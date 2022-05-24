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Новости Война
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82% украинцев не готовы уступать территории ради завершения войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

україна

Большинство украинцев считают, что территориальные уступки для достижения мира в Украине недопустимы.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Так, социологи поставили вопрос о готовности r территориальным уступкам для достижения мира.

"Для 82% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий", - отметили в КМИС.

82% украинцев не готовы уступать территории ради завершения войны, - опрос КМИС 01

Во всех регионах Украины большинство населения против любых территориальных уступок. Даже на Востоке, который сейчас переживает интенсивные бои, 68% против уступок (готовы на уступки только 19%), а на Юге – 83% против уступок (готовы только 9%).

82% украинцев не готовы уступать территории ради завершения войны, - опрос КМИС 02

В частности, среди респондентов, проживающих сейчас на оккупированных территориях, 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки 18%). При этом среди тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал с оккупированных территорий, 82% выступают против любых уступок (поддерживают уступки только 5%).

Опрос проводился 13-18 мая 2022 года. В нем принимали участие взрослые граждане Украины (старше 18 лет), которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года. .

Читайте: Среди украинских беженцев свыше 51% составляли жители востока и юга Украины

82% украинцев не готовы уступать территории ради завершения войны, - опрос КМИС 03

опрос (2824) территориальная целостность (211) КМИС (329)


