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Новости Война
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Руководство РФ уже думает, как из своего поражения сделать "победу" и объяснить это населению России, - Буданов

буданов

В Кремле готовится план Б, чтобы оправдаться перед населением России и показать им "победу".

Об этом в интервью УП заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Они проводят даже не войну, а "специальную операцию". И цель этой специальной операции, если выбросить этот хлам о борьбе с нацизмом, разоружении Украины и так далее, четких каких-то географических границ нет.

Поскольку они несут значительные потери и у них большие военные неудачи, они уже готовят свое общество к тому, что в принципе выход на админграницы (Луганской и Донецкой области. – Ред.) и содержание Херсонской области, возможно, даже частично в Запорожской области – это уже есть победа", - отметил он.

По словам Буданова, руководство РФ готовит план Б, чтобы "оправдаться перед своими людьми, что же они здесь делали и как им показать свою победу, сделать из своего поражения свою победу".

Читайте: Путин принял окончательное решение о вторжении 23 февраля около 15:00, - Буданов

Буданов Кирилл (455) россия (95413)


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Топ комментарии
+46
Звісно це поразка РФ: широченний сухопутний коридор в Крим мають, воду в Крим мають, Азовське море повністю під контролем РФ, Чорне море заблоковане, від Луганщини українськоми лишилося менше 8 % , від Донбасу менше 30%. Найбільша атомна електростанція Європи під контролем РФ. Вихід з Дніпра заблокований, 50% металургії України знищено.
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24.05.2022 12:34
+34
буданов займись своим не посредственным делом не отбирай хлеб у люськи трендечихи
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24.05.2022 12:30
+31
А чим "БЛазень" з "блазенятами" відрізняється від "Керівництва РФ"?! Бо вони з прямої "зради" пробують зробить "тупий пройоб"!!!
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24.05.2022 12:31
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Правила форума Совет форумчан
буданов займись своим не посредственным делом не отбирай хлеб у люськи трендечихи
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24.05.2022 12:30 Ответить
Сегодня люлька останется без ужина Буданов имей совесть.
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24.05.2022 12:40 Ответить
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24.05.2022 13:01 Ответить
А чим "БЛазень" з "блазенятами" відрізняється від "Керівництва РФ"?! Бо вони з прямої "зради" пробують зробить "тупий пройоб"!!!
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24.05.2022 12:31 Ответить
Або коломойські хочуть впарити що кацапська «поразка» це анексія лиш частини України, а не вся територія.
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24.05.2022 12:43 Ответить
Але для нас це однозначно поразка, так, ми не втратили державу, але втратили 3 області і якщо не буде спроб їх повернути та буде заморожений конфлікт, через декілька років вони відгризуть ще шматок нашої територіі, потім ще.

