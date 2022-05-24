Мы сдерживаем противника всеми возможными силами, - нардеп "Голоса" Костенко о ситуации на юге

После поражения под Киевом и Харьковом российские оккупанты сконцентрировались на востоке и юге. Они бьют по украинским городам артиллерией, бомбами и ракетами.

Однако прорвать оборону ВСУ и добиться условных побед им не удается. Несмотря на значительное преимущество врага в технике и личном составе, украинские воины дают мощный бой и держат оборону. Об этом заявил народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, ныне защищающий юг в рядах Вооруженных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В Николаевском регионе, где я сейчас нахожусь, противник практически ежедневно обстреливает наши позиции запретным оружием и ракетами. К сожалению, есть жертвы среди гражданских, россияне не прекращают свою политику уничтожения украинцев. Они не остановятся ни перед чем, у российской армии нет моральных предохранителей. Россия по-прежнему преобладает ВСУ в технике, в частности, артиллерийской.

Соотношение примерно 80/20, а иногда 70/30. Но даже с меньшим количеством боеприпасов мы уничтожаем больше техники и личного состава противника. Мы держимся, юг держится, Николаев держится, Одесса держится", - подчеркнул Костенко.

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