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Топ комментарии
+48
Кремлівські гниди,всіх мастей,запам'ятайте назавжди,жодного міліметра!!!)))
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24.05.2022 12:03
+46
багато готові не сумнівайтесь тільки щось ми не потрібні багато чув от знайомих які вдруге зьявлюяться в війскомат а їм кажуть чекайте все укомплектовано
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24.05.2022 12:06
+40
бо якщо зараз поступитись, то сьогодняшні жертви будуть даремні, і перспектива нових - у всій красі...
і якби цинічно це не звучало, але щоб сьогодні збережені 100 тис життів не обернулись мільйонами жертв через рік-п'ять-десять.
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24.05.2022 12:04
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Правила форума Совет форумчан
Кремлівські гниди,всіх мастей,запам'ятайте назавжди,жодного міліметра!!!)))
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24.05.2022 12:03 Ответить
Чекайте, це ще зЕбеня-марафон не допрацював.
Бо членством в НАТО вже готові пожертвувати, заради ще одного гарантійного папірця ні про що.
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24.05.2022 12:59 Ответить
Не будь таким жлобом,1 см можно😀
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24.05.2022 17:33 Ответить
І тільки у вигляді попелу на дні майонезної баночки!
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24.05.2022 18:17 Ответить
Та ладно, хай все на ширину прикордонного стовпчика.
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24.05.2022 18:41 Ответить
бо якщо зараз поступитись, то сьогодняшні жертви будуть даремні, і перспектива нових - у всій красі...
і якби цинічно це не звучало, але щоб сьогодні збережені 100 тис життів не обернулись мільйонами жертв через рік-п'ять-десять.
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24.05.2022 12:04 Ответить
100 років тому так і було. Через 10 років їли власних дітей.
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24.05.2022 14:46 Ответить
А скільки із цих 82% готові наразі прямо зараз взяти зброю до рук і їхати на фронт захищати ці території ?
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24.05.2022 12:04 Ответить
багато готові не сумнівайтесь тільки щось ми не потрібні багато чув от знайомих які вдруге зьявлюяться в війскомат а їм кажуть чекайте все укомплектовано
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24.05.2022 12:06 Ответить
При наявності зброї- переважна більшість. А є ще такі, які залюбки поїдуть не на фронт, а партизанити на ці теріторії.
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24.05.2022 12:07 Ответить
наразі кількість бажаючих вступити до лав ЗСУ значно перевищує потреби самих ЗСУ.
принаймі, так кажуть у військоматах.
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24.05.2022 12:07 Ответить
Захист рідної країни - це обов'язок громадянина, а не бажання.
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24.05.2022 12:10 Ответить
больше половины точно , но ...не берут , в военкомате сказали : пока , только с боевым опытом.
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24.05.2022 12:19 Ответить
Ці % явно з оп і сн.може жопоблок
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24.05.2022 12:22 Ответить
тут головне - мати ту зброю, яку можна "взяти в руки" і з якою можна було би почати нарешті наступ, щоб гнати загарбників. наразі - маємо переважно зброю для оборони...
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24.05.2022 21:53 Ответить
Цей графік можна сприймати як, перепис розумного населення
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24.05.2022 12:04 Ответить
патріотизм і розум, речі різні. Добре якщо вони співпадають, але не завжди.
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24.05.2022 12:19 Ответить
Пересрали бубочці "границьі 23 февраля". А він так старається. Найвблювовіша людина у світі...
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24.05.2022 12:04 Ответить
Ясна річ "границьі 23 февраля" цеж кремлівський сценарій,проте трохи засторілий,зараз мова йде про позиції на сьогодня!!!)))
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24.05.2022 12:30 Ответить
Це пану президенту на замітку, щоб і не думав на цю тему, бо буде горе йому.
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24.05.2022 12:05 Ответить
ой, горе йому і так буде. але може трапитись і кабзда...
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24.05.2022 12:09 Ответить
А что вы вообще подразумеваете под ЗАВЕРШЕНИЕМ ВОЙНЫ? Вы тупо впариваете нам капитуляцию и называете это завершением войны. Это все равно что доктор зайдет к вам в палату и просит подписать ЗАВЕРШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ. И у вас не возникнет подозрение что вас куда то повезут на каталке после подписанного? Япония между прочим, до сих пор не подписала мирный договор с РФ потому что ее территория сейчас под окупацией.
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24.05.2022 12:05 Ответить
... и кстати, то что вы там написали уже тянет на уголовную статью, пытаясь еще и манипулировать. Если Украина добровольно отдаст свои территории окупантам ради *мира* то о какой независимости может вообще идти речь? И вы стеснительно умолчали что вместе с территориями вы отдаете окупантам миллионы наших людей на уничтожение
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24.05.2022 12:17 Ответить
"ради мира" , говорят рашисты, - такого понятия как Украина и украинец вообще быть не должно, так что вряд ли рашка удовлетворится 20% украинских территорий
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24.05.2022 21:58 Ответить
