В Запорожской области оккупанты второй раз похитили поселкового голову Кирилловки. Позже исчезли его заместитель и директор дома культуры, - ОВА

По информации Запорожской ОВА, сегодня, 24 мая, дерзко и цинично были похищены руководители Кирилловского поселкового совета: Иван Малеев и Игорь Коробко.

Об этом представители Запорожской ОВА сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"По сообщению председателя Мелитопольской РГА Игоря Судакова, около 6:00 из собственного дома похищен глава громады Иван Малеев. После этого оккупанты похитили его заместителя Игоря Коробко. Оба с завязанными глазами и руками вывезли в неизвестном направлении. Также похищен директор местного "Центра культуры, досуга и художественного образования" Светлана Шиян. Известно, что оккупанты ограбили администрацию громады и ЦПАУ", - говорится в сообщении.

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В ЗОВА напомнили, что в середине апреля Иван Малеев уже находился в плену врага.