Сподіваюсь, західні союзники перестануть затягувати із постачею важкої зброї, бо заїбали
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24.05.2022 12:33 Ответить
зараз немає палива, восени не буде овочів
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24.05.2022 12:36 Ответить
Звісно це поразка РФ: широченний сухопутний коридор в Крим мають, воду в Крим мають, Азовське море повністю під контролем РФ, Чорне море заблоковане, від Луганщини українськоми лишилося менше 8 % , від Донбасу менше 30%. Найбільша атомна електростанція Європи під контролем РФ. Вихід з Дніпра заблокований, 50% металургії України знищено.
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24.05.2022 12:34 Ответить
як руйнування дамби київського водосховища, так і руйнування дамби каховської гес допоможе вирішити деякі з проблем
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24.05.2022 12:40 Ответить
Залишається тільки питання - а Буданов теж з "95 кварталу", як, наприклад, і Баканов?
Чи він просто на іншу державу працює? Щось занадто багато заяв від офіцера ГУР, і що особливо насторожує - всі ці заяви дуже суперечливі...
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24.05.2022 12:44 Ответить
Поддержка . Все это писал я тоже самое месяц назад. Тогда меня загнали в спам ,назвали предателем,паникером и всепропальщиком. А друзьям говорил перестали общаться. А оно вон оно как.
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24.05.2022 14:31 Ответить
Світська левиця, а не очільник ГУР.
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24.05.2022 12:34 Ответить
такий же професіонал, як і вся зекоманда
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24.05.2022 12:56 Ответить
а що кацапы вже капітулювали?
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24.05.2022 12:34 Ответить
А росссія вже програла війну, щось не схоже поки по зведенням з фронту.
Буданов, шо у тібя в галавє?
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24.05.2022 12:35 Ответить
Нам одного артиста Арестовича цілком досить.
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24.05.2022 12:35 Ответить
Як одного Арестовича, а найвеличнішого ти вже за *** не рахуєш?
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24.05.2022 15:18 Ответить
А як пояснити долар по 39 і бензин по 50 (і те- лиш для своїх)?
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24.05.2022 12:36 Ответить
Бензин по 50? Я сейчас из-за войны живу в маленьком городке на 15к человек, тут бензин по 75 грн
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24.05.2022 12:38 Ответить
Та його і по 75 хер купиш, якщо ваш кум не директор АЗС.
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24.05.2022 14:16 Ответить
А вы сейчас не то же самое делаете?
Подарили весь юг Украины и сочиняете липовые победы.
***** получил юг нашей страны, 90% Луганской области, 20% Харьковской, получил 3 млн наших людей, уничтожил экономику, предприятия, нефтебазы, инфраструктуру, заблокировал порты и вывоз зерна, войной поднял цены на нефть и газ, чем дополнительно заработает 100 млрд евро.
Он получил все, что хотел. В чем он проиграл?
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24.05.2022 12:36 Ответить
Идиот
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24.05.2022 12:37 Ответить
Достал этот клоун своими высерами.
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24.05.2022 12:39 Ответить
Пусть готовят план, что разгром в Украине, потеря "ДНР", "ЛНР" и Крыма это победа
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24.05.2022 12:40 Ответить
Господа, так вы им не хилую такую "победу" на юго-востоке и обеспечили. Сдали юг без боя, пытались сдать Николаев, требуя от Марченко взорвать мост и самому себе сделать котел, вы прекрасно знали заблаговременно про войну и допустили подход врагов к столице (Карл!) не эвакуировав людей, из-за чего и возникли Бучи и Ирпени. Про заблаговременную подготовку обороны (хотя бы минимальной) на юге и речи не шло.

А теперь у него Луганская и возможно будет Донецкая область, Херсон, корридор к Крым, Азов (!) в плену, разрушение экономики и инфраструктуры Украины. И само собой, Украину в НАТО не берут, а в ЕС - через 20 лет.
Вполне себе, неплохая победа для лохтората.
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24.05.2022 12:40 Ответить
Я не знаю що вони вважатимуть перемогою, але те, що народ України втрату цих територій однозначно вважатиме поразкою, із усіма витікаючими наслідками в першу чергу для влади, я впевнений.
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24.05.2022 12:40 Ответить
Ми майбуть жевемо в паралельній реальності від тої в якій знаходяться ОП з його командою.
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24.05.2022 12:40 Ответить
Це нам тут байки розказує "арестович №2", який проспав/просрав багатомісячну підготовку кацапів до нападу?
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24.05.2022 12:40 Ответить
дЕрмак сдаст путлеру оставшуюся часть юга Украины...а это значит,полная блокада Черного моря...
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24.05.2022 12:41 Ответить
******* ти краще шукай свій шлях "Б" за 87 загинувших у Десні, це косяк твого відомства
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24.05.2022 12:42 Ответить
Патрушев: Россия не гонится за сроками спецоперации на Украине
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24.05.2022 12:42 Ответить
А что Патрушев еще может сказать? 30 000 трупов рашистских вояк ему ночами вряд ли снится будут.
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24.05.2022 12:49 Ответить
Х
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24.05.2022 12:43 Ответить
73,% ...говорите? Ну ну...Гетманцев и его шестерки добьют экономику страны под ноль и будет вам счастье...

..
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24.05.2022 12:45 Ответить
Для москалів 30 тисяч вбитими ніщо. Там від запоїв більше щороку помирає. Натомість, вони захопили величезні території. Як кілька Ізраїлів.І наробили нам непоправної шкоди.
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24.05.2022 12:45 Ответить
Возбуданов, успокойся!
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24.05.2022 12:47 Ответить
у низ пропагандистов - все федеральные каналы!

они с любого проигрыша смогут сделать победу!
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24.05.2022 12:47 Ответить
Наперсточники, как вы *******! Уже и опрос накатали, уже и потери, и "эвакуация", и план Б, и что там еще? Вы ж за "базаром" не следите вОбще.

То клоун с ермаком не могли поверить начале войны...то тут же Дуда поводил по губам зеленому - он меня предупреждал, что война может быть с дня на день.