Тем более что мирный договор с Парашей-он не стоит бумаги на которой подписан))) Какие договоры могут быть с террористами,гопниками,убийцами? Вы серьезно? Параша будет выполнять договоры только между собой и более сильными странами:США и Китай. И только потому что знает-иначе получит по голове. На более слабых Параша всегда будет плевать-это логика русской нации,нации гопников и рабов
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24.05.2022 15:13 Ответить
а хто ці 12 відсотків дурнів. Так, саме дурнів, не зрадників, а дурнів. вони не розуміють, що без повної поразки россія просто нападе знову за 2-3 роки і ще більшими вйсками...
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24.05.2022 12:06 Ответить
Це не дурні! Це приховані колаборанти які не бажають відповісти
на конкретне питання. Вони думають що всілися на дві табуретки
та думають чи то в Україні "спецоперація" ***** чи то війна яку
кремлівський карлан розв'язав? Не можуть відповісти бачите.
Продажні свинюки!!!
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24.05.2022 12:22 Ответить
я вам открою секрет полишинеля - даже с отвоеванными границами война не закончится.
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24.05.2022 14:15 Ответить
принаймні не будемо рашку заохочувати.
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24.05.2022 14:51 Ответить
не сумнівайтесь - раніше були 73 % , це відпочкована підгрупа з них !!
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24.05.2022 17:02 Ответить
А дослідження проводив карманний медведчуковський втікач? Та 100% українців не бажають задабрювати дракона
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24.05.2022 12:07 Ответить
Вы там вообще *бнулись даже проводя такие опросы. Что значит завершение войны отдав территорию и людей окупантам? Ето же капитуляция. Вы гниды меня бесили когда в 2014 году называли росийских окупантов зелеными человечками, таким образом как бы подыгрывая окупантам и делая Рашку не стороной конфликта чтобы продолжать с ней торговать и сотрудничать. Вот к чему все ето привело.
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24.05.2022 12:09 Ответить
Ви тількі подивиться як заспівали продажні представникі Європи!
Проститут Макрон,макаронніки завили,шольці які вже давно скуплені,
угорськи лобизателі путінської дупи ніяк не можуть заспокоїтися,та
інша європейська шантрапа. Вони вже забажали щоб Україна здалася
для того щоб зберегти морду кацапського вурдалака та приняла його
умови. Ніколи тому не бути! Україна повинна бути звільненою вся!
Смерть рашистам-нацистам! Й Господь Бог нам допоможе,віримо
в нашу героїчну Армію! Слава нашим захисникам й допомогаємо ім!
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24.05.2022 12:44 Ответить
А Европе нахер твоя Украина всралась,им что Крым перепишут или Мариуполь?
Не надо свои болезни на других пихать.
Если Вовуся воевать не хочет,то виновата Меркельша.
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24.05.2022 13:06 Ответить
Крим їм не перепишуть, а от мати то все що маємо ми, на своїй території жоден німець і навіть угорець не захоче, то вони такі мудрі, допоки думають, що це від них далеко, і що їм не перепаде, але як заявляє кісельов, ракета до Берліна за 15 мінут долітає.
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24.05.2022 14:48 Ответить
Интересно спросить этих кто проводил опрос и те 18% которым все равно на каком языге разговаривать, если в их квартиру поселить наркомана в комнату в которой этот наркоман убил ихнего ребенка, они согласны подписать с ним мир и делить один холодильник и свою жену?
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24.05.2022 12:13 Ответить
Зеля відноситься до тих 18% котрі можуть зрадити країну.
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24.05.2022 12:14 Ответить
Акакаяразница під яким прапором на фортеп'яні грати!!!))
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24.05.2022 12:21 Ответить
Вся Украина знает историю Чечни. Когда де факто всрав первую войну, паРаша подписала хасавюртовский мир, отожралась, придумала повод и опять полезла в Чечню, превратив ее в свою колонию. Отдать территории паРаше - значит дать ей повод отожраться и снова напасть на Украину, уже гораздо сильнее подготовившись.
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24.05.2022 12:18 Ответить
навіть як поступитись територіями війна не припинеться, навпаки вони на тих територіях проведуть тотальну мобілізацію і будуть кидати як мясо.
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24.05.2022 12:20 Ответить
Правильно. После всего что русские сделали никаких уступок. Главное вернуть Крым. Я заметил его стали выносить за скобки на переговорах. А ведь крымские татары с 2014 с первых были за нас...
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24.05.2022 12:26 Ответить
так заради Криму русскіє захоплювали Донецьк і Луганськ, а навіщо їм Крим був? А Крим це вигідний плацдарм для нападу з моря, суші і повітря. І не тільки на Україну.
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24.05.2022 14:50 Ответить
Вибравши мир за території ми дістанете війну на території яка нам залишиться.
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24.05.2022 12:29 Ответить
А що це за 18%?
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24.05.2022 12:32 Ответить
Не переключайте канал, за годину виступить найогидніший лідор **********, і розкаже, що у них вже плани змінилися - замість кордонів на 23.02 хочуть кордони на 01.01.2014.
Просто насєлєнію потрібно вішати локшину саме ту, яку він хоче чути, а не ту за яку домовилився зелох з патрушевим у омані.
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24.05.2022 12:34 Ответить
@Super Gut

