрілюючи і катуючи, але більшості все ж вдається втікати! Всіх не вб'єте виродки!!!!
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24.05.2022 14:35 Ответить
 
 