ПРОСТО ФЕЕРИЧЕСКИЙ - "мы имеем право на ошибку"

В наперстки можете развести лоха, который сел играть! Но у остальных (других, не таких) вы разводите только на откровенное принебрижение вашими лживыми, лицемерными жизнями!!!
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24.05.2022 12:48 Ответить
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24.05.2022 13:10 Ответить
Шо ты там написала? У меня не показывает
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24.05.2022 15:58 Ответить
Передайте Буданову - это действительно перемога для них. А для нас поражение.
Сухопутный коридор в Крым они сделали. От моря нас отрезали. Одесский порт заблокирован.
Конечно это наше поражение.
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24.05.2022 12:48 Ответить
Говорить о поражении рачки можно, когда освободим Крым.
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24.05.2022 12:48 Ответить
***** для збереження його ботоксної мармизи вже здали Південь України, дали воду в Крим та (за схемою Логвінове - Дебальцево 2015 року) здають Луганську область. Кремлівському фюреру є що сказати поголів'ю оркостану, його потреби задовільнили. Дали би йому більше як би не супротив українського народу.
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24.05.2022 12:49 Ответить
Кіріл, узбагойся!
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24.05.2022 12:49 Ответить
З тих пір, як з ГУР вигнали Бурбу та ще ряд офіцерів, ГУР може назвати хоч якісь досягнення на користь України?
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24.05.2022 12:50 Ответить
Очередная перемога - сдали Светлодарск.
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24.05.2022 12:53 Ответить
20% территории Украины захвачено... А контрнаступления наших в этом году не предвидится (если оно вообще будет). Сначала вторая половина мая. Потом июнь-июль. Теперь август. В августе к концу осени, в конце осени когда захватят 30%-40% территории, подпишут мир и признают территории.
Я уже не верю в контрнаступление, как таковое. Завтраки сплошные. Вот завтра приедет оружие и все. Едет и тут же на линии обороны сливается потихоньку.
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24.05.2022 12:57 Ответить
Украинцы гибнут, а мальчики ОПУ развлекаются

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24.05.2022 13:02 Ответить
Назови, сколько людей потеряла Россия на своей территории? 2 человек после точки-у по Сушкам? У них нет потерь, те, кто погибает, это буряты и дагестанцы, сами россияне рады тому, что они дохнут, они же и их враги.

Поражение будет тогда, когда будет нападение на Белгород, Брянск и Беларусь. Там намного, намного меньше войск, чем против сепаров и на юге. Намного меньше. И это тоже фронт. Там безопаснее и проще напасть и затем пойти создавать угрозу Москве напрямую, чем ломиться на свыше сотни тысяч войск со всей имеющийся в РФ техникой.
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24.05.2022 12:59 Ответить
Мне одной кажется, ЧТО У БУДАНОВА МНОГО ВРЕМЕНИ И ВСЯ ЕГО РАБОТА ПЕРЕДЕЛАНА ?

шо він верзе ? Може його пора на фронт ?