А хіба там в Омані був Патрушев, не Козак?
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25.05.2022 02:44 Ответить
Питанна поставленне ідіотське .

Бо не має жодного . півторю жодного аргумента , що подальше продовження війни може якось збільшити загрозу незалежності .
Дійсність диамедрально протилежна . Кожна година продовження нищення орків приближує годину руйнації Московії -- саме так . А це сбільшує стійкість державного статусу України .

Якщо й казати "пачєснаку" ціну цього питання так це додадкові життя українських славетних вояк й мирних жителів . Ось це відверта розмова .

Підкреслюю питання це смердить близкою присутністю до нього таких потвор як Єрмак , Демченко , Татаров й помічник зрадника й шибеника Майдану Сівковича - Гетьманцев .
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24.05.2022 12:37 Ответить
"СЛУГИ" ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЄКТ, ЯКИМ ДОЗВОЛЯТЬ СТРАТУ ВІЙСЬКОВИХ ЗСУ БЕЗ СУДУ"
Авторами виступили нардепи "Слуги народу" Мар'яна Безугла, Олександр Аліксійчук, Олександр Бакумов, Сергій Гривко, Галина Третьякова, Віталій Войцеховський, Георгій Мазурашу, Олександр Федієнко.
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24.05.2022 13:06 Ответить
Боятся зелёные мрази армейцев...
Поэтому и Азов марика слили.
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24.05.2022 14:16 Ответить
Во время войны должна быть смертная казнь, но в первую очередь для врага. Понятно кто у "зеленых" враги.
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24.05.2022 16:03 Ответить
А что у нас уже территории по опросам
дарят,к чему этот высер?
Задаётся мне Вовуся уже подготавливает онляйн опрос
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24.05.2022 13:03 Ответить
Це опитування точно не було Вовиною ідеєю. Це Разумков проводить свою гру.

