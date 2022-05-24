39% украинцев считают, что только вступление в НАТО может обеспечить безопасность страны, 42% согласны на гарантии безопасности, - опросы КМИС
Мнения украинцев по поводу гарантий безопасности для нашей страны вместо вступления в НАТО разделились.
Об этом, как передает Цензор.НЕТ, свидетельствуют данные опроса КМИС.
42% опрошенных считают, что вместо НАТО может быть приемлемым получение гарантий безопасности от таких государств, как США, Великобритания, Германия, Франция и т.д. Но 39% продолжают настаивать, что только вступление в НАТО сможет обеспечить безопасность Украины и поэтому отказываться от этого нельзя.
В то же время 19% респондентов либо не определились со своим мнением, либо вообще не согласились ни с одним из этих утверждений.
В региональном измерении готовность к отказу от НАТО и получение гарантий безопасности растет с Запада на Восток – с 35% до 50%.
В то же время среди респондентов, проживающих на оккупированной территории, мнения разделились и значительная часть как готова принять формулу отказа от НАТО в обмен на гарантии, так и значительная часть настаивают на самом вступлении в НАТО.
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Боротьба з корупцією!
А при ній беня з пліснявою красти не зможуть, а без крадіжок вони ніяк.
Кількість зЕбілів, які мріють щоб кацапи пАвтарілі ще раз, зросла.
І це при тому, що в країні війна і при тому, що навіть нейтральні країни подали заявки на вступ до НАТО, вважаючи його єдининою гарантією від біснуватої парашки.
Бо й пів відсотка з тих хто обрав "гарантії" не мав на увазі "гаранції загарбника" ***** , а саме США й країн Британського співтовариства . Це абсолютно слідує з логіки голосування на сусідній гілці де 82% не згодні завершити війну через поступки теріторії . Навіть якщо їм КМІС подав абсолютно хибний наратив , що нібито продовження війни до повного визволення усіх захопленних теріторій нібито збільшує ризики втрати суверенітету . Хоча дійсність абсолютно контраверсійна до цього .... Тобто кожен день продовження нищення орків укріплює сувіренітет України !!!
Вони можуть пообіцяти тільки таку допомогу, яка зараз іде.
Ви хочете знову такої ж війни? І щоб знову ми воювали з росією, а Британія і США тільки зброю поставляли?
можливо без крыму, донецької і луганської області - дивлячись які будуть результати війни. і ці 3 регіони дуже ватні, їх важко буде в нато затягнути.
не буде нічого в цій країні, якщо навіть путлер здохне, зелена шобла нас доведе до знищення все одно.
НАТО це оптімальне роподілення фінасів на оборону -- ось що таке НАТО . Де багатійши країни платять більше , а в яких є проблеми з економікою -- меньше . А беспека в усіх лише залежить від географії росташування .
Франция Германия Италия Венгрия...Отсюда вывод Виталия Портникова пару лет назад верный оказался...НАТО буде років через 30...
українці, пам'ятайте: вам вже давали гарантії безпеки
фтопку зелень з її гарантіями безпеки
тільки НАТО!
- правильно, ОП. Кто имел право проводить антиконстуционный опрос, НАТО стоит в Конститу
ции,в нашем основном Законе.Что,начались подковёрные предвыборные игры?То Порошенко выловить и наказать за правду, то обосрать нашу Конституцию, то навешать опять лапшу народу
вражескими методичками. Уже давали гарантии, в том числе от россии, и что ж, она же напала!
Ау, народ, вы опять ведётесь на провокации от российских прихвостней? Что, не всех ещё поубивали и покалечили? Вы что не видите, кто перед вами: предатели. Те, кто хочет в россию,
пусть уходят, не держите, это билет в один конец, и при том бесплатный. Не мешайте нам жить!
Мы хотим вольную Украину, а не очередной фильм 95квартала, паскудивший наш народ.
Я смотрю, прокуратура тоже из этого музыкального объединения, что вылавливает патриотов и не видит антиконстуционных опросов, вернее вбросов. Может пора обратить внимание на самый главный офис и там пошукать врагов? Потому как народ дойдёт до точки кипения, что
уже проглядывается, снесёт всё, как уже бывало не раз в истории. Там уже не выберают.
Сегодня одна страна дала гарантии, завтра забрала. Обстоятельства меняются, а НАТО остаётся.
Если бы не ваш-наш дурацкий выбор, может Порошенко со своими связями и добил бы вступление в НАТО. Нет, захотелось прикольной весёлой жизни, как в похабном фильме, теперь
билет туда смертями своих близких оплачиваем. Видите, не на одну натовскую страну не напали,
даже на малюсенькую, боится вошь российская, а на нашу 40млн-ю напал, предварительно
обработав своими шпионами и посланниками и поставив своё руководство. ДУМАЙ-ТЕ!
Ну мозги же не все просмеяли. Сотворили себе по приколу кумиров и теперь плачем все.
О детях подумайте, о тех, кто ещё не умер, какую страну им оставляем!
Нужно честно сказать Украине нравится быть отсталым бедным государством, которая не хочет реформ и развития, а не винить НАТО. Или же хотеть развития и вступать в НАТО. Вот и весь вопрос на самом деле.
НАТО невероятно эффективный блок.
Да, может НАТО трусы, но украинцы еще большие трусы, если боятся вступать в НАТО.
Надо самой запускать промышленность? Так уже тридцать лет запускаем. Чем это отличается от русских бредней о том что мы там импортозаместим западные товары?
Украинский дебил и русский дебил мыслит одинаково. Он считает что на Западе плохие вместо того чтобы у них учится. Он считает что может всё сам вместо того чтобы понимать свою ограниченность. Он ленивый фантазер от которого воняет говном, но ему кажется что он герой.