читаемо нижче «Ми стримуємо противника усіма можливими силами, - нардеп "Голосу" Костенко про ситуацію на півдніДжерело: »
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24.05.2022 13:00 Ответить
Это просто п...ц! то, что оркам с наскока не удалось взять Украину и принудить ее к капитуляции, наши власти уже считают победой Украины??? и как вы с такими оценками и такими настроениями хотите победить? победы бывают разные, легкие и разгромные, а бывают даже пирровы, но даже эти победы лучше героических поражений. И если взглянуть на ситуацию трезво без ура-патриотического угара, то для Украины ситуация далеко не лучшая. Это наши территории захватили, это наши города бомбят, и это наша армия к сожалению отступает и окружается на Донбассе. А если нагло врать народу и называть сдачу в плен эвакуацией, а отступление отходом на лучшие позиции, то чем тогда вы от путиноидов отличаетесь?
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24.05.2022 13:02 Ответить
наша влада абсолютно непрофесійні люди. Головний індикатор того чому вони на своїх місцях це особиста відданість президенту. Нуль професійності, НУЛЬ. Але ж свій чувак.
Все що вони дійсно непогано, а місцями навіть добре роблять так це піар та окозамилювання.
Я не хочу там шукати тут зараз зраду і там "шефвсепропало". Але, ну я хз...як на мене це якась вистава. Генерал ГУР так багато на камеру щось коментує, нібито він у відпусці і пише мемуари, а війна як і раіся вже років 20 як закінчилися... це якийсь *******.
Як треба трагічності то президент росказує по 50-100 війських, які щодня гинуть (питання чому у нас не публікують данні про наші втрати з досить зрозумілих причин а йому можна?) як треба похвалитися то всі підряд росказують як будуть ділити гроші заходу після перемоги, на яких умовах приймуть капітуляцію мацкви і таке інше в переможних реляціях.
При чому за переможеньку комментують у військових аспектах всі у влади. І ті хто дотичний до військової справи і ті хто ні. Веніславський, який начебто правник розповідає на телеку про якісь тактичні питання на полі бою і як краще користуватись гарматами, Люська який нібито військовий про геополітику періодично, Ермак взагалі як президент розмовляє і вже давно говорить з позиції "ми перемогли ще вчора".
А по факту Херсон окупований, все приазов'я теж, Марік зруйнований.
І так-так. Я розуміє що захід на нас поставив, тому дає лендліз і гіганську кількість бабла на підтримку. Це гарно. Але ж млять цим щоб скористатись треба професіонали на чолі а не балаган імені президента і його керівника офісу (це взагалі не розумію). Добре що вони не сунуться в військову справу і там Залужний робить те що може і вважає за потрібне. В політичному плані суцільне "проїбали".
Маю велику надію, що коли нарешті ця війна закінчиться позитивно для нас, переможно і народ піде на вибори то ми матемо нового очільника держави. НЕ З ШОУБІЗНЕСУ і бажано без бойової коси)))))
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24.05.2022 13:19 Ответить
за шоколадкіна тягнеш? З непогашеною судимістю в президенти не пускають.
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24.05.2022 13:27 Ответить
дело еще не закрыто, ЗеБе в Штатах ждут. о какой судимости ты лепечешь? А, уклонение от призыва?
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24.05.2022 14:35 Ответить
Мабуть я неправильно розумію. Хіба не перемога те, що вони все крім шляху на ПМР зробили? І вода в крим, і суходольне сполучення. Розрушили економіку нам на 70 % . Міліони українців ніколи не повернуться. За років 5-10 вони нову війну замутять. Ще відкусять. В нас лише санкції, ***** здохне або прийде диво-зброя.
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24.05.2022 13:25 Ответить
Шо ти мелеш?

дві словакії ***** вже відтяпало , якщо це поразка то ти дід мороз
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24.05.2022 13:32 Ответить
А я думаю, що зелене керівництво України вже думає, як зі своєї поразки зробити "перемогу" та пояснити це населенню!!!! Виродки тупорилі кончені....ненавиджу!
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24.05.2022 13:36 Ответить
Рідний брат-близнюк люсі обдристовича.
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24.05.2022 13:42 Ответить
Надеюсь зесрань ухохатывается теперь...
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24.05.2022 13:44 Ответить
Может победой это для них и не будет но и поражением тоже. Прогресс есть. Малой сапой они так чреде лет 10-15 Асю страну захватят. По 2-3 области отгрызать и загонять ракетами в каменный век под ахи и вздохи продажных озабоченцев, которые уже не могут дождаться чтобы опять вести бизнес с рахой.
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24.05.2022 13:53 Ответить
Захоплення величезної чужої території - це вже не поразка. Поки не буде відновлено територіальну цілісність України, то й у нас нема перемоги.
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24.05.2022 13:55 Ответить
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24.05.2022 14:30 Ответить
Это каким надо быть упоротым тупым , чтобы поверить в эту )(уйню.
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24.05.2022 14:37 Ответить
а коли цей персонаж займається професійними обов"язками?
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24.05.2022 14:50 Ответить
Все мирные переговоры нужны россии только как передышка перед новым наступлением. Генерал Маннергейм

Чем меньше страна, тем лучше она должна быть вооружена.
Генерал Маннергейм

У государства, оборонные возможности которого недостаточны, не будет союзников!
Генерал Маннергейм

Маннергейма горько удивляла наивность финских политиков, веривших в клятвенные заверения россиян о дружбе.

Обман - фундаментальное свойство советской (российской) правящей элиты, убежден барон. Она проявлялась даже в мелочах. Порой с Финляндией просто играли в кошки-мышки. Сначала посылают в Хельсинки Коллонтай с неприемлимыми предложениями о мире, а когда, все же решившись на них, финские дипломаты едут в Москву, им предлагают подписать другой договор, еще более кабальный. На вопрос: а что же привозила Коллонтай, следует ухмылка Молотова: «А она ошибочно взяла не тот экземпляр».

"Искушение сдаться будет самым большим за мгновение до победы" - так говорит китайская мудрость
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24.05.2022 15:23 Ответить
Чмо сьогодні розкудкудакалось.
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24.05.2022 18:01 Ответить
 
 