Россияне направили авто с гражданскими на мины. Выживших - расстреляли, в том числе детей, - ОК "Південь"
В Николаевской области оккупанты указали людям, которые хотели эвакуироваться, путь через заминированную местность. Выживших расстреляли. Среди погибших – двое детей.
Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.
Продвигаясь в сторону Херсона, его воины обнаружили несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей.
"При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва. Среди погибших - двое детей младшего школьного возраста", - сообщили в Командовании.
Топ комментарии
+19 VOLVO XC 70
показать весь комментарий24.05.2022 12:03
+17 18c49ed2
показать весь комментарий24.05.2022 12:09
+10 Colt
показать весь комментарий24.05.2022 12:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
таємниці паРащі ?
А тут "освободительная" война - всё можно, если никто с телефоном из-за кустов не снимет.