39% украинцев считают, что только вступление в НАТО может обеспечить безопасность страны, 42% согласны на гарантии безопасности, - опросы КМИС

Мнения украинцев по поводу гарантий безопасности для нашей страны вместо вступления в НАТО разделились.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, свидетельствуют данные опроса КМИС.

42% опрошенных считают, что вместо НАТО может быть приемлемым получение гарантий безопасности от таких государств, как США, Великобритания, Германия, Франция и т.д. Но 39% продолжают настаивать, что только вступление в НАТО сможет обеспечить безопасность Украины и поэтому отказываться от этого нельзя.

В то же время 19% респондентов либо не определились со своим мнением, либо вообще не согласились ни с одним из этих утверждений.

В региональном измерении готовность к отказу от НАТО и получение гарантий безопасности растет с Запада на Восток – с 35% до 50%.

Также читайте: Украина может вступить в НАТО сразу после войны, – посол Мельник

В то же время среди респондентов, проживающих на оккупированной территории, мнения разделились и значительная часть как готова принять формулу отказа от НАТО в обмен на гарантии, так и значительная часть настаивают на самом вступлении в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласно опросу, 66% европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС, - Кулеба