82% украинцев не готовы уступать территории ради завершения войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев считают, что территориальные уступки для достижения мира в Украине недопустимы.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Так, социологи поставили вопрос о готовности r территориальным уступкам для достижения мира.

"Для 82% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий", - отметили в КМИС.

Во всех регионах Украины большинство населения против любых территориальных уступок. Даже на Востоке, который сейчас переживает интенсивные бои, 68% против уступок (готовы на уступки только 19%), а на Юге – 83% против уступок (готовы только 9%).

В частности, среди респондентов, проживающих сейчас на оккупированных территориях, 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки 18%). При этом среди тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал с оккупированных территорий, 82% выступают против любых уступок (поддерживают уступки только 5%).

Опрос проводился 13-18 мая 2022 года. В нем принимали участие взрослые граждане Украины (старше 18 лет), которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года. .

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