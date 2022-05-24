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Новости Война
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Мы сдерживаем противника всеми возможными силами, - нардеп "Голоса" Костенко о ситуации на юге

костенко

После поражения под Киевом и Харьковом российские оккупанты сконцентрировались на востоке и юге. Они бьют по украинским городам артиллерией, бомбами и ракетами.

Однако прорвать оборону ВСУ и добиться условных побед им не удается. Несмотря на значительное преимущество врага в технике и личном составе, украинские воины дают мощный бой и держат оборону. Об этом заявил народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, ныне защищающий юг в рядах Вооруженных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В Николаевском регионе, где я сейчас нахожусь, противник практически ежедневно обстреливает наши позиции запретным оружием и ракетами. К сожалению, есть жертвы среди гражданских, россияне не прекращают свою политику уничтожения украинцев. Они не остановятся ни перед чем, у российской армии нет моральных предохранителей. Россия по-прежнему преобладает ВСУ в технике, в частности, артиллерийской.

Соотношение примерно 80/20, а иногда 70/30. Но даже с меньшим количеством боеприпасов мы уничтожаем больше техники и личного состава противника. Мы держимся, юг держится, Николаев держится, Одесса держится", - подчеркнул Костенко.

Читайте: Россия хотела захватить Николаев по мариупольскому сценарию, - генерал Марченко

армия РФ (19115) Николаев (2144) Николаевская область (2115) Одесса (7869) Одесская область (3549) Костенко Роман (167)


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Топ комментарии
+13
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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24.05.2022 12:26
+5
Ну, може в техніці і артелерії , у нас 20/80, зато по асфальтуванню 70/30на нашу користь!!
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24.05.2022 13:04
+3
Пане депутате ! - чи правда те що пишуть в мережі про Свєтлодарськ ? Чи ви над нами насміхаєтесь ?
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24.05.2022 12:30
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Светлодарск уже под орками(
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24.05.2022 12:24 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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24.05.2022 12:26 Ответить
С такими соотношениеми нам триматися недолго((
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24.05.2022 12:26 Ответить
С таким соотношением ленд-лиза нам через пару месяцев придется много разлагающихся орков убирать.
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24.05.2022 13:56 Ответить
Пане депутате ! - чи правда те що пишуть в мережі про Свєтлодарськ ? Чи ви над нами насміхаєтесь ?
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24.05.2022 12:30 Ответить
Уже орки выставляют фото возле администрации.
Скорее всего сдали без боя из-за угрозы попасть в котел
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24.05.2022 12:43 Ответить
Это ****** а как они город захватили :штурмом или наши отошли из-за угрозы окружения ?
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24.05.2022 13:12 Ответить
Ну, може в техніці і артелерії , у нас 20/80, зато по асфальтуванню 70/30на нашу користь!!
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24.05.2022 13:04 Ответить
Дуже дивна думка нардепа...А західні аналітики і експерти говорять, що вже в ЗСУ танків більше, ніж у орків...Та й чисельної переваги вони вже не мають..По арті, а особливо ракетах - так, але зараз надходять чи не сотні гармат різних видів від західних союзників.І ще мене здивувала фраза - "ми тримаємося"...А зовсім недавно говорили, що ЗСУ перейшли в наступ на півдні і справа звільнення Херсона і області- справа короткого часу.Правда, це було за генерала Марченка...
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24.05.2022 13:22 Ответить
Костенко сказав абсолютну правду! Зауважте, він каже про миколаївсько-криворізький напрямок!!! Можливо танки, гармати тощо з нових поставок десь на Донбасі, але тут у нас на цьому напрямку, назвемо його південно-західним, порожньо з озброєнням! На цьому напрямку дійсно наші лише тримаються, бо в обороні малими силами вже більше 2 місяців. Марченко робив круті успіхи, але це було в березні! Вже і травень, і Марченка немає тут! І це чийсь прямий наказ! А хто віддає генералам- командувачам фронтів накази? Ну мабуть таки Залужний! От і робіть висновки .....
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24.05.2022 13:48 Ответить
То ви мабуть Арестовича дужє ********** слухать...
Танк - механізм доволі цікавий, алє шо б він функціонував його тре, як мінмім, заправити пальним, а шо б він стрельнув його ще й треба забезпечити боекомплектом - різного вида снарядів.
А так то, да... є в Україні багацько танків.
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24.05.2022 13:58 Ответить
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24.05.2022 13:57 Ответить
Хай Костенко прокоментує причини звільнення Марченка. хто виграв від цього ?
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24.05.2022 16:01 Ответить
 
 