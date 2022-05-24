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Новости Санкции против России Война
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Еще 580 мировых компаний продолжают с Россией так называемый business as usual, - Кулеба

бізнес,кров

По подсчетам МИД Украины, из России ушли или прекратили сделки 1439 международных компаний из 70 стран и 55 различных индустрий.

Однако до сих пор работают 580 иностранных компаний. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас на радаре МИД есть еще 580 компаний, которые продолжают с Россией так называемый business as usual, то есть делают вид, что ничего не случилось", – сказал он.

Он также отметил, что МИД направил в восемь крупнейших международных корпораций просьбу прекратить работу в России. Речь идет о системных игроках на рынке России. Не получив реакции, министерство намерено продолжить работу с ними в другой плоскости.

"Мы не можем им приказать – выходите. Но надо работать с разных сторон", – подчеркнул Кулеба.

Также читайте: Призываю все государства не покупать у России украденное украинское зерно, - Кулеба

бизнес (1620) россия (95413) санкции (11266) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
І скільки серед них українських ?
А серіал свати вже не крутять?
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24.05.2022 12:22
+6
Фотки изнасилованных детей и замученных гражданских разместить на сайтах этих мудаков. Думаю, хакеры такое могут сделать.
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24.05.2022 12:21
+6
квартал95 - это свитова компания? А вообще помните, с чего все начиналось?
Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского, считает, что предыдущая власть была заинтересована в войне, с президентом РФ можно договориться, квоты надо менять, а закон о языке отменить.
"Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству..." А вот еще оттуда же...
"Я ожидаю пересмотра квот. 90 % - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны". Они собирались отменить войну путем отмены украинского языка.
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится". Вот оно. - в предвыборной компании записано...
"Им что, нравится воевать? Вы думаете, он(путин) -маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться..." И т.д.
пятница, 31 мая 2019
вторник 24 мая 2022 они считают компании на рассии, которые продолжают работать "as usual".
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24.05.2022 12:27
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Фотки изнасилованных детей и замученных гражданских разместить на сайтах этих мудаков. Думаю, хакеры такое могут сделать.
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24.05.2022 12:21 Ответить
Спробуйте, сходу бан, це спочатку війни можна було, а зараз вони вже навчились.
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24.05.2022 12:50 Ответить
І яким чином вони хакерів банити будуть?
Адже хакери там не відгуки про роботу залишатимуть.
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24.05.2022 13:31 Ответить
Дмитрий, давайте списки и пусть народ самостоятельно в соцсетях работает по ним, в том числе и наша диаспора по всему миру
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24.05.2022 12:21 Ответить
Діаспора якраз працює, а в Києві в ашанах і метро черги, щоб 3 копійки зекономити, половина мобільних на російському київстарі.
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24.05.2022 12:54 Ответить
І скільки серед них українських ?
А серіал свати вже не крутять?
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24.05.2022 12:22 Ответить
Спонсори гвалтівників немовлят.
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24.05.2022 12:23 Ответить
квартал95 - это свитова компания? А вообще помните, с чего все начиналось?
Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского, считает, что предыдущая власть была заинтересована в войне, с президентом РФ можно договориться, квоты надо менять, а закон о языке отменить.
"Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству..." А вот еще оттуда же...
"Я ожидаю пересмотра квот. 90 % - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны". Они собирались отменить войну путем отмены украинского языка.
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится". Вот оно. - в предвыборной компании записано...
"Им что, нравится воевать? Вы думаете, он(путин) -маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться..." И т.д.
пятница, 31 мая 2019
вторник 24 мая 2022 они считают компании на рассии, которые продолжают работать "as usual".
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24.05.2022 12:27 Ответить
Давайте спочатку подивимося у себе. Більшість цих компаній прекрасно заробляє і на українцях: METRO, Auchan, Nestle... та багато інших. Про Київстар взагалі мовчу, оператор зв'язку з контрольним пакетом у росіян, нонсенс. Але формально це компанії з офшорних зон, а офшори чіпати "ніззя", там багато чого приховано...
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24.05.2022 12:33 Ответить
ця кулеба вже всіх достав плескати язиком про свої кожноденні підрахунки,- видай вписок тих хто з них працює на ринку України і суспільство само з ними розбереться, та здається не хватає пороху, бо серед них цінни інвестори чи торгаши
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24.05.2022 13:00 Ответить
 
 