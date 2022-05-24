Еще 580 мировых компаний продолжают с Россией так называемый business as usual, - Кулеба

По подсчетам МИД Украины, из России ушли или прекратили сделки 1439 международных компаний из 70 стран и 55 различных индустрий.

Однако до сих пор работают 580 иностранных компаний. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас на радаре МИД есть еще 580 компаний, которые продолжают с Россией так называемый business as usual, то есть делают вид, что ничего не случилось", – сказал он.

Он также отметил, что МИД направил в восемь крупнейших международных корпораций просьбу прекратить работу в России. Речь идет о системных игроках на рынке России. Не получив реакции, министерство намерено продолжить работу с ними в другой плоскости.

"Мы не можем им приказать – выходите. Но надо работать с разных сторон", – подчеркнул Кулеба.

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