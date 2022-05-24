82% украинцев не готовы уступать территории ради завершения войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большинство украинцев считают, что территориальные уступки для достижения мира в Украине недопустимы.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Так, социологи поставили вопрос о готовности r территориальным уступкам для достижения мира.
"Для 82% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий", - отметили в КМИС.
Во всех регионах Украины большинство населения против любых территориальных уступок. Даже на Востоке, который сейчас переживает интенсивные бои, 68% против уступок (готовы на уступки только 19%), а на Юге – 83% против уступок (готовы только 9%).
В частности, среди респондентов, проживающих сейчас на оккупированных территориях, 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки 18%). При этом среди тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал с оккупированных территорий, 82% выступают против любых уступок (поддерживают уступки только 5%).
Опрос проводился 13-18 мая 2022 года. В нем принимали участие взрослые граждане Украины (старше 18 лет), которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года. .
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Бо членством в НАТО вже готові пожертвувати, заради ще одного гарантійного папірця ні про що.
і якби цинічно це не звучало, але щоб сьогодні збережені 100 тис життів не обернулись мільйонами жертв через рік-п'ять-десять.
принаймі, так кажуть у військоматах.
на конкретне питання. Вони думають що всілися на дві табуретки
та думають чи то в Україні "спецоперація" ***** чи то війна яку
кремлівський карлан розв'язав? Не можуть відповісти бачите.
Продажні свинюки!!!
Проститут Макрон,макаронніки завили,шольці які вже давно скуплені,
угорськи лобизателі путінської дупи ніяк не можуть заспокоїтися,та
інша європейська шантрапа. Вони вже забажали щоб Україна здалася
для того щоб зберегти морду кацапського вурдалака та приняла його
умови. Ніколи тому не бути! Україна повинна бути звільненою вся!
Смерть рашистам-нацистам! Й Господь Бог нам допоможе,віримо
в нашу героїчну Армію! Слава нашим захисникам й допомогаємо ім!
Не надо свои болезни на других пихать.
Если Вовуся воевать не хочет,то виновата Меркельша.
Просто насєлєнію потрібно вішати локшину саме ту, яку він хоче чути, а не ту за яку домовилився зелох з патрушевим у омані.
А хіба там в Омані був Патрушев, не Козак?
Бо не має жодного . півторю жодного аргумента , що подальше продовження війни може якось збільшити загрозу незалежності .
Дійсність диамедрально протилежна . Кожна година продовження нищення орків приближує годину руйнації Московії -- саме так . А це сбільшує стійкість державного статусу України .
Якщо й казати "пачєснаку" ціну цього питання так це додадкові життя українських славетних вояк й мирних жителів . Ось це відверта розмова .
Підкреслюю питання це смердить близкою присутністю до нього таких потвор як Єрмак , Демченко , Татаров й помічник зрадника й шибеника Майдану Сівковича - Гетьманцев .
Авторами виступили нардепи "Слуги народу" Мар'яна Безугла, Олександр Аліксійчук, Олександр Бакумов, Сергій Гривко, Галина Третьякова, Віталій Войцеховський, Георгій Мазурашу, Олександр Федієнко.
Поэтому и Азов марика слили.
дарят,к чему этот высер?
Задаётся мне Вовуся уже подготавливает онляйн опрос
Але в даному випадку треба йому подякувати за дуже своєчасний «холодний душик» для любителя заглядати у путінське о(ч)ко.
Оно б.я, Турчинов, секретар РНБО, головнокомандуючий військом, поступився Кримом, східними областями і що ми отримали? Кровожерливого пуйла якому все мало...
Хотя ..с ботами ... с массовкой .... с независимой журналистикой .... может и да.