Але в даному випадку треба йому подякувати за дуже своєчасний «холодний душик» для любителя заглядати у путінське о(ч)ко.
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25.05.2022 02:48 Ответить
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24.05.2022 13:03 Ответить
И на хрена такие "опросы" нужны во время войны? Еще и по Запад-Восток. Агентура врага работает.
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24.05.2022 13:38 Ответить
Главное чтоб Зеленский бил не готовий к уступкам.
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24.05.2022 13:43 Ответить
У Медведчука завжди був під рукою політолог, памятаєте його, патлатий і бородатий, в нього при обшуку (він здриснув до Арешту) знайшли соціологію про підтримку рузге. Малював прохвост прямо на кухні а Беседа регулярно платив. Ну яке, твою ......, опитування під час війни ? Заплатили прохвостам бабки вперед і вони підтасовують результат. Колись була інфа як директорку КМІСа розвели і вона обговорила сума платежу і черговість "соцдослідження" і потім пранкери прокрутили записи.
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24.05.2022 13:57 Ответить
Погребинський звали ту мавпу, зараз ховається мабуть в паРащі.
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24.05.2022 15:09 Ответить
Які нахрін поступки!? Забуваємо це слово і думаємо стратегічно! Повне повернення територій наразі окупованих! Це раз. Для безпеки азовського моря нам треба повернути/здобути Кубань! Це два. Для безпеки столиці потрібно розширити територію на північ. Це три. Україна має багатіти і не лише економічно! Досить поразок, 'пройобів', втрат, скиглення і прибідніння!!!!! Нарощуємо апетити!!!!
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24.05.2022 14:28 Ответить
12 відсотків дурнів - комуняки, опзж, разних мастей социалисты, совки(ватники).
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24.05.2022 14:33 Ответить
люди не хочуть війни, і саме тому не погоджуються на поступки. Поступатися агресору - заохочувати його. Крім того "дай русскому палець і він відкусить цілу руку. По саму голову".
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24.05.2022 14:53 Ответить
ТУТ ВЖЕ ЗА ОДНЕ ТАКЕ ЗАПИТАННЯ ТРЕБА САДЖАТИ У ТЮРМУ - ст. 111 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.
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24.05.2022 15:08 Ответить
А И наче-бы Коломойский с Зелей давно слили-бы Украину и договорились посередине. Поэтому Зеля и стал таким патриотом с начала войны хоть в душе он коллаборант-понимает что украинский народ ему не даст слить Украину
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24.05.2022 15:09 Ответить
я вам ничего не должен
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24.05.2022 15:11 Ответить
Ми готові вбити всіх росіян задля повернення наших територій https://youtu.be/rFwyNXd4YHw
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24.05.2022 15:12 Ответить
Після закінчення війни (однозначно через Перемогу України) усіх тих хто ладен віддати українську землю ворогу треба як мінімум позбавляти громадянства України, а краще - депортувати у мокшандію(звідки свого часу завезли їхніх предків, чи може й їх самих). Із таким гнидючим набрідом нам геть не по дорозі, вони усіма своїми силами будуть шкодити розвитку нашої країни та "встромляти палиці" в колеса нашого невпинного поступу до процвітання. Це саме стосується і щодо усієї чинушно-прокурворсько-кривосуддівської та мусорської "братви"! Усій цій гнидотній погані не має бути місця на українській землі!
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24.05.2022 15:45 Ответить
никаких уступок, у нас нет выбора, уступим и через пару лет новая мясорубка уже по днепру, хотя можно как тот лох с флагом из крыма выходил)) потом еще медальку получил...
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24.05.2022 15:50 Ответить
Кто вообще во время войны опросы проводит?
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24.05.2022 15:58 Ответить
Зе лох и его команда
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24.05.2022 16:01 Ответить
За такой "опрос" во время войны должна быть уголовная ответственность. А тот кто его публикует это соучастник. До какого дна нужно опуститься после Бучи чтобы распространять такую новость Это опрвдание агрессии и геноцида.
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24.05.2022 16:14 Ответить
Неужели что-то дошло? 73% выбрали клована, обещавшего договорится посередине.
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24.05.2022 17:03 Ответить
Я считаю,что Украина должна получить контроль над своими территориями, согласно договора от 1991 и 2007 года, между Украиной и российской федерацией. плюс ещё территория России для ведения боевых действий на случай агрессии России. никаких мирных договоров с Россией подписывать нельзя, потому что она их не соблюдает.
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24.05.2022 17:41 Ответить
навіть більше напишу: сама рашка не готова тримати українські землі в окупації! окупація тримається поки москалі тримають десятки тисяч своїх недовояк (більшість своєї недоармії) на українських землях, оголюючи при цьому саму ********* по всіх фронтах! скільки місяців, років москалі зможуть так протягнути??? чи їм вже самим насрати на свою безпеку - головне, щоб Україну завоювати і окупувати? вони справді думають, що їх врятують ядерні ракети при справжньому шухері? щоб не вийшло так в кінці, що вони і Україну просруть і паРашу! ХАХАХАХААХ!!!!
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24.05.2022 17:42 Ответить
Сдача территорий гарантирует десятикратное увеличение потерь на следующем этапе войны с оккупантом.
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24.05.2022 17:50 Ответить
82% не готові, а одна зелена гнида готова.
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24.05.2022 17:52 Ответить
При Сталине организаторы такого проса уже висели бы или лежали с дыркой в голове.
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24.05.2022 18:00 Ответить
Хто с... замовляє цю пуйню???
Оно б.я, Турчинов, секретар РНБО, головнокомандуючий військом, поступився Кримом, східними областями і що ми отримали? Кровожерливого пуйла якому все мало...
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24.05.2022 19:43 Ответить
І лише zелена чепуха проти відновлення території. І звичайно ж проти NATO.
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24.05.2022 20:53 Ответить
Шо за херня? Какой опрос? Это шо, типа, вместо рехверендума?. А якбы нашлись 73% - за сдачу территорий, шо , Зеленский бы с чистой душой отдал ***** Херсонщину и Данбас? Для кого эти опросы?
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24.05.2022 20:54 Ответить
Неужели в Офисе Пройбов работает аж 18% украинцев?
Хотя ..с ботами ... с массовкой .... с независимой журналистикой .... может и да.
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24.05.2022 21:42 Ответить
 
 