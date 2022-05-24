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Новости Война
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В Запорожской области оккупанты второй раз похитили поселкового голову Кирилловки. Позже исчезли его заместитель и директор дома культуры, - ОВА

викрадення

По информации Запорожской ОВА, сегодня, 24 мая, дерзко и цинично были похищены руководители Кирилловского поселкового совета: Иван Малеев и Игорь Коробко.

Об этом представители Запорожской ОВА сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"По сообщению председателя Мелитопольской РГА Игоря Судакова, около 6:00 из собственного дома похищен глава громады Иван Малеев. После этого оккупанты похитили его заместителя Игоря Коробко. Оба с завязанными глазами и руками вывезли в неизвестном направлении. Также похищен директор местного "Центра культуры, досуга и художественного образования" Светлана Шиян. Известно, что оккупанты ограбили администрацию громады и ЦПАУ", - говорится в сообщении.

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В ЗОВА напомнили, что в середине апреля Иван Малеев уже находился в плену врага.

армия РФ (19115) похищение (1685) Запорожская область (3060)


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Што, опять менять? Какой вообще на окупированной территории может быть голова или власть?
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24.05.2022 12:25 Ответить
Нехай Поплавського заберуть. Це лайно їм наспіває)))
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24.05.2022 12:49 Ответить
І шо вони від нього хочуть? Пива та креветок?
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24.05.2022 12:58 Ответить
Хотят от него денег и только денег - там их в достатке, каждая база листала!
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24.05.2022 13:36 Ответить
Говнюки. За Кирилловку отдельно ответите!
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24.05.2022 15:42 Ответить
 
 