Руководство РФ уже думает, как из своего поражения сделать "победу" и объяснить это населению России, - Буданов

В Кремле готовится план Б, чтобы оправдаться перед населением России и показать им "победу".

Об этом в интервью УП заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Они проводят даже не войну, а "специальную операцию". И цель этой специальной операции, если выбросить этот хлам о борьбе с нацизмом, разоружении Украины и так далее, четких каких-то географических границ нет.

Поскольку они несут значительные потери и у них большие военные неудачи, они уже готовят свое общество к тому, что в принципе выход на админграницы (Луганской и Донецкой области. – Ред.) и содержание Херсонской области, возможно, даже частично в Запорожской области – это уже есть победа", - отметил он.

По словам Буданова, руководство РФ готовит план Б, чтобы "оправдаться перед своими людьми, что же они здесь делали и как им показать свою победу, сделать из своего поражения свою победу".

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