Россияне направили авто с гражданскими на мины. Выживших - расстреляли, в том числе детей, - ОК "Південь"

В Николаевской области оккупанты указали людям, которые хотели эвакуироваться, путь через заминированную местность. Выживших расстреляли. Среди погибших – двое детей.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Продвигаясь в сторону Херсона, его воины обнаружили несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей.

"При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва. Среди погибших - двое детей младшего школьного возраста", - сообщили в Командовании.

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