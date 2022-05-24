Еще 580 мировых компаний продолжают с Россией так называемый business as usual, - Кулеба
По подсчетам МИД Украины, из России ушли или прекратили сделки 1439 международных компаний из 70 стран и 55 различных индустрий.
Однако до сих пор работают 580 иностранных компаний. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сейчас на радаре МИД есть еще 580 компаний, которые продолжают с Россией так называемый business as usual, то есть делают вид, что ничего не случилось", – сказал он.
Он также отметил, что МИД направил в восемь крупнейших международных корпораций просьбу прекратить работу в России. Речь идет о системных игроках на рынке России. Не получив реакции, министерство намерено продолжить работу с ними в другой плоскости.
"Мы не можем им приказать – выходите. Но надо работать с разных сторон", – подчеркнул Кулеба.
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А серіал свати вже не крутять?
Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского, считает, что предыдущая власть была заинтересована в войне, с президентом РФ можно договориться, квоты надо менять, а закон о языке отменить.
"Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству..." А вот еще оттуда же...
"Я ожидаю пересмотра квот. 90 % - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны". Они собирались отменить войну путем отмены украинского языка.
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится". Вот оно. - в предвыборной компании записано...
"Им что, нравится воевать? Вы думаете, он(путин) -маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться..." И т.д.
пятница, 31 мая 2019
вторник 24 мая 2022 они считают компании на рассии, которые продолжают работать "as usual".